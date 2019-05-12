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Все про:взятка (4522) ГПУ (9141) Хмельнитчина (421)

 Инспектор полицейского спецназа и руководство Хмельницкой таможни продавали закрытую информацию и за полгода "заработали" около 500 тыс. грн, - ГПУ

ГПУ совместно с ГБР и СБУ прекратили преступную деятельность по распространению и сбыту информации с ограниченным доступом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры Украины, пресечена преступная деятельность по распространению и сбыту информации с ограниченным доступом, которая хранится в автоматизированных системах таможни ГФС Украины и защищена в соответствии с законодательством Украины, которую организовали инспектор роты патрульной полиции особого назначения "Богдан" Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области совместно с руководством Хмельницкой таможни ГФС Украины, в ходе чего получали от физических лиц денежные средства в сумме 200 грн за предоставление информации с ограниченным доступом по регистрации и пересечению государственной границы Украины автомобилей, а в целом за последние 6 месяцев получили за указанные услуги около 500 тыс. грн.

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Проводятся следственные действия, после завершения которых будет решен вопрос о задержании лиц и сообщено о подозрении.

Источник: https://censor.net.ua/n3126472
 
 
 Топ комментарии
 
так свинарчуки могут и булаву стырить,свиньи они такие.
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мыролюбно продавали? по реформистски?
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Пэтины кадры умеют продавать все.
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мыролюбно продавали? по реформистски?
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Ось зебенЯ як тільки знайде булаву, так і покаже їм кузькину мать.
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над вами из группировки зильбертштейна ктото поглумился сексуально?
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так свинарчуки могут и булаву стырить,свиньи они такие.
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им шо-то предъявлено
кроме лозунгов ?
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юрчело ничего не может им предъявить по определению,

как и сантехник ЖЭКа № 3 города Борисполя или министр культуры.

Это не его сфера ответственности и полномочий.

В Украине
если ты не местный
создали независимый (в первую очередь от президента) специальный правоохранительный орган
который занимается подобными делами.

НАБУ называется.
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а ты думашь что петро поц и не научился тырить??или он будет тырить своими руками??
так что и юрик и ***** все могли!!
так что про жек это детям в детсаду!
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ты про рептилоидов забыл, массонский заговор и тайный протокол сионских мудрецов
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Уря, Україні непотрібне тоталітаристське надбання МВД Інспектор поліції особливого призначення і керівництво Хмельницької митниці продавали закриту інформацію і за півроку заробили майже 500 тис. грн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 4514
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Прошу прощения за копипаст, но скорей всего штраф 1315 хрывень и взятие на поруки.
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и свинной орденок за участие в особомыролюбном реформизьме
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"свинной " - это на зеленском языке означает аваковский ?
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это называеца життя по новому, шобы было все по новому, оставалось все по старому Інспектор поліції особливого призначення і керівництво Хмельницької митниці продавали закриту інформацію і за півроку заробили майже 500 тис. грн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1068
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не хотят жить на одну зарплату, не только прокуроры у нас такие, которые их разоблачают
недавно дом одного и машины показывали, три жизни надо прожить, чтобы на зарплату купить
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Петро порошенко просто обязан им выдать по ,,герою украины". А может кому из них и очередного генерала. ВСЁ ТАКИ АКТИВНЫЕ РЕФОРМАТОРЫ И ЖИЛЬЦЫ ПО НОВОМУ. 😂😅😂
Ещё успевает до инагурации Зеленского.
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если их непосредственный начальник - лучший из всех министров (по мнению Коломойского), не назначаемый президентом Арсен аваков подаст представление

то Порошенко рассмотрит, если успеет
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Совсем необязательно. Последнее время наш дон педро раздаёт свои соевые ништяки и побрякушки ни у кого неспрашивая никаких ,,представлений".
НЕОБИЖАЙ И НЕУНИЖАЙ СВОЕГО ЦАРЯ-БАРИНА. 😂😅😂
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то есть
по поводу взяточничества подчиненного Авакова
который не назначен Порошенко

у тебя претензии не к Авакову

а к Порошенко ?
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А шо предложение наградить жильцов по новому уже ,,претензия"?????? 😂😅😂
Охолонь прахобот. Піди у церкву, запали свічку, та й помолися за прах петра свого. Хай іде з миром. От тебе і попустить.
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предложение наградить жильцов похвально.

но ходатайство надо по суббординации подать

ты дал маху
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Так дон педро сам себе и ходатайствует о своих отличниках життя по новому.
Отстал ты от жизни. Потому и непопал в наградные дембельские списки царя петра. 😂😅😂
ТЩЕТИЛЬНЕЕ СЛУЖИ СВОЕМУ ХОЗЯИНУ. МОЖЕТ И ВОЗЬМЁТ ТЕБя БЕРЕГОВУЮ ЛИНИЮ СВОЕЙ ФАЗЕНДЫ ОХРАНЯТЬ. 😂😅😂
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А чему удивляемся, если на улицах Украины к сожалению не стоят французские матушки Гильотены хотя-бы конкретных три головы а остальные сразу *******-бы или за Поребрик или за кордон, или подумали, что за 40 тысяч долларов за один присест на карман положить и при этом возможно сразу в гости к французской матушке Гильотене на пикник.
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Это не казни, это напоминание, что может с тобой случиться если ты народокрад и чиновничк-гондон при власти в придачу. Всего лишь головы любых трех козлов - чиновников коррупционеров на Майдане на матушке Гильотене то не будет в Украине не взяточниства, не воровства миллиардов гривен, не гондонов-чиновников на служебных машинах стоимостью по 1000 000 000 долларов, ***, когда 12 миллионам 400 тысяч пенсионерам "платят" *** пенсию 1497 гривен или если перевести на доллары то по 52 $ в месяц, суки.
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зачем же эти сраные пенсионеры нам такую страну построили ?

