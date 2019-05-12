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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Байден (407) Конгресс США (414) Трамп (2244)

 Трамп раскручивает историю о связях Байдена и властей Украины, так как считает его своим "самым грозным соперником", - конгрессмен Шифф

Председатель разведывательного комитета Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф считает, что президент США Дональд Трамп раскручивает историю о связях бывшего вице-президента Джо Байдена и властей Украины, поскольку считает демократа своим "самым грозным соперником".

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, накануне президент США Дональд Трамп допустил расследование в отношении Джо Байдена или его сына Хантера в связи с их деятельностью в Украине.

По неподтвержденным данным, Байден добивался отставки генпрокурора Украины Виктора Шокина, чтобы закрыть дело против компании Burisma, где в совете директоров с 2015 года работает Хантер Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский не хочет быть втянутым во внутриполитическую борьбу в США, - The Washington Post

"Я не знаю обстоятельств, при которых (Хантер Байден. - Ред.) перешел на эту работу, но я могу сказать следующее по отношению к Джо Байдену: мы оказываем щедрую поддержку Украине. Мы предоставляем Украине оборонительное вооружение. Мы хотим, чтобы Украина преуспела в конфликте с Россией", - сказал Шифф в эфире ABC News.

Представитель Конгресса США отметил, что нет никаких доказательств того, что Байден, будучи вице-президентом США, делал что-то, кроме помощи правительству Украины в борьбе с коррупцией.

"У (Украины. - Ред.) была проблема с коррупцией. Это то, что Джо Байден пытался решить. Поэтому нападки на его сына - просто метод преследования кого-то, кого президент считает своим самым грозным соперником", - подчеркнул Шифф.

Напомним, что 76-летний Джо Байден решил выставить свою кандидатуру на выборах президента 2020 года. Это будет третья попытка Байдена стать президентом США - он баллотировался в 1988 и 2008 годах.

Также читайте: Шокин входит или его "вводят" в масштабную геополитическую игру вокруг президентских выборов в США, - Трепак

По данным опроса избирателей-демократов, Джо Байден лидирует в борьбе за номинацию от Демократической партии на выборах президента 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3126470
 
 
 Топ комментарии
 
Ну это почти как Петя в отчаянии раскручивал тему наркомана и марионетки Зеленского, а в итоге без шансов проигрался.
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То есть, благодаря соевой власти Оффшоренко, связи с Украиной теперь очерняют??
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Ну это почти как Петя в отчаянии раскручивал тему наркомана и марионетки Зеленского, а в итоге без шансов проигрался.
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Да, Трамп ведет себя как дурачек. Не тем занимается. Америка с ним ослабнет и доллар ослабнет и доведет страну до кризиса.
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То есть, благодаря соевой власти Оффшоренко, связи с Украиной теперь очерняют??
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Благодаря амбарной книке рыгов, зебил
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так Луцик же сказав порохобілам , що "амбарна книга" це фейк ! ..))
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ему пох!!
в этой статье нужно именно так писать!!
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угу - ці чукчі "не чітателі" , вони "пісателі" ...))
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А что такое новое - порохобилы? Про зебилов знаю, про порохоботов знаю, про коломойскую ботву тож. А ты, походу, решил рогожинских переплюнуть в определениях?
Мне твой Луцик и его "сказал" до одного места, бо мозги имею. А у вас, зебильных, с этим проблема...
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у петра и у юрика еще все впереди И я уже говорил что это только начало всех историй .
еще не известно на чей муха сядет.
соевым изголятся и придумывать всякие истории рано !
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їм вже час напружитись - не дарма ж Маптіос в США літав ...
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Так он же почти в команде Владимира Александровича, этому тэж *опа?
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"почти" - не враховується.

