 С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС

"С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг восемь раз обстрелял позиции ОС: из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия (вблизи Гнутово), дважды - из автоматических станковых гранатометов (вблизи Каменки и Новотроицкого), из станковых противотанковых гранатометов (в районе Пикуз), из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия (у Богдановки), трижды - из стрелкового оружия (около Авдеевки и Старогнатовки).

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды: из минометов калибра 120 мм (вблизи Крымского), из станковых противотанковых гранатометов (около Зайцево), из стрелкового оружия (у Новотошковского).

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отмечается в сообщении.

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Напомним, противник 11 мая 11 раз атаковал позиции ОС - ранены двое бойцов, уничтожен один наемник.