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 Происшествия, Общество
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 Ни лишение прав, ни 10 тыс. грн штрафа за управление авто в состоянии опьянения многих украинцев не пугают, - Билошицкий

Наиболее распространенными на сегодняшний день нарушениями, которые приводят к ДТП, являются управление в состоянии опьянения, нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда перекрестков, правил пешеходных переходов, а также несоблюдение безопасной дистанции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом с интервью УНИАН рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, в период праздников меняется конъюнктура и вообще ситуация на дорогах страны.

"Прежде всего, в определенные дни увеличивается транспортный поток. Многие люди едут за границу, к родственникам и друзьям. Соответственно, на трассах международного и национального значения увеличивается транспортный поток. И это имеет свою проблематику. Также увеличивается количество правонарушений определенных видов, например, управление в состоянии опьянения. Это происходит в течение праздничного периода, несмотря на предыдущие объявления, что полиция будет проводить профилактические мероприятия. Например, с 26 апреля по 6 мая (за такой короткий период) было зафиксировано 3200 случаев управления в состоянии опьянения. И это только зарегистрировано, поэтому можно только представить масштабы проблемы", - сообщил он.

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Вместе с тем, он выразил убеждение в том, что одного полицейского контроля мало, также мало и только повышенной ответственности: "Она сейчас уже не маленькая, в 2016 году повысили, и теперь за совершение этого правонарушения впервые - 10200 гривен штраф и лишение права управления сроком на один год. Но даже такая достаточно серьезная ответственность, как видим, многих не пугает".

Говоря о том, почему же в Украине все равно сохраняется плохая культура вождения он отметил, что "в головах большинства людей есть определенные, не хочу говорить "традиции", скорее, представление по аспектам безопасности дорожного движения. Почему-то у нас для многих считается нормальным перебежать дорогу через три-четыре полосы, перепрыгнуть через отбойник, потому что "мне здесь надо"...".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пьяный депутат горсовета вылетел на встречку на Киевщине и врезался в мотоцикл, отец и сын погибли на месте, - полиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3126494
 
   
 Топ комментарии
 
Потому. что всё продажное. И суды продажные. Скоро Зайцева задавившая 5 человек выйдет на свободу. А задавила они людей под наркотиками.
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Да хоть смертная кара, не поможет. Нужен реальный контроль на дорогах, а не пугалки. Ибо сейчас все почему пьяными ездят? Потому что не бояться что их остановят. Полиции на дорогах практически нет.
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Самі тупі в світі жителі Швейцарії. Вони встановили штрафи у відсотках від отриманих доходів. Тому мільярдер може заплатити декілька мільйонів штрафу за порушення ПДР, а пенсіонер декілька десятків франків. Але нам це не грозить. В нас кожна влада баригівська.
Тому 10 тисяч це гігантська сума для людини що отримує пенсію в 2тис гр, і не для Кобалєва в якого самі знаєте як зарплата.
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Криминальная ответственность в виде лишения свободы сроком от 5 лет и выше за управление странспортным средством в состоянии алекогольного опьянения или под воздействием наркотических веществ.
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Да хоть смертная кара, не поможет. Нужен реальный контроль на дорогах, а не пугалки. Ибо сейчас все почему пьяными ездят? Потому что не бояться что их остановят. Полиции на дорогах практически нет.
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Сергей1500900 - нужно оставить все как есть....

