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 Прокуратура России тайком реабилитировала десятки сотрудников НКВД

Прокуратура РФ еще 7 лет тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в репрессиях.

Об этом стало известно благодаря российскому юристу Александру Бусарову, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Бусаров несколько лет назад задумал доказать, что НКВД была преступной организацией – такой же, как СС и гестапо. Для этого он стал выдавать себя за сторонника Сталина. Бусаров посылал в прокуратуру запросы о реабилитации отъявленных садистов из НКВД – якобы, чтобы вернуть им "доброе имя".

Юрист был поражен, когда узнал, что десятки этих людей уже реабилитированы и без его запроса. В 2012–2013 годах подобных реабилитаций было около 30.

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Узнав о реабилитации палачей, Бусаров повел себя так, как поступил бы на его месте настоящий сталинист. Он стал обращаться в инстанции с требованиями вернуть этим сотрудникам НКВД государственные награды. А когда ему отказывали – писал жалобы в военную прокуратуру. Поток обращений был замечен, и главная военная прокуратура начала частично отменять свои прежние решения о реабилитации сотрудников НКВД.

"Удивительно, что механизм работал безукоризненно. Никто не спросил: "А кто такой этот Бусаров? Почему ему направляются материалы о чекистах без закрытых фамилий, архивные материалы по секретным и совершенно секретным делам? Такие вопросы не возникали. На протяжении нескольких лет я этим занимался совершенно беспрепятственно", – вспоминает Бусаров.

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Опасаясь разоблачения, юрист в итоге выехал за границу и вывез все документы. "Я просто завалил папки вещами и уехал на машине", – рассказывает он.

Сейчас Бусаров живет в Европе. Он надеется использовать вывезенные документы для того, чтобы доказать, что НКВД была преступной организацией.

"По совокупности судебного материала можно утверждать, что это дело о преступной организации, точно такой же, как СС и гестапо, осужденные на Нюрнбергском процессе. Материалы касаются и центрального руководства, и руководителей периферийных органов, и рядовых сотрудников. Вся эта структура уличена в уничтожении заведомо невиновных людей. Такого суда, как Нюрнбергский процесс, в России не будет, но юридически можно уже говорить, что мы имеем дело с преступной организацией", – считает он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126445
 
   
 Топ комментарии
 
Дійсно, болотянія це країна з непередбачуваною історією.
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Зізнаюся чесно - я здивований. Чому це робилося таємно? У теперійшньому кацапстані таким реабілітаціям будуть лише аплодувати.
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Які "страшилки", якщо тільки сьогодні тайський зебот говорив про 10 тисяч репресованих українців? Зеботи про це перестали говорити?
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Дійсно, болотянія це країна з непередбачуваною історією.
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Дурак, розкрився...
Петров і Боширов з новічком вилітають...
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Тепер зе може їх запросити в Україну і вони будуть допомагати в репресіях проти українців.
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Алі, тобі ще не набридло страшилки про Зе в кожній темі клепати? Ніяк з виборів не попустить?
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Які "страшилки", якщо тільки сьогодні тайський зебот говорив про 10 тисяч репресованих українців? Зеботи про це перестали говорити?
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Ну а після виборів прихильники Петра розмірковували, що "зебілів" треба знищувати фізично. І що тепер?
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якби ми, ті хто є дописувачами тут з часів війни не стикалися з тотальним контролем за собою, можливо ми мовчали б
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Сарказм скоріше, а не гумор. Але не потрібно його в кожну тему тулити.
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Навіщо їх запрошувати? На службі у Мародера і своїх достатньо: вбивць Майдану недаремно ж від людей ховають.
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Та невже? Тоді назвіть замовників та виконавців вбивць на Майдані.
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Вам же треба ті, які будуть репресувати, вбивати, кулю в потилицю... Тому вам добре годяться кацапські НКВСники.
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Навіщо такі складнощі? Можна ж безкарно розстріляти людей у центрі столиці, серед білого дня, прямо під камерами. І що ви зробите? Правильно: знову засудите НКВСників. Це ж легше ніж покарати живих злочинців.
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Зізнаюся чесно - я здивований. Чому це робилося таємно? У теперійшньому кацапстані таким реабілітаціям будуть лише аплодувати.
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Молодец, мужик! Когда уже мы, в Украине узнаем имена своих НКВДшников и КГБшников?
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Для них любое деяние, даже избиение младенцев, главное чтоб за Россию. Посему ждём реабилитации царя Ирода и бронежилет «спины мирных жителей» на следующем параде.
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Мразь мразей обеляет, - значит в России сталинские репрессии не за горами. Доносы на ближних и соседей. Суды "тройки"... Расстрелы "шпионов" в глухих двориках...
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а хто тут волав про резервації для іншодумців?
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Тот факт, что московиты мерзавцы для многих уже не секрет. Но у меня вопрос к любителям путинской орды душегубов: вам не противно на себя в зеркало смотреть после этого? По своей сути вы такие же палачи и убийцы. Вы, вилкулы, бойки, шуфричи, лицемерно празднуете "день победы над фашизмом", и совершенно не замечаете своих преступлений против человечности ! Кто вы после этого?
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Подивіться фільм Чекіст.
ВАТА хоче повернення такого, напевно вважають, що їх занадто багато на своїй необ'ємній...
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