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 Очередная авария "Сухой Суперджет": самолет экстренно вернулся на аэродром

Самолет SSJ 100, который летел из Шереметьево в Самару, был вынужден вернуться в аэропорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.

По имеющимся данным, самолет поднялся в небо около 02.00 и долетел до Владимира. Однако после этого он развернулся и полетел в Шереметьево.

В настоящее время причины возвращения рейса SSJ 100 пока неизвестны.

Напомним, вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18.32 мск и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Горим, горим!": Появилось видео начала пожара на борту Superjet в Шереметьево, снятое из иллюминатора. ВИДЕО

По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта, сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская. У пострадавших основные травмы - ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

По словам источника "Интерфакса", по основной версии на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники, самолет пошел на аварийную посадку с полными баками топлива, от ударов о полосу разрушилась одна из стоек шасси, загорелся двигатель.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский авиаэксперт Лукашевич о катастрофе в Шереметьево: Более 40 человек погибло, потому что сидевшие первыми к выходу спасались вместе с вещами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оба "черных ящика" аварийного самолета найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки, сказал источник.

Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

Ространснадзор начал внеплановые проверки ПАО "Аэрофлот", АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации".

Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

Источник: https://censor.net.ua/n3126486
 
   
 Топ комментарии
 
Прикинь - вернулся и сел без огонька ! Скучный был полет .
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он просто еще сырой после дождиков, высохнет, и будет огонек Очередная авария "Сухой Суперджет" - самолет экстренно вернулся на аэродром - Цензор.НЕТ 7984
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В настоящее время причины возвращения рейса SSJ 100 пока неизвестны...
Да известно всё! Второй пилот мобилку дома забыл.
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Прикинь - вернулся и сел без огонька ! Скучный был полет .
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Для Путина пошли плохие знаки - и самолеты горят и он падает привселюдно , скоро сдохнет наверное.
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Потрібно щоб Пуйло всім пасажирам і пілотам присвоював звання Заслуженого САМУРАЯ Ерефії.
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Заслуженного Камикадзе смеХдержавы)))))) я однажды летела на этом корыте еще в 13 году, внутренняя обшивка так ходила ходуном что я думала она на нас свалится.
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он просто еще сырой после дождиков, высохнет, и будет огонек
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В настоящее время причины возвращения рейса SSJ 100 пока неизвестны...
Да известно всё! Второй пилот мобилку дома забыл.
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Никому не хочется играть роль шашлыка в чудо технике расейского производства.
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Рожденній ползать - летать не может...
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Ну, не летают вёдра с болтами. 41 человек не убедили. Хотя, мясник жуков миллионы положил и ходит в хероях на засрашке
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Самое интересное - то, что "Сухие" продолжают летать!... При долбаном "совке", до официального выяснения причин катастрофы, как минимум, ни один борт этой серии, (а то и всей модели), в воздух не поднимался... А я что-то не слышал, чтобы "рукожопые" объявляли заключение комиссии по катастрофе в Шереметьево...
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В Краснодаре в ночь на 13 мая был отменён вылет самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут" до Челябинска из-за неполадок. Пассажиров больше часа продержали в салоне, после чего пересадили на другой борт
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Десь читав ,що Мексіка закупила 20 таких суперджетів 100. Та так як засРаша їх не обслуговує,то 4 штуки стоять на розборку як склад запчастин .
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Купили вроде 22 из них 4 на разборке,8 летают, остальные в ожидании запчастей
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насколько я смотрел о подобных покупках - почти все они были сделаны в кредит на деньги рашки... И то там куча головняков.
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купила или собиралась купить?
Там бразильский Embraer достаточно хорошо позиции держит. Это кстати к сведению всех, кто говорит, что "Антонов" не может составлять конкуренцию Боингу и делать рентабельные и востребованные самолеты. Оказывается Бразилия нас в авиастроении переплюнула...
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Embraer давно уже флагман авиастроения и не только в латинском мире, но начинает существенно "подвигать" европейских и американских конкурентов по всему миру. Для украинского авиастроения было бы большим благом договорится о слиянии в общий холдинг с Embraer!
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Embraer третий в мире по объёму выпуска производитель гражданских самолётов
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сразу после завершения строительства космодрома и договорятся
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Чем больше паспортов выдадут кацапы, тем больше упадет самолетов. Справедливо? Не?
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цікавіше було б те, що він десь зник у повітрі, він важче повітря...
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Ау кацапы, великая страна, аналогов нет в мире
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,,Что же вы пепелац без гравицапы из гаража выкатываете?,,
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Как бы пошутил один покойник - Он тяжелее воздуха.
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Подводный хор согласен.
- А что случилось с самолетом?
- Он утонул (с)
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Экипаж бухло забыл. Только это оправдывает экстренное возвращение.
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Эта сакрушитильная пабеда руцких авиаканструктарав!
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"Пилоты" распили бутылку да мало оказалось. Вернулись еще за одной.
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сегодня у двухсотой мордовской эскадрилии не результативный вылет. А жаль.
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Теперь винторогие в паРаше отправляясь на посадку в говноджет переодеваются в чистое..😀 на всякий случай...
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Той факт, що SSJ це кремлівський тазік, не заперечую. Але якщо Цензор пише про аварію літака, він маєте розуміти, що це означає. Аварія - подія без людських жертв, яка призвела до пошкодження або руйнуванню повітряного судна або серйозному тілесному ушкодженню пасажирів, членів екіпажу, третіх осіб. Інцидент, пов'язаний з поверненням на аеродром може бути з будь-яких причин, навіть якщо пасажиру на борту стало зле або внаслідок попадання птаха в двигун.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОчередная авария "Сухой Суперджет": самолет экстренно вернулся на аэродром
 
 
 
 
 
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