 Молния убила мужчину на Львовщине, его супруга в тяжелом состоянии

Об этом говорится в сообщении департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел на дачном участке.

Женщина находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Сокальской центральной районной больницы.

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В департаменте напомнили, что по количеству смертельных случаев от стихийных бедствий молния уступает только наводнениям и ежегодно убивает около 100 человек в Европе и столько же в США, а также призвали соблюдать правила безопасного поведения во время грозы.