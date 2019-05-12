 Нардеп Ирина Геращенко пообещала защитить палатку "Все для победы" в Харькове

Об этом она написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Ко мне обратились харьковские волонтеры и активисты с предложением обустроить в палатке, в которой все эти 5 лет собирали гуманитарку на фронт, мою депутатскую общественную приемную. Для меня это честь. Дала согласие. И в ближайшее время проведу там личный депутатский прием. Нет реваншу", – написала Геращенко.
Палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.
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8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес.
11 мая на палатке появилось предписание о сносе.
12 мая состоялась акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.
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6 мая в 17:43 ·
В американській практиці (як приклад) президент, що залишає посаду після виборів, як правило, уникає будь-яких серйозних рішень, в тому числі кадрових.
Американські президенти в цей час найактивніше користуються своїм правом на помилування і амністію.
І це зрозуміло. Після президентських виборів перед інаугурацією нового президента формується унікальна ситуація, коли "старий" президент має усі повноваження, але не має легітимності - бо народ\виборці вже чітко висловились на тему, кого хочуть бачити главою держави (а джерелом влади є народ).
Тому, правила політичної культури спонукають бути стриманим у реалізації своїх прав. Права є, а ось підстав ними користуватися вже немає.
Так сталось, що Петро Порошенко і політична культура - це речі несумісні.
Брехливо пообіцявши обраному президенту Зеленському "підставити плече", Петро Порошенко своїми численними кадровими рішеннями підставляє ногу.
Адже призначаючи послів, інших посадовців, роздаючи вищі військові звання і посади Петро Порошенко очевидно має за мету зміцнити свої майбутні політичні позиції, формуючи управлінську верхівку, яка буде йому вдячною.
За задумом Порошенка це повинно допомогти йому уникнути проблем в період "без влади", допомогти виграти парламентські вибори.
Брехня, лукавство, жага влади, боязнь відповідальності за прийняті рішення і бездіяльність - це дуже характерні риси Петра Олексійовича. І це важко приховувати. І це стало причиною його поразки на виборах президента. І це не дозволить отримати бажаний результат на виборах парламентських.
Безчесних брехунів не *******.
Крім цього, йдучи вулицею Сумською, люди скандують:
"Сучий пес", "Пам'ятай, чужинець, тут господар українець", "Українському місту - українська історія", "Жуков - кат, а не герой".