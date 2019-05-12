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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1193) Крым (21444) Чубаров (753) крымские татары (2042)

 Зеленский должен начать восстановление территориальной целостности Украины с Крыма, - Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что ни один из президентов Украины никуда не денется от вопроса деоккупации Крыма и крымскотатарской проблемы.

Об этом Чубаров заявил в комментарии изданию "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Любой президент, независимо от его фамилии, если его деятельность будет направлена ​​на восстановление территориальной целостности Украины, он должен начать с Крыма. И ему никуда не деться от крымскотатарской проблемы, потому что это одна из самых актуальных, самых болезненных проблем, и ему придется работать со всеми партнерами Украины на международной арене. Внутри страны ему нужно будет работать со всеми политическими силами, и в первую очередь с Меджлисом крымскотатарского народа", – подчеркнул Чубаров.

По его словам, на сегодня новоизбранный президент ничего не сказал по решению проблемы Крыма, чтобы это можно было обсуждать. Вместе с тем, представители Меджлиса, которые обладают исчерпывающей информацией, готовы ее предоставить.

"Если его команде нужно будет очень подробно и исчерпывающе изложить, мы это сделаем", – заверил Чубаров.

Читайте на Цензор.НЕТ: В оккупированном Крыму глушат украинские радиостанции, - правозащитники

Источник: https://censor.net.ua/n3126453
 
   
 Топ комментарии
 
Бо головний асвабадітєль Крима Чубаров так каже
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чубарову со своими претензиями к турчинову и к своим татарам.
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Какой-то вид у него придурковатый. Это какой-то сценический образ или он действительно такой? Скорее второе.
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Соевые у Вас вонь это генетическое или-же еще не иссякли запасы сои ??????????
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"Должен" ?
Чубаров призывал всех голосовать (и голосовал) за Порошенко!
Значит Зеленский должен сделать не больше , чем сделал Порошенко. Т.е. "ни-че-го".
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прямь счас- соберем все войско и пойдем крым воевать
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Пошёл на фуй татарин долбанутый,ты за полуостров спроси у Турчинова что по чем было
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Сперва посмотрим, как Чубаров проголосует за дату инаугурации -19 мая или 1 июня, а уже потом станет ясно, где собака зарыта!
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Что может предложить Чубаров? Почему он спросит про "ничего не деланье" со стороны Порошенко и команды?
И что по мнению Чубарова должен сделать Зеленский?
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Хитроопый меджелис, вас там на территории врага до 300 тыс. человек, но вы почему-то хотите руками украинцев решить свои проблемы. А что толку от того что Петя про Крым вещал нам эти 5 лет
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В сдаче полуострова татары помогли рассеянам а мы все виноваты по ихнему
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Сами татары в Крыму спокойно продают оккупантам шаурму и пиво. А украинцы должны за татар кровь проливать и автономию татарам завоёвывать.
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Крым увели, пообещав лучшую жизнь. Вернуть можно только реальной лучшей жизнью. В Украине.
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Порохоботский Чубаров к Порошенко таких долгов не хотел предъявить?
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Я так понимаю ,что по загребанию жара чужими руками татарам нет равных .
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Ага,пусть рассейские паспорта для начала поздают,по которым Путлера себе в президенты выбирали!****!
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это правда. но крым будет возвращен раньше чем гнидобищный дамбас бамбас. причем на крысме издохнут все завезенные кацапы и зеленые зайцы *****.
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А хрен там.Как жили,так и будут жить.Максимум отдадут украине вновь образовавшуюся степь и то,только для того,чтобы воду в Крым пустили.Пока Путлеру не настанет капут и нашим рыгам,теперь во главе с Петей,Крым домой можно не ждать!А ещё наверное не мешало бы всем узнать,почему именно Крым и все прилегающие области к нашим морям так понадобились Путлеру и нашим политикам.Что они там делят в тайне от украинского народа?
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Зеленский должен начать восстановление территориальной целостности Украины с Крыма, - Чубаров

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ЧУБАРОВ член БПП ПОЧЕМУ ОН 5 лет НЕ ГОВОРИЛ ЭТОГО ПОРОШЕНКО?

А ЕСЛИ ГОВОРИЛ, ТОГДА ПОЧЕМУ ПОРОШЕНКО НЕ ЗАНИМАЛСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ УКРАИНЫ?

