EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
  529  15
Все про:Крым (21444) Россия (72753) Донбасс (18528) военнослужащие (4165) Наев (113)

 Около 75 тысяч российских военных находятся в оккупированных Крыму и части Донбасса, - Наев

В оккупированном Крыму находятся 40 тысяч российских военных, на неподконтрольных территориях Донбасса - еще 35 тысяч.

Об этом в интервью ТСН заявил бывший командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ.

"В Крыму 40 тысячвоенных, в ОРДЛО - 35 тысяч. В ОРДЛО россияне занимают все руководящие военные должности и входят в состав подразделений так называемого точечного действия. Спецподразделения, инструкторы из России. Их там вообще от 2100 до 2300 человек. А в "рядах армий" находятся около 11 тысяч российских граждан (это еще до выдачи паспортов), а остальной личный состав - местные жители", - подчеркнул Наев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непосредственно военное действие по освобождению Донбасса займет меньше суток, - Наев

Кроме того, по его словам, то, что командиров так называемых 1-го армейского корпуса (Донецк. - Ред.) или 2-го армейского корпуса (Луганск. - Ред.) ВС РФ не афишируют, есть частичным подтверждением того, что на этих должностях - кадровые российские генералы.

При этом Наев отметил, что кадровые офицеры РФ по-разному воспринимают свое назначение в ОРДЛО.

"Высший руководящий состав, генералы, понимают, что движения фронта не будет, поэтому они спокойно сидят на своих должностях. А среди младшего офицерского состава не очень хорошие настроения", - отметил он.

Также читайте: С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3126477
 
 
 Топ комментарии
 
75 тысяч. Прямо саранча- поля вытопчут, все сожрут .
Дустом надо 😀😀😀
 показать весь комментарий
 
Поэтому конечно же:
"12.05.19 23:24 Непосредственно военное действие по освобождению Донбасса займет меньше суток, - Наев".
 показать весь комментарий
 
CrossFirenko Зараз піде повзуче примирення з московитами.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
75 тысяч. Прямо саранча- поля вытопчут, все сожрут .
Дустом надо 😀😀😀
 показать весь комментарий
 
 
Имунна к дусту эта хрень. Доходила до Парижа, Вены, Берлина.
 показать весь комментарий
 
Ага,точно.Кто-то из наших политиков не так давно предлагал всех кто там живет дустом потравить,забыла кто именно.Не в Крыму,а в даунбассе.
 показать весь комментарий
 
Поэтому конечно же:
"12.05.19 23:24 Непосредственно военное действие по освобождению Донбасса займет меньше суток, - Наев".
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕ каза, че ихтамнет, това били повстанци.
...

Между другото, изборите в Украйна бяха фалшифицирани, успешно КГБ Кибер активно мероприятие ,,Клоунада,,!
 показать весь комментарий
 
КАК МОЖЕ над 5 години Раша да убива хиляди украинци с най-тежко въоръжение откъм окупирания от путлеристите част от Донбас и ти да казваш, че това са повстанци! ПОЗОР!
 показать весь комментарий
 
Из расчётов Наева я понял, что в ОРДЛО максимум 13300 российских граждан.
 показать весь комментарий
 
Ничего себе сколько ихтамнетов ихтамнет. Ху#ло продолжает нас запугивать и играть " мускулами", а подобные новости совсем не добавляют оптимизма.
 показать весь комментарий
 
 
CrossFirenko Зараз піде повзуче примирення з московитами.
 показать весь комментарий
 
 
Для того чтобы кормить эту шоблу бездельников, на Расеи сделали МРОТ 11тыр (8 долларов в день). Международный стандарт нищеты - меньше 10 долларов в день.
 показать весь комментарий
 
Стоит напомнить петриотам, что контингент брацких агрессоров в Крыму был увеличен до 35 тыс на основании славнопэрэможных Харьковских угод задолго до того, как он стал Крымняшем - победа над злочынным популизмом дорогого стоит и участники дымных боев за ратификацию во главе с нынешним спикерманом об этом знают.



А вот сколько ихтамнетов сейчас находится в Лугандоне, надо считать поштучно и очень внимательно, ведь тамженаши...
 показать весь комментарий
 
75 тис військових на окупованих землях, а от на росії їх значно більше. Тому попередні заяви Наєва незрозумілі.
 показать весь комментарий
 
В Донецке прошла акция за присоединение к России (видео)

12.05.2019 23:50

Анастасия Лысенко, «Euronews»
Только представьте, тысячи людей приняли участие в шествии и митинге, приуроченных к годовщине начала борьбы за отделение Донбасса от Украины…Акция в Донецке прошла под лозунгами за присоединение к России
"Русская весна" так противники Киева называют период, когда было решено создать независимые республики в 2014 году. Еще одно важное событие, которому радуются митингующие - это упрощенный порядок получения российского гражданства.
Но ни одно из государств-членов ООн не признает независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. А за данными ООН за время боев украинской и сепаратисткой армии погибло более 13 тысяч человек, из них более 3 тысяч мирных жителей.
https://www.facenews.ua/video/2019/315406/
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОколо 75 тысяч российских военных находятся в оккупированных Крыму и части Донбасса, - Наев
 
 
 
 
 
 вверх