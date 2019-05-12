 Непосредственно военное действие по освобождению Донбасса займет меньше суток, - Наев

Об этом сказал бывший командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
По его мнению, освобождение оккупированных территорий не займет много времени. "Непосредственно на военное действие пойдет очень мало времени - меньше суток. Главное в таком случае - очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться", - сообщил Наев.
В то же время, по мнению экс-командующего, оккупанты готовят решительные наступательные действия. "Непосредственные планы такие у врага есть. Мы знаем угрожающие направления на линии столкновения, и таких направлений более десяти. Мы предполагаем ответные - на этих направлениях все средства постоянно готовы реагировать", - заявил Наев.
По его словам, украинские военные также отслеживают угрожающие участки границы с Россией в Луганской области, Азовском море в пределах ООС. "На всех этих направлениях готовы реагировать на активные действия врага", - подчеркнул бывший командующий ОС.
Скорее всего, Наев имел в виду освобождение Донбасса после того, как оттуда уберется запоребрик.
Арту и фсе што стреляет и по Даунецку с Лугандой.
Токо много дохлых Кацапиков будет.
Автор: Дмитро Путята, Андрій Карбівничий, Василь Рудика
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«Обнаруженные» на военном полигоне в США ракетные системы С-300ПТ могли попасть туда с Украины. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, его цитирует РИА Новости.
А было впечатление, что ООС год возглавлял адекватный мужик. Похоже, не очень...
Да там як путлер здохне - допомоги не буде,фінансування - *********** здриснуть - місцеві за годину "розтануть". А поки неможна... бо знову буде "несподіване вторгнення" війск рф ... знову "котел" .... НІ не треба... тримайте поки краще оборону.