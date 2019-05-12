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 Филарет: Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским. ВИДЕО

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет хочет созвать поместный собор и изменить устав новой церкви, что грозит потерей Томоса от Константинополя.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень, информирует Цензор.НЕТ.

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О конфликте в новосозданной Православной церкви Украины знали только воцерковленные люди, но все предпочитали молчать и ждать.

15 декабря в святой Софии прошел который образовал новую Православную церковь Украины. Около 70 украинских епископов УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП выбрали нового предстоятеля митрополита Епифания и создали новую церковь.

Перед объединительным собором, состоявшимся 15 декабря, УАПЦ и УПЦ КП провели поместные соборы, где приняли примерно одинаковый текст - в случае создания поместной церкви Киевский патриархат и УАПЦ ликвидируются.

Позже их ликвидировало государство. "Таким образом, с 15 декабря де-факто уже не существовало ни УАПЦ, ни УПЦ Киевского патриархата. С 30 января ликвидирован окончательно устав об управлении УПЦ Киевского патриархата и зарегистрирован устав новой церкви", - сообщил руководитель Департамента по делам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш.

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Но, оказалось, что это далеко не конец. Символический статус почетного патриарха Филарета не устроил. Новоизбранный предстоятель Епифаний на соборе 15 декабря был креатурой патриарха Филарета, но лояльный предстоятель был не окончательным замыслом руководителя ликвидированного ныне Киевского патриархата, потому что Филарет де-факто планировал вернуть себе главную должность уже в новой церкви. И похоже митрополит Епифаний на такой его план не пристал и уважаемый в Украине человек вдруг оказался инициатором угрожающего скандала.

"Последней каплей", когда скандал выплыл наружу, стали письма, которые Филарет на бланках и от имени уже ликвидированного Киевского патриархата разослал архиереям Православной церкви Украины приглашение на праздник Макария 14 мая. "Да, разослал. Разослал на своем бланке патриарха. А на каком я бланке должен? Дело в том, что Киевский патриархат не ликвидирован. Не ликвидирован. Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал", - считает Филарет.

Существует документ с подписью Филарета о роспуске Киевского патриархата, а также его отказ от любых должностей на имя вселенского патриарха.

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Накануне глава ПЦУ митрополит Епифаний и бывший глава УПЦ Киевского патриархата Филарет впервые на камеру прокомментировали противоречия, о которых раньше предпочитали молчать. Филарет в эксклюзивном интервью ТСН заявил, что Киевский патриархат все еще существует. Предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Епифаний ТСН сообщил, что его на эту встречу не приглашали.

По данным ТСН.Тиждень, которые подтверждаются из многих источников даже в окружении Филарета, тот приглашает архиереев на праздник, чтобы оценить свой уровень поддержки в новой церкви и обсудить перспективы возвращения Киевского патриархата, который он сам предпочитает возглавить. Очевидно, что значительное большинство епископата церкви понимают пагубность такого плана и проигнорируют приглашение Филарета.

В интервью ТСН.Тиждень Филарет впервые публично говорил вещи, которые он озвучивал в своем окружении лишь кулуарно. Например, долгожданный для украинцев объединительный собор в Софии он называет не украинским. Это очень странно, потому что голосовали на нем украинские епископы, и обращались за Томосом к Константинопольской церкви-матери тоже они. "А то собор был не наш. То был собор Константинопольского патриархата. Поэтому на этом соборе не я председательствовал как патриарх, а председательствовал представитель Вселенского патриарха, поэтому то был не наш собор. Это собор Константинопольской церкви", - считает Филарет.

По его словам, он признает предстоятеля Православной церкви, "но с этим предстоятелем раньше, чем он стал предстоятелем, было решение архиерейского собора нашего, что он представляет украинскую церковь извне, а руковожу украинской церковью я как патриарх. Такая была договоренность. На этом настаивал и президент. Сейчас не так", - констатировал бывший патриарх УПЦ КП.

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Сейчас, по словам Филарета, у него нет никаких отношений с Епифанием, потому что "нарушается то, к чему мы договорились, что принял Архиерейский собор". "Пошли путем лжи", - считает он и добавил, что Епифаний "должен сотрудничать" с Филаретом патриархом. Однако глава ПЦУ якобы за 4-5 месяцев ни разу не провел совместной службы и не общается.

