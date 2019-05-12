 Апаршин будет советовать Зеленскому назначить нового министра обороны

Об этом Апаршин рассказал в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.
"Я общаюсь с господином Полторак", – сказал Апаршин в ответ на вопрос о том, как он видит возможность сотрудничества при президенте Владимира Зеленского с министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генштаба Виктором Муженко.
При этом Апаршин отказался прокомментировать шансы Полторака остаться министром, потому что это решение должен будет принять президент.
"Если ко мне будут вопросы, что делать с господином Полтораком, я думаю, что я точно посоветую новому президенту найти нового кандидата на должность министра обороны", – сказал Апаршин.
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На вопрос, есть ли у него перечень кандидатов, он заметил, что это не относится к его компетенции.
"Вы как себе представляете – я с утра до вечера сижу с Зеленским и ему советую? Я эксперт по вопросам безопасности и обороны. Завтра возникнет вопрос, и господин президент захочет получить более подробную информацию о кадровых назначениях. Я ему выскажу свою позицию, но это не значит, что он мою позицию воспримет", – сказал Апаршин.
Кроме этого, советник Зеленского отметил, что не видит министром обороны Анатолия Гриценко.
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"Я думаю, что Анатолий Гриценко уже не министр обороны, он уже поднялся с этого уровня. Но это был лучший министр обороны всех времен. Я это утверждаю и могу это доказать. Гриценко сам знает, где он должен быть и чем заниматься. Его партия пойдет на выборы в парламент", – добавил он.
По просьбе журналистов назвать конкретную фамилию Апаршин заявил, что не скажет, потому что любой потенциальный кандидат в "будущем условно может стать "наркоманом".
Эксперт рассказал, почему советник Зеленского Апаршин советует Украине "не рыпаться" в Азове - все серьезно
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Да разруши Украйна отвътре като й отслаби армията, ужас!
Думаю через полгодика годик с ностальгией будут вспоминать порошенко и жизнь при нем
Война в ближайшие 5 лет не прекратится
А грабить и красть народ будут с десятикратным молодым задором
А под конец если досидят и дотерпите - сбегут в израиль И коломойша и его зе .Сделав на прощание ограбленному в сотый раз народу ручкой - ЧАО
«внешнее управление» - ...?
Не угадали , США здесь ни при чём. Теперь нами рулят с Израиля!
В дополнение к безусловному алкоголику Апаршину.
Коррупционеры не должны по-хозяйски стучать кулаком по столу. Это должны понять все. Даже похотливые черви из питомника Порошенко
Если оставить за скобками бездарность и нежелание проводить реформы, главной ошибкой Виктора Ющенко было возрождение Виктора Януковича. Фактически он сдал страну растоптанному Майданом бандиту. Народ вручил ему скальпель хирурга и расчистил от посторонних операционную, а он правил как сестра милосердия, старательно зализывая раны антиукраинским силам.
Халатик медсестры пришелся впору и для его кума-президента Петра Порошенко. Бестолковой и коррумпированной медсестры. Их числа тех, что за деньги проносят в палаты алкоголь и сигареты. За хорошие деньги - наркоту. А за очень хорошие может и отсосать.
Вместо того, чтоб удалить остатки раковой опухоли с тела Украины, Порошенко тщательно лелеял Ахметовых, Кернесов, Трухановых и прочих. Крутил с ними коррупционные схемы, клянчил у них голоса, обменивал государственный интерес на личный. Пять лет это кубло сношалось на глазах у изумленной публики, облизывая друг друга во всевозможных позах. Политические черви-свингеры - как-то так смотрелось это со стороны.
И вот Кернес уже решил, что пора превращаться в бабочку. По образу и подобию Виктора Януковича в 2010-м году. Ведь очередной продажный мавр в вышиванке сделал свое дело. Спас, вылечил и крепко поставил на ноги врагов страны. Митинг в Харькове против сноса палатки, собирающей средства на АТО, просто шокировал. Такого не может быть в воюющей стране. Патриоты и армия не могут быть в оппозиции, когда действующий Президент на каждом шагу орет, что он не Путин, а щит и меч украинского национализма, на фоне которого Бандера выглядит заурядным бойскаутом.
Разумеется, возрожденные рошеновской реанимацией пациенты подняли голову из-за смены власти. Они уверены, что Ющенко-2 выполнил свою миссию. И рассматривают в Зеленском черты Януковича-2.
Владимир Александрович, угомоните этих сук. Наглых, лживых, продажных, украинофобских, тупых. Реванша нет и не будет. Коррупционеры и коллаборанты не должны по-хозяйски стучать кулаком по столу в Украине. Это должны понять все. Даже похотливые черви из питомника Порошенко.
Дмитро Суворов
Уже і пАпАху пАшила...
А Гриценко... дико, если вспомнить что он говорил до и после котлов, как менялось его "военное" мнение с одного на прямо противоположное.
Такой нагибридит ещё лучше гелетея с турчиновым.
Поздравляю!Прое,,,,ли страну!Козлы!