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Все про:Брюссель (536) Восточное партнерство (114) МИД (4983) Климкин (2158)

 Глава МИД Климкин посетит Брюссель

Министр иностранных дел Павел Климкин примет участие в мероприятиях по случаю 10-й годовщины Восточного партнерства.

13-14 мая министр иностранных дел Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе для участия в мероприятиях по случаю 10-й годовщины основания внешнеполитической инициативы ЕС Восточное партнерство. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

В МИД отметили, что мероприятия к 10-й годовщине Восточного партнерства будут включать "конференцию высокого уровня с участием глав государств и правительств, ужин от имени главы Европейского Совета Дональда Туска, встречу министров иностранных дел стран ВП с представителями Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка по приглашению Комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнеса Хана".

Действующий президент Петр Порошенко 13 мая встретится с главой Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126448
 
 
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тундрик,ты нескрепно как то...лапти дедаваивальские рисовать нада ,как у тебяГлава МИД Климкин посетит Брюссель - Цензор.НЕТ 5312.накрайняк-онучи.и климкину оно ни к чему

Глава МИД Климкин посетит Брюссель - Цензор.НЕТ 1434
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опечатка. следует читать:- "БОРИСПОЛЬ" что бы разузнать где в окрестности припрятать чимаданы...
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сколько еще "бывшие" будут тратить народные денюшки? Почему бы им не понадевать радиобраслеты?
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Климкин картавый и низкорослый.
Зеля низкорослый и хрипатый.
"лицо страны" мля Глава МЗС Клімкін відвідає Брюссель - Цензор.НЕТ 8559

Овощ пожалуй попрезентабельней выглядел(но только когда молчал))
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А чё одну фотку пятилетней давности поставили? Рядом нужно ставить и тАпереШнюю. Там хайло в два раза округлилось Глава МЗС Клімкін відвідає Брюссель - Цензор.НЕТ 2640
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МИД Климкин посетит Брюссель
 
 
 
 
 
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