За последние месяцы предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний и Филарет официально так и не провели ни одной службы. По канонам и логике вести службу должен предстоятель церкви Епифаний, однако Филарет, который называет себя патриархом, не соглашается на это. Он считает себя первым, не смотря ни на что.

Филарет забрал у Епифания контроль над финансами и уже говорит о разделении в церкви. Круглый стол на первом синоде ПЦУ появился только потому, что Филарет не захотел сидеть, как рядовой епископ церкви сбоку.

Фактически Филарет подтвердил свое желание восстановить Киевский патриархат и свой патриарший устав. Для этого, очевидно, он хочет провести поместный собор и изменить устав новой церкви. Для понимания - изменение устава - это автоматическая потеря легитимности Томоса, который выдавался митрополии, а не патриархату.

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Он убеждает, что может самостоятельно созвать собор. Однако руководитель департамента по делам религий Андрей Юраш говорит - это невозможно: "Согласно уставу церкви, имеет право созвать только предстоятель церкви вместе с годовым постоянным синодом церкви".

Патриархат, который хочет возродить Филарет будет снова непризнанным: "Юридический механизм возвращения Киевского патриархата есть. Его не надо возвращать. Он существует. Если есть патриарх, значит есть патриархат. Киевская патриархия. И поэтому возвращать патриархат не нужно. И мы его и дальше будем возвращать. И будет патриархат. И причем не только будет не признан. Наступит время, когда будет признан. Уверен стопроцентно", - отметил Филарет.

Кроме того, он допускает разделение церкви, после чего будет создана "единая церковь - Киевский патриархат".

Последние месяцы Филарет возвращает людей, которым когда-то запретил в служении или просто выгнал из Киевского патриархата, ищет союзников даже из числа бывших врагов. Нашел взаимопонимание он и с луцким митрополитом Михаилом, которого сам же вынудил отказаться от выдвижения на пост главы Поместной церкви.

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Наибольшее, на что эта группа может рассчитывать, уверены журналисты, - это уход и создание непризнанной церкви, которую после ухода Филарета и возглавит не менее амбициозный Михаил, который даже сейчас не скрывает своих планов стать предстоятелем. Он демонстрирует это даже в таких простых вещах - на последней службе он не поцеловал руку Епифания, как это сделали другие епископы.

Поэтому здесь интересы Михаила и Филарета относительно революции и захвата власти совпадают.

Источник: https://censor.net.ua/n3126471
 
 
 Топ комментарии
 
А ведь какая возможность была в историю войти.
Теперь понятно, что без Порошенко наши попы никогда бы в жизни ни о чём не договорились.
Они хуже политиков.

Филарета надо плавненько на пенсию.
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Філарет не вічний..
Навіщо йому ця влада ? Нехай передасть церкву в надійні руки. І ВСЕ...
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І що тут не так ?
Українця все влаштовує.
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Без Гетьмана разброд и шатания......
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Ты прав!
Но Петя оттягивает инаугурацию...
Потому и нет ещё Гетьмана, а есть Овощ2 с раздачей медалький
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У Гетьмана уже давно своя церковь в поместье и свои ангелы на стенах, а ангелы не простые, а на Петра похожи! Об'єднавчий собор у Софії не був українським, оскільки на ньому головував представник Вселенського патріарха, - Філарет - Цензор.НЕТ 377
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Старческий маразм Филарета будут культивировать, направлять в нужное русло и афишировать! Тот случай когда государство обязано вмешаться. Очень желательно, чтоб тайно.
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Религия-это тотолитарная секта. Невзоров (с)
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бедный Филарет... надо же, столько пережил и под конец на тебе! впал в ересь гордыни...
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,Филарет по-моему тронулся головой. Его надо врачу показать и не обращать внимание на старческий бред. У меня на кафедре был завкафедрой, бывший почетный ректор универа 80-ти лет. Он собирал заседания кафедры, чтобы по десятому разу рассказать о своих великих научных заслугах, забывая часто фамилии сотрудников. Работу за него вел заместитель, а он появлялся только у кассы. Филарет заслужил почет и уважения, но сегодня он просто вызывает недоумение. Это просто позор, неужели его некому надоумить. Тут уже возникает вопрос, а верит ли он вообще в Бога.
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Йому про вічне потрібно думати, а не про владу при віці 90 років.
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Ты, кажись, что-то пропустил...

