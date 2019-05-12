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 Первый миллион лекарств выдали по электронным рецептам за месяц, - Супрун

Менее чем за месяц от старта электронных рецептов был выписан первый миллион рецептов без бумажек, а 9 мая в 17:54 часов было отпущено миллионное средство в одной из аптек в Кривом Роге.

Это свидетельствует о том, что лекарства для Украинской стали еще доступнее, а врачи и пациенты охотно ими пользуются, пишет в Facebook и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"С апреля программа "Доступные лекарства" перешла под администрирование Национальной службы здоровья Украины. Благодаря электронной системе теперь можно отслеживать любую информацию о программе "Доступные лекарства" - даже когда точно и где было отпущено лекарство", - отмечает чиновница.

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Она напоминает, что программа "Доступные лекарства" работает уже два года.

"Украинцы с болезнями сердца, диабетом и астмой получают препараты или полностью бесплатно, или с небольшой доплатой. В этом году мы расширили перечень препаратов до 258. Из них 64 являются бесплатными для пациентов, другие они могут получить с небольшой доплатой. Благодаря просмотру перечня препаратов программы, производители снизили цены на 37 торговых наименований лекарственных средств. Наибольшее снижение цены на препарат достигло 45%", - сообщил Супрун.

Граждане воспользовались программой уже более 35 миллионов раз.

"За первый год работы программы количество пациентов с нормализованным сахаром при диабете 2 типа увеличилось. Количество вызовов скорой помощи с подозрением на инсульт или инфаркт уменьшилось. В целом было на 17 тысяч меньше вызовов скорой. Еще не все пациенты смогли в полной мере ощутить преимущества электронных рецептов. К примеру, бывают ситуации, когда пациентов в аптеках просят переписывать рецепты от руки. Такие просьбы - нарушение. Работаем над совершенствованием программы, чтобы всем было удобно и комфортно ею пользоваться", - резюмирует Супрун.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126475
 
   
 Топ комментарии
 
Тьі из тех лекарей, с которьім никто не захотел подписать Договор?
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Ну хоть какая-то приятная новость,от реформ американской гражданки.Заработали таки электронные рецепты.Тут недавно у знакомых прикол был.Дед чего-то наляпал пальцами в смартфоне,целый треш начался с эти рецептом.Каким-то способом получилось,что он уже якобы получил по нему лекарства за этот месяц.А ни кто ни чего не получал.Короче устроил он вырваные годы всем,кто попался на его пути.Слава Богу всё исправили...Представляю,если такая ситуация с каким нибудь одиноким пенсионером приключится и его не кому будет успокоить.Сердечный приступ обеспечен...Поверх давления и диабета с астмой...Если конечно СПИДОМ не болен и не на заместительной терапии...От каких ещё болячек бесплатно лекарства выдают?
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Шоб ти здохла!
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На родине Президента! Уже лизнула....
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Супрун чтоб ты ЗДОХЛА ****
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Тьі из тех лекарей, с которьім никто не захотел подписать Договор?
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digital staff - скорее всего просто ватан с руське мира, которого печалит любой успех Украины...

Один из многих Зе...
У них вчера был плохой день... Перший мільйон ліків видали за електронними рецептами за місяць, - Супрун - Цензор.НЕТ 9781

Mikhail Golub‏ @golub 9 мин.9 минут назад
Реванш 73% не прошел https://www.facebook.com/100000301306055/posts/2376294009057286?s=663406559 …

Перший мільйон ліків видали за електронними рецептами за місяць, - Супрун - Цензор.НЕТ 7437
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Просто есть общеизвестньій факт, что порядка 25% людей, не подверженьі внушению, и другим формам гипноза.
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digital staff - это да...

Поэтому в долгую эти 25% и определяют все....
Они начальники тех самых 75%....
Только ни говори ни кому, не надо.....- зачем сеять вражду....
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В целом было на 17 тысяч меньше вызовов скорой.Источник: https://censor.net.ua/n3126475

просто по номеру 103 теперь отказываются ехать на вызов бо при ваших жалобах выезд не положен...
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Количество вызовов скорой помощи с подозрением на инсульт или инфаркт уменьшилось.Источник: https://censor.net.ua/n3126475

теперь скорая приезжает только констатировать смерть от инфаркта или инсульта.
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закроют больницу, закроют и аптеки. чего вы переживаете
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Ну хоть какая-то приятная новость,от реформ американской гражданки.Заработали таки электронные рецепты.Тут недавно у знакомых прикол был.Дед чего-то наляпал пальцами в смартфоне,целый треш начался с эти рецептом.Каким-то способом получилось,что он уже якобы получил по нему лекарства за этот месяц.А ни кто ни чего не получал.Короче устроил он вырваные годы всем,кто попался на его пути.Слава Богу всё исправили...Представляю,если такая ситуация с каким нибудь одиноким пенсионером приключится и его не кому будет успокоить.Сердечный приступ обеспечен...Поверх давления и диабета с астмой...Если конечно СПИДОМ не болен и не на заместительной терапии...От каких ещё болячек бесплатно лекарства выдают?
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеПервый миллион лекарств выдали по электронным рецептам за месяц, - Супрун
 
 
 
 
 
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