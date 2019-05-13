 Ни лишение прав, ни 10 тыс. грн штрафа за управление авто в состоянии опьянения многих украинцев не пугают, - Билошицкий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом с интервью УНИАН рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
По его словам, в период праздников меняется конъюнктура и вообще ситуация на дорогах страны.
"Прежде всего, в определенные дни увеличивается транспортный поток. Многие люди едут за границу, к родственникам и друзьям. Соответственно, на трассах международного и национального значения увеличивается транспортный поток. И это имеет свою проблематику. Также увеличивается количество правонарушений определенных видов, например, управление в состоянии опьянения. Это происходит в течение праздничного периода, несмотря на предыдущие объявления, что полиция будет проводить профилактические мероприятия. Например, с 26 апреля по 6 мая (за такой короткий период) было зафиксировано 3200 случаев управления в состоянии опьянения. И это только зарегистрировано, поэтому можно только представить масштабы проблемы", - сообщил он.
Вместе с тем, он выразил убеждение в том, что одного полицейского контроля мало, также мало и только повышенной ответственности: "Она сейчас уже не маленькая, в 2016 году повысили, и теперь за совершение этого правонарушения впервые - 10200 гривен штраф и лишение права управления сроком на один год. Но даже такая достаточно серьезная ответственность, как видим, многих не пугает".
Говоря о том, почему же в Украине все равно сохраняется плохая культура вождения он отметил, что "в головах большинства людей есть определенные, не хочу говорить "традиции", скорее, представление по аспектам безопасности дорожного движения. Почему-то у нас для многих считается нормальным перебежать дорогу через три-четыре полосы, перепрыгнуть через отбойник, потому что "мне здесь надо"...".
Не нужно истерик.... - вот народ так живет, - менталитет такой...
Вы еще расстрельные тройки предложите....
Ну что за народ?... - просит начальство сечь их на конюшнях нещадно...
Тому 10 тисяч це гігантська сума для людини що отримує пенсію в 2тис гр, і не для Кобалєва в якого самі знаєте як зарплата.
Такой вариант не рассматривается?
Бухают за рулем в основном не те кто на ланосах ездит, а всякие чинуши на лексусах. Я думаю что нужно устанавливать штраф в процентном соотношении от цены авто. Если скажем это будет 10% то даже мажорчик зная что его тачка стоит 60к долларов уже задумается, а 10к. грн это у него так 2 раза в кабак сходить.
На сайті ДАІ Казахстану колись був список продуктів, що можуть давати підвищення на вихлопі. Там апельсини, кисломолочка, фрукти, що трохи підіграли.
Ну а про ситуації, коли не зовсім чесні поліціянти можуть підробити аналіз - повно в інтернеті. Хоча б шприцом з тонкою голкою маленька крапелька спирту всередину трубочки наноситься. Зовні вона виглядає запакованою.
0, 2 проміллє.
Менталитет народа не поменять указами...
Или вводить расстрелы и катаргу...., а это нафиг нужно....
Пьяный за рулем это плохо , но почемуто поднимают цены на штрафы за незначительные нарушения не связанные с созданием аварийной ситуации. Пример - дибильный соевый развод с включенными фарами.
А хитросделанные жлобы на евробляхах - это как раз лохторат клоуна.
А от тепер, може, зрадой06и, ви відчуєте різницю між криміналом і адмін-відповідальнісю? Між збройним колабораціонізмом та колорадками на площах? Між фінансуванням сепаратизму (або його очолюванням) та промовами на площах в сепарському дусі?
Але при цьому знайте одне: криміналом можуть займатися різні правоохоронні органи: і ГПУ, і СБУ, і МВС - це залежить від сутті самої справи. А от адміністративними справами - це виключно парафія МВС; Авакова і його структур, тобто!
Так що коли звиздете, зрадой06и, мовляв, чого сепарів "непривлекают" - то відносьте всі пртензії до рюкзакова! І до себе також.
Это как наручники на арестованного - чисто техническое устройство. Единственный способ кардинально решить проблему.
"Другое авто" ещё купить надо, или одолжить.
"Максимально наказание для пьяниц в Австралии предусмотрено в том случае, если в крови найдено более 0,15 грамма алкоголя. Первичное нарушение для таких автомобилистов оценено в 900 австралийских долларов с 10-месячным лишением права. Если же отдельно взятый водитель попался на таком нарушении в третий раз, то удостоверение на право управления транспортным средством отнимают у него на пожизненный срок."
https://www.vicroads.vic.gov.au/licences/demerit-points-and-offences/drink-driving-offences/changes-to-the-alcohol-interlock-program
А в Україні навіть не ховаються по телефону ля...ля... бо багато "хозяїв" життя безкарність розплодила!