Не нужно истерик.... - вот народ так живет, - менталитет такой...
Вы еще расстрельные тройки предложите....
Ну что за народ?... - просит начальство сечь их на конюшнях нещадно... Ні позбавлення прав, ні 10 тис. грн штрафу за керування авто в стані сп'яніння багатьох українців не лякають, - Білошицький - Цензор.НЕТ 5236
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Менталитет говориш? А куда деваеться этот менталитет за границей?
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Самі тупі в світі жителі Швейцарії. Вони встановили штрафи у відсотках від отриманих доходів. Тому мільярдер може заплатити декілька мільйонів штрафу за порушення ПДР, а пенсіонер декілька десятків франків. Але нам це не грозить. В нас кожна влада баригівська.
Тому 10 тисяч це гігантська сума для людини що отримує пенсію в 2тис гр, і не для Кобалєва в якого самі знаєте як зарплата.
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не тільки швейцарці, у фінів так само, там здається абсолютний рекорд зафіксовано, більше 200 тис. євро, але! у нас моливо так, що зупинять чорта на порше, а він субсидію на газ отримує бідолашнй..
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ну так пусть человек с 2 тыс.грн. пенсии, не ездит пьяным.
Такой вариант не рассматривается?
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тюрем не хватить та й грошей наших на їх утримання шкода. Краще 1-2 роки громадських робіт. Ні позбавлення прав, ні 10 тис. грн штрафу за керування авто в стані сп'яніння багатьох українців не лякають, - Білошицький - Цензор.НЕТ 5446
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Никогда не пью за рулем и крайне негативно отношусь к таким водилам. Но давайте представим ситуацию, вы отметили днюху, авто не брали, на следующий день после обеда решили выехать на своей машине полностью как вам кажется трезвый. Вас тормозят находят остатки алкоголя в крови и 5 лет лишения свободы. Офигенчик?
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У знакомого ещё была ситуация. Ехал утром с Буковеля, тормозят менты, дуйте в трубочку, тот без всяких опасений так как реально спортсмен и вообще не пьет уже лет 20. И тут ему драгер выдает 1 с копейками промилле! Понятно подняли хай менты обосрались, но факт в том что мало кто едет утром с Буковеля не выпив ничего вечером. А вы предлагаете 5 лет лишения свободы за такое.
Бухают за рулем в основном не те кто на ланосах ездит, а всякие чинуши на лексусах. Я думаю что нужно устанавливать штраф в процентном соотношении от цены авто. Если скажем это будет 10% то даже мажорчик зная что его тачка стоит 60к долларов уже задумается, а 10к. грн это у него так 2 раза в кабак сходить.
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Я колись алкотестер купив, так заради цікавості став перевіряти регулярно свій вихлоп. Так реально коли не п'єш буває ситуація, коли вихлоп дає до 0,3 (у нас дозволено 0,2, в Штатах в NY - 0,5). І це я не кажу про ситуацію, коли випив квас - там вихлоп одразу може бути до 0,4-0,5, правда падає до 0 хвилин через 10-15.
На сайті ДАІ Казахстану колись був список продуктів, що можуть давати підвищення на вихлопі. Там апельсини, кисломолочка, фрукти, що трохи підіграли.
Ну а про ситуації, коли не зовсім чесні поліціянти можуть підробити аналіз - повно в інтернеті. Хоча б шприцом з тонкою голкою маленька крапелька спирту всередину трубочки наноситься. Зовні вона виглядає запакованою.
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Криминальная ответственность в виде лишения свободы сроком от 5 лет и выше за умышленное нанесение вреда окружающей среде.
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в состоянии опьянения украинцев не пугают... значит надо ввести норму алкоголя , к примеру 1.5 промиле. В самый раз будет.
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В Ірландії, США норма алкоголю 0, 8 проміллє. В УКраїні депутанська шволота встановила
0, 2 проміллє.
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Головна причина це бидло за кермом ,не залежно від соціального статусу. Треба ввести систему балів з їх втратою за порушення ПДР ,щоб і у всяких шумахерів та проскакуватєлів також права забирали ,коли втратять бали.
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Потому. что всё продажное. И суды продажные. Скоро Зайцева задавившая 5 человек выйдет на свободу. А задавила они людей под наркотиками.
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Криминальная ответственность в виде лишения свободы сроком от 10 лет и выше за нарушение санитарно-гигиенических норм и умышленное изготовление некачествнной продукции, повлекшее за собой ухудшение здоровья, отравление, смерть человека.
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Мене дратує висери брехливої потвори Билошицького..А не лякають тебе брехливий поліціай то що більшість поліцейських банальні злочинці? Чому ти і твої керівники покривають злочини правопорушення патрульних? Скільки залишилось авто в патрульної поліціїї..Бачу на Народного Ополчення всей хлам вже сховали за гуртожитки а то засрали плац своїм битим непотрібом..
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если кого не пугает ездить пьяным, то есть тюремное заключение во многих странах, то для этого все должны быть равны перед законом
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Меня например пугает. Но я неимею знакомых ни в правоохранительных органах, ни в прокуратуре, ни в судах, а тех кто имеет не испугает штраф и в 100тыс и криминальная ответственность. Проблему нужно решать с другой стороны, перед законом должны быть все равны.
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Вас оно, конечно, пугает, но не пугает автора статьи, не пугает мажоров, высокопосадовцив, депутатов, мошенников, воров, мафиози и вообще всех остальных паразитов которые умирая от скромности величает самих себя "элитой"
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Потому что пора наводить порядок у Уголовный Кодкс. Например незд на пешехода со мертельным исходом, в неположенном месте, в услаиях плохой видимости мене тяжкое преступление, чем езда в пьяном виде, потому, что в первом случае этот пороизошло случайно, а во втором преднамернно создавалась угроза жизни окружающим.
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значить нужно принять это как есть и смирится....
Менталитет народа не поменять указами...
Или вводить расстрелы и катаргу...., а это нафиг нужно....
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последний соевый проброс, - и последняя попытка мыролюбцев устроить еще один реформизм для мусорвы. Думаю неудачный.

