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Все про:отравление (1249) пропаганда (2240) Россия (72753)

 Российского пропагандиста Доренко могли отравить, - дочери

Полиция запретила выдавать тело пропагандиста для погребения или кремации до тех пор, пока не будет готова химическая экспертиза.

Полиция Москвы запретила выдавать тело известного российского пропагандиста Сергея Доренко, умершего 9 мая, его вдове. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на радиостанцию "Говорит Москва".

Решение было принято на основании заявления дочерей покойного от первого брака – Ксении и Екатерины Доренко. Они утверждают, что их отец мог быть отравлен.

Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.

Главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев пояснил, что вскрытие проводилось в день смерти, установлена естественная причина смерти, повторное вскрытие не проводится.

Читайте на Цензор.НЕТ: МВД завело уголовное дело на российского блогера-сепаратиста Доренко за призывы к расколу Украины

"Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено", – сказал Шигеев.

Сергей Доренко скончался вечером 9 мая в возрасте 59 лет. Пропагандист ехал на мотоцикле по центру Москвы и внезапно упал, почувствовав себя плохо.

Также на Цензор.НЕТ: Доренко: Украина и Грузия никуда не денутся от РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3126430
 
 
 Топ комментарии
 
Неужели не свежий боярышник?
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сиденье мотоцикла пропитали "новичком"
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нарыл инфу. стал шантажировать. результат на лице.
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сиденье мотоцикла пропитали "новичком"
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старичок ехал на новичке. куда катится мир?
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Собчак его отравила, инфа 100%. Он же ее гадко обозвал в телефонном разговоре с нарезками фраз Ксении Российского пропагандиста Доренко могли отравить, - дочери - Цензор.НЕТ 51
Похотливый малый был, просто до посинения цветов на своей могиле)
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А у Пєтрова і Башірова алібі.
Они шпілятся в Сольцьбєрєяхь.

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********* мудак был редкий. Родился в Крыму и был рупором ярого рашизма. Типичная сволочь.
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Он постоянно говорил, Крым - украинский и делал зарядку под гимн Украины!
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то он обиделся что не его продвинули, хотя он за ***** в свое время очень топил в его войне с примаковым и лужковым, потом стал говорить лишнее, несколько месяцев назад у него было пара клипов на ютубе, я еще тогда подумал, ну все, не жилец
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Доренко сын советского офицера, а у тех родина весь СССР, мотало по стране ребят. Поэтому я бы не стал акцентировать "родился в Украине".
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Не слишком ли много внимания этой роисской сволочи? Своих, что ли не хватает?
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предлагаете пересадить раду на харлеи?
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Та йому треба перевести мову з середньвічного дикунства сьогоденної рашки, на обпльовування України.
Це ті хто тут вищить: «Парахаботьі, ви что, смотрітє русскіє канальі ? Ви ольгінкіє прєдатєлі !!!»
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А, что правда порохоботы смотрят российские каналы?!!! Кому теперь верить?!
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Ню, ню...типу такая наівная дєвочька, прям Скабєєвна...
Дивляться, для того, щоб знати, звідки, антиукраїнська мразота, лахтинскі кремлеботи і місцеві пуйлофіли , «черпають» антиукраїнськи матеріали.
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А що, ці "матеріали" могли походити десь з Південної Африки?
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когда кушнарёва на охоте подстрелили был лозунг - Депутаты, айда на охоту!
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если отравили, то не много, ведь тогда меняется смысл статьи и пропогондон с конкретной фамилией уходит на второй план, так как пациентов на расеике не перечесть, доидёт и до скобаевой, соловей и киселей
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если отравили, то ещё лучше - конкуренцию на пропогондоность убирает, ну или ляпнул лишнего, кстати, автору про синички и флаг правого сектора приготовится.
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Мотоцикл жалко ! Хороший был аппарат! Неповезло ему, что дебилу достался!
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Ой, там пидаров на мотыках хватает! Долго мечтать прийдется. Хотя я "за", а вдруг!
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Не вижу, иСССпользуй более толСССтый шрифток.
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Говорят, что Доренко утопил Примакова
та еще советская, Примаков, біла гипертоническая сволочь
Последнее время подсел на "Говорит Москва"
Там Доренко не хвалил власти РФ

