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Все про:митинг (2304) Харьков (4248) активист (517)

 "Мы с ними по закону, а они с нами по понятиям": сотни людей вышли на митинг в Харькове против сноса волонтерской палатки "Все для победы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Харькова состоялась акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы" - культурно-исторического памятника и места для поминовения погибших героев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, акцию транслировал "Инфоцентр Евро Харьков".

На акции был озвучен ряд требований к городским властям, включая отмену демонтажа палатки "Все для победы" и переименования проспекта Петра Григоренко в честь Георгия Жукова.

Также объявлен сбор подписей под обращением к депутатам горсовета и членам исполкома против сноса палатки.

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Как сообщает ресурс kh.vgorode, в начале участники митинга планировали отправиться в гостиницу "Националь", где живет мэр города Кернес. Однако, по сведениям организаторов мероприятия, утром кортеж автомобилей с мэром и охранниками выехал от "Националя".

Шествие в этом направлении является незапланированным, поэтому полицейские перекрыли только половину проезжей части улицы Сумской. Шествие по маршруту движения сопровождают несколько сотен полицейских, а также несколько спецавтомобилей правоохранителей.

Участники мероприятия развернули стометровый флаг Украины. Идя по улице Сумской, люди скандируют: "Помни, чужак, здесь хозяин - украинец", "Украинскому городу – украинская история", "Жуков – палач, а не герой".

Как передает Depo.Харьков, в шествии приняли участие до 1 тысячи граждан.

Мы с ними по закону, а они с нами по понятиям: сотни людей вышли на митинг в Харькове против сноса волонтерской палатки Все для победы 01
Мы с ними по закону, а они с нами по понятиям: сотни людей вышли на митинг в Харькове против сноса волонтерской палатки Все для победы 02
Мы с ними по закону, а они с нами по понятиям: сотни людей вышли на митинг в Харькове против сноса волонтерской палатки Все для победы 03
Мы с ними по закону, а они с нами по понятиям: сотни людей вышли на митинг в Харькове против сноса волонтерской палатки Все для победы 04

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Напомним, накануне на палатке "Все для победы", установленной активистами в центре Харькова после Майдана и начала войны на Донбассе, появилось предписание о сносе.

"Эта бумажку неизвестные наклеили на национальную достопримечательность, музей "Все для победы", которую почему-то называют "палатка". На всякий случай, кто не знает, о чем предписание. Оно о том, что палатка мешает дорожному движению и установлена без согласования с органами Национальной полиции", - написал ветеран АТО Леонид Маслов.

Источник: https://censor.net.ua/n3126444
 
   
 Топ комментарии
 
При Порошенко эти Добкины, Гепкины и прочая шваль сидела тише воды, ниже травы. При Зеленском вся шобла оживилась по всей Украине. Чувствуют, свой парень пришел, ручной.
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Де Білецький зі своїми нацжонами? А де Аваков?
По норам поховались...
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Если бы Петя не пошел с ним на договорняк то его можно было уже давно закрыть за сепаратизм, и другие преступления. Тогда и никто бы выбрать не смог бы его.
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Ну як воно .... чи не схоже це на реванш риготні ?
Де ті зеленобоби ? Йдіть, Вкраїну захищайте.
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з диванів їм важко піднятись... Це ж не на вибори...
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вони і досі за інерціює продовжуть себе поводитит наче ображена та пригнобленна меншість і далі хаять Порошенка.
самі тепер реб'яти, самі..
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Ви коли какахами кидаєте в Зе, то теж поводите себе, як "ображена і пригноблена меншість"? Чи це щось інше?
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Меншість? Можна поцікавитися, що ви сьогодні курили?
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Шо ты орешь？ кто еще презом числится？ чего за пять лет его потужни суды не посадили ту крысу гепу？
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справді, суди не посадили. А хто, по твоєму повинен садовити? Невже Президент?
А ти хоч в судовій системі розбираєшся?
А в судовій реформі, яка зараз триває?
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русня ты методичку смени. у вас кацапердов на правдивые факты один ответ"какие ваши доказательства" ?))
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кхе, ну і рівень у вас, ольгінських...

