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 Российские оккупанты сосредоточивают тяжелую технику возле линии разграничения на Донбассе. КАРТА

Вооруженные формирования РФ сосредоточили десятки танков, гаубиц и ЗРК с нарушением линий отвода и постоянных мест хранения.

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По данным отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, 4 мая на основе данных воздушного наблюдения выявлено наличие 14 реактивных систем залпового огня на так называемом полигоне рядом с населенным пунктом Миусинск.

Также представители СММ обнаружили вооружение, размещенное за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения на неподконтрольных правительству районах. В частности, зафиксировали наличие 12 танков на полигоне недалеко от населенного пункта Шимшиновка, 12 танков, 7 самоходных гаубиц и 13 буксируемых гаубиц, а также 3 зенитных ракетных комплекса на полигоне вблизи Миусинска и 24 танка на полигоне возле населенного пункта Круглик.

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Кроме того, 7 мая на полигоне недалеко от населенного пункта Покровка восточнее Донецка международные наблюдатели зафиксировали не менее 5 танков T-72.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности, откровенное игнорирование взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон", – сказано в заявлении.

Также на Цензор.НЕТ: Террористы в соцсетях пишут о 9 ликвидированных российских наемниках 7 мая, - блогер Necro Mancer

Российские оккупанты сосредоточивают тяжелую технику возле линии разграничения на Донбассе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3126434
 
 
 Топ комментарии
 
Зараз у багато кого закінчується контракт. Чекаємо на мобілізацію прихильників зекоманди.
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Нет, Порошенко видно виноват в том, что это делать стало легче. И ехать стали не в кацапию, а в Европу. Вот этого ему простить не могут.
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Мы внимательно будем наблюдать, как зеботы побегут в военкоматы записываться добровольцами на фронт.
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Бегите от толпы ...Толпа ЗЕло безумна и управляема. Путают же путаны и путины Російські окупанти зосереджують важку техніку біля лінії розмежування на Донбасі - Цензор.НЕТ 2272
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я не фанат зели..но питаю небольшую надежду на положительные перемены..возможно она призрачная..но это мы увидим в обозримом будущем..
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А можно поинтересоваться на основании чего вы питаете надежды на улучшение в обозримом будущем? Клоун имеет опыт политической деятельности, или возможно он имеет влияние среди лидеров европейских государств? Вот правда, очень интересно, почему люди голосовали за Зелю?
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народ голосовал против пэпы..вот и всё..а надежда, это очень личное..
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Никаких объективных причин для этого лично я не вижу...В чудо не верю принципиально.
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я тоже не верю..но вой на весь интернэт про катастрофу без лучезарного пэти откровенно смердит массовым психозом а-ля КНДР..
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На теме десяток ботов из Лохты-2 Російські окупанти зосереджують важку техніку біля лінії розмежування на Донбасі - Цензор.НЕТ 861 Будьте бдительны.
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На фото не кацапня. Вони свої пики не ховають, їм це пофігу.
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Во время передачи булавы и ******...запомните этот твит Російські окупанти зосереджують важку техніку біля лінії розмежування на Донбасі - Цензор.НЕТ 824 Армия воевать опять откажется, а добровольцы от зелемойских не соберутся в принципе.

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дубль два Російські окупанти зосереджують важку техніку біля лінії розмежування на Донбасі - Цензор.НЕТ 6442
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Посмотрим, что зелёный клоун запоет.
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Посмотрим, что запоет Узеленского, а от Зели мы ничего не дождемся.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские оккупанты сосредоточивают тяжелую технику возле линии разграничения на Донбассе. КАРТА
 
 
 
 
 
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