ЗЕЛЕНСКОМУ СО ВСЕХ СТОРОН СОВЕТУЮТ, ШО НУЖНО ДЕЛАТЬ

НО ПОЧЕМУ СОВЕТЧИКИ ТАКИЕ КАК: ПОРОШЕНКО и ЕГО члены БПП ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛИ НА ПРОТЯЖЕНИИ 5 лет НАХОДЯСЬ У ВЛАСТИ?
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Млять, а татары хоть жопу подняли, когда мордва полезла в Крым? Все им должны что-то сделать
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тогда татары подняли жопы и разогнали русню из под верховного совета крысма. А вот на следующий день их уже кинули киевские власти, и это тоже правда.
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Это в какой альтернативной реальности было?
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это было в феврале 14 года. тогда к стати два мокшанина там зажмурили.
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Подняли,когда пошли рассейские паспорта все поголовно получать и стали гражданами рассеи!А ещё,когда Путлера выбирать в президенты ходили.Не такие они и ленивые,как вам кажется.Пока не трогают их самозахваченные земли и бизнесы,они благополучно не помнят,что они,оказывается ещё и украинцы!
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А че ты шоколадному такого не заряжал? Вылез наку Зеленський має почати відновлення територіальної цілісності України з Криму, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5503
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Отстань, противный ! Какая целостность ? Апаршин вон говорил что еще столько земли не распродано !
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давай еще, поподробнее про мыролюбный реформизм и перемирия шыкаладного глаза.
А а- парашин действительно мыролюбная гнида , которую серливый онотоль зильбертштейну подкинул.
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Чурбанов, чому до ***** у тебе не було питань, тим паче усі бачили як він практично зливав Крим....
Fuck you чурбанов
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это чистая правда. именно свинья сделал все чтобы крысы и русня на крысме чувствовала себя комфортно. И именно свинарник несет прямую ответственность за это военное преступление.
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короче.. хрен вам а не автономию.. с вас борцуны як з пєті борцун з корупцією
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ДЫк а шо ж Петя не начал?А только усугубил до состояния"окончательного прощавай"своим мовным законам с особо выписанными пунктами про Крым и для Крыма?Там же все так обрадуются,когда вы к ним с этим законом пожалуете!Что попросят у Путлера ещё несколько рассейских паспортов,на всякий случай,лишбы не выполнять все возложенные на них обязательства связанные с этим законом!А ну пойдите крымской продавщице или врачу расскажите,что хрен им а не работа,если по украинскому экзамен не сдадут!Чего вы к Зеленскому претензии предъявляете?К Пете дядя Чубаров,все претензии к Пете!Спросите что ему мешало вернуть Крым 5 лет подряд!
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Чуешь,чурка чубатая,подстилка пальмомасловая,Зеленский ТЕБЕ,шлюхе соевой,НИЧЕГО не должен.Ферштейн,порохнявая шестёрка?Окупация Крыма тебе так же выгодна,как и лалите.
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Щас 20 новых порошенковских Хенералов вместе с хероем Васей Грыцаком посовещаются чё и как и придумают как вернуть Крым.
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ему и второму шкеду все кто то что то должен Зеленський має почати відновлення територіальної цілісності України з Криму, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8127
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А сколько Чубаров сам лично уничтожил российскх оккупантов?
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Зеленский должен начать восстановление территориальной целостности Украины с Крыма. Так это даже дураку ясно . А вот с чего начать это восстановление с капитуляции как предлагает его советник украпнофоб парашин или начать поползать на коленях перед фашистом ...уйлом. А он кроваваый маньяк разжалобится и вернёт преступно оккупированные кремлёвскими фашистами суверенные украинские территории Крыма и Донбасса.
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"представители Меджлиса, которые обладают исчерпывающей информацией, готовы ее предоставить" - выходит что Меджлис обладает исчерпывающей информацией для освобождения Крыма, но сознательно утаивают от Порошенко как главкома, генштаба и СБУ. И вот кому подобная бредятина нужна на уши???
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Зелёная макака никому ничего не должна, кроме Бени!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский должен начать восстановление территориальной целостности Украины с Крыма, - Чубаров
 
 
 
 
 
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