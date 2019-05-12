 Трамп раскручивает историю о связях Байдена и властей Украины, так как считает его своим "самым грозным соперником", - конгрессмен Шифф

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, накануне президент США Дональд Трамп допустил расследование в отношении Джо Байдена или его сына Хантера в связи с их деятельностью в Украине.

По неподтвержденным данным, Байден добивался отставки генпрокурора Украины Виктора Шокина, чтобы закрыть дело против компании Burisma, где в совете директоров с 2015 года работает Хантер Байден.

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"Я не знаю обстоятельств, при которых (Хантер Байден. - Ред.) перешел на эту работу, но я могу сказать следующее по отношению к Джо Байдену: мы оказываем щедрую поддержку Украине. Мы предоставляем Украине оборонительное вооружение. Мы хотим, чтобы Украина преуспела в конфликте с Россией", - сказал Шифф в эфире ABC News.

Представитель Конгресса США отметил, что нет никаких доказательств того, что Байден, будучи вице-президентом США, делал что-то, кроме помощи правительству Украины в борьбе с коррупцией.

"У (Украины. - Ред.) была проблема с коррупцией. Это то, что Джо Байден пытался решить. Поэтому нападки на его сына - просто метод преследования кого-то, кого президент считает своим самым грозным соперником", - подчеркнул Шифф.

Напомним, что 76-летний Джо Байден решил выставить свою кандидатуру на выборах президента 2020 года. Это будет третья попытка Байдена стать президентом США - он баллотировался в 1988 и 2008 годах.

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По данным опроса избирателей-демократов, Джо Байден лидирует в борьбе за номинацию от Демократической партии на выборах президента 2020 года.