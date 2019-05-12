 Матери погибших военнослужащих просят Зеленского вернуть мир

Инициаторами обращения выступили всеукраинская общественная организация "Объединение жен и матерей бойцов-участников АТО" и ряд ветеранских организаций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Как указано в письме, приоритетной задачей президента должна стать "остановка агрессии России, совместно с народом Украины и с западными партнерами, сделать все, чтобы в Украине наступил мир".
Авторы письма отмечают необходимость единения граждан Украины для остановки агрессора. Примером такого единства женщины называют военных, добровольцев и волонтеров: благодаря "их решимости, жертвенности и братству" противнику не удалось захватить всю Украину.
"Мы хотим видеть Украину без войны ..., Украину без горя, потерь и слез ... Страну, за будущее которой наши сыновья отдали самое ценное – свою жизнь. Украину, где своих героев помнят и чтят", – пишут матери погибших украинских военных.
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Обращение приурочено к 8 мая – Дню памяти и примирения, и 12 мая – Дню матери. На сегодняшний день его подписали более 200 человек.
Жаль что сказали они это только спустя паруч асов после оглашение результатов выборов.Скажи они это ранее - у зе вместо 72% было бы 32
А скажи они до выборов что тарифы не от президента зависят - зе вообще бы в тройке лидеров не было
Душу й тіло ми положим за нашу свободу. І покажем що ми браття козацького роду.
А тут соплі, мир.
А у путіна в голові не мир, а війна. А гімн росіі нічого доречі про смерть заради інтересів держави нічого не говорить. І кацапи все одно дохнуть за росею.
А гімн України якраз говорить)))
И когда в Киеве сепар на сепаре
стоит ли бежать на Донбасс?
не умно
Когда обещанные тарифы снизят и войну любой ценой прекратят?Брехуны клоунские
Гаснут звезды, мерцая… Предрассветная тишь…
Мне известно, родная, почему ты не спишь.
Но излишней тревогой сыновей не вернуть…
Отдохни хоть немного, постарайся заснуть…
Нынче срок возвращенья застарелых долгов.
Принимая прощенье от друзей и врагов,
Я навеки оставил за собою вину -
Что тебя опечалил, уходя на войну.
Не суди меня строго… Было много причин.
Что ни ночь - над дорогой гул военных машин,
Что ни день - злые вести, все страшней и страшней,
Про людское бесчестье, про погибших друзей.
Горько пахло полынью, ветер дым разносил,
А по всей Украине - сотни свежих могил…
Скорбный звон похоронный. Набегала слеза…
У святых на иконах погрустнели глаза.
Это - старая повесть, так бывало не раз…
Не позволила совесть свой нарушить приказ,
Не дала оставаться от беды в стороне…
Чем до смерти терзаться - лучше быть на войне.
///вірші воїнів АТО
Это сразу стало ясно как белый день понятно ,когда его гнилай зебеклоунская команда спустя час после оглашения выборов сразу технично открестилась от всех своих обещаний и намеков снизить тарифы и прекратить войну
Ну гнилье галимое ведь .Можно уже даже не надеяться - нас в очередной раз развели
,
НУЖНО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ,,
, и улететь в турцию
Тогда можно приступать к делам.
Садить воров, заниматься развитием экономики с ограничением податкивни и принимать ответственные политические решения, не ранее чем через год, когда экономика хоть немного восстановится.