Филарет забрал у Епифания контроль над финансами и уже говорит о разделении в церкви. Источник: https://censor.net.ua/v3126471
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Агент КДБ Філарет справно відробляє московське завдання! Ганьба !
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ЗЕботы слушаю внимательно что Томос заслуга Филарета и Порошенко совсем не причём. начинайте...
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Сейчас твой Филарет дотявкается, что и Томос отберут.
А его предадут анафеме в Константинополе.
Теперь это будет уже справедливо, за раскол ПЦУ.
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Він ще не може відійти з стану боротьби, це як з АТОшниками. Його стан душі вимагає просто якоїсь боротьби з ким небудь.
Вибрав чергову ціль і опонента, тепер це канонічні українські православні християни.
Йому краще в монахи-затворники податись в якийсь монастир, тоді і повагу заслужить.
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порохобот .., проследи во времени цепочку событий предшествующих получению Томоса и ты поймешь , что порох к получению Томоса имеет такое же отношение как бубен шамана к дождю .. Томос Украина могла получить в 2008 году .. не получила из-за Филарета и гундяева .. Филарет требовал себе только должность патриарха ., а гундяев пообещал поддержку Ворфоломея в проведении Вселенского Собора .. В итоге Томос предоставлен не был .. Затем гундяев стал требовать проведение Вселенского Собора в Москве (москва - третий Рим и прочая херня ) , а когда гундяев фактически сорвал проведение Собора , да еще и начал трындеть , что у него больше всего прихожан, Ворфоломей принял решение о Томосе для Украины . Главная цель дать "по ушам" гундяеву . Подготовка к Томосу сводилась в убеждении Филарета смирить гордыню и отказаться от патриаршества .., так что порох практически только ударил в бубен и за бюджетные деньги откатал Томос-туры по Украине .. Все просто и логично ... Ну а теперь вот Филарету все же захотелось патриаршества .., и получается , что Томос для ПЦУ для него менее важен , чем собственный сан ... Как было и в 2008 ...
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Вот вся гнилая суть людей, которые нам хотя рассказать, кто такой Бог и что он от нас хочет... Об'єднавчий собор у Софії не був українським, оскільки на ньому головував представник Вселенського патріарха, - Філарет - Цензор.НЕТ 4287
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та пошла вон козломордая гниль. Так тебе Томос поперёк горла стал швали кацапской аж пена с пасти валит. Паскивили свои грязные сюда копапастишь чучело.
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Вали вали мокша, от твоей писанины за милю тянет гебнявым прокацапским душком.
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И ПЕРЕАТЕСТАЦИЮ НАДА СДЕЛАТЬ,И ЭКЗАМЕН НА ЗНАНИЕ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА И МОЛИТОВ НА УКРАИНСКОМ!!!!! А ТО БОГ НА НЕБЕ НЕ ДОГАДАЕТСЯ С КАКОЙ ЦЕРКВИ ЗА ЗДОРОВЬЕ КАКОГО ПРЕЗИДЕНТА ПРОСЯТ)))))))))
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НИКОГО НЕ ХОТЕЛ ОБИДЕТЬ, ПРОСТО СИТУАЦИЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ ТАКАЯ ,ЧТО ЕСЛИ БЕЗ ЮМОРА - ТО ПОХОЖЕ НА ИДИОТИЗМ !!
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Весняне загострення старечого маразму.
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Дело в том что другие церкви считают что Варфоломей дал Томос ПЦУ самолично, ни у кого не спрашивая, то есть не по правилам. Он что-то там должен был организовать. Поэтому не признают.
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Брехня. Все признали кроме кацапских самосвятов и их шестерок.
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Два украинца - драка, три украинца - массовая драка.
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похоже на то, что филарик тронулся умом... вроде бы и не совсем старый, но то, что долбонутый - это точно... и сам по себе напрашивается сралин - есть человек - есть проблема, нет человека - нет проблемы... сердце, поджелудочная, легкие... подизносились...
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Ну 90 лет - это совсем старый. Немногие люди доживают до такого возраста, еще реже - не теряя разума.
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Так можно и без патриаршей митры остаться. Я был о Филарете лучшего мнения.
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А оце все зайвий раз підтверджує, що влада не має втручатись у справи церкви. Особливо така кримінальна як барижна.
А то в результаті такого втручання - зганьбились на весь світ.
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нема пецї з філаретом немає і томоса
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... тот молодой поп, ну совсем нетянет на ЗеПифания. Ибо молод и ненабожен (по лице видно, что с его комплекцией надо на таможне или в налоговой кошмарить)... а, Филарету полное здравие и процветание...
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У Филарета уже маразм старческий.
КГБшное прошлое вошло в раж.
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Дело сделано, Томос получен. А лузер на отдых. Филя думал про свое, и как обычно на свой карман, а ПАП про свое, и аналогично на свой карман .
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Дві тисячі років афера квітне... От де аферизм, так аферизм. На невігластві людському...
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Он хочет чтобы Константинополь наложил на него анафему?
Дождется.
И будут тогда его последователи как сектанты катакомбной церкви.
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Томос....

