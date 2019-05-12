 Матери погибших военнослужащих просят Зеленского вернуть мир

Инициаторами обращения выступили всеукраинская общественная организация "Объединение жен и матерей бойцов-участников АТО" и ряд ветеранских организаций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Как указано в письме, приоритетной задачей президента должна стать "остановка агрессии России, совместно с народом Украины и с западными партнерами, сделать все, чтобы в Украине наступил мир".

Авторы письма отмечают необходимость единения граждан Украины для остановки агрессора. Примером такого единства женщины называют военных, добровольцев и волонтеров: благодаря "их решимости, жертвенности и братству" противнику не удалось захватить всю Украину.

"Мы хотим видеть Украину без войны ..., Украину без горя, потерь и слез ... Страну, за будущее которой наши сыновья отдали самое ценное – свою жизнь. Украину, где своих героев помнят и чтят", – пишут матери погибших украинских военных.

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Обращение приурочено к 8 мая – Дню памяти и примирения, и 12 мая – Дню матери. На сегодняшний день его подписали более 200 человек.