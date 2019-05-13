 Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ВСУ, ранены двое украинских воинов, еще один получил травмы из-за взрыва мины, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки;

- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово;

- дважды из автоматических станковых гранатометов - вблизи населенных пунктов Каменка и Новотроицкое;

- из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Талаковка;

- трижды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Богдановка, Старогнатовка и Гранитное;

- дважды из крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны три раза:

- из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Крымское;

- из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - возле населенного пункта Новотошковское;

- из станковых противотанковых гранатометов - вблизи населенного пункта Зайцево.

"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, один воин был травмирован в результате взрыва вражеской минометной мины. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - сказано в сообщении.

По данным разведки Объединенных сил, 12 мая двое оккупантов были ранены.

Также сообщается, что с начала текущих суток враг из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстрелял позиции украинских сил вблизи населенного пункта Богдановка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.



