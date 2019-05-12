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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1193) инаугурация (285) Соболев Сергей (766) Батькивщина (1796)

 Батькивщина поддерживает проведение инаугурации Зеленского 19 мая, - Соболев

Партия ВО "Батькивщина" поддерживает как можно скорейшее проведение инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом заместитель председателя депутатской фракции "Батькивщины" Сергей Соболев заявил в комментарии "УНН", информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, чем быстрее Президент приступит к исполнению своих полномочий, тем стабильнее будет ситуация в стране и снаружи. Мы (политическая партия ВО "Батькивщина". – Ред.) поддерживаем ту дату, которая является ближайшей. Девятнадцатого – значит, будет 19", – сказал Соболев.

Ранее УНН обратился к представителям различных фракций с информацией о том, какую дату они будут поддерживать. Большинство фракции заявили, что еще не проводили заседаний по формированию единого официальной позиции, однако, например, во фракции Радикальной партии не считают уместной дату 19 мая.

Читайте на Цензор.НЕТ: Депутаты Днепропетровского облсовета требуют от Рады провести инаугурацию Зеленского 19 мая

Фракция "Народный фронт" планирует провести свое заседание, на котором определится с позицией, 13 мая.

Представитель БПП, народный депутат Украины Александр Сугоняко, зарегистрировал постановлений о проведении инаугурации 1 июня.

В то же время во фракции "Самопомощь" и в депутатской группы "Воля народа", не видят смысла в затягивании назначения инаугурации.

Также на Цензор.НЕТ: Вятрович напомнил, что 19 мая - День памяти жертв политических репрессий

Напомним, ранее избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3126460
 
   
 Топ комментарии
 
фестиваль подлости -это приумножить состояние в воюющей стране.
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Супершоу! Фестиваль подлости человеческой. Батькивщина поддерживает проведение инаугурации Зеленского 19 мая, - Соболев - Цензор.НЕТ 5616
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Т.е. не выполнение программы "жыты по новому" пэтрушкой, благодаря которой он стал презом, ты кидаловом не считаешь. В этом вся суть порохосрани, говорить на черное белое
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Супершоу! Фестиваль подлости человеческой. Батькивщина поддерживает проведение инаугурации Зеленского 19 мая, - Соболев - Цензор.НЕТ 5616
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фестиваль подлости -это приумножить состояние в воюющей стране.
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так приумножил, что беднее почти втрое стал. ты про Петра?
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Лещенко
Может приведешь цифири и факты, ссылки откуда новость! У меня только декларации, по которым Педро стал богаче в 82 раза, официально, во время войны! Про откаты от Ахметки, Свинарчуков и прочей компании друзей, я молчу. Тут только уверенность, но ее к делу не пришьешь.
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А для прахоботов декларация самого петра не документ и недоказательства. 😂
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https://www.obozrevatel.com/crime/92815-opublikovanyi-izmeneniya-sostoyaniya-poroshenko-za-5-let-infografika.htm
http://forbes.net.ua/persons/562-poroshenko-petr-alekseevich
в разных источниках цифры немного разные, но

а увеличение состояния в 82 раза заведомый бред. объяснить, почему? причём этот бред гонит кто? догадайся с 5 попыток.
мозги иногда включать надо...

