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 Политика Украины
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 Информация о подготовке к выдаче паспортов поступила за 3,5 месяца, - Наев

Упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей временно оккупированного Донбасса – это военно-политическая акция России.

Бывший командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев знал о подготовке к выдаче российских паспортов еще за три с половиной месяца до начала процесса. Он заявил об этом в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

"О подготовке к выдаче паспортов я имел информацию за 3,5 месяца. Они собирали информацию, определяли очередность выдачи. В первую очередь документ должны были получить руководители, потом все руководство "армий" врага", – заявил он.

Наев считает, что упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей временно оккупированного Донбасса – это военно-политическая акция России.

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"Российская Федерация показывает, что "мы рядом и мы вмешиваемся в дела Украины", якобы таким образом показывая свое превосходство. С военной точки зрения, если население будет состоять из российских граждан, существует угроза, что Россия захочет их "защитить" не только политическим путем", – заявил он.

Оккупанты планируют проводить наступательные действия, отметил бывший командующий ООС.

"Такие планы у врага есть. Мы знаем угрожающие направления на линии соприкосновения, и таких направлений более 10", – сказал Наев.

Украинские военнослужащие постоянного готовы реагировать на всех этих направлениях, добавил он.

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Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3126485
 
   
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Нащадки звезених на Донбас зеків, поліцаїв та іншого непотребу ніколи і не вважали Україну своєю Батьківщиною. Перекоти-поле.
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Следует разместить списки получивших эти паспорта в открытом доступе.
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Нащадки звезених на Донбас зеків, поліцаїв та іншого непотребу ніколи і не вважали Україну своєю Батьківщиною. Перекоти-поле.
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за 3,5 месяцев уже знали.....
Молодец Наев ....., и что?
Ударили точками - у по паспортным столам?
Что предприняли то в ответ?
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Ось новий главком як дасть, як дасть точками і рознесе все вщент.
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Ну и к чему ваш высер? Для Наева паспортный столы - точно не "точка" и не "объект"; а "докладывать" об ответке на ваше обсуждение - компетенцию свою докажите сначала, прежде чем что-то требовать.
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Следует разместить списки получивших эти паспорта в открытом доступе.
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и их УКРАИНСКИЕ паспорта одновременно помещать в реестр утраченых(потеряных)
Ни какого кредита
ни какой сделки
с таким украинским паспортом провести будет невозможно
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнформация о подготовке к выдаче паспортов поступила за 3,5 месяца, - Наев
 
 
 
 
 
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