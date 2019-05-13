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Все про:пожар (3539) смерть (5893) ГСЧС (2049)

 За прошедшую неделю огонь унес жизни 27 жителей Украины, на водных объектах погибли 14 человек, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 06.05 по 12.05 во время пожаров погибли 27 человек, на водных объектах - 14.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 192 чрезвычайных события, которые обеспечены реагирования подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 48 человек.

Ликвидировано 762 пожара, спасены на пожарах 42 человека и не допущено уничтожение огнем 312 зданий и 41 ед. техники. На пожарах погибли 27 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 588 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 284 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 692 взрывоопасных предмета.

В течение недели на водных объектах погибли 14 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3126496
 
 
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заборонити сірники ...і воду тільки по "ліцензії" ...не ?
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Yurii Sliusarchuk - сейчас на ветку вылезут адепты сильной руки и поддержат ваше предложение по загону народа в стойло...
И штрафы, и уголовный срок предложат ввести за зажигалку в кармане...
Как на ветке ниже - про пьяных за рулем... За минулий тиждень вогонь забрав життя 27 жителів України, на водних об'єктах загинули 14 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1069
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"предложение" старо как мир ...просто методы изменяются ...гдето силой (китай) гдето бардаком (Украина) ...а у самых продвинутых пытаются народу платить деньги лишь бы они ничего не делали ...цель одна власть над стадом
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Yurii Sliusarchuk - вот знаете что напрягает?

Допустим про пьяных за рулем....
Почти все предлагают ужесточить наказание для пьяных соотечественников за рулем, вплоть до больших сроков тюрьмы...
То есть народ готов к загону в стойло.....
Не понимают, что вот также загоняли народ в стойло в рашке.... - шаг за шагом, а закончилось разрешением собирать валежник и запретом митингов....
Есть объективность - которую нужно просто принять...- вот такой генотип украинского народа..., ездить иногда пьяным и за это умирать....
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Чепуха. Если водила сам решил сдохнуть методом въезда в столб - его дело. Но он ещё и ни в чём не повинных людей переехать может.
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aquarius580 459c2008 - чепуха будет, когда вы проснетесь в одно прекрасное утро и поймете, что вам даже пукать на улице запретили....

Наказание за вождение в пьяном виде уже и так достаточно жесткое....
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Есть проблема, подлежащая решению. И есть способы: от иммобилизатора зажигания ("дыхни в трубочку") до конфискации транспортного средства, с обязательным уничтожением под прессом.
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Ну ладно, на новую проводку денег на было, вот и КЗ и пожар. Но вода !!!!! Естественный отбор продолжается !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшую неделю огонь унес жизни 27 жителей Украины, на водных объектах погибли 14 человек, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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