ві-рожі вже дали під жопу звідти. Токсичний...
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Тяжело нашей власти, только в Америке власть меняется приходится перекрашиваться и попробуй угадай, кто будет новым хозяином Белого Дома
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И кто будет новым хозяином Украины?
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кто деньги вкладывал в выборы президента, а это длинный список
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То есть, кто в США через Коломойского вкладывал деньги в Зеленского?
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Денег у наших олигархов хватает и это не только Коломойский, на Петю многие не довольны, не всем корыто досталось. А США тоже такая же клановая страна, где между собой за власть разные финансовые круги воюют. И сейчас идет какая-то борьба компроматов на территории Украины и попробуй пойми, чего они хотят да и смысл в этом разбираться.
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Рад прочитать строки здравомыслящего человека.
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зе отдельно- лещь отдельно ,в итоге в торбе будет юрик с петром.Ближе к 20году.
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Сметанат борщу‏ @SmetanatBorschu 10 часов назад

Контакты Джулиани в Украине определены как Кернес, Фукс и Рабинович.
Все трое считаются причастными к организованной преступности ФБР и не имеют права на въезд в США.
Почему Джулиани фокусируется на организованных преступниках? Предположительно, потому что они должны платить больше
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"...Трамп раскручивает историю о связях Байдена и властей Украины,так как считает его своим "самым грозным соперником"...". То есть, если бы Байден не был опасен, то связь с преступным украинским режимом никого бы не интересовала?
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так под это дело, можно и на Пэтю дельце состряпать, что бы показания на Байдена выжать.
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Искренне надеюсь что рыжего подкацапника не выберут на второй срок.
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согласен... думаю Байден его "обставит" на выборах очень уверенно...
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Так его и не выбрали. Козломордые во всю шуровали в электронной системе голосования, (пока обама сперму жевал с умным лицом), и сделали нужный результат. И во второй раз так сделают.. Если не найдется человек с яйцами, который арестует или прибьет Лохматое Чмо
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Украинский Сталкер‏ @rylvadim1

