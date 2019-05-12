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 В оккупированном Крыму глушат украинские радиостанции, - правозащитники

Оккупационные власти Крыма намеренно глушат сигнал украинских радиостанций, включая на тех же частотах радиостанции РФ.

К такому выводу пришли эксперты Крымской правозащитной группы, сообщает Цензор.НЕТ. Они в марте–апреле провели мониторинг 13 частот 7 украинских радиостанций, которые получили от Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины разрешение на вещание на территории Северного Крыма из поселков Чонгар и Чаплинка в Херсонской области.

Мониторинг был проведен в 20 пунктах Северного Крыма, расположенных рядом с пунктом пропуска "Чаплинка", при помощи автомагнитол.

Результаты мониторинга показали, что по состоянию на начало апреля 2019 года на семи частотах удалось поймать сигнал двух из этих семи станций (Армия FM, Радио Крым Реалии, Радио НВ, UA Радио "Промінь" (НСТУ), Meydan FM, Перец FM, Стильное, UA: Радио "Культура" (НСТУ) и только в двух населенных пунктах из 20 исследованных.

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Исходя из результатов мониторинга, отметили в КПГ, можно сделать вывод, что в последнее время российские власти Крыма специально заглушают сигнал украинских вещателей, в том числе и путем включения российских радиостанций на тех же самых частотах.

Источник: https://censor.net.ua/n3126431
 
 
 Топ комментарии
 
Перенимайте опыт Штатов. Нужно меньше музыки, а больше пропаганды. Вот только похвалиться нам нечем.
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Главное, чтобы "95-й квартал" там гастролировал - самое патриотичное и проукраинское шоу....с номером про "эбонитовые палочки", например.... В оккупированном Крыму глушат украинские радиостанции, - правозащитники - Цензор.НЕТ 4269
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Зато у нас всякє кацапське дєрьмо типу Інтера , НьюзВан і так ділі почувається прекрасно !
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Ні, блін, ретранслювати будуть. У кабельних мережах. Як кацапську пропаганду подекуди, в Україні.
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Перенимайте опыт Штатов. Нужно меньше музыки, а больше пропаганды. Вот только похвалиться нам нечем.
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ну, как это нечем:


1. ни один топ коррупционер не сидит в тюрьме и это в одной из самых коррупционных стран мира


2. никто не ответил за Иловайский и Дебальцевский котлы


3. никто не ответил за взрывы на 5 военных складах с боеприпасами


4. никто не ответил за воровство в "Укроборонпроме"


5. никто не ответил за расстрел Евромайдана


6. Украина стала за 5 лет власти Порошенко стала самой нищей страной в Европе по уровню жизни населения.
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А на каком языке? Если только на украинском, то там никто не поймет, а только на русском запрещено законом. Получается- тупик.
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Ну да, в Украине свободно можно слушать росрадио, смотреть росTV, купить роспрессу))))
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Главное, чтобы "95-й квартал" там гастролировал - самое патриотичное и проукраинское шоу....с номером про "эбонитовые палочки", например.... В оккупированном Крыму глушат украинские радиостанции, - правозащитники - Цензор.НЕТ 4269
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порохобот В оккупированном Крыму глушат украинские радиостанции, - правозащитники - Цензор.НЕТ 885 а причем тут Квартал 95?


тут тема о нем?


Админы!!! забаньте этого порохобота за флуд.
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И так везде, когда дело доходит до действий Украина делает грозный вид и пускает бульбы с носа.
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можно и не глушить,к глубокому огорчению- никто их слушать не будет,
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слушать про мову, молитву и порошенко никто не будет- можно и не глушит, людей интересует совершенно другое, как и в украине-75% проголосовали против порошенки
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Зато у нас всякє кацапське дєрьмо типу Інтера , НьюзВан і так ділі почувається прекрасно !
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кроме них и смотреть нечего.
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А з якою помпою будували вежі для віщання. Я ж казав шо глушитимуть на раз-два. А скільки грошей вбухали в це?
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Так ведь задача была не в вещании на Крым, а распиле средств с чем барыги успешно справились.
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Хай спецсвязь и рэбщики разбираются с кацапней у кого член толще
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используют методы порохоботов, спамят оппонентов.
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Это все прошлый век в самом то деле. Только идиот в наш век не может слушать то радио и те каналы которые ему нравятся в любой точке земного шара. Все эти запреты только для бабушек, которые не знают, что такое интернет, ip tv, vpn и т.д.
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зато у нас...никак не могут приглушить...одинародовцев и мышебратьев...
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А коли вони там були, ці радіостанції? В окупованому Криму глушать українські радіостанції, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7896
Тим паче - щоб трансляція велась українською мовою?
Мені і до 2014 року доводилось частенько бувати в Криму. Так щось цього не пам'ятаю.
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Так глушите в ответ маскальские, чего ноете!?
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Створити щось подібне Радіо Свобода, Радіо Свободна Європа, Голос Америки тощо, а вести трансляцію не тільки в FM-діапазоні, який реально до 70 км в ідеалі ловити можна, але й задіяти старий добрий КХ-діапазон, супутники та інше, все не переглушать, при совдепії як не глушили, а люди все рівно слухали...
Шкода, що на це знов не буде фінансування, як завжди...
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Крим нібито споконвічно російський. Ми ніколи не були братніми народами. Заявив російський артист - фашист, кацап Гуськов.
Але Крим він 100% що споконвічно Український! У Київській Русі де письмові джерела, житіє Стефана Сурозького розповідають, що в першій чверті IX ст. руський слов'янський князь Бравлин напав на Крим, опанував Херсоном, Керчю і Судаком. В середині XI ст. древні руси в Приазов'ї захоплюють грецьке місто (Тмутаракань - столицю майбутнього давньоруського князівства). У 944 р київський князь Ігор посадив свого намісника в Криму, витіснивши звідти хазар. Син Ігоря Святослав зумів зміцнити вплив київських князів в Криму, особливо в період 962-971 рр. Син Святослава Володимир здійснив у 988 р похід на Корсунь і оволодів містом.
Візантія була змушена підписати з Київським князем договір, яким визнавалося про його володіння в Криму і Приазов'ї. А після корсуньського походу до Тмукараканскому князівства було приєднано місто Боспор з округом, який одержав руську назву Корчев (від слова «корча» - кузня, нинішня Керч). Про те, що землі в Криму на Керченському півострові належали київським князям, говорить цілий ряд письмових джерел. Ідрісі також називав Керченську протоку «гирлом Руської ріки».
Природно що завойовники Криму Великі Київські князі Київської Русі (давня назва ******** України -Русі) вони були слов'янами - русичами, і звичайно, що не генетичними татаро угро-фінськими москалями з тубільного Залісся, цими гидкими наполовину монголоїдними личкарями - дикунами які тільки в 18 столітті підступно замаскувалися під не слов'ян але нібито чомусь росіян, і навіть під руських але звичайно що липових.
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шо там у криму тирнету нема? який сенс шось глушити
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ оккупированном Крыму глушат украинские радиостанции, - правозащитники
 
 
 
 
 
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