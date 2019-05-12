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 Офицер ВС РФ Виталий Романов стал Героем России за войну в Украине под видом "местного ополченца", - Бутусов. ФОТО

За участие в "гражданской войне в Украине" несколько десятков российских военных стали Героями России. В их числе командир танкового батальона 200-й мотострелковой бригады ВС РФ Виталий Романов. Его разоблачение - еще одна улика причастности 200-й бригады ВС РФ к военным преступлениям на Донбассе.

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Война в одной стране, а герои войны награждаются в другой, которая якобы не воюет вообще. Вот фотография российского военного преступника капитана Виталия Романова - в настоящее время временно исполняющего обязанности командира танкового батальона 200-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Офицер ВС РФ Виталий Романов стал Героем России за войну в Украине под видом местного ополченца, - Бутусов 01

Романов - Герой России, утверждает газета Северного флота "На страже Заполярья" и сайт Омского автобронетанкового инженерного института. Но странное дело - описания его "подвига" и упоминаний о его геройстве нет ни в одном другом информационном ресурсе РФ, ни на сайте Минобороны РФ, и даже в базе данных героев России и Советского союза Виталия Романова нет, не признается официально существование "хероя".

Очевидно, Виталий Романов и российские власти скрывают "геройства", потому что Романов в составе 200-й бригады принял участие во вторжении в Украину и боях под Луганском в 2014-м, что точно доказано украинскими исследователями.

200-я бригада участвовала в наступлении российских войск в районе Луганского аэропорта, понесла там потери, в репортажах российских СМИ российских военнослужащих там называли, конечно, "местными ополченцами"", - отмечает журналист.

Читайте также: "Я мог погибнуть ни за что. Просто был приказ", - псковский десантник о "командировке" в Украину