Янукович теж свого часу задумав гратися з США у якісь свої ігри - і опинився у Ростові. Бо Росія врятувала. А міг і у рефрижираторі опинитись - як Каддафі. Якщо ЗеЧМО задумає щось подібне - розмажуть як танк жабу. Мабуть, це більше всього зараз його і лякає.
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Дмитрий Суворов: Владимир Александрович, угомоните этих с@к. Наглых, лживых, продажных, украинофобских, тупых. Реванша нет и не будет
Коррупционеры не должны по-хозяйски стучать кулаком по столу. Это должны понять все. Даже похотливые черви из питомника Порошенко
Если оставить за скобками бездарность и нежелание проводить реформы, главной ошибкой Виктора Ющенко было возрождение Виктора Януковича. Фактически он сдал страну растоптанному Майданом бандиту. Народ вручил ему скальпель хирурга и расчистил от посторонних операционную, а он правил как сестра милосердия, старательно зализывая раны антиукраинским силам.
Халатик медсестры пришелся впору и для его кума-президента Петра Порошенко. Бестолковой и коррумпированной медсестры. Их числа тех, что за деньги проносят в палаты алкоголь и сигареты. За хорошие деньги - наркоту. А за очень хорошие может и отсосать.
Вместо того, чтоб удалить остатки раковой опухоли с тела Украины, Порошенко тщательно лелеял Ахметовых, Кернесов, Трухановых и прочих. Крутил с ними коррупционные схемы, клянчил у них голоса, обменивал государственный интерес на личный. Пять лет это кубло сношалось на глазах у изумленной публики, облизывая друг друга во всевозможных позах. Политические черви-свингеры - как-то так смотрелось это со стороны.
И вот Кернес уже решил, что пора превращаться в бабочку. По образу и подобию Виктора Януковича в 2010-м году. Ведь очередной продажный мавр в вышиванке сделал свое дело. Спас, вылечил и крепко поставил на ноги врагов страны. Митинг в Харькове против сноса палатки, собирающей средства на АТО, просто шокировал. Такого не может быть в воюющей стране. Патриоты и армия не могут быть в оппозиции, когда действующий Президент на каждом шагу орет, что он не Путин, а щит и меч украинского национализма, на фоне которого Бандера выглядит заурядным бойскаутом.
Разумеется, возрожденные рошеновской реанимацией пациенты подняли голову из-за смены власти. Они уверены, что Ющенко-2 выполнил свою миссию. И рассматривают в Зеленском черты Януковича-2.
Владимир Александрович, угомоните этих сук. Наглых, лживых, продажных, украинофобских, тупых. Реванша нет и не будет. Коррупционеры и коллаборанты не должны по-хозяйски стучать кулаком по столу в Украине. Это должны понять все. Даже похотливые черви из питомника Порошенко.
P.S. Когда Петр Порошенко стал Президентом, я категорически не мог в это поверить. Мозг не воспринимал обьективную реальность, отторгая информацию про избрание лживого, зашкваренного коррупционера. И все пять лет меня преследовало это чувство - ну не может такого быть, ну как же так?
В отношении Зеленского преследует аналогичное ощущение нереальности происходящего. Правда, уже с приятным значением. Обычный парень (хоть и талантливый комик - но простой человек) победил на выборах. До сих пор не верится...
В Украине, без сомнения, самая яркая и насыщенная политическая жизнь в Европе. Да, мы совершаем ошибки, но стараемся их исправить и проявляем фантастическую волю к переменам. Мы заслуживаем лучшей жизни. К сожалению, сидящая на внешнеполитическом шпагате страна не могла двигаться вперед. Россия упорно тянула нас назад, схватившись за ногу юго-востока. Усилия Майданов и выборов, как следствие, сводились к тому, чтобы хотя бы удержаться на месте.
Но это уже в прошлом. Глобальная ошибка была только одна - Порошенко. Ющенки-Януковичи при наличии Крыма и Донбасса могли плодиться до бесконечности, а с Порошенко мы действительно ошиблись. Но даже этот негативный опыт пойдет Украине во благо. Потому что все усвоили политический урок - лжецов и коррупционеров народ будет выносить любыми способами. От майданов до комиков.
Дмитро Суворов
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Хе-хе ! Попала антикорупційна братва разом з товстунчиком Ситником між молотом і ковадлом !
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у трампа вряд ли против байдена что получится. воровать, давать взятки и уходить от налогов сынуле можно везде, где получится. в штатах - табу.
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про вороватість команди Хряка вже знає весь світ - Трамп розкручує історію про зв'язки Байдена і влади України, оскільки вважає його своїм "найгрізнішим суперником", - конгресмен Шифф - Цензор.НЕТ 6623
Международная организация обвинила порошенковского холуя Бирюкова в краже гуманитарной помощи
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/tag/Global_Medical_Aid
П.С - до речі , на ЦН , про це теми так і не було ...
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та шож ты все по помойкам то шаришься?найди себе нормальную работу для пропитания Трамп розкручує історію про зв'язки Байдена і влади України, оскільки вважає його своїм "найгрізнішим суперником", - конгресмен Шифф - Цензор.НЕТ 3623
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ну может быть там что-то и было, фиг его знает, уже 4 года прошло а они все почему-то спокойно ждут документы по отчетности все 4 ре года подряд)- но я не об этом

- а о том что он забыл случайно, выделить жирным, что это неправительственная. частная Датская организация- на сайте тоже забыли об этом указать
- ну и не удивительно, он уже давно упал до уровня когда начал лайкать всякую муть типа домого пр, буратино, папа карла, затупчивого и других
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Тут дивувалися чому Злочевський не сидить, чому Бурісма ділянки отримує, а як їм відмовити, як Злочевського посадити, якщо син Дж Байдена у раді директорів? Отож!
Мені чомусь здається, що ті, хто лікують нас від корупції спершу мали б зцілитися самі. У них просто якийсь пеніс з бігуса чи сєрлєщ, після першого ж типу розслідування до кінця життя відпрацьовував б штраф за шкоду діловій та суспільній репутації, тому і "карупциі" типу нема.
Взагалі ж антикорупційна істерія є політтехнологією. у нас її не набагато більше як у інших країнах, але оскільки за брехню немає жодної відповідальності під корупцію псевдорозслідувачі підводять будь-яку комерційну діяльність, якщо за те їм заплатять проітичні чи бізнесові противники тих, на кого цих шавок нацькували!
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Алексей Панич
Вчера в 06:02 ·

