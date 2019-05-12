 Почетное консульство Украины открылось на Сардинии, - Климкин

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"В эти дни на Сардинии много важных событий и полезных знакомств. Торжественно открыли Почетное консульство Украины в городе Кальяри. Украины и украинского здесь становится все больше в политическом, экономическом, а главное - в человеческом измерении. И это, безусловно, очень радует", - написал Климкин.
В местном парке Монте-Карло, по его словам, несколько лет назад установили первый в Западной Европе памятник жертвам Голодомора в Украине (1932-1933 гг.).
"Скульптура олицетворяет пять женских фигур, пять колосков. На их лицах запечатлены страдания и боль, и вместе с тем - сила и достоинство. Автор монумента сардинский скульптор Армандо Лекко сумел соединить украинский и местный колорит, выбрав для работы типичный для этих краев камень - желтый трахит, что, по замыслу художника, символизирует цвет пшеницы", - рассказал министр.
Также он добавил, что "остается еще немного времени подписать Петицию на сайте немецкого бундестага о признании Голодомора геноцидом украинского народа".
Бутусов сообщил, что Порошенко секретными указами присвоил Демчине и Кривоносу генеральские звания
Действующий президент присвоил первому замглавы Службы безопасности Павлу Демчине звание генерал-полковника, заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергею Кривоносу - звание генерал-майора, сообщил журналист Юрий Бутусов.
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как нацистские преступники после поражения в Аргентину?
Правда, есть один нюанс.
Злые языки, давно говорят о том, что статус почетного консула, должность которая продается, причем продается практически официально.
И покупают ее, исключительно ради привилегий, которые предоставляет статус дипломата.
И у которых есть деньги, что бы заплатить за консульскую должность.
Видимо денег в казне много
тупо троллишь. без огонька. снимут премию.