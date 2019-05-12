 Батькивщина поддерживает проведение инаугурации Зеленского 19 мая, - Соболев

Об этом заместитель председателя депутатской фракции "Батькивщины" Сергей Соболев заявил в комментарии "УНН", информирует Цензор.НЕТ.
"Я думаю, чем быстрее Президент приступит к исполнению своих полномочий, тем стабильнее будет ситуация в стране и снаружи. Мы (политическая партия ВО "Батькивщина". – Ред.) поддерживаем ту дату, которая является ближайшей. Девятнадцатого – значит, будет 19", – сказал Соболев.
Ранее УНН обратился к представителям различных фракций с информацией о том, какую дату они будут поддерживать. Большинство фракции заявили, что еще не проводили заседаний по формированию единого официальной позиции, однако, например, во фракции Радикальной партии не считают уместной дату 19 мая.
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Фракция "Народный фронт" планирует провести свое заседание, на котором определится с позицией, 13 мая.
Представитель БПП, народный депутат Украины Александр Сугоняко, зарегистрировал постановлений о проведении инаугурации 1 июня.
В то же время во фракции "Самопомощь" и в депутатской группы "Воля народа", не видят смысла в затягивании назначения инаугурации.
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Напомним, ранее избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.
Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.
Может приведешь цифири и факты, ссылки откуда новость! У меня только декларации, по которым Педро стал богаче в 82 раза, официально, во время войны! Про откаты от Ахметки, Свинарчуков и прочей компании друзей, я молчу. Тут только уверенность, но ее к делу не пришьешь.
http://forbes.net.ua/persons/562-poroshenko-petr-alekseevich
в разных источниках цифры немного разные, но
а увеличение состояния в 82 раза заведомый бред. объяснить, почему? причём этот бред гонит кто? догадайся с 5 попыток.
мозги иногда включать надо...
а ты точно украинец?
а у зелебени ее ваще нету.не то что к началу предвыборной кампании-до сих пор.
Шоб ты знал, бедные евреи живущие в Украине, Польше.... за неимением по бедности барашки всегда на такие праздники приносили в жертву петухов.
И ЭТО ТАК СИМВОЛИЧНЕНЬКО, И ТАК СОВПАДАЕТ С СЕГОДНЯШНИМ ДНЁМ... 😂😅😂
(ищите подтекст))))
петрові свідки,
Неньку розпинають.
https://focus.ua/politics/428623-kolomojskij-avakov-mozhet-stat-premerom-a-timoshenko--spikerom.html
Забирайте свои 7% и шуруйте бродить по пустыне с петром попереду. Він вас заведе куди слід. 😂😅😂
Два года максимум даю этим двум паралитикам по мозгу.
Даже обсуждая такую новость, как предполагаемая дата инаугурации, люди готовы перегрызть глотки!
Просто, я не считаю что это настолько важный вопрос, что бы так о нем беспокоится.
А спонсоры уже не такие щедрые...давать деньги в никуда не хотят...
Представник БПП, народний депутат України Олександр Сугоняко, зареєстрував постанову про проведення інавгурації 1 червня.
тут якась помилка
Правильно-
Представник БПП, народний депутат України Олександр Сугоняко, зареєстрував постанову про те,що інавгурація відміняється.