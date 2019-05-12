 616 украинок получили звание "Мать-героиня"

Об этом говорится в указе главы государства № 190, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Почетного звания удостоены матери из всех регионов нашего государства и города Киева. Больше всего женщин, получивших награду, в Ривненской области – 137. Второй по количеству матерей-героинь в этом году является Волынская область, где их 76. Третья – Закарпатская область, где представлены к награды 49 женщин", – сказано в сообщении.

Отмечается, что "Мать-героиня" – государственная награда, которой Президент ежегодно отмечает женщин, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Также почетного звания удостаиваются матери, воспитывающие усыновленных в установленном законом порядке детей.

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"Женщины отмечаются за весомый личный вклад в воспитание детей в семье, создание благоприятных условий для получения ими образования, развития творческих способностей детей, формирования высоких духовных и моральных качеств", – напомнили в пресс-службе.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, в Украине отмечают День матери.