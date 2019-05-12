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 Политика Украины
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 Депутаты Днепропетровского облсовета требуют от Рады провести инаугурацию Зеленского 19 мая

Представители депутатских фракций в Днепропетровском областном совете обратились к Верховной Раде с требованием назначить инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на 19 мая.

Их обращение опубликовано на сайте Днепропетровского облсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы, уполномоченные представители депутатских фракций в Днепропетровском областном совете VII созыва, глубоко обеспокоены ситуацией с несоблюдением Верховной Радой Украины конституционных прав и свобод граждан", – сказано в обращении.

Депутаты напоминают, что мандат доверия Зеленскому превысил все результаты волеизъявлений предыдущих лет – за него проголосовали 73,22% участников голосования.

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По мнению депутатов облсовета, то, что парламент до сих пор не назначил дату инаугурации Зеленского, является пренебрежением гарантированных Конституцией Украины прав и свобод граждан.

"Требуем от депутатов Верховной Рады Украины:

  1. Принять все меры для ускорения инаугурации новоизбранного Президента Украины в соответствии с требованиями Закон Украины "О выборах Президента Украины".
  2. Немедленно прекратить всякие инсинуации вокруг президентских полномочий до вступления в должность вновь избранного Президента Украины.
  3. Следуя положениям статьи 87 Закона Украины "О выборах Президента Украины", а также положений пункта 2 Постановления Верховной Рады Украины от 14 декабря 2004 года № 2227-IV "О порядке проведения торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги новоизбранным Президентом Украины" – на 19 мая 2019 назначить торжественное заседание Верховной Рады Украины, на котором состоится инаугурация новоизбранного Президента Украины", – сказано в обращении.

Также на Цензор.НЕТ: Вятрович напомнил, что 19 мая - День памяти жертв политических репрессий

Напомним, ранее избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3126454
 
   
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32 мая будет отличный солнечный день ! Депутаты Днепропетровского облсовета требуют от Рады провести инаугурацию Зеленского - Цензор.НЕТ 8165
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Открытое письмо

Дорогой, очень дорогой, Игорь Валерьевич !

Данилюк из ЗЕманды заявил, что Приват национализировать нельзя. Нужно компенсировать $2 миллиарда Коломойскому. Т.е.,каждый житель Украины должен заплатить по $50. Платить должны ВСЕ! и идиоты зебилы, и умные порохоботы, и грудные младенцы и те, кто уже в реанимации, и даже (!) бомжи, за которых, конечно, заплатим мы.

Дорогой Игорь Валерьевич, ни я , и никто из моих родственников, близких и знакомых у Вас не занимал по $50. Поэтому я Вас посылаю на..., а вместе с Вами и Вашу ЗЕленую мыртышку. Клянусь, что буду делать все, чтобы Вы и Ваша плесень исчезли с Украины.

Искренне Ваш, ДДТ
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Нижче Зебіла вже нема нікого.
Шпендик.

А ні, отак: Шпендик
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Раду можно распустить до конца июня. Так что свиньи только Владимира Александровича злят лишний раз.
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До івнагурації готові подавайте ЗеклоунаДепутати Дніпропетровської облради вимагають від Ради провести інавгурацію Зеленського 19 травня - Цензор.НЕТ 3189
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Сраный бардак.. везде и во всем. Как же это уже достало...
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Как правильно именовать свеже избранного президента, Узеленского, Узеленских, Узеленская, Узеленское, Узеленские. А то я запутался, тем боле состав заявляющих от имени Узеленск..... периодически меняется.
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ЗЕ еще не президент а уже совершил ряд грубейших ошибок

Взяв в ЗЕкоманду грантоежек Сороса - Лещенко, Найема, Залищук Трамп с Соросом - враги и считает что тот подрывает его рейтинг и финансирует протесты против него.

ЗЕ пора выходить из КВНа и включать мозг.
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Включать это хорошо, если есть что включать.
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это правда...
Хамов не любят даже мафиози..., а глупых хамов вдвойне...
Депутати Дніпропетровської облради вимагають від Ради провести інавгурацію Зеленського 19 травня - Цензор.НЕТ 8067
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Фундаментальное право народа - избирать любое дерьмо.
Наша задача - не дать помереть стране после этого !
За работу товарищи !
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Порохоботы увидев слово "Тимошенко", Гриценко, Садовой, их глаза наливались кровью, и сейчас они льют тонны отборного дерьма на Зеленского.
получается что кроме воровать и метать дерьмо на тех кто угрожает их мародерству они больше ни к чему и не ПРиспособленны.)
и самое интересное, ни слова против мертветчуков, геп, доп бойков и всей промордоровской шушеры.
совпадение? Не думаю!
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Какие такие порохоботы 12 мая, а зебик???? забыл что ли, что все порохоботы вместе с Петей ещё 21 апреля должны были как минимум сбежать в Ростов, а как максимум сесть за решётку. Забыл что сам визжал???
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Не забіжайте дитину і віддайте їй іграшкову булаву. Дайош кенгурацію на день піонерії!

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутаты Днепропетровского облсовета требуют от Рады провести инаугурацию Зеленского 19 мая
 
 
 
 
 
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