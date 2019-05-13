 За прошедшую неделю огонь унес жизни 27 жителей Украины, на водных объектах погибли 14 человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 192 чрезвычайных события, которые обеспечены реагирования подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 48 человек.
Ликвидировано 762 пожара, спасены на пожарах 42 человека и не допущено уничтожение огнем 312 зданий и 41 ед. техники. На пожарах погибли 27 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 588 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 284 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 692 взрывоопасных предмета.
В течение недели на водных объектах погибли 14 человек.
И штрафы, и уголовный срок предложат ввести за зажигалку в кармане...
Как на ветке ниже - про пьяных за рулем...
Допустим про пьяных за рулем....
Почти все предлагают ужесточить наказание для пьяных соотечественников за рулем, вплоть до больших сроков тюрьмы...
То есть народ готов к загону в стойло.....
Не понимают, что вот также загоняли народ в стойло в рашке.... - шаг за шагом, а закончилось разрешением собирать валежник и запретом митингов....
Есть объективность - которую нужно просто принять...- вот такой генотип украинского народа..., ездить иногда пьяным и за это умирать....
Наказание за вождение в пьяном виде уже и так достаточно жесткое....