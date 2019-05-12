EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Общество
  2360  114
Все про:Геращенко Ирина (1377) Кернес (1120) Харьков (4248) волонтеры (1879)

 Нардеп Ирина Геращенко пообещала защитить палатку "Все для победы" в Харькове

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Геращенко сообщила, что в ближайшее время проведет депутатский прием в волонтерской палатке "Все для перемоги" на площади Свободы в Харькове.

Об этом она написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Ко мне обратились харьковские волонтеры и активисты с предложением обустроить в палатке, в которой все эти 5 лет собирали гуманитарку на фронт, мою депутатскую общественную приемную. Для меня это честь. Дала согласие. И в ближайшее время проведу там личный депутатский прием. Нет реваншу", – написала Геращенко.

Палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.

Также на Цензор.НЕТ: Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой и конфискацией имущества за возможное переименование проспекта в Харькове.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес.

11 мая на палатке появилось предписание о сносе.

12 мая состоялась акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.

Читайте на Цензор.НЕТ: Купил неприкосновенность и "политическую крышу": журналист рассказал, почему "бандит Гепа" "топил" за Порошенко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3126455
 
   
 Топ комментарии
 
Рановато Гепа стартанул. Невтерпёж.
 показать весь комментарий
 
ИРИНА е УКРАИНКА!

Поздравявам я!

Смела и правдива!
 показать весь комментарий
 
А вот мне интересно почему после победы скомороха Зеленского повылазила из всех щелей ватная шелупонь?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
понятно откуда ноги растут, крысы дружно мочат друг-друга
 показать весь комментарий
 
на плять не потяне.. барделі пєрєповнені а она нє очєнь свєжая
 показать весь комментарий
 
 
Bohdan Yaremenko
6 мая в 17:43 ·

В американській практиці (як приклад) президент, що залишає посаду після виборів, як правило, уникає будь-яких серйозних рішень, в тому числі кадрових.
Американські президенти в цей час найактивніше користуються своїм правом на помилування і амністію.
І це зрозуміло. Після президентських виборів перед інаугурацією нового президента формується унікальна ситуація, коли "старий" президент має усі повноваження, але не має легітимності - бо народ\виборці вже чітко висловились на тему, кого хочуть бачити главою держави (а джерелом влади є народ).

Тому, правила політичної культури спонукають бути стриманим у реалізації своїх прав. Права є, а ось підстав ними користуватися вже немає.
Так сталось, що Петро Порошенко і політична культура - це речі несумісні.
Брехливо пообіцявши обраному президенту Зеленському "підставити плече", Петро Порошенко своїми численними кадровими рішеннями підставляє ногу.
Адже призначаючи послів, інших посадовців, роздаючи вищі військові звання і посади Петро Порошенко очевидно має за мету зміцнити свої майбутні політичні позиції, формуючи управлінську верхівку, яка буде йому вдячною.
За задумом Порошенка це повинно допомогти йому уникнути проблем в період "без влади", допомогти виграти парламентські вибори.
Брехня, лукавство, жага влади, боязнь відповідальності за прийняті рішення і бездіяльність - це дуже характерні риси Петра Олексійовича. І це важко приховувати. І це стало причиною його поразки на виборах президента. І це не дозволить отримати бажаний результат на виборах парламентських.
Безчесних брехунів не *******.
 показать весь комментарий
 
 
Ира, просто свали ***** вместе петей и остальными рыгами и ничего защищить не придется. ***** этот цирк?
 показать весь комментарий
 
 
ИРА ЮШКА ПРОДВИНУЛ ПОРА УХОДИТЬ ДАЙТЕ УЖЕ СПОКОЙ КАК ВИ *****..
 показать весь комментарий
 
 
все деятельность соевой команды за 5 лет показывает обратное,быстрее они превратятся в ноль чем Гепа, пять лет у них было время разобраться с Допой и Гепой ,время безвозвратно упущено , а бла бла бла как завещал великий Петя это конёк соевых опричников...
 показать весь комментарий
 
 
Учасники заходу в Харкові розгорнули стометровий прапор України.

Крім цього, йдучи вулицею Сумською, люди скандують:

"Сучий пес", "Пам'ятай, чужинець, тут господар українець", "Українському місту - українська історія", "Жуков - кат, а не герой".
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо Ирина ! Вы у нас умница. Спасибо вам.
 показать весь комментарий
 
 
Джулиани адвокат Кернеса, кто бы мог подумать! Может по этому этот сучий пес разгулялся!?
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбществоНардеп Ирина Геращенко пообещала защитить палатку "Все для победы" в Харькове
 
 
 
 
 
 вверх