 Инспектор полицейского спецназа и руководство Хмельницкой таможни продавали закрытую информацию и за полгода "заработали" около 500 тыс. грн, - ГПУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры Украины, пресечена преступная деятельность по распространению и сбыту информации с ограниченным доступом, которая хранится в автоматизированных системах таможни ГФС Украины и защищена в соответствии с законодательством Украины, которую организовали инспектор роты патрульной полиции особого назначения "Богдан" Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области совместно с руководством Хмельницкой таможни ГФС Украины, в ходе чего получали от физических лиц денежные средства в сумме 200 грн за предоставление информации с ограниченным доступом по регистрации и пересечению государственной границы Украины автомобилей, а в целом за последние 6 месяцев получили за указанные услуги около 500 тыс. грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Руководитель житомирского таможенного поста задержан на взятке в $1300, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Проводятся следственные действия, после завершения которых будет решен вопрос о задержании лиц и сообщено о подозрении.