 Активистку, опубликовавшую фотографию с воображаемым плакатом, задержали в Казахстане

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский телеканал "Дождь".

Фотографию с воображаемым плакатом Алжанова и еще одна активистка опубликовали 6 мая с подписью: "Как думаете – задержат? Вроде ничего провокационного не написано". Они сделали это после того, как в Уральске задержали активиста, который вышел на площадь с пустым плакатом.

9 мая Алжанову задержали на улице люди в штатском, не предъявившие удостоверений, насильно посадили в автомобиль и доставили в отдел внутренних дел Байконурского района Нур-Султана. У нее изъяли телефон, а на допросе спрашивали, какими приложениями она пользуется, какие у нее политические взгляды и имеет ли она отношение к экстремистам. Алжановой сообщили, что ее допрашивают как свидетеля.

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Через два часа активистке позволили связаться с адвокатом, тот приехал вечером. Алжанова написала отказ от всех показаний. По утверждению активистки, после задержания она получила несколько ссадин и синяков.

Алжанова помогает другим активистам, которых судят по обвинению в нарушениях на акциях протеста, носит им передачи и ходит на суды.

24-летнего Аслана Сагутдинова задержали с пустым плакатом 6 мая и отпустили после допроса. По его словам, своей акцией хотел показать, что в Казахстане нет демократических свобод.

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9 июня в Казахстане пройдут досрочные президентские выборы. На этот пост выдвинулся действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. С апреля в стране проходят акции с требованием провести честные выборы. В начале мая власти начали блокировать соцсети, Youtube, Telegram и некоторые СМИ.