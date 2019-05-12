 "Мы с ними по закону, а они с нами по понятиям": сотни людей вышли на митинг в Харькове против сноса волонтерской палатки "Все для победы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, акцию транслировал "Инфоцентр Евро Харьков".

На акции был озвучен ряд требований к городским властям, включая отмену демонтажа палатки "Все для победы" и переименования проспекта Петра Григоренко в честь Георгия Жукова.

Также объявлен сбор подписей под обращением к депутатам горсовета и членам исполкома против сноса палатки.

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Как сообщает ресурс kh.vgorode, в начале участники митинга планировали отправиться в гостиницу "Националь", где живет мэр города Кернес. Однако, по сведениям организаторов мероприятия, утром кортеж автомобилей с мэром и охранниками выехал от "Националя".

Шествие в этом направлении является незапланированным, поэтому полицейские перекрыли только половину проезжей части улицы Сумской. Шествие по маршруту движения сопровождают несколько сотен полицейских, а также несколько спецавтомобилей правоохранителей.

Участники мероприятия развернули стометровый флаг Украины. Идя по улице Сумской, люди скандируют: "Помни, чужак, здесь хозяин - украинец", "Украинскому городу – украинская история", "Жуков – палач, а не герой".

Как передает Depo.Харьков, в шествии приняли участие до 1 тысячи граждан.









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Напомним, накануне на палатке "Все для победы", установленной активистами в центре Харькова после Майдана и начала войны на Донбассе, появилось предписание о сносе.

"Эта бумажку неизвестные наклеили на национальную достопримечательность, музей "Все для победы", которую почему-то называют "палатка". На всякий случай, кто не знает, о чем предписание. Оно о том, что палатка мешает дорожному движению и установлена без согласования с органами Национальной полиции", - написал ветеран АТО Леонид Маслов.