 Новый Верховный Суд, ВАКС, рост зарплат судей, - экс-замглавы АП Филатов об итогах работы

Об этом он написал у себя в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, Филатов перечислил то, чего удалось достичь за время работы в АП.
"Новый раздел в Конституции о правосудии, новые законы о судоустройстве, о ВСП, о Конституционном Суде, об Антикоррупционном суде, законопроект об адвокатуре – есть. Венецианская Комиссия и эксперты Совета Европы по большинству из них – в позитиве, по оставшимся – просто не успели.
Три новых процессуальных кодекса – есть.
ВСП и ВККС без депутатов, чиновников по совместительству – есть. Правила о несовместимости должностей, аполитичности, ограничении одним сроком полномочий – есть. Работать над выполнением правил всеми их членами – надо.
Новый Верховный Суд – есть. Дает серьезные надежды.
Апелляционные суды – без ряда одиозных судей. Дальше качество кадров зависит от конкурсов ВККС и дисциплинарной практики ВСП.
Судейское вознаграждение. Не гарантия от коррупции, но и не стимул к ней. Оказывается, судьям можно нормально платить – и бюджет не лопнул", - написал он.
Также Филатов назвал те вещи, которые не удалось реализовать.
"Суды первой инстанции – еще работать и работать над оцениванием и наполнением кадрами. Уравнять судей в зарплатах – надо, и быстрее.
Новые законы об адвокатуре и о юридическом образовании.
ЕСИТС (Единая судебная информационно-телекоммуникационная система) – из пилотного проекта нужно запустить в масштабе системы.
Взаимодействие госорганов в сфере правосудия и органов, которые должны представлять гражданское общество – пока оставляет желать намного лучшего", - добавил экс-замглавы АП.
Не обошел Филатов и прогноз того, какие негативные вещи могут случиться в ближайшем будущем.
"Попытки досрочно сменить состав ВСП и ВККС для того, чтобы вернуть на должности в суде тех, кто этой должности не соответствует; попытки открутить назад реформу через Конституционный Суд и/или парламент. Как говорится, следите за руками обычных подозреваемых.
Без реформы юридического образования, адвокатуры, прокуратуры и органов досудебного расследования – ничего хорошего. Это сообщающиеся с судебной системой сосуды и взаимодействуют они точно, как в физике", - отметил он.
Виключно "пряник"!
Нажаль, філософія, яку заклали в так звану судову реформу - це філософія монополізму, а тому магнатерія ( олігархат) закріпила монополію адвокатури в Конституції України. Тобто, на рівні Конституції України громадян країни позбавила права на вільний вибір правової допомоги. Більше того, так званою судовою реформою у дітей ( якщо вони не адвокати ) забрали природне право на захист своїх батьків в цивільних, адміністравтини та господарських справах.
Нє, ну, я розумію: брехати - це зебільна візитка, і все ж...
Інститут представництва існував і за часів УРСР, тобто навіть в тоталітарній ситстемі у "плебса" відповідно до ЦПК УРСР не забирали право на доступ до правосуддя. В новітній історії 03.10.2017 р. Інститут представництва громадян в суді цинічно ліквідували, закріпши перед цим цю ліквідацію в Конституції України, оскільки відчували, що Закон є фальшивим, а тому може бути наступним складом ВРУ сксованим.
Враховуючи важливість інституту представництва у XVI ст. , автори Статуту 1588 р., у 56 артикулі, детально регламентували процедуру оформлення представництва. Артикул 56 має відповідну назву «Про доручення справи і надання повноважень іншим за себе в суді виступати»і містить наступні положення: «Уставуємо теж, де б хто за позвами не міг бути на суді, як за хворобою, так і за іншими якими причинами і потребами своїми, тоді прокуратора ( тогочасна назва адвоката) або уповноваженого свого має замість себе перед судом поставити, однак уповноважений або прокуратор інший і інакше призначений і в суді прийнятий бути не має, доки йому особисто не буде доручено справу чужу перед врядом будь-яким вести ... і з того вряду він повинен випис із книг взяти ... .і за таким урядовим свідоцтвом можуть бути прокураторами і неосілі люди в цьому панстві, Великому князівстві Литовському. А хто б через хворобу свою або за віддаленістю доручення повноважень на вряді визнати не міг, така людина має уповноваженому своєму ведення' справи доручити листом відкритим».
