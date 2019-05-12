 Филарет: Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень, информирует Цензор.НЕТ.
О конфликте в новосозданной Православной церкви Украины знали только воцерковленные люди, но все предпочитали молчать и ждать.
15 декабря в святой Софии прошел который образовал новую Православную церковь Украины. Около 70 украинских епископов УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП выбрали нового предстоятеля митрополита Епифания и создали новую церковь.
Перед объединительным собором, состоявшимся 15 декабря, УАПЦ и УПЦ КП провели поместные соборы, где приняли примерно одинаковый текст - в случае создания поместной церкви Киевский патриархат и УАПЦ ликвидируются.
Позже их ликвидировало государство. "Таким образом, с 15 декабря де-факто уже не существовало ни УАПЦ, ни УПЦ Киевского патриархата. С 30 января ликвидирован окончательно устав об управлении УПЦ Киевского патриархата и зарегистрирован устав новой церкви", - сообщил руководитель Департамента по делам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Но, оказалось, что это далеко не конец. Символический статус почетного патриарха Филарета не устроил. Новоизбранный предстоятель Епифаний на соборе 15 декабря был креатурой патриарха Филарета, но лояльный предстоятель был не окончательным замыслом руководителя ликвидированного ныне Киевского патриархата, потому что Филарет де-факто планировал вернуть себе главную должность уже в новой церкви. И похоже митрополит Епифаний на такой его план не пристал и уважаемый в Украине человек вдруг оказался инициатором угрожающего скандала.
"Последней каплей", когда скандал выплыл наружу, стали письма, которые Филарет на бланках и от имени уже ликвидированного Киевского патриархата разослал архиереям Православной церкви Украины приглашение на праздник Макария 14 мая. "Да, разослал. Разослал на своем бланке патриарха. А на каком я бланке должен? Дело в том, что Киевский патриархат не ликвидирован. Не ликвидирован. Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал", - считает Филарет.
Существует документ с подписью Филарета о роспуске Киевского патриархата, а также его отказ от любых должностей на имя вселенского патриарха.
Накануне глава ПЦУ митрополит Епифаний и бывший глава УПЦ Киевского патриархата Филарет впервые на камеру прокомментировали противоречия, о которых раньше предпочитали молчать. Филарет в эксклюзивном интервью ТСН заявил, что Киевский патриархат все еще существует. Предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Епифаний ТСН сообщил, что его на эту встречу не приглашали.
По данным ТСН.Тиждень, которые подтверждаются из многих источников даже в окружении Филарета, тот приглашает архиереев на праздник, чтобы оценить свой уровень поддержки в новой церкви и обсудить перспективы возвращения Киевского патриархата, который он сам предпочитает возглавить. Очевидно, что значительное большинство епископата церкви понимают пагубность такого плана и проигнорируют приглашение Филарета.
В интервью ТСН.Тиждень Филарет впервые публично говорил вещи, которые он озвучивал в своем окружении лишь кулуарно. Например, долгожданный для украинцев объединительный собор в Софии он называет не украинским. Это очень странно, потому что голосовали на нем украинские епископы, и обращались за Томосом к Константинопольской церкви-матери тоже они. "А то собор был не наш. То был собор Константинопольского патриархата. Поэтому на этом соборе не я председательствовал как патриарх, а председательствовал представитель Вселенского патриарха, поэтому то был не наш собор. Это собор Константинопольской церкви", - считает Филарет.
По его словам, он признает предстоятеля Православной церкви, "но с этим предстоятелем раньше, чем он стал предстоятелем, было решение архиерейского собора нашего, что он представляет украинскую церковь извне, а руковожу украинской церковью я как патриарх. Такая была договоренность. На этом настаивал и президент. Сейчас не так", - констатировал бывший патриарх УПЦ КП.
Сейчас, по словам Филарета, у него нет никаких отношений с Епифанием, потому что "нарушается то, к чему мы договорились, что принял Архиерейский собор". "Пошли путем лжи", - считает он и добавил, что Епифаний "должен сотрудничать" с Филаретом патриархом. Однако глава ПЦУ якобы за 4-5 месяцев ни разу не провел совместной службы и не общается.