чего здесь патривату вірівает?
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А мне по.... что там в Северном Габоне . Там нет людей , там медведе бегают по тайге.
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Его мнение по суперджету переполнило крошечный резервуар терпения лилипутина.
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Почему он почуствовал себя именно "плохо" ?
В момент разрыва аорты он мог быть на подъёме и ему было хорошо.
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Какая-то гадина отравила ширава украинца!
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"Российского пропагандиста Доренко могли отравить, - дочери"
Именно такие слова в их заявлении в полицию.
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Після випадку з отруєнням Доренки на Орді заборонять діхлофос.
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Насправді це Суд Божий на землі, чи карма, називайте, як хочете. Просто час на виправлення помилок і покаяння у гріхах, відпущений Творцем минув. От і забрали його чорти до місця вічного ув'язнення - у пекло.
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Закон бумеранга. Все, что мы делаем, нам и возвращается. Земля круглая, а жизнь долгая, если что. Мало ли как там оно обернется.
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Жаль что Сралин не знал этого.
Это как "Потоп" - кто не знал, тот не утонул Російського пропагандиста Доренка могли отруїти, - дочки - Цензор.НЕТ 9566
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А мне так пох.., от чего сконал очередной рупор кремля. Сдох Максим,-и х** с ним!
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О, сейчас на московии начнётся " большая стирка ". Перестирают всех его жён, любовниц, друзей и коллег. Но правды так и не скажут.
Я уже давно поняла, что если на московии кто-нибудь из публичных или властьимущих скоропостижно дал дуба, то все подозрения и улики ведут в крембль.
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Как-бы это кощунственно не звучало, но одним гавнюком благодаря Богу стало меньше .
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Та і хєр з ним. Погано тільки, що сам їхав. Міг би когось ще забити. Мало в світі ідеального...
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Основная причина смерти- Антисталинизм.Ведь никто не видел его на параде 1941.Сейчас все поняли что говорящий, на фоне мавзолея, двойник в 41гр.мороза без пара -ПОДДЕЛКА.Поэтому сразу Норкин-жопкин на НТВ обьявил ночью, что был еще один мавзолей под землей и оттуда кадры.Не поверил бы еслиб сам не смотрел.Если не было сталина так ктоже тогда правил ?Ведь умерло столько народу.Во всяком случае все замы силовых министров были арабохаи.Так у Берия был кабулян,получивший при живом министре орден за выселение народов Кавказа(самая трудная позиция для Кремля чужаков,пришедших на штыках 0.5млн.китайской армии) СТАЛИНА НЕ БЫЛО с 1927г.,а они его обеляют сейчас,ЧТОБ ВСЕ НА НЕГО СВАЛИТЬ.
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Стоило Гейдару Джамалю(пред.общ.мусульмане России) сказать на ТВ "А откуда взялись вообще армяне(арабохаи) на Кавказе??.Это Грибоедов и Пацкевич переселяли их" как СРАЗУ ПОЛУЧИЛ РАК и помер.А сына его Орхана Джамаля ВДРУГ(после напоминаний о б азэрах(а не туркоманах) в Сирии,которых и бомбил арабский Кремль) отправили в центр Африки и убили.Посегодняшний день день не знают кто послал???Сам поехал? Нафиг ему это было?? На параде нац.гвардией руководит почемуто зам меликян, а не начальник пенсионер Золоторев.Не ускают сталина трогать...
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Хотелось бы поподробней на эту тему...Где читать ?
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Никто не знает, Доренко он был за Украину или за кремль?
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За власть паРашкинскую....сначала за Ельцина, потом и за Пукина....хоть и не дурак был, но больше за власть топил...
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Умеют, умеют спецслужбы работать когда захотят....
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Ну если был рос. "журником"(долго живым), то угадай с трех раз за кого он был.)
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вот и я говорю кому интересен этот ватный дедушка? помню как он за крымнаш топил и фашистами -биндерами украинцев называл..посрался со всеми либерно- прогресивными евреями всей мацквы..... кто там его травить будет? он никому не нужен и не интересен!
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т.е. бабки мирно не поделят...бабки...
надо еще и попиариться...ибо зароют-сожгут и о детях-женах сразу забудут...
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После того,что он наговорил про сгоревший самолет и ещё не сгоревшие его аналоги,то хорошо,что его просто не пристрелили на мосту в спину как Немцова.
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Дуже цікавий матеріал. Я спочатку прочитав заголовок "могли отравить дочери". А шо - могли!
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Я теж так прочитав і зараз тільки додивився.))
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Ну якщо травонули покидька, то могли мати для цього серйозні підстави... Понять і простіть надо!
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Є в рассєє чайок із китайських квіточок: випив, і найменша фізична нагрузка, серце розривається. Так був прикінчений один із рус. банкірів в Англії під час пробіжки.
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Посмотрите на его харю и поймёте что он сам себя отравил. Алкоголь, обжорство, жир, гиподинамия и итог - атеросклероз сосудов.
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та пiхуй. Здохла вражина, нехай хоч хвороба його задавила

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В такому віці вже не треба корчити із себе байкера, а то вийде як там казали "он пєрєутомілся"...
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Элементарный делёж имущества, между его дочерьми и его молодой женой
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чуркин , доренко , новодворская и многие-многие ПОСЛЫ рашки , совпадение ???? ЗАКОНОМЕРНОСТЬ !!!!
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О покойных надо говорить или хорошо или никак. Поэтому и не пишу ничего. Теперь бог ему судья.
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ага, настоянкою глоду невідомого походження
Російського пропагандиста Доренка могли отруїти, - дочки - Цензор.НЕТ 1725
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Как всегда на России. Не успел кто то там сдохнуть, тут же начинается дележ имущества среди родственников.
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в последнее время он был под кайфом и срал путину на голову роликами в ютубе.. его смерть оставляет двоякое впечатление
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийского пропагандиста Доренко могли отравить, - дочери
 
 
 
 
 
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