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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
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 "Куй железо, пока горячо", - команда Зеленского собирает "лайки" под "видеопетицией" о роспуске ВР. ВИДЕО

Команда Зеленского спросила украинцев на улицах об их отношении к роспуску Верховной Рады.

Об этом говорится в публикации на facebook-странице "Команда Зеленского", передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Батькивщина поддерживает проведение инаугурации Зеленского 19 мая, - Соболев

"Руслан Ханумак записал первый вопрос, который является одним из главных на "повестке дня" граждан Украины: роспуск Верховной Рады. Если вас волнует этот вопрос - смотрите видео, отправляете своим друзьям, знакомым, делитесь на своих страницах. Когда видео наберет 1 000 000 просмотров - Владимир Александрович лично обратит на него внимание", - пишут на странице.

На видео автор заявляет, что Верховной Раде доверяют лишь 4% граждан и предполагает, что это исключительно сами депутаты и их родственники.

Потом у прохожих на улице интересуются, нужно ли распускать Верховную Раду. Большинство отвечает утвердительно. Более того, некоторые настаивают, что это нужно сделать как можно скорее.

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Источники "Украинской правды" сообщают, что в команде Зеленского уже даже подготовили проект указа будущего президента о роспуске парламента, которым предусматривается провести внеочередные выборы в ВР в июле этого года.

Источники также отмечают, что в окружении Зеленского ведутся дискуссии о досрочных выборах в Верховную Раду - часть команды выступает за немедленный роспуск парламента после инаугурации, другая - против, чтобы успеть полноценно подготовить партию "Слуга народа".

Источник: https://censor.net.ua/n3126461
 
   
 Топ комментарии
 
ватные мечты НЕ сбудутся... Выборы ВР - ОСЕНЬЮ 2019.
А пока что ВР - самая эффективная и проукраинская - за 28 лет, по числу принятых законов
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ДО СИХ ПОР вазелин НЕ представил команды и программы. Хотя и обещал сделать это ДО второго тура голосования.
Пока вазелин не сдаст тест, в т.ч. и на наркотики. не представит команды и программы - пусть играется без "ксивы" (как оно само орало) и булавы "Куй железо, пока горячо", - команда Зеленского собирает "лайки" под "видеопетицией" о роспуске ВР - Цензор.НЕТ 7842
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Хм-м-м... Схоже, любителі чоколяди запустили нову технологію - "Спам від дітей лейтенанта Шмідта".
А йди зараз і розбери, де правдиві звернення, а де фейки. Головно, що їх багато.
...Ну змиріться уже, стецьки. Ваш чоколядний папік епічно обкакався на виборах. Обсихайте разом з ним - потім воно само відпаде .
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Обана! А с какого хрена это чмо решило, что вопрос роспуска ВР у меня на первом месте? Меня больше интересует, когда наступит эпоха богатости объявленная Зебилом 21-го апреля сего года! А не роспуск парламента!
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Партия: "слуга народа!"
Программа партии: "Долой!"
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посмотрела этот ролик - теперь русик вещает нам - опять медийное узнаваемое лицо, сразу вопрос - а что сделал русик для Украины? Я что-то не слышала. Он стал теперь общественным деятелем? Теперь об "умном" пареньке - так кто же тебя изберёт? Систему избирательную ведь никто не изменил. Опять пройдут в раду все - кто там и тусился ранее, это рыги, йюля, ляшки и, конечно, бенины карманные депутаты.
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4% - cейчас поддержка ВР. Первое - откуда цыфра? Второе - а прошлые ВР поддерживало более 4% ? Откуда возьмутся новые, умные, подготовленные, а, главное, честные! депутаты? Их зекоманда уже подготовила? Я об этом совершенно ничего не слышала. Так ищите через ролики новых, честных и умных "Куй залізо, поки гаряче", - команда Зеленського збирає "лайки" під "відеопетицією" про розпуск ВР - Цензор.НЕТ 3932
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Беня (вазелин это лишь ширма) спешит распустить Верховную Раду пока телепузики до конца не поняли как их *****...обманули в общем. Я вот лично хотел бы узнать кого беня будет расставлять на ключевые посты в стране перед тем как пойти на выборы.
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"И только старый попугай он громко крикнул из ветвей- Жираф большой- ему видней!". Помните чем все закончилось в старой доброй песенке Высоцкого? Я вот о чем подумал- может вы и государство распустите? На хрена оно вам?
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Хлопці "рада" звичайно погано, потрібно розпустити. Питання, кого запускати? А у вас шото неясно де ******** навіть по ключовим назначенням. Чи знову кіт в мішку?
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подруга на 01:50 ваще не в адеквате и под наркотой, как ее новопредставленный президент зебил: Обезателна ааааха
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Куй железо, пока горячо", - команда Зеленского собирает "лайки" под "видеопетицией" о роспуске ВР. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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