Пьяный за рулем это плохо , но почемуто поднимают цены на штрафы за незначительные нарушения не связанные с созданием аварийной ситуации. Пример - дибильный соевый развод с включенными фарами.
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на счет забора транспорта - уже в этом месяце начнут штрафовать евробляхеров на круглые суммы. Соевые как вы считаете вам прилетит за ваше мыролюбство и реформизм?
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это вопрос не вам и соевым подонкам.
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соевые - законопослушные граждане.
А хитросделанные жлобы на евробляхах - это как раз лохторат клоуна.
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Когда-то, в Великобритании, вешали за кражу носового платка... А искоренить преступность, не удавалось... Так что жестокость - не выход... Сотню лет назад один человек, которого проклинают одни, и боготворят другие, сказал, что дело не в жестокости наказания, а в его неотвратимости... Этого человека звали Владимир Ульянов-Ленин... Он, правда, достигнув вершин власти, не смог этот принцип воплотить в жизнь, но идея была верной... Именно надежда на "авось" и на то, что "для нас закон не писан", и толкает людей на пьянство за рулём... Статистика говорит о том, что процент ДТП, в состоянии алкогольного опьянения, с должностным и денежным положением нарушителей, связаны, "напрямую"...
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При этом, за одни и те же преступления у нас и на Западе наказания разные. Например у нас за убийстсо сыном своей матри за кошеле можно получить всего 15 лет и через пять лет выйти на свободу. Тогда как в США за это можно получит эл. стул или пожизненное без права удо.
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В Україні УДО для вбивц теж непередбачувано законом.... але виходять це факт. Мій знайомий вийшов..... гроші усе вирішують.... петя таке "жити по новому" з його більшостью у ВР наробив.... тепер обрали коміка - взагалі невідомо що буде та як.
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В Штатах есть два варида пожизненного с возможностью УДО через определенное время или без него. Есть еше Амнистия Президента, как было с твоим знакомым
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У тебя есть тобою избранный депутат Верховной Рады. И есть, как у избирателя, право - обратиться к нему с предложением о внесении законодательной инициативы. Предлагай... Расстреливать, вешать, четвертовать, на кол сажать...
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общаясь на этом форуме именно этим я знимаюсь. Не в пример некоторым ботам, которых интересуют только бабло и дурные картинки. Бутусов Депутат, я ему пишу.
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Игорёша, ну зачем "дурака включать"? Ты именно за Бутусова голосовал? Он депутат ТВОЕГО округа? Даже если так, то "обращение" должно быть официальным, а крик в троллейбусе "официальным обращением" не является...
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Кримінальна стаття за порушення ПДР з'являється лише при аварії з тяжкими наслідками, з жертвами, важкими травмами людей... Все інше - лише адміністративка: тобто - штраф, позбавлення прав...

А от тепер, може, зрадой06и, ви відчуєте різницю між криміналом і адмін-відповідальнісю? Між збройним колабораціонізмом та колорадками на площах? Між фінансуванням сепаратизму (або його очолюванням) та промовами на площах в сепарському дусі?

