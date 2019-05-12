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 Политика Украины
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Все про:Гриценко Анатолий (1322) Минобороны (5733) Полторак (1127) Апаршин Иван (14)

 Апаршин будет советовать Зеленскому назначить нового министра обороны

Советник избранного президента Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин готов рекомендовать назначить нового министра обороны. Фамилий кандидатов он при этом не назвал, но сказал, что Гриценко советовать не будет.

Об этом Апаршин рассказал в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

"Я общаюсь с господином Полторак", – сказал Апаршин в ответ на вопрос о том, как он видит возможность сотрудничества при президенте Владимира Зеленского с министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генштаба Виктором Муженко.

При этом Апаршин отказался прокомментировать шансы Полторака остаться министром, потому что это решение должен будет принять президент.

"Если ко мне будут вопросы, что делать с господином Полтораком, я думаю, что я точно посоветую новому президенту найти нового кандидата на должность министра обороны", – сказал Апаршин.

Смотрите на Цензор.НЕТ: На балансе Минобороны 530 тыс. га земли, из них 270 тыс. избыточных, - советник Зеленского Апаршин. ВИДЕО

На вопрос, есть ли у него перечень кандидатов, он заметил, что это не относится к его компетенции.

"Вы как себе представляете – я с утра до вечера сижу с Зеленским и ему советую? Я эксперт по вопросам безопасности и обороны. Завтра возникнет вопрос, и господин президент захочет получить более подробную информацию о кадровых назначениях. Я ему выскажу свою позицию, но это не значит, что он мою позицию воспримет", – сказал Апаршин.

Кроме этого, советник Зеленского отметил, что не видит министром обороны Анатолия Гриценко.

Также на Цензор.НЕТ: Мы не изменим курс в отношении НАТО и войны с Россией, - советник Зеленского Апаршин

"Я думаю, что Анатолий Гриценко уже не министр обороны, он уже поднялся с этого уровня. Но это был лучший министр обороны всех времен. Я это утверждаю и могу это доказать. Гриценко сам знает, где он должен быть и чем заниматься. Его партия пойдет на выборы в парламент", – добавил он.

По просьбе журналистов назвать конкретную фамилию Апаршин заявил, что не скажет, потому что любой потенциальный кандидат в "будущем условно может стать "наркоманом".

Источник: https://censor.net.ua/n3126462
 
   
 Топ комментарии
 
Ребята не томите, кого вам Бенито порекомендовал ?
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ОПАСНО за Украйна?

Эксперт рассказал, почему советник Зеленского Апаршин советует Украине "не рыпаться" в Азове - все серьезно

https://www.dialog.ua/war/178464_1557663767
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ПЕТАТА РАШИСТКА КОЛОНА в Украйна не спира да работи, вече съвсем явно отново!
Да разруши Украйна отвътре като й отслаби армията, ужас!
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В армії масово пишуть раплрти до весни в армії максимум 30%останеться
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Шо Україна армії вже не потрібна?Потрібен був Рошен?
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Хтож буде воюаати клли путін вже а київі ?ні асе фінвта ля комедія все розсиппється як і 100 років назад
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Так вони караваї для Ху"ла поїдуть до дому пекти?По рецептурі від Рошен?Така армія Україні і не потрібна,зовсім.
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Іди у віськомат і буде тобі армія яку схочеш а дурнів дохнути за коломойського з аваковим не має
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Та не паніка просто люди втікають з армії там не має що робити годовнокомандувача не має в армвю повертають діячів які її деребанили люди валять
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нехай пишуть рапорти про звільнення із штатною зброєю
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Я думаю что можно поставить боевого офицера. Пузатых генералов выгнать , без права пенсии.
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та гшелетейку опять нать - он на четыре года парад в севастополе просрочил и знает, шо такое ядерная бимба
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вон в тему сколько насыпалось соевых советчиков - мыролюбцев.
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Как поступить с "лишней землей" лучше Апаршина никто не знает. Они быстро найдут ей применение как в свое время с Гриценко. Результат имели в 14 году - все разворовано и продано. Да только тогда и военные были другие. А сейчас можно и в ящик сыграть.
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Це коли Петро РНБО очолював,чи міністром у Азірова був?
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Так его и назначат на новую должность министра земли министерства обороны Украины. Наверное стройбат ему подчинят.
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"Лишняя", по мнению апаршина, земля минобороны покоя не дает.
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да не у тебя в крыму, узбакойся!
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Клоун еще не успел получить булаву, а уже становится жутко от того что он и его зебе команда за 5 лет натворит.

