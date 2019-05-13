 Около 75 тысяч российских военных находятся в оккупированных Крыму и части Донбасса, - Наев

Об этом в интервью ТСН заявил бывший командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ.
"В Крыму 40 тысячвоенных, в ОРДЛО - 35 тысяч. В ОРДЛО россияне занимают все руководящие военные должности и входят в состав подразделений так называемого точечного действия. Спецподразделения, инструкторы из России. Их там вообще от 2100 до 2300 человек. А в "рядах армий" находятся около 11 тысяч российских граждан (это еще до выдачи паспортов), а остальной личный состав - местные жители", - подчеркнул Наев.
Кроме того, по его словам, то, что командиров так называемых 1-го армейского корпуса (Донецк. - Ред.) или 2-го армейского корпуса (Луганск. - Ред.) ВС РФ не афишируют, есть частичным подтверждением того, что на этих должностях - кадровые российские генералы.
При этом Наев отметил, что кадровые офицеры РФ по-разному воспринимают свое назначение в ОРДЛО.
"Высший руководящий состав, генералы, понимают, что движения фронта не будет, поэтому они спокойно сидят на своих должностях. А среди младшего офицерского состава не очень хорошие настроения", - отметил он.
Дустом надо 😀😀😀
"12.05.19 23:24 Непосредственно военное действие по освобождению Донбасса займет меньше суток, - Наев".
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Между другото, изборите в Украйна бяха фалшифицирани, успешно КГБ Кибер активно мероприятие ,,Клоунада,,!
А вот сколько ихтамнетов сейчас находится в Лугандоне, надо считать поштучно и очень внимательно, ведь тамженаши...
12.05.2019 23:50
Анастасия Лысенко, «Euronews»
Только представьте, тысячи людей приняли участие в шествии и митинге, приуроченных к годовщине начала борьбы за отделение Донбасса от Украины…Акция в Донецке прошла под лозунгами за присоединение к России
"Русская весна" так противники Киева называют период, когда было решено создать независимые республики в 2014 году. Еще одно важное событие, которому радуются митингующие - это упрощенный порядок получения российского гражданства.
Но ни одно из государств-членов ООн не признает независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. А за данными ООН за время боев украинской и сепаратисткой армии погибло более 13 тысяч человек, из них более 3 тысяч мирных жителей.
https://www.facenews.ua/video/2019/315406/