Але при цьому знайте одне: криміналом можуть займатися різні правоохоронні органи: і ГПУ, і СБУ, і МВС - це залежить від сутті самої справи. А от адміністративними справами - це виключно парафія МВС; Авакова і його структур, тобто!
Так що коли звиздете, зрадой06и, мовляв, чого сепарів "непривлекают" - то відносьте всі пртензії до рюкзакова! І до себе також.
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харашо падкований таваріщ... цікаво. скікі зараз таким платять за автарітєтнає мнєніє?
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Через совесть или страх - бесполезно, если вы хотите решить проблему кардинально. Однажды пойман пьяным за рулём: на машину ставится иммобилизатор с трубочкой: дыхнул, и если есть алкоголь - движок не заведётся. Причём ставится на год, со взятием арендной платы помесячно.
Это как наручники на арестованного - чисто техническое устройство. Единственный способ кардинально решить проблему.
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Попросил прохожего, тот дунул и поехало пьяное тело куда хочешь.
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Прохожий согласится вот так легко попасть под уголовную статью ? Это же подлог.
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Любой прохожий готов на совершение заведомо уголовно наказуемого деяния ? Не меряйте всех по себе.
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я дыхну а ты поедешь... или будешь на другом авто ездить(это не запрещено)...сказочник-"единственный способ".
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У нас в Австралии - работает. Потому как если кто-то другой дыхнёт - оба подпадают под уголовную статью
"Другое авто" ещё купить надо, или одолжить.
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Интересно, где твоя Австралия находится? Ні позбавлення прав, ні 10 тис. грн штрафу за керування авто в стані сп'яніння багатьох українців не лякають, - Білошицький - Цензор.НЕТ 814 Говорю же что ты сказочник.

"Максимально наказание для пьяниц в Австралии предусмотрено в том случае, если в крови найдено более 0,15 грамма алкоголя. Первичное нарушение для таких автомобилистов оценено в 900 австралийских долларов с 10-месячным лишением права. Если же отдельно взятый водитель попался на таком нарушении в третий раз, то удостоверение на право управления транспортным средством отнимают у него на пожизненный срок."
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Чересчур сложно. Лучше машину на сельхозработы забирать.
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Бо "Закон" в Україні не існує.... забирають посввдчення - воно їздить без, оскаржує/вирвшує та отримує назад, їздить по підробним. У Британії Бекхем отримав штраф та 6 штрафних балівза (12 балів- перездача) за телефон і то показали по всіх ТВ. Реально не показушно.
А в Україні навіть не ховаються по телефону ля...ля... бо багато "хозяїв" життя безкарність розплодила!
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Традиции, традиции...традиции они меняются, для этого законы и придумывают, но есть еще традиции, что можно половину штрафа заплатить или вообще не платить, если есть люби друзи в полиции, прокуратуре или провластной партии.
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Відрубування кінцівок допоможе тільки, нажаль....
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Конфискация авто, с последующим публичным помещением под пресс.
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Ну на мой взгляд самый верняк это забирать авто на время лишения прав. А лишение для алконавтов должно быть обязательное. И самое важно !!! Покуй какое он имеет отношение к этой машине . На какой поймали, ту и в стойло. Год машина на штрафплощадке, все , ей )I(опа . 100% верняк.
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Машина оформлена на другое лицо. Тогда как?
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а пусть "другое лицо" тогда и доказывает как в машине оказался алконавт. Если "лицо" само предоставило машину, тогда вопрос для "лица" проигрышный, а если алконавт сам взял - тогда статья за угон. Нужно только слегка поменять законы. И посмотрите, бухать перестанут. Год машина на улице !!! Все забудь за нее после этого.
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Видеофиксация, жесточайший контроль за выполнением наказания и только за счёт штрафов мы можем стать второй экономикой мира!
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Штрафы надо не повышать,это ни к чему не приведет,нужно разработать систему,при которой штраф хоть и 200 грн,но платить должен любой,не имея возможности отмазаться, от дворника до машин сопровождения президента.
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Это возможно только при официальной занятости и получении зарплаты на карту. В идеале, запрет хождения денежной наличности.
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Наличность есть - хождение её запретить! Алкоголь существует - пить нельзя...
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Вопрос не в ужесточении ответственности,а в ее неотвратимости! Пока можно "порешать"- ничего не поменяеться.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНи лишение прав, ни 10 тыс. грн штрафа за управление авто в состоянии опьянения многих украинцев не пугают, - Билошицкий
 
 
 
 
 
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