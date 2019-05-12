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Все про:ветераны (511) Зеленский (1193) обращение (236) День матери (20)

 Матери погибших военнослужащих просят Зеленского вернуть мир

Матери погибших военных Вооруженных сил Украины обратились с открытым письмом к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Они просят его сделать все возможное, чтобы вернуть в страну мир.

Инициаторами обращения выступили всеукраинская общественная организация "Объединение жен и матерей бойцов-участников АТО" и ряд ветеранских организаций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Как указано в письме, приоритетной задачей президента должна стать "остановка агрессии России, совместно с народом Украины и с западными партнерами, сделать все, чтобы в Украине наступил мир".

Авторы письма отмечают необходимость единения граждан Украины для остановки агрессора. Примером такого единства женщины называют военных, добровольцев и волонтеров: благодаря "их решимости, жертвенности и братству" противнику не удалось захватить всю Украину.

"Мы хотим видеть Украину без войны ..., Украину без горя, потерь и слез ... Страну, за будущее которой наши сыновья отдали самое ценное – свою жизнь. Украину, где своих героев помнят и чтят", – пишут матери погибших украинских военных.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Матери погибших защитников Украины прошли шествием по центру Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обращение приурочено к 8 мая – Дню памяти и примирения, и 12 мая – Дню матери. На сегодняшний день его подписали более 200 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3126463
 
   
 Топ комментарии
 
Бытует мнение, что Путин - не причина, а следствие. Ответ на запрос народа и политических элит. Убери этого Путина - придет другой. Там таких любят (хотя я надеюсь, что ошибаюсь)
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Для того щоб повернути мир потрібно вбити путіна.
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Матери погибших военнослужащих просят Зеленского вернуть мир - Цензор.НЕТ 750то есть решение в киеве,а не в москве? Матери погибших военнослужащих просят Зеленского вернуть мир - Цензор.НЕТ 750скоро про "гражданскую" заговорят...когда беня врубит "г+г"
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Його рейтинг впаде, бо він не знизить комунальні тарифи. Але за неприпинення війни теж буде зменшення рейтингу.
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Он не может не снизить тарифы. Он же обещал это своим избирателям!!!! Он не может так кинуть все 73%.
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От і подивимося на це. Йому на це час лише до виборів у ВР.
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Да вот чета, у него первый указ не о тарифах а о роспуске рады. Потом он будет распускать суды, потом прокуратуру, потом армию, кабмин... пока ничего не останется. Потом возьмется за тарифы. Вот ту зебилы и аху.ют.
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саме так,на умовах путіна Крим-російським визнати,днр інтегрувати в Україну але він отримує право вето на внутрішню та зовнішню політику Києва,міжнародні суди проти росії припинити і.т.д список складе Сурков на пару сторінок.
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PS:Треба розуміти стратегічна задача росії залишається сталою впродовж останніх століть це знищити українську мову,віру та армію.Горілку,сало та шаровари дозволять залишити.
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Новоизбранный президент ясно сказал -повстанцы и бунтари.
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Обіцяв повернути мир? Було! Ставай зе на коліна перед путіним і буде тобі мир😏
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Тоді я заспамлю. Практика показує що лишень я напишу слово "спам", тут же невідомі мені активісти долучаться.
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Ти мабуть вчив абетку на рабфаку на прикладах "мьі не рабьі. Рабьі не мьі"?
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З початку треба повернути українські землі.
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Если про мир договориться, то граница Украины с мордором будет сильно дальше чем сейчас. Отказ от нато и ес тудой же. Договориться и кацапы - эти слова в елочку не сложить не при каких раскладах.
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Теперь это будет делать молодая задорная бенина команда .Война то в ближайшие 5 лет не прекратится - так сказали узеленскага

Жаль что сказали они это только спустя паруч асов после оглашение результатов выборов.Скажи они это ранее - у зе вместо 72% было бы 32

А скажи они до выборов что тарифы не от президента зависят - зе вообще бы в тройке лидеров не было
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як казав мавроді "лох не мамонт-ніколи не вимре"
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Тю. А я думав що
Душу й тіло ми положим за нашу свободу. І покажем що ми браття козацького роду.
А тут соплі, мир.

А у путіна в голові не мир, а війна. А гімн росіі нічого доречі про смерть заради інтересів держави нічого не говорить. І кацапи все одно дохнуть за росею.
А гімн України якраз говорить)))
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Це ти до кого? До зедебілів? Який гімн, вони ні Конституції, ні законів, ні гімну, ні навіть елементарні правила поведінки в суспільстві не знають. А зе-воно тільки збирається вчити українську.
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Понять этих матерей можно (как говорит моя свекровь:самое ужасное в жизни родителей - хоронить своих детей)......, главный вопрос - КАК(!)........
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Не могу понять как можно требовать мира с убийцей твоих детей. Поясните логику.
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Подвиг одного это всегда предательство второго

И когда в Киеве сепар на сепаре
стоит ли бежать на Донбасс?