Чому релігія з іудейської землі змогла вкоренитись в Європі, і зокрема у наших предків? Через ОБМАН. Образ і події, пов'язані з Христом - це цикли сонячного коловороту.
І "народження" його на Коляду, і "воскресіння" на Великдень, і "хрестителя" на Купало...
А писанки?... В древній Іудеї ніхто й ніколи ніяких писанок не робив. Це ж тільки у слов'янських народів така глибока культурно- філософська традиція.
Бо це у нас світоглядна концепція створення світу, що ототожнюється з яйцем. "Се бо Дажьбо створив нам Яйце - Світ Зоря сяє у Небі синім"...
А хрест? Хрест - символ Сонця з таких древніх часів...
Ще 12000 - 14000 років тому мисливці приазов'я на стінах гротів Кам'яної могили ці хрести вишкрябували...
Так тоді ще не те, що Біблії, тоді навіть тих народів, що вигадали ту Біблію не існувало.......

Не було взагалі ніякого ісуса христоса. Не було ніяких "нагорних проповідей" чи "вигнань бісів з свиней". Вигадки це.
І не було "перших християн" ніяких. Християни взялись після того, як ця мачня потрапила в Грецію, де й з'явилось це прізвисько - "христос".
Найвеличніша АФЕРА нинішньої цивілізації...
"Новий заповіт" сформувався приблизно у 100 році н. е. і написаний давньогрецькою мовою (діалект Койне). І тільки один варіянт, "євангєліє", від якогось матфея, написано арамейською.
"Богом" головного героя, ісуса, було НАЗНАЧЕНО попами на Нікейському соборі, коли всі лідери розрізнених сект, що створювались на цій афері, вирішили ОБ'ЄДНАТИСЬ у єдину, і назватись одною назвою - "церква христова".
На тому ж соборі було заборонено аріянство. Всі "святі" писульки були узгоджені, а ті, що не відповідали ідеологемі - стали "апокрифами", і підлягли ЗАБОРОНІ...
МАФІЯ СКЛАЛАСЬ І ОРГАНІЗУВАЛАСЬ у сувору ієрархічну структуру. Далі - більше. "хрестові походи", інквізиція, захоплення все нових і нових ПАСТВ...
НАЙКРИВАВІША РЕЛІГІЯ на Землі...
По результатам дослідів - Шумер має вік приблизно 5,5 - 6 тис. р. і юдейське рокочислення має на сьогодні 5778 рік від створення ЇХНЬОГО СВІТУ. в міжріччі Тигру і Євфрату....
"Трипілля" (Анти) - Орії (Арії), пра-українці, має вік приблизно 7 - 8 тис. р., а наше древнє Літочислення має на сьогодні, навіть по літописних документах самих грецьких церковників - 7284 літо від створення нашого - АНТИЧНОГО СВІТУ. в міжріччі Дунаю і Дніпра...
А досліди генетиків останніх десятиліть довели це остаточно...
І ще одна деталь. Якщо шумери називали АНА, його синів, Енкі та Енліла, і інших антлантів (анунаків - по шумерські)- БОГАМИ, тими хто ВЧИТЬ, то праукраїнці називали антлантів - БАТЬКАМИ, тими, хто НАРОДИВ, що цілком підтверджується на протязі тисячоліть у всіх європейськіх народах і має загальну назву АНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ...
Українці, та віддайте вже ту біблію юдеям, які її і створили, хай тішаться своїми іосіфами і рахілями, а самі приєднуйтесь до відродження родинного світогляду, культури, традицій, співайте Славу Божам - своїм предкам, а не насінню аврамову. У нас набагато древніші і мудріші корінні знання...
https://www.youtube.com/watch?v=kKq5-43Jvlw
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Все це цікаво, але дуже обмежене коло людей володіє цим знанням. З іншого боку розумові здібності більшості в змозі вмістити лише якісь примітивні шаблони. Все не просто. Обсяги інформації, її якість, здатність людини її сприймати і використовувати на загальне благо, знання законів космічної (Божественної) гармонії дається далеко не кожному.
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хтож тобі таке покаже по жидовським каналам?
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филарет хочет заколотить херню старий оно тибе нада
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Пора проводить реферндум и что-то далать с альцгеймером Филарета.
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там де всунув своє рило барига, там завжди розбрат.
почінаючі з Нашої України і закінчуючі сьогоденням.