РФ б'є Україною США. США б'ють Україною РФ.
Республіканці б'ють Україною демократів. Демократи б'ють Україною республіканців.
І скрізь ключове слово "корупція".
Чи то вони підкупили, чи то їх підкупили; чи то на Майдані, чи то на Антимайдані, чи то вже після Майдану... але точно в Києві, не деінде.
Щоправда, якщо розібратися, то найбільша корупція тут зовсім не наша. Адже для багатьох великих гравців Україна - це така собі "нічийна" зона зубожілої напіванархії, де багато хто може знайти собі поживу - політичну чи суто фінансову - підкупивши "кого треба" "коли треба".
Але, за будь-яких обставин, вс*алася все одно невістка.
Принаймні такою була, є і буде офіційна версія.
Гроші наші - лайно ваше.
Це одна з глибинних причин, чому і з боку РФ, і з боку (принаймні деяких кіл в) США від 2015 року і дотепер йшла посилена розкрутка тези "корупція в Україні важливіше, ніж війна".
Бо що більше свідків вказують на невістку, то більше людей подумають, що смердить точно не від них.
*
До речі, побічним наслідком розкрутки саме цієї тези став і програш на виборах президента Порошенка. В особі якого капітал, зосереджений в Україні, поступився об'єднаним зусиллям на порядок більших міжнародних капіталів українського (суто корупційного), російського і американського походження.
Надто вже багатьом заважав.
І заважав явно не в зусиллях "зробити Україні добре".
Тому, хай би якою була динаміка медійного висвітлення корупції (тут можливі варіанти), а реальної корупції від заміни сильного президента ПП на відверто слабкого президента Зе в Україні стане тільки більше. Бо сильних гравців на цьому полі не поменшає, але ступінь їхньої автономії відчутно зросте.
Отож, у найближчі місяці/роки ми дізнаємося про корупцію (українську і не тільки) ще чимало цікавого. Але тепер вже не в режимі "всі проти постмайданної влади", а радше в режимі російської "семибанкирщины": "кожен за себе і всі проти всіх".
Не перемикайтесь.
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США, это недоразвитая страна третьего мира...

Марионетка в руках сильных держав...

Трамп розкручує історію про зв'язки Байдена і влади України, оскільки вважає його своїм "найгрізнішим суперником", - конгресмен Шифф - Цензор.НЕТ 5184 Пан Буддист‏ @sranysovok 23 ч.23 часа назад

2016: Россия влияет на выборы в США

2020: Украина влияет на выборы в США

Трамп розкручує історію про зв'язки Байдена і влади України, оскільки вважає його своїм "найгрізнішим суперником", - конгресмен Шифф - Цензор.НЕТ 2417
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Гражданин России Василий Дума был награжден орденом "За заслуги" первой степени президентом Украины Петром Порошенко.
Соответствующий указ был опубликован 4 мая на официальном сайте государственного лидера, сообщает UAportal.
Отмечается, что в тексте документа говорится о заслугах Думы в вопросах социально-культурной, общественной сфер Украины, при этом, он указан как руководитель совета Объединения Украинцев России и Федеральной национальной культурной автономии "Украинцы России".