не умно
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При всем уважении к погибшим бойцам, матерей используют. Как вообще сейчас можно совместить "Остановить агрессию россии" и "вернуть мир"? Сдаться?
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А что нам петины нары? От них не холодно не жарко

Когда обещанные тарифы снизят и войну любой ценой прекратят?Брехуны клоунские
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петины нары очень карашо ,от них может и не холодно не жарко ,ну чувство морального удовлетворения холод и жара заменить не смогут Матері загиблих військовослужбовців просять Зеленського повернути мир - Цензор.НЕТ 1728
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Чувство и морального и материального удовлетворения будут, когда зарплата по 4000 евро будет
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я скромный в запросах мне хватит и решетки пети с подельниками Матері загиблих військовослужбовців просять Зеленського повернути мир - Цензор.НЕТ 3227
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Ладно, продолжайте быть скромным, нам больше достанется. Мы не скромные, нам надо снижение тарифов и повышение зарплат.
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Зе обіцяв мир, нехай тепер на колінах просить путіна і виконує саме так обіцянку.
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***
Гаснут звезды, мерцая… Предрассветная тишь…
Мне известно, родная, почему ты не спишь.
Но излишней тревогой сыновей не вернуть…
Отдохни хоть немного, постарайся заснуть…
Нынче срок возвращенья застарелых долгов.
Принимая прощенье от друзей и врагов,
Я навеки оставил за собою вину -
Что тебя опечалил, уходя на войну.
Не суди меня строго… Было много причин.
Что ни ночь - над дорогой гул военных машин,
Что ни день - злые вести, все страшней и страшней,
Про людское бесчестье, про погибших друзей.
Горько пахло полынью, ветер дым разносил,
А по всей Украине - сотни свежих могил…
Скорбный звон похоронный. Набегала слеза…
У святых на иконах погрустнели глаза.
Это - старая повесть, так бывало не раз…
Не позволила совесть свой нарушить приказ,
Не дала оставаться от беды в стороне…
Чем до смерти терзаться - лучше быть на войне.

///вірші воїнів АТО
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Матери погибших на Майдане почему не обращаются с требованием найти убийц?
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Ситуацией пользуется партия рабиновича и медведчука "за життя" и подстрекают несчастных матерей требовать мир. Мир возможен только при победе над рашистами или сдать Донбасс, как предлагает эта партия, сделав автономию и амнистировать коллаборантов и убийц.
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Ребята пора уже признаться самим себе - мы выбрали гнилого клоуна.При котором ни на грамм лучше жить не станем

Это сразу стало ясно как белый день понятно ,когда его гнилай зебеклоунская команда спустя час после оглашения выборов сразу технично открестилась от всех своих обещаний и намеков снизить тарифы и прекратить войну

Ну гнилье галимое ведь .Можно уже даже не надеяться - нас в очередной раз развели
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Ви же не зебіл? Не вживайте займенник "ми". ВОНИ обрали. "Ті, хто".
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Не має значення, бо він не персональний. Виконувати повинен обраний президент.
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выбранный в один тур президент выполнил обещания?
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Просування Ивановых зупинили. А з ними - зупинили і просування війни.
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Закрыть факуй все кпп.Оставить одну калитку на выход с указателем "Рассия" 1км,бегом 500м
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Новобраний президент все це інакше бачить😏
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Сначала пускай напишут Верховной Раде, которая против инагурации Зеленского на пост президента. Зеленский еще не президент Украины.
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Мир у нас возможен только после вступления в НАТО.Пусть Зеля работает в этом направлении,хотя сомневаюсь что у него есть такая цель.
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ДА ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО !!
,
НУЖНО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ,,
, и улететь в турцию
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нет на всех срат и на всех повесить висюльки - даже вору папане
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Україна ніяк не може припинити війну,хіба що капітуляцією.
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для начала капитуляцией рошении с конфискацией Матері загиблих військовослужбовців просять Зеленського повернути мир - Цензор.НЕТ 6566 Матері загиблих військовослужбовців просять Зеленського повернути мир - Цензор.НЕТ 6643
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Всё правильно, это нормальное желание каждой матери. Вот только услышат ли вельможи их желание?
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Почему сразу сдаться? Зеленский обещал договориться с Путиным "где-то посредине"
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Поскольку Зе собирался при этом становиться на колени, то все указывает на то, что он имел в виду середину организма *****.
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Сначала нужно провести инаугурацию, разогнать зраду и сделать новый кабмин.
Тогда можно приступать к делам.
Садить воров, заниматься развитием экономики с ограничением податкивни и принимать ответственные политические решения, не ранее чем через год, когда экономика хоть немного восстановится.
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