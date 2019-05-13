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Все про:граница (3214) контрабанда (1736) Польша (4764) янтарь (488)

 Двое граждан Украины пытались ввезти в Польшу необработанного янтаря на 5 тыс. евро

Сотрудники национальной налоговой администрации Польши (KAS) из Прикарпатья во время проверки легковой машины в польско-украинском пункте пропуска в Кросценко предотвратили попытку контрабанды около 2 кг янтаря.

По словам пресс-секретаря Палаты налоговой администрации в Ряшеве Эдите Хабовской, семь камней янтаря незаконно перевозили двое граждан Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

При контроле польские таможенники обнаружили, что в одежде путешественников скрыты необработанные камни. Янтарь, рыночная цена которого составила почти 5 тыс. евро, намеревались продать в Малопольском воеводстве.

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Против подозреваемых в контрабанде мужчин открыли производство. Оба гражданина Украины должны уплатить в общем штраф в размере 3 тыс. злотых (около 700 евро).

По словам Хабовской, в 2018 году во время контроля в польско-украинских пограничных пунктах пропуска в Подкарпатском воеводстве выявлено свыше 700 кг нелегального янтаря. Рекорд зарегистрирован в октябре 2018 года. Тогда польские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза из Украины в Польшу 275 кг необработанного янтаря.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126476
 
 
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То есть маму лечить это *****, везти *****, продавать... когда уже здохните!
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Вот жеж,шо за люди!Депутатское добро по заграницам развосят,как свое личное...Ловишь их ловишь,садишь,садишь,а до них не доходит.Не тронь то,что принадлежит депутатам Украины и палицайцам всех мастей!Оборзели холопы...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое граждан Украины пытались ввезти в Польшу необработанного янтаря на 5 тыс. евро
 
 
 
 
 
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