Нецікаво.
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И Кернес, и Аваков - партнеры Коломойского. Кто же его посадит? Лучшее, что можно было с ним сделать - просто прокатить на выборах. Но харьковчане видимо рыгню любят, потому и голосуют в один тур за такого мэра. Вот и пусть жрут русский мир.
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Они в инстаграмме и фейсбуке страну защищают с бутылкой пива и под 95-й Квартал.
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володька, как там обстановка в окопе？
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Нормально
План подбросили новый
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Шановна, ви забули, що Кернеса обирали харків'яни при Порошенкові, приякому покидьки типу Кернеса чи Труханова дуже добре почувалися. Яким боком Зе та його команда?
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і тут просте питання: що мав зробити Порошенко з цими сепарами? Тільки так: в рамках чинного Закону; інше - *************. Бо за безпредєл - не було би асоціації з ЄС, ні безвізу, ні кредитів МВФ.
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так він нічого і не робив.. а нашо йому? "Ми з ними за законом, а вони з нами за поняттями": сотні людей вийшли на мітинг у Харкові проти знесення волонтерського намету "Все для перемоги" - Цензор.НЕТ 9970
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Правильно! Але до них не чіпався не через "нащо йому"; а тому що - не в його ПОВНОВАЖЕННЯХ! (прогугліть термін, щоб потім не було зайвих суперечок).

Тому що це входить в повноваження інших! В т.ч. в повноваження виборців - обирати таких до влади, чи прокатити!
А от організація судової реформи (внаслідок якої злочинці повинні сісти) - оце якраз в його повноваженнях. Тільки от проблема: судова реформа - процес довгий; з досвіду: не тільки Україна через нього проходила...
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А ви бодай слідкуєте на який коментар я відповіла? А ось на цей:
"Ми з ними за законом, а вони з нами за поняттями": сотні людей вийшли на мітинг у Харкові проти знесення волонтерського намету "Все для перемоги" - Цензор.НЕТ 1960 Ksenia VB

Ну як воно .... чи не схоже це на реванш риготні ?
Де ті зеленобоби ? Йдіть, Вкраїну захищайте.12.05.2019 15:00
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Мне нравится 18Коментар, на який ви догідливо відповіли.

Чому ви питаєте мене, що, власне, мав зробити Порошенко з цими сепарами, і не запитали у пані Ксені, що, власне, мав робити з сепарами Зе, який взагалі жодних повноважень не мав і ще не має?

А заодно хочеться запитати у Ксені: а де ті порохоботи були всі 5 років? Чому не йшли Вкраїну захищати? А взагалі пані Ксеня з окопа строчить? Захищати Вкраїну - обов'язок тільки зеленобобів, а порохоботів - ні?
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Реванш риготні? А що з тією риготнею було? Вона при Петрі дуже навіть добре почувалася, ніхто її не чіпав. Ви тільки що прокинулися, чи з Місяця прилетіли?
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Они ждали часа, пока вы, идиоты, не выберете какую-нибудь антиукраинскую тварь. Так было и после 2004 года. Чем кончилось - известно.
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Хіба не результати виборів підняли всю цю ригівську гопоту догори? Послухай рабіновіча, бойко, мертвечука. Вони всі стверджують що перемогли. Брешуть?
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Рабінович, бойко, мертвечук підняли голови вже давно. Вони, власне, голів ніколи й не опускали. Якщо ви цього не бачили, то це ваші проблеми і не дорікайте людям, які це добре бачили.
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Ксенія порохобот, не включай дурочку, реванш сепаратизму та ригоанального лайна стався за правління свинорилого, зєлі не один рік розгрібати та розганяти бепепешних та опоблоковських проросійських щурів
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Ні, людина, яка добре бачить, на відміну від вас, що заперечуєте очевидне.
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Зеленобоби якщо і підуть на мітинг,то за 200 гривень/3 години й гроші наперед,за менше їм їх зеленобобська гідність не дозволяє.
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Вооружённое восстание - распад государства - поглощение остатков сильными соседями...
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Против кого восставать собрался?
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А що, Зеленський уже президент? Коли інавгурвція була? Я щось пропустила?
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ты пропустила момент когда всем мозги раздавали
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( АРХИВ ) Перед началом форсирования Днепра 1943 году прошло заседание Военного совета штаба фронта. Воспоминания о нем сохранились благодаря офицеру по особым поручениям командующего Первым Украинским фронтом Николая Ватутина, Юрия Коваленко. Когда на этом заседании решался вопрос, во что одеть и чем вооружить 300 тысяч мобилизованных новобранцев украинцев с освобождённой? то есть оккупированной но уже теперь кремлёвскими коммунофашистами Восточной Украины, как их хоть немного обмундировать, подготовить, научить заряжать винтовку, «маршал победы» палач коммуно - фашистов Г.Жуков заявил: «Как во что? В чем пришли, в том и воевать будут! Автоматическим оружием этих людей не вооружать! У них же за спиной заградотряды! Дай им 300 тысяч автоматов - и от заградотрядов ничего не останется. Они всех перекосят и чкурнут к УПА - Бандеровцам .» «Да и зачем мы, друзья, здесь головы морочим. Нах… обмундировать и вооружать этих хохлов? Все они предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется расстреливать и в Сибирь после войны ссылать». В ответ Рокоссовский сказал, что «это - геноцид» Украинского народа. Из 300 тысяч насильно мобилизованных и почти безоружных украинцев 280 тысяч по приказу кремлёвского коммуно -фашиста кровавого палача Жукова утопили в Днепре.
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Це треба великими буквами написати біля намета. Та до кернеса це не дійде. Воно ж разом з рабіновичем.
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Це правда . Восени 1943 р під час звілънення села до лав радянської армії забрали і мого дядю ( йому було лише 17 років ) і ним загатили Дніпро. Все це було зроблено «дякуючи « Жукову (гори ти в огні ! )
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Успокойтесь, с Петей всё договорёно, крыса Кернес представитель Пети в Харькове...и это чтоб Куйло не напал!!

