 Госсекретарь США Помпео отменил визит в Москву, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент.

Издание отмечает, что Помпео отменит визит в Москву, но встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Сочи, как и планировалось, 14 мая.

Напомним, 12 мая сообщалось, что Госсекретарь США Майк Помпео отправился в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В Москву он должен был прибыть 13 мая.

Планировалось, что в Москве Помпео встретится с представителями посольства США и американского бизнес-сообщества, обеспокоенного арестом в России двух американцев, среди которых - известный инвестор Майкл Калви.

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14 мая Помпео должен прибыть в Сочи на переговоры с Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ранее в Госдепе сообщили, что кроме вопроса о контроле над вооружением в ходе встречи будут обсуждаться вопросы Украины, Сирии, кризис в Венесуэле и тема Ирана.

Отметим, что это первый визит Помпео в Россию на должности госсекретаря США.

Предыдущие дни в Вашингтоне об этом визите сообщали, что, кроме американо-российских разногласий по контролю над вооружениями, темами переговоров Помпео и Путина будут, в частности, положения в Украине, Сирии, кризис в Венесуэле, а также Иран - во всех этих случаях позиции Вашингтона и Москвы прямо противоположные.

Как сказал тогда журналистам неназванный представитель Госдепартамента, "когда мы обсуждаем нашу политику в отношении России, мы должны исходить из того, ... откровенно признать: Россия осуществила на мировой сцене ряд агрессивных и дестабилизирующих действий".