За последние месяцы предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний и Филарет официально так и не провели ни одной службы. По канонам и логике вести службу должен предстоятель церкви Епифаний, однако Филарет, который называет себя патриархом, не соглашается на это. Он считает себя первым, не смотря ни на что.
Филарет забрал у Епифания контроль над финансами и уже говорит о разделении в церкви. Круглый стол на первом синоде ПЦУ появился только потому, что Филарет не захотел сидеть, как рядовой епископ церкви сбоку.
Фактически Филарет подтвердил свое желание восстановить Киевский патриархат и свой патриарший устав. Для этого, очевидно, он хочет провести поместный собор и изменить устав новой церкви. Для понимания - изменение устава - это автоматическая потеря легитимности Томоса, который выдавался митрополии, а не патриархату.
Он убеждает, что может самостоятельно созвать собор. Однако руководитель департамента по делам религий Андрей Юраш говорит - это невозможно: "Согласно уставу церкви, имеет право созвать только предстоятель церкви вместе с годовым постоянным синодом церкви".
Патриархат, который хочет возродить Филарет будет снова непризнанным: "Юридический механизм возвращения Киевского патриархата есть. Его не надо возвращать. Он существует. Если есть патриарх, значит есть патриархат. Киевская патриархия. И поэтому возвращать патриархат не нужно. И мы его и дальше будем возвращать. И будет патриархат. И причем не только будет не признан. Наступит время, когда будет признан. Уверен стопроцентно", - отметил Филарет.
Кроме того, он допускает разделение церкви, после чего будет создана "единая церковь - Киевский патриархат".
Последние месяцы Филарет возвращает людей, которым когда-то запретил в служении или просто выгнал из Киевского патриархата, ищет союзников даже из числа бывших врагов. Нашел взаимопонимание он и с луцким митрополитом Михаилом, которого сам же вынудил отказаться от выдвижения на пост главы Поместной церкви.
Наибольшее, на что эта группа может рассчитывать, уверены журналисты, - это уход и создание непризнанной церкви, которую после ухода Филарета и возглавит не менее амбициозный Михаил, который даже сейчас не скрывает своих планов стать предстоятелем. Он демонстрирует это даже в таких простых вещах - на последней службе он не поцеловал руку Епифания, как это сделали другие епископы.
Поэтому здесь интересы Михаила и Филарета относительно революции и захвата власти совпадают.
Но Петя оттягивает инаугурацию...
Потому и нет ещё Гетьмана, а есть Овощ2 с раздачей медалький
Филарет забрал у Епифания контроль над финансами и уже говорит о разделении в церкви. Источник: https://censor.net.ua/v3126471
А его предадут анафеме в Константинополе.
Теперь это будет уже справедливо, за раскол ПЦУ.
Вибрав чергову ціль і опонента, тепер це канонічні українські православні християни.
Йому краще в монахи-затворники податись в якийсь монастир, тоді і повагу заслужить.
А то в результаті такого втручання - зганьбились на весь світ.
КГБшное прошлое вошло в раж.
Дождется.
И будут тогда его последователи как сектанты катакомбной церкви.
Чому релігія з іудейської землі змогла вкоренитись в Європі, і зокрема у наших предків? Через ОБМАН. Образ і події, пов'язані з Христом - це цикли сонячного коловороту.
І "народження" його на Коляду, і "воскресіння" на Великдень, і "хрестителя" на Купало...
А писанки?... В древній Іудеї ніхто й ніколи ніяких писанок не робив. Це ж тільки у слов'янських народів така глибока культурно- філософська традиція.
Бо це у нас світоглядна концепція створення світу, що ототожнюється з яйцем. "Се бо Дажьбо створив нам Яйце - Світ Зоря сяє у Небі синім"...
А хрест? Хрест - символ Сонця з таких древніх часів...
Ще 12000 - 14000 років тому мисливці приазов'я на стінах гротів Кам'яної могили ці хрести вишкрябували...
