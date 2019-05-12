 В оккупированном Крыму глушат украинские радиостанции, - правозащитники

К такому выводу пришли эксперты Крымской правозащитной группы, сообщает Цензор.НЕТ. Они в марте–апреле провели мониторинг 13 частот 7 украинских радиостанций, которые получили от Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины разрешение на вещание на территории Северного Крыма из поселков Чонгар и Чаплинка в Херсонской области.
Мониторинг был проведен в 20 пунктах Северного Крыма, расположенных рядом с пунктом пропуска "Чаплинка", при помощи автомагнитол.
Результаты мониторинга показали, что по состоянию на начало апреля 2019 года на семи частотах удалось поймать сигнал двух из этих семи станций (Армия FM, Радио Крым Реалии, Радио НВ, UA Радио "Промінь" (НСТУ), Meydan FM, Перец FM, Стильное, UA: Радио "Культура" (НСТУ) и только в двух населенных пунктах из 20 исследованных.
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Исходя из результатов мониторинга, отметили в КПГ, можно сделать вывод, что в последнее время российские власти Крыма специально заглушают сигнал украинских вещателей, в том числе и путем включения российских радиостанций на тех же самых частотах.
1. ни один топ коррупционер не сидит в тюрьме и это в одной из самых коррупционных стран мира
2. никто не ответил за Иловайский и Дебальцевский котлы
3. никто не ответил за взрывы на 5 военных складах с боеприпасами
4. никто не ответил за воровство в "Укроборонпроме"
5. никто не ответил за расстрел Евромайдана
6. Украина стала за 5 лет власти Порошенко стала самой нищей страной в Европе по уровню жизни населения.
тут тема о нем?
Админы!!! забаньте этого порохобота за флуд.
Тим паче - щоб трансляція велась українською мовою?
Мені і до 2014 року доводилось частенько бувати в Криму. Так щось цього не пам'ятаю.
Шкода, що на це знов не буде фінансування, як завжди...
Але Крим він 100% що споконвічно Український! У Київській Русі де письмові джерела, житіє Стефана Сурозького розповідають, що в першій чверті IX ст. руський слов'янський князь Бравлин напав на Крим, опанував Херсоном, Керчю і Судаком. В середині XI ст. древні руси в Приазов'ї захоплюють грецьке місто (Тмутаракань - столицю майбутнього давньоруського князівства). У 944 р київський князь Ігор посадив свого намісника в Криму, витіснивши звідти хазар. Син Ігоря Святослав зумів зміцнити вплив київських князів в Криму, особливо в період 962-971 рр. Син Святослава Володимир здійснив у 988 р похід на Корсунь і оволодів містом.
Візантія була змушена підписати з Київським князем договір, яким визнавалося про його володіння в Криму і Приазов'ї. А після корсуньського походу до Тмукараканскому князівства було приєднано місто Боспор з округом, який одержав руську назву Корчев (від слова «корча» - кузня, нинішня Керч). Про те, що землі в Криму на Керченському півострові належали київським князям, говорить цілий ряд письмових джерел. Ідрісі також називав Керченську протоку «гирлом Руської ріки».
Природно що завойовники Криму Великі Київські князі Київської Русі (давня назва ******** України -Русі) вони були слов'янами - русичами, і звичайно, що не генетичними татаро угро-фінськими москалями з тубільного Залісся, цими гидкими наполовину монголоїдними личкарями - дикунами які тільки в 18 столітті підступно замаскувалися під не слов'ян але нібито чомусь росіян, і навіть під руських але звичайно що липових.