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Все про:Львовщина (1656) молния (52) смерть (5891)

 Молния убила мужчину на Львовщине, его супруга в тяжелом состоянии

66-летний мужчина погиб, а его 70-летняя жена госпитализирована от удара молнии 11 мая в городе Сокаль (Львовская область).

Об этом говорится в сообщении департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел на дачном участке.

Женщина находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Сокальской центральной районной больницы.

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В департаменте напомнили, что по количеству смертельных случаев от стихийных бедствий молния уступает только наводнениям и ежегодно убивает около 100 человек в Европе и столько же в США, а также призвали соблюдать правила безопасного поведения во время грозы.

Источник: https://censor.net.ua/n3126441
 
 
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Карма у всьому винна. Десь він її забруднив.
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Ну да, Зевс крепок и добр. Всего 100 молний-убийц в год, пустяк, слава Ему.
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Так лучше,чем от водки и от простуд...Жаль только,что рановато...
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жуть!
старые дачные дома очень редко заземляют
а уж под деревом или столбом... может достать любого...
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Да и в новых молниезащиту не часто увидишь...
Иногда смотришь...в дом влажены очень большие деньги...и молниезащиты нет...экономия на спичках...
А старые дачные вообще ее не имеют...
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Ну так бахкає, блискає, але поки дощу нема, можна ще пару відер картоплі посадити.
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