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Прикро все це. Нічого не хочу казати з цього приводу. Молю Бога, щоб в Україні запанувала справді богоугодна благодатна українська церква і щоб Бог дав мудрості чільникам української церкови і всьому українському народу.
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Филарет всю жизнь боролся за получение Украиной патриархии и независимости от кого либо. Порошенко же отодвинув Филарета и поставив свою марионетку, согласился на зависимость от Константинополя и провозгласил себя получателем Томоса.
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если бы не позиция старого маразматика, томос был бы получен еще во времена Ющенко.
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Боролся и что?
Если бы Константинополь не согласился, то еще бы 100 лет боролись.
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Константинополь є провідником православ'я і всі національні церкви отримували від нього Томос. Тому логіка Порошенка була залізобетонна - отримати вірчу грамоту публічно і від інституції, яка таку грамоту має право давати, а не мурувати якусь свою патріархію, яка буде десь на задвірках цивілізації і яку через це дуже легко знищити. Одна церква сама по собі дуже слабка і вразлива, тому Порошенком був зроблений хід конем - вхід до об'єднання церков, щоб тим самим створити колективний захист від самопроголошеної так званою Московської патріархії. Для цього треба було об'єднати спочатку цервки України, що й було зроблено, в тому числі з УПЦ КП (Філарет не зміг знайти можливості відмовитися від цього). Але Порошенко вже скоро не діючий Президент, новому на церковні діла начхати, тож Філарет знову почав свою брудну гру, підбурюваний неймовірною погордою та почуттям власної вищості. Тим самим він руйнує той захист від зазіхань РПЦ та її намісників з УПЦ МП, який будувався як частина загального захисту України від Московії.
Хто після цього Філарет, я казати не буду, але цензурними словами його вже не назвеш...
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Правильно делает Филарет !! Он хочет чтоб в Украины был Патриархат и на это Украина заслуживает !!! А то что подписанты разных мастей обзывают Филарета так пусть ихние слова им в пазуху !!! И чаще смотрите в зеркало когда пишите гадости !!!!
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ГОРДЫНЯ И ТЩЕСЛАВИЕ - главный (смертный) грех (самого Диавола)!
Боюсь себе представить, чтоб было бы если Филарета выбрали тогда в свое время патриархом РПЦ (за что он собственно и "обиделся")!
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На обиженых воду возят, он уже седой , должен бы знать
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Украї́нська гре́ко-католи́цька це́рква (лат. Ecclesia Graeco-Catholica Ucrainae), скорочено УГКЦ - найбільша католицька церква в Україні. Одна із 23-х східних католицьких церков свого права. Перебуває у сопричасті з Папою Римським та зберігає візантійську літургійну традицію. Найбільша східна католицька церква у світі (понад 5,5 мільйонів вірян.Очолюється верховним архієпископом Києво-Галицьким; чинний голова - Святослав (Шевчук)27 березня 2011).
Єдина з українських церков, що має безперервну ієрархічну спадкоємність з часу заснування у X ст. Київської митрополії і не проводить підкилимну мишину возню.
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Реклама УГКЦ, ты типа в автосалоне работаешь?
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Вот вам и вера и Томос. В результате - потоки и бабло. Обосрались, как и предполагалось. Как же без свечного заводика, шлюх и Мерседесов.
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Перестарілого патріарха вразила деменція, от тепер ним крутять -вертять ті, кому незалежна украінська церква, як кіл в горлі. Не треба обурюватись, треба поспівчувати Філарету і пошанувати його старість. Все в нас буде добре!
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Уходит шоколадный олигарх и сразу вслед за ним разрушаются все его шоколадные замки, которые он пять лет строил. Ти щось не те робиш, Петю. (с)
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Вато, узбагойся, українці НІКОЛИ не повернуться до вашої мацковської секти
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Я в розпачі. Так радів, коли отримали Томос і визнання.Навіщо таке зробив Філарет? Хіба амбіції однієї людини, можуть зачеркнути зусилля всього народу і священників? Я так йому був вдячний за його роботу, а зараз задумався.Невже старі зв*язки з КДБ дають і сьогодні про себе знати? Невже залякали якось інформацією про щось старе? Чи все ж таки особисте, амбіції? Якщо він розвалить нашу Українську Церкву- ПЦУ, то неодмінно треба шукати порятунок. І я його бачу в Українській греко-католицькій церкві. Для мене зрозуміло, що все, що торкалося кацапів - не відмивається! Але є якась надія, що він зупиниться.
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Це яскраве підтвердження того, що Філарету ця автокефалія і дарма не потрібна. У нього свої амбіції, які до державних інтересів України не мають жодного відношення. Також це дає розуміння, чому Томосу не було всі ці роки незалежності, доки за його отримання не взявся Порошенко.
І це, на жаль, тільки початок, уся та тупа амбітна мерзота, що при Порошенку сиділа тихо і кусала хіба що беззубо й збоку, тепер уповні гризтиме ті надбання і паростки реальної суб'єктності, які надбав за ці роки Президент і парламент.
А ЗЕбіли протягом року можуть взагалі прозріти, коли та ганчірка, яка стане наступним Президентом, наробе разом із своїми пройдисвітами свої діла та Європа зніме санкції за Московії. Забули вже, що й нас із Московією війна? Московія нагадає...
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Виявляється, що ненаситне хайло не лише в політиків, а й у попів - осіб "богобоязних" та "віруючих". Звичайна для українців ситуація, яку показав Крилов у своїй байці "Лебідь, щука і рак".
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Бог не в земных храмах живет. Вот потому и такая чехарда, что Бога нет в этих храмах.. - Узкий Путь
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Хотят нивелировать главные заслуги Порошенко. Сначала армию проектом "Синарчуки", теперь Томос Филаретом, с дипломатией сложнее. И плевать Коломойскому, что это были действительно государственные решения Порошенко
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Так шо там, ЗЕфанатики, Томос - це не заслуга Порошенка, а виключно заслуга Філарета та народу України, правда?..
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Філарет: Київський патріархат не ліквідовано, Об'єднавчий собор у Софії не був українським - Цензор.НЕТ 9604 Олег Тихонов 055f40a1