вот немцы себе и своим детям другую страну построили
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получали от физических лиц денежные средства в сумме 200 грн за предоставление информации с ограниченным доступом по регистрации и пересечению государственной границы Украины автомобилей,Источник: https://censor.net.ua/n3126472

какой интересный абзац. Интересно, а кто покупатель этой информации и с какой целью. Что это за "частные лица", которым вдруг понадобились номера пересекающих границу автомобилей.
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ох уж эти избиратели Зе ))))

элементарных вещей не понимают.

Если украсть очень дорогую машину до её официальной постановки на учёт

то её фактический владелец даже заяву толком подать не сможет

потому что тачка по документам не его
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а договор купли-продажи не доказательство передачи собственности?
там же указывается и серийный номер авто
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какой
нафиг
договор ? _)))))))))))))))))))

ты про евробляхи что-нибудь слышала ?
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когда ты покупаешь машину, ты заключаешь договор купли-продажи или это лишняя формальность? отдал деньги и все? ))
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есть такое волшебное слово - доверенность.

оно позволяет не растаможивать машину и не платить таможенный сбор.
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а с договором что? ты отдал деньги а тебе не дали договор, только доверенность? Інспектор поліції особливого призначення і керівництво Хмельницької митниці продавали закриту інформацію і за півроку "заробили" майже 500 тис. грн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 4077
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Смешно получилось.
Доверенность - уполномочие представлять или действовать от имени другого лица в правоотношениях.

Хотя перед этим было - "тачка по документам не его".
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ещё один ЗЕ... )))

тачка при доверенности не становится собственностью того
на кого выписана доверенность !!!!

Ну вот как можно жить с такими мозгами ?
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С такими - как у тебя? Наверное очень сложно. Мне трудно представить - я в таком положении не был. Ты у меня увидел где-то утверждение, что доверенность передаёт право собственности на имущество?
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так твоим комментом выше и видел )))

ты ж там прикололся над моими словами про то
что "тачка по документам не его"
если есть доверенность ?

или твой аккаунт взломали и это не ты прикололся ?
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"даже заяву толком подать не сможет потому что тачка по документам не его" - это чьё утверждение было? Ещё раз, для тех, кто на ручнике: доверенность - уполномочие представлять или действовать от имени другого лица в правоотношениях. В состоянии осмыслить эту фразу?
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я вообще не очень понимаю как в принципе можно отдать деньги не получив договор купли-продажи
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та по генеральной доверенности. Так 80 процентов авто оформлено.

И эти люди выбрали мне президента !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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по генеральной доверенности можно поставить машину на учет в Украине? без растаможки?
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в этом году какой-то механизм ввели для пресечения этого бл ства

типа всеобщей амнистии
если раскаишься и заплатишь.

потому в пенсионном и появились 13 лярдов
которые раздали пенсам.

ты меня троллишь или реально тупая ?
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теперь растаможка
как без договора растоможить машину? надо ж доказать что она твоя
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никакбез договора купли-продажи её не растаможить.

поэтому и приходится раз в полгода выезжать за границу и опять по новому въезжать на временных номерах (евробляхах)
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прикинь !!!

вы реально такие тупые ?
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Та не общайтесь с ним!
Это свидетель секты Четвертаков и абонент Прямого канала!
У них во всём виноват Зе' и зебилы!
Реальные интернет- колоборанты...
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мне понравился пассаж о том что избиратели Зе не знают элементарных вещей, например, как украсть дорогой автомобиль Інспектор поліції особливого призначення і керівництво Хмельницької митниці продавали закриту інформацію і за півроку "заробили" майже 500 тис. грн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2063
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и кто же написал тот пассаж про то, как украсть ?

Я
вроде бы
писал не про то
как украсть
а ответил на твой вопрос о мотивации покупателя такой базы данных.

Или ты сейчас не меня имела ввиду ?
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опять же как ты по номеру определишь, машина после покупки въехала на иностранном номере или просто человек из-за границы приехал в Украину на своей машине?
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ты сейчас спрашиваешь с целью узнать
или с целью обосрать меня перед своими единоверцами

такими же людьми без мышления ?
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Инспектор полиции роты специального назначения"Богдан",подторговывал секретной информацией!Как символично,мать пере мать...
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Да
фамилия будущего главы администрации президента
как-никак )))
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А разве это не название любимых атобусиков Петра Порошенко?Сборкой которых в рашке занимаются рассеянцы,под чутким руководством Гладковского старшего?Это же при его власти роту специального назначения так назвали или он уже ушёл?Или это его двойник чудит без перестанку.А будующее пока ещё не наступило,к сожалению!Или к щастью,посмотрим.
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нет

Богдан - это не название мифических россиянских заводов.

Богдан - это вполне реальная фамилия адвоката Игоря Валерьевича Коломойского и
по совместительству
главы администрации президента Украины (будущего)
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А кто говорил о заводе?Вы читать не умеете?Я о собераемых на заводе атобусиках писала.
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не интересуюсь
шо там собирают на заводах. Там и пепси собирают
и адидас
и мерседес

интересуюсь фамилией главы администрации будущего президента.
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Выговор, строгий выговор! Інспектор поліції особливого призначення і керівництво Хмельницької митниці продавали закриту інформацію і за півроку "заробили" майже 500 тис. грн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9112 Максимум уволят.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнспектор полицейского спецназа и руководство Хмельницкой таможни продавали закрытую информацию и за полгода "заработали" около 500 тыс. грн, - ГПУ
 
 
 
 
 
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