а ты точно украинец?
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шо, голубок, пэтю кидают все. Красиво же😀
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вам всегда предательство нравилось...природа генотипа такая .и даже прекрасное в этом видите.
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Т.е. не выполнение программы "жыты по новому" пэтрушкой, благодаря которой он стал презом, ты кидаловом не считаешь. В этом вся суть порохосрани, говорить на черное белое
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у вас лексікон, як 20років без права спілкування. Де йому вчаться?
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По сути или потрепаться вылез, соевый?
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недовыполненная,в силу непреодолимых обстоятельств.за такое даже страховщики не несут ответственности.
а у зелебени ее ваще нету.не то что к началу предвыборной кампании-до сих пор.
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столько же "красоты", сколько в твоих высерах, лахта
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Соевый дермоносец в передовиках.
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Ну ось і побачимо, для кого не має нічого св'ятого і хто готовий танцювати на кістках. Тільки це неправильно і вилізе боком всім танцівникам. Доренко і хор Александрова можуть підтвердити. Наші предки починали справу у день, який був легким для початку. І побажання були відповідні: "У добрий час". А ті так спішать, що готові у жалобний день масові торжества влаштовувати.
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Навпаки це кошерно , провести інавгурацію на Малий Песах , в день коли єврейський народ приносить жертву . Кого ?
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ПЕТУШКА. 😂😅😂
Шоб ты знал, бедные евреи живущие в Украине, Польше.... за неимением по бедности барашки всегда на такие праздники приносили в жертву петухов.
И ЭТО ТАК СИМВОЛИЧНЕНЬКО, И ТАК СОВПАДАЕТ С СЕГОДНЯШНИМ ДНЁМ... 😂😅😂
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Та хоть 15 мая, но только на стадионе "Олимпийский"
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но только после того как придут результаты анализов из заслуживающей доверие лаборатории
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У тебя есть результаты всех пэтиных сцак？ давай в студию！
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после того как ты правильно ответишь на несложный вопрос по грамматике украинского языка.
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Ты, когда пунктуацию осилишь, то дай знать. Лингвист самоучка, блин😀
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ссышь. предсказуемо. держи ещё талончик - мне эфэсбешного бабла не жалко, пусть тебя подкормят.
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Откуда у тебя бабло фсб？ ох и тупой у пэти лохторат😀
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голосование за 19 мая покажет, сколько сейчас у бени голосов в парламенте.
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Юля должна стать премьером.. Нормальный расклад
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вот только зелебеня ей тоже ничего не должен Батькивщина поддерживает проведение инаугурации Зеленского 19 мая, - Соболев - Цензор.НЕТ 9391.в очередь,на общих основаниях
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На прем"єра вона не погодиться. Генпрокурором ще можливо подумає.
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да ее завалить нужно, как тут еще могут быть расклады
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Так і буде. З Путіним це узгоджено давно. Не даремно всі юлєботи, путіноботи і зелєботи тут працюють дружно, однією командою.
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73% не хотят Юлю в премьеры. У Зеленского есть своя молодая команда.
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ага....мандаты на стол....кругом....и пшли вон......
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Воля народа одинаково думают с Батькивщиной (Родиной). Даешь новую широкую коалицию (ширку)!
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Так что Пэтруху в сцари всея Украины навеки?
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как ты переживешь.. 5 лет коту под хвост да? Батькивщина поддерживает проведение инаугурации Зеленского 19 мая, - Соболев - Цензор.НЕТ 7843
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ну,эти всегда все наоборот делали...не боятся,что лохторату больше зелебеня понравится?и останутся с одними пенсионерками...
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Украинец Зинченко второй раз подряд стал чемпионом Англии по футболу
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Спасибо дорогому Петру Алексеевичу за это!
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Не Батькивщина а Родіна
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ваши запоребриковые "родину" предают на раз - не к ночи помянутые рогозин и глазьев тому примеры. ничего святого у запоребриковых нет .
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Так ему еще булаву не дали, а ты уже его выгоняешь...
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Мели Емеля! ВСЕ знают кто Свыня, вцепившаяся в корыто....
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подождите, Петя еще не все ордена раздал, себе на трусы и кольсоны вешеат...
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Йуля всегда знает, что говорит!
(ищите подтекст))))
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гірше москалів,
петрові свідки,
Неньку розпинають.
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Порошенко только и умеет, что вставлять палки в колеса новоизбранному президенту. Чем скорее пройдет инаугурация, тем скорее нам выплатят по 4000 евро.
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Тимошенко не впервый раз "подмахивать" Кремлю....
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От і коаліція вимальовується, в опозиції від бпп буде один штик Петра.
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Коломойский: Аваков может стать премьером, а Тимошенко - спикером.

