 Инспектор полицейского спецназа и руководство Хмельницкой таможни продавали закрытую информацию и за полгода "заработали" около 500 тыс. грн, - ГПУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры Украины, пресечена преступная деятельность по распространению и сбыту информации с ограниченным доступом, которая хранится в автоматизированных системах таможни ГФС Украины и защищена в соответствии с законодательством Украины, которую организовали инспектор роты патрульной полиции особого назначения "Богдан" Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области совместно с руководством Хмельницкой таможни ГФС Украины, в ходе чего получали от физических лиц денежные средства в сумме 200 грн за предоставление информации с ограниченным доступом по регистрации и пересечению государственной границы Украины автомобилей, а в целом за последние 6 месяцев получили за указанные услуги около 500 тыс. грн.
Проводятся следственные действия, после завершения которых будет решен вопрос о задержании лиц и сообщено о подозрении.
кроме лозунгов ?
как и сантехник ЖЭКа № 3 города Борисполя или министр культуры.
Это не его сфера ответственности и полномочий.
В Украине
если ты не местный
создали независимый (в первую очередь от президента) специальный правоохранительный орган
который занимается подобными делами.
НАБУ называется.
так что и юрик и ***** все могли!!
так что про жек это детям в детсаду!
недавно дом одного и машины показывали, три жизни надо прожить, чтобы на зарплату купить
Ещё успевает до инагурации Зеленского.
то Порошенко рассмотрит, если успеет
НЕОБИЖАЙ И НЕУНИЖАЙ СВОЕГО ЦАРЯ-БАРИНА. 😂😅😂
по поводу взяточничества подчиненного Авакова
который не назначен Порошенко
у тебя претензии не к Авакову
а к Порошенко ?
Охолонь прахобот. Піди у церкву, запали свічку, та й помолися за прах петра свого. Хай іде з миром. От тебе і попустить.
но ходатайство надо по суббординации подать
ты дал маху
Отстал ты от жизни. Потому и непопал в наградные дембельские списки царя петра. 😂😅😂
ТЩЕТИЛЬНЕЕ СЛУЖИ СВОЕМУ ХОЗЯИНУ. МОЖЕТ И ВОЗЬМЁТ ТЕБя БЕРЕГОВУЮ ЛИНИЮ СВОЕЙ ФАЗЕНДЫ ОХРАНЯТЬ. 😂😅😂
вот немцы себе и своим детям другую страну построили
какой интересный абзац. Интересно, а кто покупатель этой информации и с какой целью. Что это за "частные лица", которым вдруг понадобились номера пересекающих границу автомобилей.
элементарных вещей не понимают.
Если украсть очень дорогую машину до её официальной постановки на учёт
то её фактический владелец даже заяву толком подать не сможет
потому что тачка по документам не его
там же указывается и серийный номер авто
нафиг
договор ? _)))))))))))))))))))
ты про евробляхи что-нибудь слышала ?
оно позволяет не растаможивать машину и не платить таможенный сбор.
Доверенность - уполномочие представлять или действовать от имени другого лица в правоотношениях.
Хотя перед этим было - "тачка по документам не его".
тачка при доверенности не становится собственностью того
на кого выписана доверенность !!!!
Ну вот как можно жить с такими мозгами ?
ты ж там прикололся над моими словами про то
что "тачка по документам не его"
если есть доверенность ?
или твой аккаунт взломали и это не ты прикололся ?
И эти люди выбрали мне президента !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
типа всеобщей амнистии
если раскаишься и заплатишь.
потому в пенсионном и появились 13 лярдов
которые раздали пенсам.
ты меня троллишь или реально тупая ?
как без договора растоможить машину? надо ж доказать что она твоя
поэтому и приходится раз в полгода выезжать за границу и опять по новому въезжать на временных номерах (евробляхах)
вы реально такие тупые ?
Это свидетель секты Четвертаков и абонент Прямого канала!
У них во всём виноват Зе' и зебилы!
Реальные интернет- колоборанты...
Я
вроде бы
писал не про то
как украсть
а ответил на твой вопрос о мотивации покупателя такой базы данных.
Или ты сейчас не меня имела ввиду ?
или с целью обосрать меня перед своими единоверцами
такими же людьми без мышления ?
фамилия будущего главы администрации президента
как-никак )))
Богдан - это не название мифических россиянских заводов.
Богдан - это вполне реальная фамилия адвоката Игоря Валерьевича Коломойского и
по совместительству
главы администрации президента Украины (будущего)
шо там собирают на заводах. Там и пепси собирают
и адидас
и мерседес
интересуюсь фамилией главы администрации будущего президента.