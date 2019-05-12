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Все про:Facebook (270) хакер (750) Муженко (311) кибербезопасность (353)

 Муженко заявил о взломе своей Facebook-страницы

Страница главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко в социальной сети Facebook был взломана. Неизвестные от имени Муженко распространяли на ней информацию "провокационного политического содержания".

Об этом Виктор Муженко сам сообщил в Facebook после того, как восстановил контроль над страницей, информирует Цензор.НЕТ.

"В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания. Напоминаю всем, военные не вмешиваются в политические процессы в стране. Гибридная война продолжается и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу", – написал глава Генштаба ВСУ.

Муженко заявил о взломе своей Facebook-страницы 01

В прошлый раз о попытке взлома своей страницы Муженко заявлял в августе 2017 года. Тогда, по его словам, попытка оказалась неуспешной.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нуланд предлагает ввести должность "киберцаря" для защиты США от атак хакеров из России

Источник: https://censor.net.ua/n3126446
 
 
 Топ комментарии
 
а если зеленского страницу взломать и начать там писать всякую ерунду то никто не заметит изменений
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У Пороха поддержка 15% процентов (на деле не более 8%) избирателей, но в комментариях вы преобладаете! Как так? Да просто нанятые порохоботы (одни и те же) за копейку клепают комментарии.
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а если зеленского страницу взломать и начать там писать всякую ерунду то никто не заметит изменений
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Вофка даже сам ищет такого спеца на оклад
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и ещё у десятка соевых ботов, которые уже тут
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Соевые у Вас вонь это генетическое или-же еще не иссякли запасы сои ??????????
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У Пороха поддержка 15% процентов (на деле не более 8%) избирателей, но в комментариях вы преобладаете! Как так? Да просто нанятые порохоботы (одни и те же) за копейку клепают комментарии.
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Как нынче просто откатить взад любую херь сказанную под синий глаз в интернете - "арря миня взламали!!! Арряяя!!!"
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В окупованій бойовиками Макіївці на Донеччині невідомі "партизани" завдали важкі травми одному з членів незаконних збройних формувань.
Мова йде про бойовика на прізвисько "Студент", повідомив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".
"Зараз перебуває у важкому стані в реанімації", - йдеться в повідомленні.
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Хорошо "воевать" в фейкбуке. Никто не просит доказательств побед.
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Доказательства по всему твоему кацапосвинарнику закопаны.
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А что распространяли от его имени? Что мужеложенко-талантливый начальник ГШ? Ну,явная провокация.
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Хм...если ему сплющить физиономию, то получится Семен Семенченко на пенсии...
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ВНИМАНИЕ!!!

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читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/178464_1557663767
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Муженка(Катафалака) треба охороняти. Тисячі українців прагнуть нарізати з нього локшину за Ізваріно, Саур Могилу, Іловайськ, ДАП, Дебальцево....
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