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 Новый Верховный Суд, ВАКС, рост зарплат судей, - экс-замглавы АП Филатов об итогах работы

Экс-заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов, одной из задач которого было законодательное обеспечение судебной реформы, подвел итоги своей работы.

Об этом он написал у себя в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Филатов перечислил то, чего удалось достичь за время работы в АП.

"Новый раздел в Конституции о правосудии, новые законы о судоустройстве, о ВСП, о Конституционном Суде, об Антикоррупционном суде, законопроект об адвокатуре – есть. Венецианская Комиссия и эксперты Совета Европы по большинству из них – в позитиве, по оставшимся – просто не успели.

Три новых процессуальных кодекса – есть.

ВСП и ВККС без депутатов, чиновников по совместительству – есть. Правила о несовместимости должностей, аполитичности, ограничении одним сроком полномочий – есть. Работать над выполнением правил всеми их членами – надо.

Новый Верховный Суд – есть. Дает серьезные надежды.

Апелляционные суды – без ряда одиозных судей. Дальше качество кадров зависит от конкурсов ВККС и дисциплинарной практики ВСП.

Судейское вознаграждение. Не гарантия от коррупции, но и не стимул к ней. Оказывается, судьям можно нормально платить – и бюджет не лопнул", - написал он.

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Также Филатов назвал те вещи, которые не удалось реализовать.

"Суды первой инстанции – еще работать и работать над оцениванием и наполнением кадрами. Уравнять судей в зарплатах – надо, и быстрее.

Новые законы об адвокатуре и о юридическом образовании.

ЕСИТС (Единая судебная информационно-телекоммуникационная система) – из пилотного проекта нужно запустить в масштабе системы.

Взаимодействие госорганов в сфере правосудия и органов, которые должны представлять гражданское общество – пока оставляет желать намного лучшего", - добавил экс-замглавы АП.

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Не обошел Филатов и прогноз того, какие негативные вещи могут случиться в ближайшем будущем.

"Попытки досрочно сменить состав ВСП и ВККС для того, чтобы вернуть на должности в суде тех, кто этой должности не соответствует; попытки открутить назад реформу через Конституционный Суд и/или парламент. Как говорится, следите за руками обычных подозреваемых.

Без реформы юридического образования, адвокатуры, прокуратуры и органов досудебного расследования – ничего хорошего. Это сообщающиеся с судебной системой сосуды и взаимодействуют они точно, как в физике", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3126429
 
 
 Топ комментарии
 
Років на десять суворого режиму потягне..
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экс-замглавы АП Филатов-- мне как налогоплательшику интересно вот кроме поднятия зарплаті судьям -- какой результат ??? Где коррупционері реальніе посажені . где бриллиантовіе ??? Результат 0 !!!
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фОРМА Є, ЗМІСТУ НЕМАЄ. оДНА ПРОФАНАЦІЯ. Нобелівські премії Петру і його команді за геніальний саботаж широко проголошених реформ.
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Років на десять суворого режиму потягне..
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За проект закону про адвокатуру можна і галагони повідривати і заставити довго жувати.
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В АП підвезли свіжий кокс торгові партнери ?
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интересно филатов так хлопотал за мудей - сам мудейский?
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экс-замглавы АП Филатов-- мне как налогоплательшику интересно вот кроме поднятия зарплаті судьям -- какой результат ??? Где коррупционері реальніе посажені . где бриллиантовіе ??? Результат 0 !!!
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ну не 0 точно - мудейскиеживут по-новому Новий Верховний Суд, ВАКС, підвищення зарплат суддів, - екс-заступник голови АП Філатов розповів про підсумки роботи - Цензор.НЕТ 3875
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В АП президента Порошенка відмовились від політики "батога та пряника"
Виключно "пряник"! Новий Верховний Суд, ВАКС, підвищення зарплат суддів, - екс-заступник голови АП Філатов розповів про підсумки роботи - Цензор.НЕТ 4811
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Запам"ятається цей чиновник, нажаль, тим, що позбавив права громадян нашої держави на доступ до правосуддя. Зокрема, так званими змінами до процесуальних кодексів, які були внесені Верховною Радою України 3 жовтня 2017 року, громадян фактично було позбавлено можливості отримувати доступ до правосуддя. Був ліквідований Інститут представництва громадян в суді ( був ефективним інструментом в боротьбі з корупцією в суді), який існував з 1588 р. на українських землях. Саме в 1588 р. ураїнські ( руські) правники розробили шедевр зводу законів - Третій Литовський Статут, який написано староукраїнською/руською мовою.

