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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17449) Антимонопольный комитет (297) Герус (16) Загребельская (31)

 Порошенко хочет уволить уполномоченных АМКУ Загребельскую и Панаиотиди за голосование против Ахметова, - Герус

Советник новоизбранного Президента Владимира Зеленского по вопросам энергетики Андрей Герус считает, что Порошенко хочет уволить двух уполномоченных Антимонопольного комитета Украины, которые голосовали против покупки акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" компанией олигарха Рината Ахметова ДТЭК.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По моей информации, Порошенко в эти свои последние дни на посту президента планирует издать указы об увольнении двух государственных уполномоченных Антимонопольного Комитета Украины: Светланы Панаиотиди и Агии Загребельской. Одной из них уже было предъявлено требование написать заявление по собственному желанию", - отметил Герус.

Он напомнил, что это единственные два государственных уполномоченных АМКУ, которые отказались признавать немонополистом компанию ДТЭК Ахметова. Также они единственные, кто проголосовали против разрешения на покупку этой компанией еще двух облэнерго, добавил Герус.

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"Расчет прост - вычистить из Антимонопольного людей, которые занимают независимую и принципиальную позицию. А назначение новых госуполномоченных - это трех-ходовая процедура. Согласно закону назначение происходит Указом президента, но по предложению председателя АМКУ и по представлению премьер-министра. Таким образом, задумка тех, кто поиграл выборы, - создать максимально лояльного к монополистам регулятора и максимально усложнить изменение этого регулятора - а значит, ослабить новоизбранного президента Зеленского. Такие возможные действия Порошенко очевидно выгодны Ахметову, который рассматривает возможность покупки еще пяти облэнерго. А это возможно, только с разрешения АМКУ", - подытожил Герус.

25 апреля проект журналистских расследований "Наші гроші" сообщил, что Антимонопольный комитет разрешил компании "ДТЭК Нефтегаз", которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову, купить акции "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго".

Газодобывающая компания "ДТЭК Нефтегаз" входит в энергетический холдинг ДТЭК, который является частью финансово-промышленной группы СКМ, принадлежащей Ринату Ахметову.

Порошенко хочет уволить уполномоченных АМКУ Загребельскую и Панаиотиди за голосование против Ахметова, - Герус 01
Порошенко хочет уволить уполномоченных АМКУ Загребельскую и Панаиотиди за голосование против Ахметова, - Герус 02

Источник: https://censor.net.ua/n3126449
 
 
 Топ комментарии
 
Мразь порхатая они с гудком сепарским в долях всю Украину хотят под себя подобрать!!! Гудок сепар должен сидеть с конфискацией и хряк вместе с ним Порошенко хочет уволить уполномоченных АМКУ Загребельскую и Панаиотиди за голосование против Ахметова, - Герус - Цензор.НЕТ 7007
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😀 зеля придет всех посадит не переживай...все у ахметки отберет и межлу вами зебилами разделит....ты главное карманы побольше нашей...что бы влезло...или мешки готовь...
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Та пускай увольняет, говно сцаками не испортить....а то можно подумать что в комитете чудом оказались два ангела
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****** діє по плану: "згорів сарай, гори і хата".
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Всеравно Зеля будет делать перезагрузку всей петиной говно команды.
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Очередной бред. Если задать сейчас им вопрос - а на фига это надо Порошенко, если голосование уже прошло, то зависнут.
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Вкид лайна на вентилятор. До Майдану тепер так і буде.
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"...а на фига это надо Порошенко"

Хороший вопрос. Скоро на суде узнаем.
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Оформим ему торпки, как он любит, в Гуантанамо.
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Зєля як добре курне ще й не таке видасть.
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Анекдот:
Чем Зеленский отличается от Путена ?
- Зеленский был клоуном - стал президентом, ну а у Путена ... всё наоборот ).
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Если бы у зебилов было хоть толика ума. Ну хоть маленькая крошечка. Можно было бы спросить: - ну хорошо, хочет Порох кого то уволить из АМКУ, и что же ему мешает? И самое главное: - что помешает новоизбранному поменять состав АМКУ? зачем Пороху напрягаться?
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Вы такие сложные вопросы не задавайте, это они не только зависнут, но и перемкнет всё к чертям.
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Это называется беспредел, т.к. ему представляется, что никогда не придётся отвечать за содеяное. Надеемся, пэдрот таки загудииит!
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Руда гнида повинна гудіти в юх на зоні. А краще спочивати в териконах, за його звичаєм.
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Коли вже цього свинохряка викинуть на смітник ?
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дегенерат на тебя с утра из зеркала смотрит Порошенко хоче звільнити уповноважених АМКУ Загребельську та Панаіотіді за голосування проти Ахметова, - Герус - Цензор.НЕТ 9928 Может ты хочешь привести доказательства в пользу звиздежа Геруса? Давай,зебил,не стесняйся
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эко тебя корежит, больной, срочно примите таблетку
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Порохоботики, ну - ка давайте 'ахметка- патриет ')))
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лучше давай, ты приведешь хотя бы одно доказательство на пользу высера Геруса
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Ты тупая? Где ты вычитала в статье, что Цензор подтверждает высер Геруса?
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У кого купил Ахметка эти акции? Ответ на этот вопрос будет ответом на Ваш.
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Ахметов мог бы спасти донбасс -когда токо ето начиналось -вопрос почему незахотел? Ведь донбасс его весь
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какое честное лицо у этого ХерусаПрям совесть нации!только очень денежек хочеся!
только бы до корытца добраться.
Свидетели Вовы,блин!
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Как правило, перед смертью человек старается навестить даже тех, кого давно не видел. И во сне ему снятся те, кто уже там его ждет. Вот и этот. Старается отметиться везде. Так в тонком мире проявляется агония. Организм уже чувствует приближение смерти и стремится закончить записанные на подкорке дела, как важные.
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Цікаво, а чого це бенін холуй і параноїдальне герус вступається за рижу мразь?
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по моим сведениям,Герус - заштопаное резиновое изделие № 2. Инфа 100%
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А этот ********* уже всех мудак не хочет сдать ключи и не отсвечивать таблом?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко хочет уволить уполномоченных АМКУ Загребельскую и Панаиотиди за голосование против Ахметова, - Герус
 
 
 
 
 
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