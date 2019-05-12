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 За рубежом
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Все про:Голодомор (869) консульство (363) Климкин (2158)

 Почетное консульство Украины открылось на Сардинии, - Климкин

В воскресенье, 12 мая, прошло торжественное открытие почетного консульства Украины в Кальяри (Сардиния).

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В эти дни на Сардинии много важных событий и полезных знакомств. Торжественно открыли Почетное консульство Украины в городе Кальяри. Украины и украинского здесь становится все больше в политическом, экономическом, а главное - в человеческом измерении. И это, безусловно, очень радует", - написал Климкин.

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В местном парке Монте-Карло, по его словам, несколько лет назад установили первый в Западной Европе памятник жертвам Голодомора в Украине (1932-1933 гг.).

"Скульптура олицетворяет пять женских фигур, пять колосков. На их лицах запечатлены страдания и боль, и вместе с тем - сила и достоинство. Автор монумента сардинский скульптор Армандо Лекко сумел соединить украинский и местный колорит, выбрав для работы типичный для этих краев камень - желтый трахит, что, по замыслу художника, символизирует цвет пшеницы", - рассказал министр.

Почетное консульство Украины открылось на Сардинии, - Климкин 01

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Также он добавил, что "остается еще немного времени подписать Петицию на сайте немецкого бундестага о признании Голодомора геноцидом украинского народа".

Почетное консульство Украины открылось на Сардинии, - Климкин 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3126465
 
 
 Топ комментарии
 
не просто генерал а свиномаршал.
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Ось так люди ростуть,був двійником Свинарчука,бац і вже генерал))
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Круто, але бажано на мапі показувати українцям, де то є Почетное консульство Украины открылось на Сардинии, - Климкин - Цензор.НЕТ 4877 Боюсь для більшості ця новина а-ля - «Почетное консульство Украины открылось на Марсе»
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Ось так люди ростуть,був двійником Свинарчука,бац і вже генерал))
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Круто, але бажано на мапі показувати українцям, де то є Боюсь для більшості ця новина а-ля - «Почетное консульство Украины открылось на Марсе»
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Интересно чьи детки там почётными консулами?
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"опытный и энергичный почетный консул Энтони Гранде"
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украинский талейран наконец то запостил оригинальную мысль
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Дуже патужная концовка, теперь у нас сардины будет завлись.)))
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Не будет. Была передача - там нет сардин.
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Значит паспорта дают патужным труженикам.))
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наконец-то сбылось, вся Украина этого ждала)
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Ну все,тепер сардіни бочками до України попруть))Як цибуля з Єгипту))
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И сколько наших денег туда ушло? И кто разрешил эти расходы? Сколько скульптору заплатили за то типа произведение искюсьтва?
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Вау! Пардон, сразу не усек! Конечно, жютко мыролюбивая и именно № 149! Гинитально!
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Ви не розумієте гостроти моменту, консульство на Сардинії відкрито заради збільшення об'ємів сардин на внутришньому ринку України, бо сардини - джерело фосфору, який так потрібен ІТ-ішникам!
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Он виявляється куди планують тікати підбарижники...........
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"бывшие" в Сардинию на отдых собираются?
как нацистские преступники после поражения в Аргентину?
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Меня больше интересует Папуа-Новая Гвинея, там можно так же организовать офшорчики. Почесне консульство України відкрилося на Сардинії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1954
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Хтось готує постінавгураційну площадку? Почесне консульство України відкрилося на Сардинії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9622
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Какая бурная деятельность и все во благо нищего народа.
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Какое счастье!
Правда, есть один нюанс.
Злые языки, давно говорят о том, что статус почетного консула, должность которая продается, причем продается практически официально.
И покупают ее, исключительно ради привилегий, которые предоставляет статус дипломата.
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"опытный и энергичный почетный консул Энтони Гранде". Кто он, интересно? Почесне консульство України відкрилося на Сардинії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9392
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Почетными консулами, обычно становятся люди, которые являются гражданами страны, в которой консульство открывается.
И у которых есть деньги, что бы заплатить за консульскую должность.
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А я в первый раз вижу чтобы к почетному консулу лично министр ехал
Видимо денег в казне много
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Петицию на сайте Бундестага подписала, но е-мое какой же ты, Климкин, дипломат, если все что ты можешь, это ездить за казённый счёт по Сардиниям и выкладывать постики на ФБ
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ты можешь намного больше?
тупо троллишь. без огонька. снимут премию. Почесне консульство України відкрилося на Сардинії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3504
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Я могу больше: я могу подписать петицию так как живу в Германии, а Климкин не может.
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Бажано поставити відеокамери у приймальній, щоб вразити українських платників податків кількістю відвідувачив у цій, "так потрібній" для України установі!
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"Сардины" теперь тоже через Роттердам+ пойдут??
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Томас наш,сардины наш,ротердам+ не наш! 😂
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На Сардинии много украинцев? Почесне консульство України відкрилося на Сардинії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7518 Или это очередная мутная схема?
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стікі б життів врятували.. бійців. якби пристрелили цього покидька
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подвійна.. з салютом.. пєтя лічно скакав=))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПочетное консульство Украины открылось на Сардинии, - Климкин
 
 
 
 
 
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