можно бесконечно повышать, хоть и не гарантия от коррупции, но это бюджетные деньги с ремонта дорог, больниц, строительства мостов и тд.
як завжди після революцій-"нагородження непричетних"- звання Героя Грицаку,24 генеральскі звання( в тому числі відповідальному за згорівші арсенали)...
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ЭТО ТА СУДЕБНАЯ РЕХВОРМА КОТОРОЙ ТАК ГОРДИТСЯ ПОРОШЕНКО
НАПОМНЮ ОСНОВНЫЕ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
НИ ОДИН ТОП КОРРУПЦИОНЕР НЕ СИДИТ В ТЮРЬМЕ ЗА КОРРУПЦИЮ!!!
ОТМЕНА КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ СТАТЬИ О НЕЗАКОННОМ ОБОГАЩЕНИИ И ТЕПЕРЬ 41 ТОП КОРРУПЦИОНЕР НЕ ПОНЕСЕТ АБСОЛЮТНО НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ЗАКОНОМ УКРАИНЫ ПРИЧЕМ БЕЗ ПРАВА НА ОБЖАЛОВАНИЕ!!!
И МНОГИЕ ДРУГИЕ БЕСПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОВЛАСТНЫХ СУДОВ ПОРОШЕНКО
ПОТОМУ ШО ЭТА РЕХВОРМА ПИСАЛАСЬ ТЕМИ и ДЛЯ ТЕХ КТО ЖИВЕТ ПО ПОНЯТИЯМ
А НЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЖЕЛАЮЩИХ ЖИТЬ В ПРАВОВОМ ОБЩЕСТВЕ.
НИКТО НЕ ОТВЕТИЛ ЗА ИЛОВАЙСКИЙ и ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ КОТЛЫ!!!
НИКТО НЕ ОТВЕТИЛ ЗА РАССТРЕЛ ЕВРОМАЙДАНА!!!
НИКТО НЕ ОТВЕТИЛ ЗА ТОП КОРРУПЦИЮ В "УКРОБОРОНПРОМЕ" и ЭТО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!!!
Высокие зарплаты врачей за счет украинцев - уровень медицины упал в разы, взятки остались, народ платит два раза, в больницу и в карман врачу.
Чем Филатов хвалится, тем что опять развел и обобрал народ?
То что сам Филатов им вся многотысячная банда чиновников живеет ТОЛЬКО за счет народа который они гнобили о обворовывали, Филатов молчит.
только с Европы нам про неё рассказывают ))
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А КАК ХИТРОМУДРО СКАЗАНО О СМЕНЕ СОСТАВА ВСП и ВККС КУДА ПОРОШЕНКО НАПИХАЛ СВОИХ ЛЮДЕЙ ДЛЯ КРЫШЕВАНИЯ СВОЕЙ КОРРУПЦИОННОЙ ШОБЛЫ
ЭТО ТАК НАПОМИНАЕТ ДЕВИЗ ПОРОШЕНКО и ЕГО ВОРОВСКОЙ ШОБЛЫ:
НЕ КРИТИКУЙТЕ ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО - ИНАЧЕ ПУТИН НАПАДЕТ!!!
ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРАНЫ НАОБОРОТ НУЖНО ВСЕХ НАХОДЯЩИХСЯ У ВЛАСТИ СЛУЖИТЕЛЕЙ КОРРУПЦИОННОЙ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО: УВОЛИТЬ и ПРИЧЕМ В САМУЮ ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!!!
1. Полный провал судебной реформы. Судьи как брали $$$ все 28 лет, так и берут.
2. Тотальная ненависть общества к прогнившей судебной системе.
3. Управляемость судебной системы. Как по телефону скажут, так суд и решит.
4. Отсутствие закона и справедливости, незащищенность частной собственности.
5. Ну и самое сладкое - Личное Обогащение. За 5 лет работы Филатова на этой должности он стал долларовым миллионером, а по непонятному стечению обстоятельств у его гражданской жены Анны Бабич, партнера юрфирмы AQUEO, откуда-то появились миллионные заказы.
Типичный гнилой представитель Системы, проклятый своим народом.
кстиати на ветке ни одной порохни - ау Исландии, ау губкобобы ))