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 Политика Украины
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 Сценарный план, который Луценко втюхал Джулиани, покажу в понедельник, - Лещенко

Нардеп Сергей Лещенко в понедельник, 13 мая, обещает рассказать, как генпрокурор Юрий Луценко дезинформировал адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани относительно "амбарной книги" Партии регилнов и того факта, что Лещенко "осужден за вмешательства в выборы в США".

Об этом он сообщил у себя в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, комментируя недавние интервью Джулиани на канале Fox News, Лещенко заявил, что тот использовал озвученные генпрокурором Луценко фейки, включая историю о том, что Лещенко якобы осужден в Украине за вмешательства в выборы в США.

"Речь идет о решении продажного Окружного админсуда Киева, по иску продажного Розенблата (нардепа от БПП. - Ред.). И этот суд вообще не должен был принимать это дело к рассмотрению, потому что права Розенблата никак ущемлены не были. Но они приняли иск и постановили, что я вмешивался в выборы. Только Луценко не сказал Джулиани, что решение не вступило в законную силу, мной подана апелляция, и она назначена на понедельник. А до апелляции никакого решения суда нет в природе, потому что исполнение решения остановлено", - пояснил нардеп.

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В связи с этим он пригласил всех журналистов, украинских и западных, на это заседание суда, по итогам которого пообещал дать брифинг и продемонстрировать: "сценарный план, который Луценко втюхал Джулиани; полную страницу из черной бухгалтерии Партии регионов с фамилией Манафорта; другие интересные подробности".

"Начало суда: 11:20, улица Московская, 8, корпус 30. Судья Губская", - уточнил Лещенко.

Сценарный план, который Луценко втюхал Джулиани, покажу в понедельник, - Лещенко 01

Напомним, накануне стало известно о визите личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Киев для встречи с новоизбранным президентом Зеленским. По данным The New York Times, адвокат Трампа хотел убедить Зеленского провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также продолжить расследование о вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году, чтобы помочь Трампу в его президентской кампании 2020 года. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой, в результате чего он принял решение отменить визит.

Сценарный план, который Луценко втюхал Джулиани, покажу в понедельник, - Лещенко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3126451
 
 
 Топ комментарии
 
Беги Сирожа, беги, и ватницу свою захватить не забудь! Сценарный план, который Луценко втюхал Джулиани, покажу в понедельник, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2729
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а чо понедельника ждать? Сценарный план, который Луценко втюхал Джулиани, покажу в понедельник, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1734в гугле все есть...в том числе и самореклама.

Сценарный план, который Луценко втюхал Джулиани, покажу в понедельник, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7668
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Серёжа, одной жопой на куче стульев, одновременно, усесться нельзя...А "многим дающая" не"проницательной" именуется, а просто "проблядью"... И цена у неё - соответствующая...
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Беги Сирожа, беги, и ватницу свою захватить не забудь!
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як думаєш хто кого в Борисполі пережене Пєтя Сірожу чи Сірожа Пєтю?
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А Сирожа отныне враг Америки.
А это много стоит..... Сценарний план, який Луценко втюхав Джуліані, покажу в понеділок, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3710
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а мнє шо сірожа шо пєтя.. ще того мустафу паджигая хай з собою заберуть Сценарний план, який Луценко втюхав Джуліані, покажу в понеділок, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1417
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Йому не буде куди бігти скоро, бо візу в штати йому анулюють
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Сценаристи "95 кварталу" обіцяли до понеділка підкинути? А що, наперед написати не могли?
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а чо понедельника ждать? Сценарный план, который Луценко втюхал Джулиани, покажу в понедельник, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1734в гугле все есть...в том числе и самореклама.

Сценарный план, который Луценко втюхал Джулиани, покажу в понедельник, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7668
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Да, лучшее досье подозреваемый пишет на себя сам. В соцсетях
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Так они же забывают что делали в угаре. Сценарний план, який Луценко втюхав Джуліані, покажу в понеділок, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2084 Будет ему и крышка гроба и гвозди. Еще и тех двоих, что с ними этот брифинг устроили потянет.
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Луценко V Лещенко. Битва титанов.
Вот мочилово намечается. Сценарный план, который Луценко втюхал Джулиани, покажу в понедельник, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2697
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За Луциком стоит Джулиани (Трамп), а за Лещем - ??????????????????