Думаю через полгодика годик с ностальгией будут вспоминать порошенко и жизнь при нем
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ну чтобы не вспоминать у нас майдан есть....
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ну и правильно.... только за последнее число генералов которых наплодил гарант несомненно с подачи полторака как министра обороны, полтарака надо с посады убирать!!! ничего особенного он не сделал .... да и трусоват (помните его телефонный разговор с пранкерами)... во-вторых, он такой же военный как и гелетей, менты они и в африке менты. последняя посада полтарака перед прсадрй мо - начальник академии мвс Украины (Киев,Соломенская площадь). все на пенсию полторак!
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Тарифы не снизят
Война в ближайшие 5 лет не прекратится
А грабить и красть народ будут с десятикратным молодым задором

А под конец если досидят и дотерпите - сбегут в израиль И коломойша и его зе .Сделав на прощание ограбленному в сотый раз народу ручкой - ЧАО
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Ваша первая ассоциация (не задумываясь):

«внешнее управление» - ...?

Не угадали Апаршин радитиме Зеленському призначити нового міністра оборони - Цензор.НЕТ 4184 , США здесь ни при чём. Теперь нами рулят с Израиля!
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Якщо Гриценко був найкращий міністр (з розпродажу армії) - то, відповідно, зебіл буде найкращим... ага... маклером по розпродажу України?
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Кажуть, що в преписках між собою керівництво його так і називає - «Избыточный»!
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Капець! Якісь дивні люди з невідкіліь, шось там радять торчку з криворіззького підворіття. Спочатку навчить його МОВІ, а нє по фєні ботать. А ще, не хрипатити якусь хрєнь за сценарієм кацабського заробітчанина, тамбовського вовка валєри. Невиховане , закомплексоване мєстєчкове чмо є ваше зєля! Беня, ти не на того поставив. Стратіл, карочє.
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та подожди ты нетерпеливый, он же еще вааще ничего не сделал. може тебе еще и понравится.....
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"...любой потенциальный кандидат в "будущем условно может стать "наркоманом".