Источник: https://censor.net.ua/n3126436
 
 
 Топ комментарии
 
Україні конче потрібен власний "Мосад", котрий міг би знищувати тих , хто вбивав українців.. Утилізовувати так, як чеченці утилізували буданова..
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"200-я бригада" - глубоко символичный номер.
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Держава Ізраїль, глашєнька - робила як перше, так і друге.. І армію зміцнювала, і ворогів поза межами Ізраїлю утилізувала.. Що добре - того забагато не буває..
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ото б поймать этого шахтера и в шахту урановую лет на 20!!! герои хреновы....
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Ото б піймати... Саме найгірше, що всіх мокшопєдіків не піймаєш. Рашка велика, з термоядерним фалласом. А СБУ не Моссад.
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ничего, как говорят бывшие зэки (не путать с хряком позорным) - Бог не фраер, кое что видит и слышит!!!
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Тепер їх хрен відрізниш. У всіх буде аусвайс з куркою, ну хіба що по акценту рускаязичної чєлюсті.
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"200-я бригада" - глубоко символичный номер.
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и мне больше всего понравилось это словосочетание))))
от бы все бригады у них были..200-е вернее с 200-ми...побольше
а то на фиг на луганщине столько...лжешахтеров
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Участие регулярных войск скрывает. ввп говорил о том, что на Донбассе есть "отдельные военнослужащие рф, которые выполняют определенные задачи" (цитата близко к тексту) , но отрицал присутствие регулярных подразделений. Кстати, Медведчук признает наличие у "трактористов и шахтеров" запоребриковского вооружения, но отрицает присутвтвие запоребриковской армии.
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А санкции делают вас все сильнее и сильнее...кожа ужо растяжками пошла, так мышца гонит "Луганский шахтер" Виталий Романов, воевавший против ВСУ в 2014-м, оказался кадровым российским военным из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2018
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То що, де козломорді троллі, які нас переконують, що кацапи також хотять миру...
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Україні конче потрібен власний "Мосад", котрий міг би знищувати тих , хто вбивав українців.. Утилізовувати так, як чеченці утилізували буданова..
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создавать спец службу для убийства врагов это какой-то первобытный век. Лучше укреплять армию и тратить на перевооружение.
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Держава Ізраїль, глашєнька - робила як перше, так і друге.. І армію зміцнювала, і ворогів поза межами Ізраїлю утилізувала.. Що добре - того забагато не буває..
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Благодаря Моссаду, нацистское чудовище Эйхман закончило свою жизнь так, как заслуживало - в петле, а не на больничной койке.
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не факт, що кацапи не створять щось подібне, як не гірше, і будуть нищити і терирозувати українців.
ви погодитесь жити під постійним стресом ?
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Ксенія, Ви стукаєте у відкриті двері: я вважаю дії Моссада цілком виправданими.
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Так всі вважають.
В нас дещо інша ситуація.
Пам'ятаєте як автівки товкли натовп людей в європ.країнах ?
Хто нас вбереже від цього ?
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Ніхто не вбереже. Відома історія про дівчину, яка втекла з Ізраїлю до Британії, бо боялася терактів. Загинула у Британії під час теракту.
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Незрозуміла логіка. То давайте ліквідуємо Україну,як державу. Може тоді і кацапи ліквідують. І ми переможемо без стресу. Чи нічия буде.
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Більшість до Їзраїлю й не намагалися везли... Ейхман - це дуже знакова для євреїв фігура, котра варта була ризику. Як на мене - не треба зайвого ризику, попався вбивця на вулиці - на вулиці й утилізувати..
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Все правильно. Причетних до Мюнхенській трагедії Мосад ліквідовував приблизно 20 років, не заморочуючись із транспортуванням цих тварюк до Ізраїлю . До речі, ліквідовували не тільки безпосередніх вбивць (5 із 8 ліквідували одразу німецькі спецназівці), а й причетних навіть опосередковано, і взагалі = намагаючись повністю ліквідувати терористичну мереду в Європі,
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А толку то, как вы говорите немцы 6 лямов юдэ в петле удавили а вы про какого-то одного Эйхмана, да и к стати австроеврей адольф шенкельгрюбер вашей масти иудейской оказался так шо вы сами себе на бошку это чудо высрали
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В каждой спецслужбе есть такой отдел и спецназ у всех всегда есть, не быть может только политической воли или желания главы спецслужбы
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не знаю, чи лишились ще унікуми, які не визнають, що війну на донбасі ініціювала, організувала, спонсорувала і приймала в ній участь безпосередньо російська федерація
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коломойский недавно высказался по этой теме.
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И как именно он высказался? Порохоботы такие порохоботы...
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Беня сказал, что на Донбассе гражданская война
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Глаша, фразу Бени о "ггражданской войне на Донбассе" вырвали из контекста. Уж Беню точно нельзя обвинить в симпатиях к ввп, и именно благодаря ему удалось удержать Днепропетровскую область. В 2014-м Беня даже назначил награду за каждого пойманного "зеленого человечка", так что он прекрасно знает, насколько эта война "гражданская". Но это ему хороший урок: публичный человек должен следить за своей речью, и не только за смыслом своих слов, но и за их возможной интерпретацией.
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Лишилися, Ксенія, і далеко не поодинокі. Я особисто знаю близько півдесятка таких, до речі - киян.
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Вы где-то видели, что когда Гиркин, Безлер и Ко захватывали административные здания в городах Донбасса, то "Донбасс защищался"? Может ссылку кинете?
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А зачем админы так поспешно удалили провокативный пост? Не успел я на него возразить, как мой ответ повис в воздухе...
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Повно. Більше того- заявляють що війну розв'язав Порошенко.
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Зеленски от кгб активното мероприятие ,,КЛОУН,, нали и той каза, че това са повстнанци.
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ото, трошке будемо чекати, що падло ця за двухсотеться!!!!
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мне всегда нравились методы массада.... найдут где угодно по тихому и " наградят"
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Херой хренов...Твои медали за убитых украинцев годятся только чтобы выбросить в помойку... хотя РФ и так напоминает помойку для всякого сброда. Офіцер ЗС РФ Віталій Романов став Героєм Росії за війну в Україні під виглядом "місцевого ополченця", - Бутусов - Цензор.НЕТ 6950
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОфицер ВС РФ Виталий Романов стал Героем России за войну в Украине под видом "местного ополченца", - Бутусов. ФОТО
 
 
 
 
 
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