https://focus.ua/politics/428623-kolomojskij-avakov-mozhet-stat-premerom-a-timoshenko--spikerom.html
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Вона, думает, что в случае досрочных выборов поимеет больше мандатов, но сц@ко жисть показывает, что карта может лечь и другому игроку - всё зависит от раздающего . а вона в этой партии, таки, не раздающий.
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Цей Сергій Соболєв вже п'ятий строк у ВР - може саме йому, персонально, вже краще піти геть?
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юлеботы на цензоре активизировались )) -- получили новые инструкции....
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Схоже, Бєня пообіцяв бабулєнції місце прем'єра.
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пусть Зеля объявляет инаугурацию 19го на Майдане, и перед народом Украины положа руку просто на конституцию присягнет народу глядя в глаза тому же народу, а не сборищу воров и проходимцев с корочками депутатов. И на хер все эти церемонии.
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На Майдане не кошерно...надо на стадионе...😀
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А другу руку покладе на Тору , або Каббалу .
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Шо опять с народом неповезло?????? 😂😅😂
Забирайте свои 7% и шуруйте бродить по пустыне с петром попереду. Він вас заведе куди слід. 😂😅😂
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А чего пейсатый Беня и обрезанный Зе уже не годятся для прогулок по пустыне? "Батьківщина" підтримує проведення інавгурації Зеленського 19 травня, - Соболєв - Цензор.НЕТ 9985
Два года максимум даю этим двум паралитикам по мозгу.
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Та да. У 75% интеллект средний или ниже "Батьківщина" підтримує проведення інавгурації Зеленського 19 травня, - Соболєв - Цензор.НЕТ 3563 Это статистика "Батьківщина" підтримує проведення інавгурації Зеленського 19 травня, - Соболєв - Цензор.НЕТ 2946
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пионер -всем ребятам пример, зелюку надо галстук нацепить червоний и заставить прочитать клятву пионера радяньського союзу
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без Сумніву, Сірожа Соболєв...треба ж Бєніне бабло відробляти...Була вказівка з Ізаєлю- стройся БЮТ Зєбілоїди, недобиті риги...ІСПОНЯТЬ!!! накази бородатого крадія..
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Восени оця мерзотна партія в Раді не повина бути.
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Партії ,,солідарність" крадіїв та кумів, та усяких бпп восени в Раді дійсно вже небуде. 😂😅😂
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в США уже определились с датой. Что им мнение какого-то Соболева или зеленского?

"Батьківщина" підтримує проведення інавгурації Зеленського 19 травня, - Соболєв - Цензор.НЕТ 6611
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О, уже что-то выцыганили у Бени!
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Просто удивительно.
Даже обсуждая такую новость, как предполагаемая дата инаугурации, люди готовы перегрызть глотки!
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Это как кому нравится.
Просто, я не считаю что это настолько важный вопрос, что бы так о нем беспокоится.
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шо сие?! холодный расчет на премьерство и часть зениных ботов на раду? так матькивщина с ее вожаком еще тот сбор кристально честных бессеребренников с однокомнатным жильем и всеми задекларированными доходами.чуть не забыл, послезно вовремя поздравить серого президента, да?!
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Подрастратилась бабка на выборы...нужно денежку на выборы в раду собирать...
А спонсоры уже не такие щедрые...давать деньги в никуда не хотят...
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Та да. Нынче бабка дает по льготному тарифу. Через выборы можно уже оказаться там же где Литвин и Мороз. "Батьківщина" підтримує проведення інавгурації Зеленського 19 травня, - Соболєв - Цензор.НЕТ 5597
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Представник БПП, народний депутат України Олександр Сугоняко, зареєстрував постанову про проведення інавгурації 1 червня.

тут якась помилка "Батьківщина" підтримує проведення інавгурації Зеленського 19 травня, - Соболєв - Цензор.НЕТ 2731
Правильно-

Представник БПП, народний депутат України Олександр Сугоняко, зареєстрував постанову про те,що інавгурація відміняється. "Батьківщина" підтримує проведення інавгурації Зеленського 19 травня, - Соболєв - Цензор.НЕТ 2134
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Люле это не поможет. Хотя у колясочницы есть надежда разыграть золотую акцию. Но вспомним куда с этими акциями угодили Мороз и Литвин "Батьківщина" підтримує проведення інавгурації Зеленського 19 травня, - Соболєв - Цензор.НЕТ 7524
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБатькивщина поддерживает проведение инаугурации Зеленского 19 мая, - Соболев
 
 
 
 
 
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