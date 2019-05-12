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Все про:Боголюбов (38) Коломойский (1026) Бутусов Юрий (1702)

 Партнер Коломойского Боголюбов прилетел в Украину, - Бутусов

Сегодня из Израиля в Украину прибыл Геннадий Боголюбов - партнер Игоря Коломойского.

Об этом в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов..

"Сегодня в 18:00 чартерным рейсом Тель-Авив - Днепр в Украину прибыл Геннадий Боголюбов - партнер Игоря Коломойского. Никаких претензий у правоохранителей к нему нет, так что оформился без проблем. Коломойский, видимо, собирается возвращаться после инаугурации президента", - сообщил журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойскому и Боголюбову удалось вывести $5,5 млрд из "Приватбанка" через филиал на Кипре, - OCCRP

Партнер Коломойского Боголюбов прилетел в Украину, - Бутусов 01

Напомним, 18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ,общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

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Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страныG7,Евросоюз и США.

Тогдашний министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "Приватбанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность". До национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову.

4 июля 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ открыла ряд уголовных производств, связанных с "Приватбанком".

"По заявлению господина Шлапака еще несколько месяцев назад ГПУ действительно открыла ряд уголовных производств по различным квалификациям о событиях в "Приватбанке", особенно в период декабря 2016 года, но есть производства и за более далекий период – с 2008 по 2016 годы. На данный момент следствие ГПУ концентрируется на одном из этих производств, в котором определяются события вокруг выдачи кредитов двум структурам на несколько десятков миллиардов грн, при том что эти структуры Нацбанком были признаны связанными с бенефициарами "Приватбанка", поэтому им было запрещено выдавать кредиты", – отметил он.

Глава правления "Приватбанка" Александр Шлапак заявил, что Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту доведения банка до неплатежеспособности. Также Шлапак заявил, что лицам, связанным с бывшим руководством "Приватбанка", было выдано 190 млрд гривен кредитов.

Читайте также: Суд принял еще одно решение по национализации "ПриватБанка" в пользу Коломойского, - НБУ

Министерство финансов опубликовало письмо, которое 16 декабря экс-владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства. В этом письме бывшие владельцы "Приватбанка" брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам. Согласно заявлению Минфина, это обязательство не было выполнено в установленный срок.

В свою очередь Игорь Коломойский утверждал, что бывшие акционеры банка участвуют в переговорах по реструктуризации кредитов, которые начались в июне.

Замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании "Приватбанка" неплатежеспособным и его национализацию. Свой иск к Национальному банку и "Приватбанку" о расторжении договора поручительства Коломойский подал 9 июня 2017 года.

16 января 2018 года НБУ на своем сайте обнародовал отчет международного детективного агентства Kroll о многомиллиардных махинациях в "Приватбанке". Убытки специалисты компании оценили в 5,5 млрд долл.

Читайте: Коломойскому и Боголюбову удалось вывести $5,5 млрд из "Приватбанка" через филиал на Кипре, - OCCRP

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

Источник: https://censor.net.ua/n3126474
 
   
 Топ комментарии
 
собирается вся нечисть, бежавшая из Украины после Майдана!.... Партнер Коломойского Боголюбов прилетел в Украину, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3998
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Да ну... А я думав, що він один з тих хто недав Дніпро в роиську віддати.
А він виявляється після майдану втік.
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справжні бенефеціарії президента Зе збираються. тепер ділитимуть посади та сектори економіки
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что вы нам желаете плохого, дефолт то всех заденет Партнер Коломойського Боголюбов прилетів в Україну, - Бутусов - Цензор.НЕТ 161
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Умным людям сейчас дали возможность поменять гривну на деньги, потому доллар держат на уровне порядка 25-27. А после дефолта будет 50. Или 75. Или 100.Только Ктулху знает.
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Умные деньги не хранят в гривне давно уже, зная нашу страну.
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Зато 73% поплатятся жестоко за свой идиотизм и предательство человека, который душу и тело за их свободу положил.
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они разграбят страну окончательно, а потом с***** в свой любимый израиль. А украинцы будут репу чесать: как опять так получилось... А потом начнется рост антисемитизма, и к нам будут приезжать делегации, чтобы рассказать, что евреев надо любить, и почему вы их не любите
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Що будуть говорити зеботи, коли почнеться дерибан України з усіма наслідками?
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Тобто ви визнаєте суть команди Зеленського, як прислугу Боголюбова і Коломойського. Дерибан буде значно більший.
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я от думаю чиєю прислугою під час дерибану була команда порошенка на чолі з порошенком
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Будут пищать "Мы хаателии саавсем ни этааваа !" Партнер Коломойського Боголюбов прилетів в Україну, - Бутусов - Цензор.НЕТ 378
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Доить ЗЕбильчиков приехал, за лапшеухость нужно платить.
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Вскоре после вручения нашедшей булавы преЗЕденту ,наверно будут возвращатся все бывшие еммигранты в Израиль, на сладкий дерибан в УКРАИНУ !! Нужно будет срочно строить синагоги ! А это уже будет бум в развитии економики УКРАИНЫ !!!
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Обычные Евреи из Израиля поедут в Украину ? Но зачем ???
У них там работа, высококлассная медицина, образованиие, пенсии. Что они забыли в чёрной дыре, в которую быстро превратят Украину всякие Бени ?
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Інтернет гримів ,що Зе найліпший ......а тепер критикуєте ,а ви не бачили всі, що євреєїв вибирали ,мовчіть і їште смачно ....... 73% так будьте довольні ....
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Зеленский не шестерка алигархов и народный презик. Народ лет десять смотрел на плюсах говношоу Квартал и лет пять сериал и все дружно совершили массовый суицид. Беня с клованом доведут Украину до банкротства.
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Если украсть мешок гороха со склада-датут реальный срок. Если украсть 5.5 млрд долларов-никаких претензий со стороны правоохранительной системы не будет... Україна, сэр!
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Перепуганные говорят не спугнуть??)))
Смешно))
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ну что зЕдебилы готовьте бабки!за все платить будете Партнер Коломойського Боголюбов прилетів в Україну, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7300
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Пора порошку на нары
ЮВТ нары нагрела свинобыдлу
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Вместе с бюллетенями надо было раздавать счета. Хочешь голосовать за клоуна - выкладывай 100 у.е. на "компенсацию Приватбанка" Коломойскому.
А так несправедливо получается - зебилы на свою голову проголосовали, а платить - всем.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПартнер Коломойского Боголюбов прилетел в Украину, - Бутусов
 
 
 
 
 
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