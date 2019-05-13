 Госсекретарь США Помпео отменил визит в Москву, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент.
Издание отмечает, что Помпео отменит визит в Москву, но встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Сочи, как и планировалось, 14 мая.
Напомним, 12 мая сообщалось, что Госсекретарь США Майк Помпео отправился в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В Москву он должен был прибыть 13 мая.
Планировалось, что в Москве Помпео встретится с представителями посольства США и американского бизнес-сообщества, обеспокоенного арестом в России двух американцев, среди которых - известный инвестор Майкл Калви.
14 мая Помпео должен прибыть в Сочи на переговоры с Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Ранее в Госдепе сообщили, что кроме вопроса о контроле над вооружением в ходе встречи будут обсуждаться вопросы Украины, Сирии, кризис в Венесуэле и тема Ирана.
Отметим, что это первый визит Помпео в Россию на должности госсекретаря США.
Предыдущие дни в Вашингтоне об этом визите сообщали, что, кроме американо-российских разногласий по контролю над вооружениями, темами переговоров Помпео и Путина будут, в частности, положения в Украине, Сирии, кризис в Венесуэле, а также Иран - во всех этих случаях позиции Вашингтона и Москвы прямо противоположные.
Как сказал тогда журналистам неназванный представитель Госдепартамента, "когда мы обсуждаем нашу политику в отношении России, мы должны исходить из того, ... откровенно признать: Россия осуществила на мировой сцене ряд агрессивных и дестабилизирующих действий".
"Некоторые министры попросили провести дискуссию по итогу президентских выборов в Украине, а также по решению России о выдаче паспортов жителям Донбасса", - сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности, комментируя им повестку совета.
Он также сказал о возможности обсуждения заявления Ирана о его намерении отказаться от выполнения ряда обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе....
К числу важных актуальных тем он отнес Венесуэлу. Министры рассмотрят ситуацию в стране и итог заседания Международной контактной группы по Венесуэле, состоявшегося 7 мая в Коста-Рике при сопредседательстве главы дипломатии ЕС Федерики Могерини....
Эта дискуссия состоится накануне встречи в Брюсселе 14 мая министров иностранных дел и министров обороны ЕС с министрами иностранных дел и министрами обороны стран группы G5 Сахель (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад). Совещание, которое пройдет в рамках Совета по иностранным делам (оборонные аспекты), будет посвящено вопросам безопасности в регионе.
Ожидается постановление по этому пункту, в котором главы МИД стран ЕС подчеркнут, что "Сахель является стратегическим приоритетом для ЕС и его государств-членов".
Совет ЕС также примет ряд постановлений и решений без обсуждения. В частности, заключения по отношениям ЕС с Латинской Америкой и странами Карибского бассейна. Министры также утвердят ежегодный доклад ЕС о правах человека и демократии в мире в 2018 году.
Там же будет встреча Столтенберга с Порошенко.
Похоже, Помпео присоединится к ним.