Сомневаюсь что среди этих людей есть хоть один упоротый порохобот......
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А шо Зеленский уже дал присягу? Может генпрокуЛОЛ сменился? Будте последовательны, пока весь срос со щеколадного.
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Я правильно прочёл
-мэр Харькова живёт в гостинице "Националь" ?
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Значит нищеброт, раз нет своего дворца.
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Дворец у него на родине,в Израиле,а здесь Геннадий Адольфович в командировке по службе,вот и живёт в гостинице,в перерывах между стрижкой украинских баранов.
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оно ее "приватизировало" в 1994, за 20 000$, это офис (штаб, прислуга, повара, парикмахер, медобслуживание). проживает в другом месте.
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А чего ждали харьковчане от уголовника? Ну, пусть продолжают за него голосовать.
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В палатке волонтеров в центре Харькова на площади Свободы открыли приемную народного депутата Ярослава Маркевича. https://glavnoe.ua/news/n356991427-v-palatke-volonterov-v-harkove-otkryli-priemnuju-narodnogo-deputata
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А ДЕ ХЕРОЙ - "НАЦИОНАЛИСТ" И "ПАТРИОТ" БЕЛЕЦКИЙ СО СВОИМИ ПОСИПАКАМИ?
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********* титушкой на Кернеса подрабатывал, куда ему на босса переть, лучше стройки рейдить и наркоту крышевать
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Кернес, мабуть, вже Римарську забув? Та тільки зараз зброї у хлопців набагато більше, ніж у 14-му. Медведчуковські шавки розхитують ситуацію перед виборами - знову їм кров потрібна...
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Только мне одному кажется, что порох мочит крысу-кернеса руками приватизорованных националистов? "Ми з ними за законом, а вони з нами за поняттями": сотні людей вийшли на мітинг у Харкові проти знесення волонтерського намету "Все для перемоги" - Цензор.НЕТ 9120
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Пороху зараз чим гірше - тим краще. Недарма ж його спільник грановський майже оселився в Харкові.
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Националистов как раз приватизировал Аваков, но поскольку ,,приватизированные,, свою функцию по отправке пороха в отставку выполнили, то Гепе пока ничего не угрожает
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Кореш сынку Кернеса напротив ЦУМа 2-а этажа достраивает... С фонтанами и бассейном. "Ми з ними за законом, а вони з нами за поняттями": сотні людей вийшли на мітинг у Харкові проти знесення волонтерського намету "Все для перемоги" - Цензор.НЕТ 129
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Сепары себя чувствуют лучше, чем воины.
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И опять порохоботы выходят, чтоб защитить Украину от мокш и остальных зебилов...
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Ну, деятельность порохоботов мы имели честь наблюдать все последние 5 лет. "Ми з ними за законом, а вони з нами за поняттями": сотні людей вийшли на мітинг у Харкові проти знесення волонтерського намету "Все для перемоги" - Цензор.НЕТ 6049 Те еще защитники...
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Усі реакційні сили корупційного збіговиська мобілізовані і постійно створюють провокації, на кшталт цієї гепинської, бо це і є реально - провокація.

Нема різниці між холуями Порошенка, будь то риги, чи бпп, чи нф, тощо, всі вони зараз чинять спротив тим, хто задекларував реальні зміни та реформи, замість їх потьомкінських дєрєвєнь, точніше порошенкових хуторів. П'ятирічний саботаж знищення старої, номенклатурно-кримінальної олігархичної системи московського зразка, все одно буде припинено, бо за припинення саботажу, корупції, кумівства, посадових злочинів, проголосувало 73 відсотки виборців.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Мы с ними по закону, а они с нами по понятиям": сотни людей вышли на митинг в Харькове против сноса волонтерской палатки "Все для победы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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