В соответствии с этим, Украинское общество России передало "Украинской правде" обращение, в котором представители общины прояснили, что Дума действительно занимал указанные должности, однако, еще в 2009 году его освободили от них, на чем общественная деятельность чиновника в диаспоре закончилась.Трамп розкручує історію про зв'язки Байдена і влади України, оскільки вважає його своїм "найгрізнішим суперником", - конгресмен Шифф - Цензор.НЕТ 3854
Кроме того, Дума фигурировал в материалах дела о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. По данным следствия, именно его дочь Мирослава Дума передавала Дональду Трампу через Иванку Трамп приглашение на Петербургский экономический форум.
В украинской диаспоре в России глубоко возмущены награждением Думы, не видят для того оснований или объяснений, и считают, что Порошенко дискредитировал себя и свое правительство подобным решением.
Так, они требуют извинений и отмене указа о награждении, который сравним с "плевком в глаза".
Как сообщал UAportal, кроме того, Петр Порошенко наградил "За заслуги" бывшего члена "Партии регионов", связанного с рядом скандалов застройщика Игоря Лысова.
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Ну, і шо? Та знаємо ми оту діаспору на параші, наскрізь *************.
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вся эта херня началась после того как Трамп и путя "хорошо поговорили" по телефону...
видимо пришли к "консенсусу"... Трамп розкручує історію про зв'язки Байдена і влади України, оскільки вважає його своїм "найгрізнішим суперником", - конгресмен Шифф - Цензор.НЕТ 4692
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Щас зебиленыш, как слон в посудной лавке все разрулит...
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кацапы мальте попку,следующий през США будет Байнден Трамп розкручує історію про зв'язки Байдена і влади України, оскільки вважає його своїм "найгрізнішим суперником", - конгресмен Шифф - Цензор.НЕТ 6337
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Ну может как то можно разыграть это карту с выгодой для страны 😉😉😉
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бачу тут одні "експерди" по Штатам зібралися ... американці якось і без нашої "допомоги" розберуться ...а от "нашим" чого туди лізти ...пани "деруться" а в холопів чуби летять ...тут щось подібне
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так полізли відомі всім "антикорупціонери"! То биш - "аппазиция".
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Якби тепер не було, але увага прикута до подій в Україні. Звичайно, що тепер Лещенко, Коломойський...і всі, хто з ними пов'язаний будуть трактуватися як корупціонери. Відмитися від цього неможливо і персона президента США на це не дуже впливає.
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Извините за офтоп.
Меня забанили на фейсбуке на 3 дня.
У меня такой вопрос: а как в дальнейшем?
При скольких попытках происходит окончательная блокировка аккаунта?
Или такие мелкие баны ни на что не влияют?
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Не влияют. Как забанили, так и разбанят. Но в следующий раз на месяц. Трамп розкручує історію про зв'язки Байдена і влади України, оскільки вважає його своїм "найгрізнішим суперником", - конгресмен Шифф - Цензор.НЕТ 654
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Аккаунт не удаляют вроде бы. Им это не выгодно.
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До речі, оцей конгресмен Адам Беннетт Шифф - демократ, однопартієць Байдена, його і пдтримує. Іншими словами - захищає і Ситника, і Шабуніна, і Лещенка з Наємом, і Машу Йлванович.
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шифф - мерзота й ворог америки. Родствєннічок того шиффа, який давав кошерним більшовикам гроші на розвал російської імперії та здійснення ліворуції. Ще те чмо.
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Кстати, амеры заявили, что юристы из Белого дома в плотную займутся командой зели...
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Без сумніву так і буде, бо іншого шляху для них нема. Ось тут буде прикута пильна увага до Коломойського, як головного фінансиста цієї команди.
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Трамп розкручує історію про зв'язки Байдена і влади України, оскільки вважає його своїм "найгрізнішим суперником", - конгресмен Шифф - Цензор.НЕТ 7263

Штаб блокади торгівлі з окупантами
Вчера в 09:54 ·
...Повертаюся зараз в Україну з Вашингтона, де з представниками Committee on Armed Services Сенату США обговорював питання надання допомоги Україні, питання взаємодії з комітетом з оборони і безпеки ВР України. Хочу без купюр висловитися по всіх дов..#х української політики, які втягнули Україну в внутрішню політику США на президентських виборах 2016 року. Які продовжують втягувати нас в новий скандал прямо зараз. Ви - жалюгідні безвідповідальні довб..##!!!. Від президента і прокурора до депутатів і різного роду інтриганів з інших відомств...
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Ти ж пиши, що це маячня від Семенченка Трамп розкручує історію про зв'язки Байдена і влади України, оскільки вважає його своїм "найгрізнішим суперником", - конгресмен Шифф - Цензор.НЕТ 5207
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Интересно, этот Адам Шифф случайно не потомок Джейкоба Шиффа, который якобы русскую революцию финансировал? Трамп розкручує історію про зв'язки Байдена і влади України, оскільки вважає його своїм "найгрізнішим суперником", - конгресмен Шифф - Цензор.НЕТ 5405
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрамп раскручивает историю о связях Байдена и властей Украины, так как считает его своим "самым грозным соперником", - конгрессмен Шифф
 
 
 
 
 
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