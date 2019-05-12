EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Общество
  271  16
Все про:звание (145) Порошенко (17449) День матери (20)

 616 украинок получили звание "Мать-героиня"

Президент Петр Порошенко по случаю Дня матери присвоил 616 украинкам звание "Мать-героиня". Это звание получают женщины, воспитавшие пятерых и более детей.

Об этом говорится в указе главы государства № 190, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Почетного звания удостоены матери из всех регионов нашего государства и города Киева. Больше всего женщин, получивших награду, в Ривненской области – 137. Второй по количеству матерей-героинь в этом году является Волынская область, где их 76. Третья – Закарпатская область, где представлены к награды 49 женщин", – сказано в сообщении.

Отмечается, что "Мать-героиня" – государственная награда, которой Президент ежегодно отмечает женщин, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Также почетного звания удостаиваются матери, воспитывающие усыновленных в установленном законом порядке детей.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Матери погибших защитников Украины прошли шествием по центру Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Женщины отмечаются за весомый личный вклад в воспитание детей в семье, создание благоприятных условий для получения ими образования, развития творческих способностей детей, формирования высоких духовных и моральных качеств", – напомнили в пресс-службе.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, в Украине отмечают День матери.

Источник: https://censor.net.ua/n3126452
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Коломойскому тоже подошло бы звание... спасибо за сынишку
 показать весь комментарий
 
 
шо вже про Баригу казати.. свою цицю кому тікі не пхав
 показать весь комментарий
 
"Мать-героиня"- Больше всего женщин, получивших награду, в Ривненской области - 137. Второй по количеству матерей-героинь в этом году является Волынская область, где их 76. Третья - Закарпатская область, где представлены к награды 49 женщин",- В этих областях и больше всего ромов, совпадение не думаю.
 показать весь комментарий
 
ті шо нацист? роми твоєго фюрера не шанують?
 показать весь комментарий
 
ті шо нацист? роми твоєго фюрера не шанують? помолись свому путлеру
 показать весь комментарий
 
 
Так с тех 616, штук 600 циганок к гадалке не ходи)
 показать весь комментарий
 
 
Користуючись нагодою, вітаю всіх українок з Днем Матері. Нехай всі матері будуть здоровими і щасливими. Нехай завжди зустрічають своїх дітей живими і здоровими на порозі рідних домівок. І нехай мамина вишня у саду, мамині млинці у тарілці, мамина молитва у церкві завжди залишиться у наших серцях і у нашій пам'яті.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пусть Порошенко наградит свиней-героинь тоже
616 українок отримали звання "Мати-героїня" - Цензор.НЕТ 6416
 показать весь комментарий
 
А ти своїй матері подякував, зе те, що тобою опоросилась?
 показать весь комментарий
 
Куда там до "жінкитретьоговинесикозла"
 показать весь комментарий
 
Ці матері скоріше за все живуть бідно.Бо в нас так,якщо маєш багато дітей,значить бідна.Навіть по тв не раз були сюжети про багатодітних матерів і всі вони були бідні.Тоді виникає питання навіщо родити в бідноті?
 показать весь комментарий
 
Kino Gang Та навіть якщо 3-4 дитини,їм теж потрібно дати раду і сюжети по тв були не про них.
 показать весь комментарий
 
рожают потому что глупые - верили обещания очередных януко-порошенко-гройсычам
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество616 украинок получили звание "Мать-героиня"
 
 
 
 
 
 вверх