Так тоді ще не те, що Біблії, тоді навіть тих народів, що вигадали ту Біблію не існувало.......
Не було взагалі ніякого ісуса христоса. Не було ніяких "нагорних проповідей" чи "вигнань бісів з свиней". Вигадки це.
І не було "перших християн" ніяких. Християни взялись після того, як ця мачня потрапила в Грецію, де й з'явилось це прізвисько - "христос".
Найвеличніша АФЕРА нинішньої цивілізації...
"Новий заповіт" сформувався приблизно у 100 році н. е. і написаний давньогрецькою мовою (діалект Койне). І тільки один варіянт, "євангєліє", від якогось матфея, написано арамейською.
"Богом" головного героя, ісуса, було НАЗНАЧЕНО попами на Нікейському соборі, коли всі лідери розрізнених сект, що створювались на цій афері, вирішили ОБ'ЄДНАТИСЬ у єдину, і назватись одною назвою - "церква христова".
На тому ж соборі було заборонено аріянство. Всі "святі" писульки були узгоджені, а ті, що не відповідали ідеологемі - стали "апокрифами", і підлягли ЗАБОРОНІ...
МАФІЯ СКЛАЛАСЬ І ОРГАНІЗУВАЛАСЬ у сувору ієрархічну структуру. Далі - більше. "хрестові походи", інквізиція, захоплення все нових і нових ПАСТВ...
НАЙКРИВАВІША РЕЛІГІЯ на Землі...
По результатам дослідів - Шумер має вік приблизно 5,5 - 6 тис. р. і юдейське рокочислення має на сьогодні 5778 рік від створення ЇХНЬОГО СВІТУ. в міжріччі Тигру і Євфрату....
"Трипілля" (Анти) - Орії (Арії), пра-українці, має вік приблизно 7 - 8 тис. р., а наше древнє Літочислення має на сьогодні, навіть по літописних документах самих грецьких церковників - 7284 літо від створення нашого - АНТИЧНОГО СВІТУ. в міжріччі Дунаю і Дніпра...
А досліди генетиків останніх десятиліть довели це остаточно...
І ще одна деталь. Якщо шумери називали АНА, його синів, Енкі та Енліла, і інших антлантів (анунаків - по шумерські)- БОГАМИ, тими хто ВЧИТЬ, то праукраїнці називали антлантів - БАТЬКАМИ, тими, хто НАРОДИВ, що цілком підтверджується на протязі тисячоліть у всіх європейськіх народах і має загальну назву АНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ...
Українці, та віддайте вже ту біблію юдеям, які її і створили, хай тішаться своїми іосіфами і рахілями, а самі приєднуйтесь до відродження родинного світогляду, культури, традицій, співайте Славу Божам - своїм предкам, а не насінню аврамову. У нас набагато древніші і мудріші корінні знання...
https://www.youtube.com/watch?v=kKq5-43Jvlw
почінаючі з Нашої України і закінчуючі сьогоденням.
Если бы Константинополь не согласился, то еще бы 100 лет боролись.
Хто після цього Філарет, я казати не буду, але цензурними словами його вже не назвеш...
Боюсь себе представить, чтоб было бы если Филарета выбрали тогда в свое время патриархом РПЦ (за что он собственно и "обиделся")!
Єдина з українських церков, що має безперервну ієрархічну спадкоємність з часу заснування у X ст. Київської митрополії і не проводить підкилимну мишину возню.
І це, на жаль, тільки початок, уся та тупа амбітна мерзота, що при Порошенку сиділа тихо і кусала хіба що беззубо й збоку, тепер уповні гризтиме ті надбання і паростки реальної суб'єктності, які надбав за ці роки Президент і парламент.
А ЗЕбіли протягом року можуть взагалі прозріти, коли та ганчірка, яка стане наступним Президентом, наробе разом із своїми пройдисвітами свої діла та Європа зніме санкції за Московії. Забули вже, що й нас із Московією війна? Московія нагадає...
ЗЕботы слушаю внимательно что Томос заслуга Филарета и Порошенко совсем не причём. начинайте...
Что дурик, методичку заело ?