В дополнение к безусловному алкоголику Апаршину.
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изя, а тебе про алкоголизм Апаршинаикто сказал? не грановский часом?
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изя, да он на пенсии уж лет как 10. и в министры насколько я знаю он не стремится... ты то сам как считаешь, кем лучше быть - министром которого гарант постоянно дерет или на примерно такой же зарплате сидеть спокойно в комитете з пытань обороны в раде? вот и я так думаю что он про раду мечтает...
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Моня, если человек на пенсии лет десять, то это не значит, что он 10-15 лет назад не бухал как свинья и его за этим занятием никто не видел. А чтобы сидеть не в РНБО, а в соответствующем комитете в Раде, надо сперва депутатом ВР стать. Поэтому ты можешь учить основам государственного устройства только свою бабушку Двойру- и передай ей заодно от меня привет. Апаршин радитиме Зеленському призначити нового міністра оборони - Цензор.НЕТ 7657
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изя именно это я и имел в виду - сначала рада а потом иткомитет рады, это и школьнику (без смайликов) понятно. про рнбо ничего не пишу - там место уже занято! зай гезунд изя!
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Надо с наркоманами теперь поосторожней обращаться, а то вдруг это будующий президент.
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Я в обороне как то не очень, я в основном в наступлении. И стеснясь спрсить ...а кто вообще такой Рапаршин? Где они его выкопали?
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а у тебя я так понял интернета нет? это ты так просто прикалуешься? бедный ты бедный! стесняюсь спросить не дебил ли часом?
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Бывший коммунист, военную академию Фрунзе закончил в 1985 году.
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Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище имени С. М. Кирова.
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Дмитрий Суворов: Владимир Александрович, угомоните этих с@к. Наглых, лживых, продажных, украинофобских, тупых. Реванша нет и не будет
Коррупционеры не должны по-хозяйски стучать кулаком по столу. Это должны понять все. Даже похотливые черви из питомника Порошенко
Если оставить за скобками бездарность и нежелание проводить реформы, главной ошибкой Виктора Ющенко было возрождение Виктора Януковича. Фактически он сдал страну растоптанному Майданом бандиту. Народ вручил ему скальпель хирурга и расчистил от посторонних операционную, а он правил как сестра милосердия, старательно зализывая раны антиукраинским силам.
Халатик медсестры пришелся впору и для его кума-президента Петра Порошенко. Бестолковой и коррумпированной медсестры. Их числа тех, что за деньги проносят в палаты алкоголь и сигареты. За хорошие деньги - наркоту. А за очень хорошие может и отсосать.
Вместо того, чтоб удалить остатки раковой опухоли с тела Украины, Порошенко тщательно лелеял Ахметовых, Кернесов, Трухановых и прочих. Крутил с ними коррупционные схемы, клянчил у них голоса, обменивал государственный интерес на личный. Пять лет это кубло сношалось на глазах у изумленной публики, облизывая друг друга во всевозможных позах. Политические черви-свингеры - как-то так смотрелось это со стороны.
И вот Кернес уже решил, что пора превращаться в бабочку. По образу и подобию Виктора Януковича в 2010-м году. Ведь очередной продажный мавр в вышиванке сделал свое дело. Спас, вылечил и крепко поставил на ноги врагов страны. Митинг в Харькове против сноса палатки, собирающей средства на АТО, просто шокировал. Такого не может быть в воюющей стране. Патриоты и армия не могут быть в оппозиции, когда действующий Президент на каждом шагу орет, что он не Путин, а щит и меч украинского национализма, на фоне которого Бандера выглядит заурядным бойскаутом.
Разумеется, возрожденные рошеновской реанимацией пациенты подняли голову из-за смены власти. Они уверены, что Ющенко-2 выполнил свою миссию. И рассматривают в Зеленском черты Януковича-2.
Владимир Александрович, угомоните этих сук. Наглых, лживых, продажных, украинофобских, тупых. Реванша нет и не будет. Коррупционеры и коллаборанты не должны по-хозяйски стучать кулаком по столу в Украине. Это должны понять все. Даже похотливые черви из питомника Порошенко.
Дмитро Суворов
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Виртуальный преЗе разместил в Ютубе виртуальный опрос, по результатам которого он примет виртуальное решение.
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Вор хочет посоветовать, кого назначить завскладом...
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Тот кто взрывал. Возможно Петины конкуренты с целью потом лить грязь и обвинять Петю.
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Офигеть... Лучшим министром обороны Украины всегда был КУЗЬМУК.
А Гриценко... дико, если вспомнить что он говорил до и после котлов, как менялось его "военное" мнение с одного на прямо противоположное.
Такой нагибридит ещё лучше гелетея с турчиновым.
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Зеля с беней усе парешають!Усе поделят!Рай короче наступит!
Поздравляю!Прое,,,,ли страну!Козлы!
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Главное шоб Рюкзаков был министром МВД - свой Зекомандовец))))
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Апаршин тот еще жук. Цену себе набивает.Я , мол, советую зеле, а могу и не посоветовать. Думай те.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАпаршин будет советовать Зеленскому назначить нового министра обороны
 
 
 
 
 
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