 Сценарный план, который Луценко втюхал Джулиани, покажу в понедельник, - Лещенко

Об этом он сообщил у себя в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Так, комментируя недавние интервью Джулиани на канале Fox News, Лещенко заявил, что тот использовал озвученные генпрокурором Луценко фейки, включая историю о том, что Лещенко якобы осужден в Украине за вмешательства в выборы в США.
"Речь идет о решении продажного Окружного админсуда Киева, по иску продажного Розенблата (нардепа от БПП. - Ред.). И этот суд вообще не должен был принимать это дело к рассмотрению, потому что права Розенблата никак ущемлены не были. Но они приняли иск и постановили, что я вмешивался в выборы. Только Луценко не сказал Джулиани, что решение не вступило в законную силу, мной подана апелляция, и она назначена на понедельник. А до апелляции никакого решения суда нет в природе, потому что исполнение решения остановлено", - пояснил нардеп.
В связи с этим он пригласил всех журналистов, украинских и западных, на это заседание суда, по итогам которого пообещал дать брифинг и продемонстрировать: "сценарный план, который Луценко втюхал Джулиани; полную страницу из черной бухгалтерии Партии регионов с фамилией Манафорта; другие интересные подробности".
"Начало суда: 11:20, улица Московская, 8, корпус 30. Судья Губская", - уточнил Лещенко.
Напомним, накануне стало известно о визите личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Киев для встречи с новоизбранным президентом Зеленским. По данным The New York Times, адвокат Трампа хотел убедить Зеленского провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также продолжить расследование о вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году, чтобы помочь Трампу в его президентской кампании 2020 года. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой, в результате чего он принял решение отменить визит.
А это много стоит.....
Вот мочилово намечается.
ЗЕльоные мартышки с визгом будут носиться по ветвям, когда заползет великий удав Коа-Трамп
Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский ищет международных специалистов и аудиторов, чтобы проверить абсолютно все факты заработка на войне Порошенком и его командой.
Отмечается, что будут проверены все махинации связанные с покупкой угля в «ДНР», который по документам везли из Ротердама.
Будет проверено все, что связанно со Свинарчуком и скандалом в Укроборонпроме.
Все что связано с непомерными ценами на коммунальные услуги в Украине. По информации СМИ, Порошенко 5 лет врал Украине и покупал газ напрямую из России, хотя по документам этот газ шел из ЕС. На этой схеме Порошенко и его российские партнеры заработали миллиарды.
Будут проверены связи Порошенко и Ахметова. Как олигарх Ахметов, развязавший руки боевикам ДНР смог стать самым главным бизнес-партнером Порошенко в вышиванке.
Будут проверены все офшоры Порошенко и то куда он платит налоги. По информации СМИ, во время Иловайского котла Петр Порошенко вывел весь свой бизнес в офшор, чтобы не платить налоги в Украине.
Об этом сообщает авторитетный политолог Владимир Фесенко ссылаясь на источники в штабе Зеленского.
https://ua24ua.net/perviy-poroshenko-u-zelenskogo-lopnulo-terpenie-prishlo-vremya-otvetit-za-kagduyu-kaplyu-krovi-za-zarabotok-na-voyne-video/
🤗
Открытое письмо
Дорогой, очень дорогой, Игорь Валерьевич !
Данилюк из ЗЕманды заявил, что Приват национализировать нельзя. Нужно компенсировать $2 миллиарда Коломойскому. Т.е.,каждый житель Украины должен заплатить по $50. Платить должны ВСЕ! и идиоты зебилы, и умные порохоботы, и грудные младенцы и те, кто уже в реанимации, и даже (!) бомжи, за которых, конечно, заплатим мы.
Дорогой Игорь Валерьевич, ни я , и никто из моих родственников, близких и знакомых у Вас не занимал по $50. Поэтому я Вас посылаю на..., а вместе с Вами и Вашу ЗЕленую мыртышку. Клянусь, что буду делать все, чтобы Вы и Ваша плесень исчезли с Украины.
Искренне Ваш, ДДТ
Байден - хитрожопый коррупционер (это очевидно), Джулиани такой же. Разница между ними: Байден типа за права негров, Джулиани куклуксклановец.
а. Воно альфонс.
б. Має сидіти за брехню у Е-декларації!
Ніякої віри цьому фрукту немає!
Яблуко від яблуні не далеко падає, а його мама - ... краще промовчу, скажуть інші, хто мав з нею справу!
Всіх - "в сад".