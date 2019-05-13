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 Госсекретарь США Помпео отменил визит в Москву, - Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео отменяет свой визит в Москву, однако посетит Сочи, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент.

Издание отмечает, что Помпео отменит визит в Москву, но встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Сочи, как и планировалось, 14 мая.

Напомним, 12 мая сообщалось, что Госсекретарь США Майк Помпео отправился в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В Москву он должен был прибыть 13 мая.

Планировалось, что в Москве Помпео встретится с представителями посольства США и американского бизнес-сообщества, обеспокоенного арестом в России двух американцев, среди которых - известный инвестор Майкл Калви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео и Путин обсудят ситуацию в Украине

14 мая Помпео должен прибыть в Сочи на переговоры с Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ранее в Госдепе сообщили, что кроме вопроса о контроле над вооружением в ходе встречи будут обсуждаться вопросы Украины, Сирии, кризис в Венесуэле и тема Ирана.

Отметим, что это первый визит Помпео в Россию на должности госсекретаря США.

Предыдущие дни в Вашингтоне об этом визите сообщали, что, кроме американо-российских разногласий по контролю над вооружениями, темами переговоров Помпео и Путина будут, в частности, положения в Украине, Сирии, кризис в Венесуэле, а также Иран - во всех этих случаях позиции Вашингтона и Москвы прямо противоположные.

Как сказал тогда журналистам неназванный представитель Госдепартамента, "когда мы обсуждаем нашу политику в отношении России, мы должны исходить из того, ... откровенно признать: Россия осуществила на мировой сцене ряд агрессивных и дестабилизирующих действий".

Источник: https://censor.net.ua/n3126484
 
 
 Топ комментарии
 
на параде пабедобесия на мацкве окурок путенин завил, что победил фашизм... сам... один.. без ансамбля... хочется написать письмо на деревню педофилу и подчеркнуть, что была побеждена Германия... нацистская Германия, а не фашистская Италия...
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на кшталт, здоровеньки були-ой, а у вас хуйло відвалилося
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на кшталт, здоровеньки були-ой, а у вас ***** відвалилося
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Просто не захотел встречаться в Москве с американскими бизнесменами,чтобы случайно не задали вопрос неудобный про аресты.Поэтому прямиком в Сочи
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Может США приняли решение о необходимости военной операции в Венесуэле?...и с Пукиным нет смысла уже встречаться...
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А там Пукин ничего не решает,там кубинцы занимают ключевые роли
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Там куча паРашкинских спецов по технике приехала и т.д., не говоря уже о вагнеровцах - америкосам не нужны лишние жертвы среди своих солдат, поэтому используют все варианты договорные...
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кубинцы занимают ключевые роли...это шо,новый анекдот?
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на параде пабедобесия на мацкве окурок путенин завил, что победил фашизм... сам... один.. без ансамбля... хочется написать письмо на деревню педофилу и подчеркнуть, что была побеждена Германия... нацистская Германия, а не фашистская Италия...
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Не стоит цепляться к словам, в данном случае... Если уж на то пошло, то "нацизм", реально, как идеология, вырос именно из "фашизма"... Как коммунисты были "учителями" для немцев, в сфере организации "лагерей уничтожения", так и фашисты - в сфере развития социальной сферы за счёт паразитирования на других народах, путём признания их находящимися на низшей ступени развития... И в той, и в той сферах, немцы своих "учителей", "переплюнули"...
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Совет министров ЕС по иностранным делам рассмотрит в понедельник в Брюсселе по разделу актуальных международных событий ситуацию в Украине после выборов, действия России в отношении Донбасса, позицию Ирана по СВПД и Венесуэлу.
"Некоторые министры попросили провести дискуссию по итогу президентских выборов в Украине, а также по решению России о выдаче паспортов жителям Донбасса", - сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности, комментируя им повестку совета.
Он также сказал о возможности обсуждения заявления Ирана о его намерении отказаться от выполнения ряда обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе....

К числу важных актуальных тем он отнес Венесуэлу. Министры рассмотрят ситуацию в стране и итог заседания Международной контактной группы по Венесуэле, состоявшегося 7 мая в Коста-Рике при сопредседательстве главы дипломатии ЕС Федерики Могерини....
Эта дискуссия состоится накануне встречи в Брюсселе 14 мая министров иностранных дел и министров обороны ЕС с министрами иностранных дел и министрами обороны стран группы G5 Сахель (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад). Совещание, которое пройдет в рамках Совета по иностранным делам (оборонные аспекты), будет посвящено вопросам безопасности в регионе.
Ожидается постановление по этому пункту, в котором главы МИД стран ЕС подчеркнут, что "Сахель является стратегическим приоритетом для ЕС и его государств-членов".
Совет ЕС также примет ряд постановлений и решений без обсуждения. В частности, заключения по отношениям ЕС с Латинской Америкой и странами Карибского бассейна. Министры также утвердят ежегодный доклад ЕС о правах человека и демократии в мире в 2018 году.
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Всё правильно... Визит "первых лиц государства" (а Помпео таковым и является), в столицу государства, подчёркивает "официальный" статус визита... То есть, "взаимоотношения на высшем уровне"... Перенос же, на "задворки", "официальщины" этот визит лишает... Просто приехал представитель одного государства, к другому, с "рабочим" визитом, чтобы попытаться объяснить "текущее состояние дел" и указать ему на его место в геополитике...
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Помпео сегодня будет в Брюсселе.
Там же будет встреча Столтенберга с Порошенко.
Похоже, Помпео присоединится к ним.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГоссекретарь США Помпео отменил визит в Москву, - Reuters
 
 
 
 
 
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