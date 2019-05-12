 "Мы с ними по закону, а они с нами по понятиям": сотни людей вышли на митинг в Харькове против сноса волонтерской палатки "Все для победы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, акцию транслировал "Инфоцентр Евро Харьков".
На акции был озвучен ряд требований к городским властям, включая отмену демонтажа палатки "Все для победы" и переименования проспекта Петра Григоренко в честь Георгия Жукова.
Также объявлен сбор подписей под обращением к депутатам горсовета и членам исполкома против сноса палатки.
Как сообщает ресурс kh.vgorode, в начале участники митинга планировали отправиться в гостиницу "Националь", где живет мэр города Кернес. Однако, по сведениям организаторов мероприятия, утром кортеж автомобилей с мэром и охранниками выехал от "Националя".
Шествие в этом направлении является незапланированным, поэтому полицейские перекрыли только половину проезжей части улицы Сумской. Шествие по маршруту движения сопровождают несколько сотен полицейских, а также несколько спецавтомобилей правоохранителей.
Участники мероприятия развернули стометровый флаг Украины. Идя по улице Сумской, люди скандируют: "Помни, чужак, здесь хозяин - украинец", "Украинскому городу – украинская история", "Жуков – палач, а не герой".
Как передает Depo.Харьков, в шествии приняли участие до 1 тысячи граждан.
Напомним, накануне на палатке "Все для победы", установленной активистами в центре Харькова после Майдана и начала войны на Донбассе, появилось предписание о сносе.
"Эта бумажку неизвестные наклеили на национальную достопримечательность, музей "Все для победы", которую почему-то называют "палатка". На всякий случай, кто не знает, о чем предписание. Оно о том, что палатка мешает дорожному движению и установлена без согласования с органами Национальной полиции", - написал ветеран АТО Леонид Маслов.
Де ті зеленобоби ? Йдіть, Вкраїну захищайте.
самі тепер реб'яти, самі..
А ти хоч в судовій системі розбираєшся?
А в судовій реформі, яка зараз триває?
Нецікаво.
План подбросили новый
Тому що це входить в повноваження інших! В т.ч. в повноваження виборців - обирати таких до влади, чи прокатити!
А от організація судової реформи (внаслідок якої злочинці повинні сісти) - оце якраз в його повноваженнях. Тільки от проблема: судова реформа - процес довгий; з досвіду: не тільки Україна через нього проходила...
Ksenia VB
Ну як воно .... чи не схоже це на реванш риготні ?
Де ті зеленобоби ? Йдіть, Вкраїну захищайте.12.05.2019 15:00
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Мне нравится 18Коментар, на який ви догідливо відповіли.
Чому ви питаєте мене, що, власне, мав зробити Порошенко з цими сепарами, і не запитали у пані Ксені, що, власне, мав робити з сепарами Зе, який взагалі жодних повноважень не мав і ще не має?
А заодно хочеться запитати у Ксені: а де ті порохоботи були всі 5 років? Чому не йшли Вкраїну захищати? А взагалі пані Ксеня з окопа строчить? Захищати Вкраїну - обов'язок тільки зеленобобів, а порохоботів - ні?
Сомневаюсь что среди этих людей есть хоть один упоротый порохобот......
-мэр Харькова живёт в гостинице "Националь" ?
Нема різниці між холуями Порошенка, будь то риги, чи бпп, чи нф, тощо, всі вони зараз чинять спротив тим, хто задекларував реальні зміни та реформи, замість їх потьомкінських дєрєвєнь, точніше порошенкових хуторів. П'ятирічний саботаж знищення старої, номенклатурно-кримінальної олігархичної системи московського зразка, все одно буде припинено, бо за припинення саботажу, корупції, кумівства, посадових злочинів, проголосувало 73 відсотки виборців.