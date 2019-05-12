 Непосредственно военное действие по освобождению Донбасса займет меньше суток, - Наев

Об этом сказал бывший командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

По его мнению, освобождение оккупированных территорий не займет много времени. "Непосредственно на военное действие пойдет очень мало времени - меньше суток. Главное в таком случае - очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться", - сообщил Наев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС

В то же время, по мнению экс-командующего, оккупанты готовят решительные наступательные действия. "Непосредственные планы такие у врага есть. Мы знаем угрожающие направления на линии столкновения, и таких направлений более десяти. Мы предполагаем ответные - на этих направлениях все средства постоянно готовы реагировать", - заявил Наев.

По его словам, украинские военные также отслеживают угрожающие участки границы с Россией в Луганской области, Азовском море в пределах ООС. "На всех этих направлениях готовы реагировать на активные действия врага", - подчеркнул бывший командующий ОС.