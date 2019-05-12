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 Непосредственно военное действие по освобождению Донбасса займет меньше суток, - Наев

Войска могут освободить оккупированную Россией часть территории Украины меньше, чем за сутки.

Об этом сказал бывший командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

По его мнению, освобождение оккупированных территорий не займет много времени. "Непосредственно на военное действие пойдет очень мало времени - меньше суток. Главное в таком случае - очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться", - сообщил Наев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС

В то же время, по мнению экс-командующего, оккупанты готовят решительные наступательные действия. "Непосредственные планы такие у врага есть. Мы знаем угрожающие направления на линии столкновения, и таких направлений более десяти. Мы предполагаем ответные - на этих направлениях все средства постоянно готовы реагировать", - заявил Наев.

По его словам, украинские военные также отслеживают угрожающие участки границы с Россией в Луганской области, Азовском море в пределах ООС. "На всех этих направлениях готовы реагировать на активные действия врага", - подчеркнул бывший командующий ОС.

Источник: https://censor.net.ua/n3126473
 
   
 Топ комментарии
 
Непосредственно военное действие по освобождению Донбасса займет меньше суток, - Наев - Цензор.НЕТ 9187 а якщо так - що ж заважало 5 років це зробити ?
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Щось мені це нагадало "Антитерористична операція не може і не буде тривати два-три місяці. Вона повинна і буде тривати години".
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про це не можна згадувати - Свиня ж вибачилась , а отже - все хто про це згадує ті "агенти кремля" ..))
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Чому Лугандон знаходиться в такій дупі, якщо з 14 року вони не годують Україну?
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не получится победить козломордых, пока у нас во власти сидят кацапские политики и олигархи, а в нашем тылу действует гундяйская секта.
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это правда. свиньи за пять лет у кормушки много горя народу принесли.
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Хочется верить, но как это согласуется с военной силой запоребрика? Я очень уважаю Наева, при нем ВСУ реально освобождали территории - пусть небольшими частями, но постоянно.

Скорее всего, Наев имел в виду освобождение Донбасса после того, как оттуда уберется запоребрик.
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Что тут обсуждать, это возможно, он прав, но потом будет менее выгодное положение чем до операции, и он и все это понимают.
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Порошенко был скромнее,он за пару недель готов был освободить.
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гладко было на бумаге, да забыли про овраги Безпосередньо на військові дії зі звільнення Донбасу потрібно менше доби, - Наєв - Цензор.НЕТ 7359
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якщо звільнити Донбас і закінчити війну - кого ж тоді влада буде звинувачувати у "тимчасових труднощах викликаних війною.." ?
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как кого? по соевой версии виноваты евробляхеры.
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ну , схоже до кінця травня ці 2 проблєми зникнуть з порядку денного - не буде , а ні соєвих , а ні євробляхерів ... Безпосередньо на військові дії зі звільнення Донбасу потрібно менше доби, - Наєв - Цензор.НЕТ 8450
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нет. она закончится тогда когда свиньи с их шнырями будут отправлены на зашквар, под видом африканской чумы свиней.
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А пупок не розвяжется? В 14 уже раз освободили..... Или кто-то думает, что кацаПСИНЫ будут на это молча смотреть? Это ВОЙНА, а воевать не клаву топтать!
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это ты до выборов в Черкасах брел за свиньей и кричал ей в хвост - слава порошенке?
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Чукча, полазь по форумах и найди хоть один мой пост с любовью к ШАКАЛаду! хотя куда тебе местной однодневке! Сегодня ты гавкнул и нет тебя!
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если я обвинил тебя в соевом шыкаладизме и мыролюбии напрасно. то приношу свои извинения. Понимаю, что обвинение в связи со свиньями очень серьезное.
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Можно и за 2 часа!)))

Арту и фсе што стреляет и по Даунецку с Лугандой.

Токо много дохлых Кацапиков будет.
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Вот картинка за 2014 год. Назустріч російському виклику
Автор: Дмитро Путята, Андрій Карбівничий, Василь Рудика
Безпосередньо на військові дії зі звільнення Донбасу потрібно менше доби, - Наєв - Цензор.НЕТ 7673

Покажите картинку на 2019.
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там в козломордых подгорает=))

«Обнаруженные» на военном полигоне в США ракетные системы С-300ПТ могли попасть туда с Украины. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, его цитирует РИА Новости.
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когда біл на должности-такой ерунді не нес....
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Хорошо, что его убрали. Подлечится и вернется здоровым...может быть
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А по моему это простой пиар! Ну скажите мне, какой из умных военных будет такое говорить на весь мир!? Али нет, это тактика запугивания наверное))) Я так считаю, такой информацией нельзя и не нужно раскидываться в сми,да где угодно, нужно сначала сделать, а вот потом говорить! (один уже говорил про часы)... А то это выглядит так, играют двое в шахматы, и один из них, за 10 шагов до мата, рассказывает второму, что он ему через 10 шагов поставит мат, и какие же действия будут у второго!)))... Извините пан военный, вы или дурак, или популист который красит себя перед новой властью......
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осталось уговорить солдатиков переть вперед не обращая внимания на стрельбу обороняющихся
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Ух-ты, меньше суток! И за эти меньшесуток нужно (с боями) дойти до границы (и не просто дойти, а с обозом, стройматериалом и санчастями, со второй линией, с артиллерией, чтобы удержать встречный прорыв, и обязательно ПВО, поскольку рашисты бомбить начнут сразу же) и закрепиться там (и не просто закрепиться, а так, чтобы удержать "наступление врага по десяти угрожающим направлениям")!
А было впечатление, что ООС год возглавлял адекватный мужик. Похоже, не очень...
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Это ты не адекватный а Наев говорит все по делу!
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Відбити то можно.... а що робити з пострілами з теріторії рабомерзорашкі???
Да там як путлер здохне - допомоги не буде,фінансування - *********** здриснуть - місцеві за годину "розтануть". А поки неможна... бо знову буде "несподіване вторгнення" війск рф ... знову "котел" .... НІ не треба... тримайте поки краще оборону.
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Я против освобождения Донбасса. Иначе как мы узнаем о несостоявшейся великой экономической мощи наших кормильцев.
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Толку если перешедшие на сторону врага со спины козлить будут? У нас не фильтрационных лагерей нет, ничего. Вон по Киеву в очередной раз ходили мрази 9го Мая и ничего. В раде сидят такие и ничего, на должностях сидят такие и ничего. Это не война ,это клоунада.
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это правда. это война для народа а для свиней соевое мыролюбство.
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Да, сейчас получается что нужно держать оборону, пока экономику козломордых Запад разрушает, а переговоры с ******** просто безполезны - потому что он понимант только язык силы.
Безпосередньо на військові дії зі звільнення Донбасу потрібно менше доби, - Наєв - Цензор.НЕТ 3241



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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНепосредственно военное действие по освобождению Донбасса займет меньше суток, - Наев
 
 
 
 
 
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