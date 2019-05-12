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Все про:задержание (5373) Казахстан (392) активист (517)

 Активистку, опубликовавшую фотографию с воображаемым плакатом, задержали в Казахстане

Полиция в Нур-Султане (бывшая Астана) несколько часов допрашивала активистку Жанботу Алжанову после того, как она выложила в соцсетях фото, на котором будто бы держит невидимый плакат.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский телеканал "Дождь".

Фотографию с воображаемым плакатом Алжанова и еще одна активистка опубликовали 6 мая с подписью: "Как думаете – задержат? Вроде ничего провокационного не написано". Они сделали это после того, как в Уральске задержали активиста, который вышел на площадь с пустым плакатом.

9 мая Алжанову задержали на улице люди в штатском, не предъявившие удостоверений, насильно посадили в автомобиль и доставили в отдел внутренних дел Байконурского района Нур-Султана. У нее изъяли телефон, а на допросе спрашивали, какими приложениями она пользуется, какие у нее политические взгляды и имеет ли она отношение к экстремистам. Алжановой сообщили, что ее допрашивают как свидетеля.

Читайте на Цензор.НЕТ: На пост президента Казахстана претендуют 9 человек

Через два часа активистке позволили связаться с адвокатом, тот приехал вечером. Алжанова написала отказ от всех показаний. По утверждению активистки, после задержания она получила несколько ссадин и синяков.

Алжанова помогает другим активистам, которых судят по обвинению в нарушениях на акциях протеста, носит им передачи и ходит на суды.

24-летнего Аслана Сагутдинова задержали с пустым плакатом 6 мая и отпустили после допроса. По его словам, своей акцией хотел показать, что в Казахстане нет демократических свобод.

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9 июня в Казахстане пройдут досрочные президентские выборы. На этот пост выдвинулся действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. С апреля в стране проходят акции с требованием провести честные выборы. В начале мая власти начали блокировать соцсети, Youtube, Telegram и некоторые СМИ.

Источник: https://censor.net.ua/n3126457
 
 
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Вспомнился спектакль про новое платье короля. По Андерсену который... Активістку, яка опублікувала фотографію з уявним плакатом, затримали в Казахстані - Цензор.НЕТ 6262
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в южном казакстане такие же виды возле алматы тянь шань имеет подобный вид. Но правда на высоте за 2000 м. очень хреново себя чувствуеш.
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я обалдел.. нахрен та мальорка.. это просто ппц))
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мальорка не мальорка а ведро воды на высоте весит в два раза больше и чайник закипает в два раза дольше. И курить там невозможно потому что дышать просто нечем. На службе за нахождение за высотах больше 1500 м. был доппаек.
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Типо в Уфе себя хорошо чухаешь... Это отравленные территории комунистами с удивительной природой и с добрыми людьми.
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Редкий случай- но твой пост, ЭТОТ пост действительно стоящий...
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астана это акмола - могила по казахски и сейчас называется нурсултан. это показательно. значит скоро хан отправится к предкам, в коммунистическую орду.
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казахи тюрки.. при чем тут удмурды?)
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понятно. значит ты чуваш.
К стати как назывался аул который был на месте ахтубинска-астаны?
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ну тогда почему ты пишешь то о чем не имееш никакого представления?
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я пишу о том что ты таваріщ врьош пєрєвадя названія тюркскіх городов
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до астаны как назывался город? и до этого как назывался аул в этом месте? астана появилась только в конце 90х годов. А до этого что было?
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да причем тут как шо называлось.. астана перевод - быро-быро=)))
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понятно. значит ты по дибил.
Еще раз повторю. не пиши о том чего не знаешь и даже не представляешь где это.
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я понял кто ты.. плохо учился и буквы не все узнаешь)) бедняга Активістку, яка опублікувала фотографію з уявним плакатом, затримали в Казахстані - Цензор.НЕТ 9510
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(((да потомушо - оно троллина цапская - одна штука)))))
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ты это - когда расскажешь кто тебе и главное за шо - рог отбил ? не стягивайся здесь тысяч 40 посетителей - но мы не кому не скажем - рассказывай ,интересно ведь - как в мире животных послушаешь и почитаешь)))
Активістку, яка опублікувала фотографію з уявним плакатом, затримали в Казахстані - Цензор.НЕТ 2676
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я когда шоколада пережрусь тоже с ума схожу=)))))))
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главное не забудь.. огенты кремля - они везде)))
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ты это - отвечай на прямой вопрос - кто рог отбил и за шо ? может ты бешеный и тебя надо - того? а мы тут тебя читать вынужденны? - не порядок как то))))
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а шо ты все мычишь? мы мы мы .. животное шоле? Активістку, яка опублікувала фотографію з уявним плакатом, затримали в Казахстані - Цензор.НЕТ 6452
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Вспомнился спектакль про новое платье короля. По Андерсену который... Активістку, яка опублікувала фотографію з уявним плакатом, затримали в Казахстані - Цензор.НЕТ 6262
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що цікаво, зебіли мріють про аналогічні "порядки" в Україні...
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Ужис с пустым воображаемым плакатом, в Украине просто не обратили бы на это внимание, мало ли как, кто прикалывается.
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ва украинцы понимаете,от чего Вас вырвал Майдан,Турчинов и Порошенко?
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Ну по идее нужно работать ,страну поднимать ,а не ерундой заниматься .
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Да понимаем мы всё, только не понимаем пока почему Вальцмана и Турчинова до сих пор не допрашивает НАБУ за мародёрство, за Роттердам+, за разбазаривание украинских земель, начиная с Крыма и т.д. ВОТ ЭТО СЕЙЧАС НАРОДУ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИНТЕРЕСНО, а не мнимые и лживые заслуги мародёра и их прихлебаев. Активістку, яка опублікувала фотографію з уявним плакатом, затримали в Казахстані - Цензор.НЕТ 7460
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Во Франции жгут мусоров. Как на Майдане. Казахстан не отставай.

Активістку, яка опублікувала фотографію з уявним плакатом, затримали в Казахстані - Цензор.НЕТ 3364
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАктивистку, опубликовавшую фотографию с воображаемым плакатом, задержали в Казахстане
 
 
 
 
 
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