ЗЕльоные мартышки с визгом будут носиться по ветвям, когда заползет великий удав Коа-Трамп Сценарний план, який Луценко втюхав Джуліані, покажу в понеділок, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7087
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Ползти им всем пора в направлении кладбища. И Байдену, и Джулиани, и Трампу - прям Бюро ЦК КПСС какое-то...
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Истерикой бородатой бабы доволен. Значит в больное место попали. И, надеюсь, всей этой грантовой тусовке перекроют корыто
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Продажная проститутка Лещенко жалуется на продажный Окружной админсуд Киева, по иску продажного Розенблата. Сережа, зачем тебе квартира в 200 м2, ты в ней футбол с продажными друзьми играешь?!
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Серёжа, одной жопой на куче стульев, одновременно, усесться нельзя...А "многим дающая" не"проницательной" именуется, а просто "проблядью"... И цена у неё - соответствующая...
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Грантоїд Лєщенко - приклад собаки, яка вкусила руку, що її годує.
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А, этот **********, почему еще не в тюрме...?
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Спроси у "честно заболевшего" Окружного админсуда Киева.
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Бо у Рози є Блат з кримінальною барижною владою.
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втюхал*** Сценарный план, который Луценко втюхал Джулиани, покажу в понедельник, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2599 Ещё в кругу семьи / друзей... Но депутату, из команды президента,,, ХЗЩ.
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всіх ціх пєть сірож і прочіх *********** тра гнати з Вкураїни чим швидше а краще розстріляти
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))))))) лещ в сраке)))) суши сухари, дебил
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генпрокурор втюхал... серожа вытюхал... а имидж Украины? не-не не слыхали...
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Первый-Порошенко: У Зеленского лопнуло терпение! Пришло время ответить за каждую каплю крови, за нищету и за заработок на войне (ВИДЕО)
Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский ищет международных специалистов и аудиторов, чтобы проверить абсолютно все факты заработка на войне Порошенком и его командой.
Отмечается, что будут проверены все махинации связанные с покупкой угля в «ДНР», который по документам везли из Ротердама.
Будет проверено все, что связанно со Свинарчуком и скандалом в Укроборонпроме.
Все что связано с непомерными ценами на коммунальные услуги в Украине. По информации СМИ, Порошенко 5 лет врал Украине и покупал газ напрямую из России, хотя по документам этот газ шел из ЕС. На этой схеме Порошенко и его российские партнеры заработали миллиарды.
Будут проверены связи Порошенко и Ахметова. Как олигарх Ахметов, развязавший руки боевикам ДНР смог стать самым главным бизнес-партнером Порошенко в вышиванке.
Будут проверены все офшоры Порошенко и то куда он платит налоги. По информации СМИ, во время Иловайского котла Петр Порошенко вывел весь свой бизнес в офшор, чтобы не платить налоги в Украине.
Об этом сообщает авторитетный политолог Владимир Фесенко ссылаясь на источники в штабе Зеленского.
https://ua24ua.net/perviy-poroshenko-u-zelenskogo-lopnulo-terpenie-prishlo-vremya-otvetit-za-kagduyu-kaplyu-krovi-za-zarabotok-na-voyne-video/

🤗
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Но перед Порохом - Беня.
Открытое письмо



Дорогой, очень дорогой, Игорь Валерьевич !

Данилюк из ЗЕманды заявил, что Приват национализировать нельзя. Нужно компенсировать $2 миллиарда Коломойскому. Т.е.,каждый житель Украины должен заплатить по $50. Платить должны ВСЕ! и идиоты зебилы, и умные порохоботы, и грудные младенцы и те, кто уже в реанимации, и даже (!) бомжи, за которых, конечно, заплатим мы.

Дорогой Игорь Валерьевич, ни я , и никто из моих родственников, близких и знакомых у Вас не занимал по $50. Поэтому я Вас посылаю на..., а вместе с Вами и Вашу ЗЕленую мыртышку. Клянусь, что буду делать все, чтобы Вы и Ваша плесень исчезли с Украины.

Искренне Ваш, ДДТ
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Соя как всегда всё говном разукрашивает Сценарний план, який Луценко втюхав Джуліані, покажу в понеділок, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2224
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На фига вы все туда вообще лезете?
Байден - хитрожопый коррупционер (это очевидно), Джулиани такой же. Разница между ними: Байден типа за права негров, Джулиани куклуксклановец.
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😀 серОжа фотошоп подзабыл...до понедельника хочет заново освоить...
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Квартирна серія № 1 Лещенка закінчилась пшиком. На черзі американська серія під № 2. Результат наперед відомий.
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Его тогда отмазывало НАБУ и американское посольство. Теперь, после ухода пани Кольчуги и возможным аудитом НАБУ, есть шанс провести честное расследование. Теперь он не "неприкосновенен"
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Ця бородата жінка, гроші бабам повернула, чи:
а. Воно альфонс.
б. Має сидіти за брехню у Е-декларації!
Ніякої віри цьому фрукту немає!
Яблуко від яблуні не далеко падає, а його мама - ... краще промовчу, скажуть інші, хто мав з нею справу!
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Шановні петріоти, вірного друга всіх українських петріотів Пашу Манахворта рятувати пізно - той вже отримав два вироки (в сумі 73 місяці за гратами), а попереду його чекає ще, як мінімум, один.
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Йому скоріше посольство США анулює візу, ніж він намалює якийсь план

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Картавый урод должен кружку палировать и сухари сушить.... Типа это не ******* Лолитовна мутки с Клинтон крутила, а Авакуву даже пришлось посты матерные на фб спешно затирать после победы Трампа...
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Чим ближче день "Ч" для соєвого бариги, тим масовійший психоз і істерія у шоколадної ботоферми. Чверть століття назад існувало "Біле Братство" на чолі Марії Деві Христос. На зміну йому прийшло "Шоколадне Братсво" на чолі з Педро Мальдівський Кальвадос. Путлєр і Ольгіно із-за поребрика цим потворам навіть заздрить.
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шанувальники загиблого на панамських фронтах..я васв спам не кидаю.. прийміть з мужність політичну смерть.дарагога вам чілавєка і не зловживайте Сценарний план, який Луценко втюхав Джуліані, покажу в понеділок, - Лещенко - Цензор.НЕТ 9019
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Цікаво, що Карл Радек, котрий схожий на лєщенка, також помер на зоні, вбитий співкамерниками. Єдине, що Радек працював на австрійську розвідку, а не на Британію.
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Бородатая баба Григоришина склепала очередной фэйк? Сценарний план, який Луценко втюхав Джуліані, покажу в понеділок, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1565
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Набридли брехуни. Всі ці лещенкі, луценкі, розенблати, ...

Всіх - "в сад".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСценарный план, который Луценко втюхал Джулиани, покажу в понедельник, - Лещенко
 
 
 
 
 
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