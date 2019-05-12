"Российского пропагандиста Доренко могли отравить, - дочери"

Полиция Москвы запретила выдавать тело известного российского пропагандиста Сергея Доренко, умершего 9 мая, его вдове. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на радиостанцию "Говорит Москва".
Решение было принято на основании заявления дочерей покойного от первого брака – Ксении и Екатерины Доренко. Они утверждают, что их отец мог быть отравлен.
Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.
Главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев пояснил, что вскрытие проводилось в день смерти, установлена естественная причина смерти, повторное вскрытие не проводится.
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"Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено", – сказал Шигеев.
Сергей Доренко скончался вечером 9 мая в возрасте 59 лет. Пропагандист ехал на мотоцикле по центру Москвы и внезапно упал, почувствовав себя плохо.
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Похотливый малый был, просто до посинения цветов на своей могиле)
Они шпілятся в Сольцьбєрєяхь.
Це ті хто тут вищить: «Парахаботьі, ви что, смотрітє русскіє канальі ? Ви ольгінкіє прєдатєлі !!!»
Дивляться, для того, щоб знати, звідки, антиукраїнська мразота, лахтинскі кремлеботи і місцеві пуйлофіли , «черпають» антиукраїнськи матеріали.
Помечтаем....
та еще советская, Примаков, біла гипертоническая сволочь
Последнее время подсел на "Говорит Москва"
Там Доренко не хвалил власти РФ
чего здесь патривату вірівает?
В момент разрыва аорты он мог быть на подъёме и ему было хорошо.
Именно такие слова в их заявлении в полицию.
Это как "Потоп" - кто не знал, тот не утонул
Я уже давно поняла, что если на московии кто-нибудь из публичных или властьимущих скоропостижно дал дуба, то все подозрения и улики ведут в крембль.
надо еще и попиариться...ибо зароют-сожгут и о детях-женах сразу забудут...