ЗЕботы слушаю внимательно что Томос заслуга Филарета и Порошенко совсем не причём. начинайте...

Что дурик, методичку заело ?
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цей скандал ще один аргумент на користь того що потрібно не тягнути з інавгурацією. через невизначеність влади під час перехідного періоду в декого активізується бажання потягти на себе ковдру і починають вилазити різні негарні речі, я вже не кажу про "основні інстинкти" порошенка . все одно зеленський якщо захоче зможе розпустити парламент до середини червня. можна було б пообіцяти що точно не буде розпуску в травні як варіант.
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Вот такое вот мочилово началось..«Правая рука» Филарета расскрыл правду - глава ПЦУ Епифаний является гомосексуалистом.
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А нубиру атакует Луну и пингвинов Месопотамии
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Нубиру и Луна это другая опера, это вам на какой нибудь другой межгалактический новостной сайт, здесь новости Украины обсуждаются.
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Скорее просто обычная человеческая алчность.. Епифаний и Филарет не поделили власть, Филарет считает себя обделенным и усиленно тянет теперь одеяло на себя.
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Непомерные амбиции и нутро с душком
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У Денисенко по ходу вдруг все кругом гомики, странно как он такой сам один кибальчиш
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Я с самого начало писал, что не за Томосом гнатся нужно, а развивать протестантское направление. Православие не привело ни одну страну ни к экономическому, ни к социальному развитию. Большенкство развитых стран те, которые стали локомотивами западной цивилизации, являются протестантскими. Православие хоть с Томосом хоть без только укореняет Украину в восточном секторе развития.
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ФСБ наконец-то вскрыло свою филаретную консерву. В каком звании старичек- моховичек?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФиларет: Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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