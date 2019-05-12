 Зеленский должен начать восстановление территориальной целостности Украины с Крыма, - Чубаров

Об этом Чубаров заявил в комментарии изданию "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Любой президент, независимо от его фамилии, если его деятельность будет направлена на восстановление территориальной целостности Украины, он должен начать с Крыма. И ему никуда не деться от крымскотатарской проблемы, потому что это одна из самых актуальных, самых болезненных проблем, и ему придется работать со всеми партнерами Украины на международной арене. Внутри страны ему нужно будет работать со всеми политическими силами, и в первую очередь с Меджлисом крымскотатарского народа", – подчеркнул Чубаров.
По его словам, на сегодня новоизбранный президент ничего не сказал по решению проблемы Крыма, чтобы это можно было обсуждать. Вместе с тем, представители Меджлиса, которые обладают исчерпывающей информацией, готовы ее предоставить.
"Если его команде нужно будет очень подробно и исчерпывающе изложить, мы это сделаем", – заверил Чубаров.
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Чубаров призывал всех голосовать (и голосовал) за Порошенко!
Значит Зеленский должен сделать не больше , чем сделал Порошенко. Т.е. "ни-че-го".
И что по мнению Чубарова должен сделать Зеленский?
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ЧУБАРОВ член БПП ПОЧЕМУ ОН 5 лет НЕ ГОВОРИЛ ЭТОГО ПОРОШЕНКО?
А ЕСЛИ ГОВОРИЛ, ТОГДА ПОЧЕМУ ПОРОШЕНКО НЕ ЗАНИМАЛСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ УКРАИНЫ?
ЗЕЛЕНСКОМУ СО ВСЕХ СТОРОН СОВЕТУЮТ, ШО НУЖНО ДЕЛАТЬ
НО ПОЧЕМУ СОВЕТЧИКИ ТАКИЕ КАК: ПОРОШЕНКО и ЕГО члены БПП ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛИ НА ПРОТЯЖЕНИИ 5 лет НАХОДЯСЬ У ВЛАСТИ?
А а- парашин действительно мыролюбная гнида , которую серливый онотоль зильбертштейну подкинул.
Fuck you чурбанов