Нажаль, філософія, яку заклали в так звану судову реформу - це філософія монополізму, а тому магнатерія ( олігархат) закріпила монополію адвокатури в Конституції України. Тобто, на рівні Конституції України громадян країни позбавила права на вільний вибір правової допомоги. Більше того, так званою судовою реформою у дітей ( якщо вони не адвокати ) забрали природне право на захист своїх батьків в цивільних, адміністравтини та господарських справах.
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Цей Закон він приймав, чи Парламент? А що було в проекті, поданому до ВР? А як подання розцінила Венеційська комісія?
Нє, ну, я розумію: брехати - це зебільна візитка, і все ж...
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Почитайте інтерв"ю Єгорова Соболєва ( за той час), який розповідав, що пан Філатов переконував фракцію "Самопоміч" голосувати за цей Закон.
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Бо треба було проголосувати, щоб Закон був! З концептуальними змінами в ідеології самого законодавства... Нехай і в ньому, завдяки "хотєлкам" нардепів (та їх кукловодів) і допускались зміни, які потім неважко виправити. В т.ч. і стосовно можливого представництва громадськості. Раз ГРД бере участь в реформуванні судової системи - потрібно їх вводити як учасників процесу. Якщо вони того бажають.
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да концептуально нет правосудия - концептуально куле
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п.с.
Інститут представництва існував і за часів УРСР, тобто навіть в тоталітарній ситстемі у "плебса" відповідно до ЦПК УРСР не забирали право на доступ до правосуддя. В новітній історії 03.10.2017 р. Інститут представництва громадян в суді цинічно ліквідували, закріпши перед цим цю ліквідацію в Конституції України, оскільки відчували, що Закон є фальшивим, а тому може бути наступним складом ВРУ сксованим.
Враховуючи важливість інституту представництва у XVI ст. , автори Статуту 1588 р., у 56 артикулі, детально регламентували процедуру оформлення представництва. Артикул 56 має відповідну назву «Про доручення справи і надання повноважень іншим за себе в суді виступати»і містить наступні положення: «Уставуємо теж, де б хто за позвами не міг бути на суді, як за хворобою, так і за іншими якими причинами і потребами своїми, тоді прокуратора ( тогочасна назва адвоката) або уповноваженого свого має замість себе перед судом поставити, однак уповноважений або прокуратор інший і інакше призначений і в суді прийнятий бути не має, доки йому особисто не буде доручено справу чужу перед врядом будь-яким вести ... і з того вряду він повинен випис із книг взяти ... .і за таким урядовим свідоцтвом можуть бути прокураторами і неосілі люди в цьому панстві, Великому князівстві Литовському. А хто б через хворобу свою або за віддаленістю доручення повноважень на вряді визнати не міг, така людина має уповноваженому своєму ведення' справи доручити листом відкритим».
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Ну, в принципі, робоча конячку з команди Порошенка свою роботу виконала. Закони написані, позитивні рецензії міжнародних організацій отримані, в парламент подані, значна частина з них прийнято як Закони, частина вже діє... Але: потрібно ж було швидше! Потрібно було викрутити руки-ноги нардепам, щоб хоча би прийняли всі ті Закони!
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Проблема Порошенка схожа на проблему Ющенка - це віра у своє месіанство і відірваність від реального життя. У мене є знайомий, який може організувати будь-яку справу - має талант. Але швидко холоне до цієї справи і пускає її на самоплив. усуваючись від неї. Але у нього є щоденник, у якому він ставить "плюс" навпроти начебто виконаного завдання. Схоже, у Порошенка така ж проблема. Краще започаткувати менше справ і реформ, але довести їх до ефективного фінішу. Жаль, що через властивості характеру Порошенкадо влади дорвалася популястська Зекоманда.
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За это днище пороха уже надо забывать, уже Зеленский президент.
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Ваша зелена паства ще довго буде згадувати Порошенка. Спочатку зі злобою та іронією, як зараз. потім з роздратуванням, бо "віновати в нашіх бєдах папєрєднікі" (Азаров), а через деякий час - з ностальгією, як на Дрнбасі - українські часи. Новый Верховный Суд, ВАКС, повышение зарплат судей, - экс-замглавы АП Филатов рассказал об итогах работы - Цензор.НЕТ 7344 Ви ж умудряєтеся у кожному коменті на кожній гілці Порошенка згадати.
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Сам главное вспомнил, а на меня наезжает. Новый Верховный Суд, ВАКС, повышение зарплат судей, - экс-замглавы АП Филатов рассказал об итогах работы - Цензор.НЕТ 898
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Пост свій перечитай вище від мого. Новый Верховный Суд, ВАКС, повышение зарплат судей, - экс-замглавы АП Филатов рассказал об итогах работы - Цензор.НЕТ 8591 Той, який я прокоментував лише. Новый Верховный Суд, ВАКС, повышение зарплат судей, - экс-замглавы АП Филатов рассказал об итогах работы - Цензор.НЕТ 8591
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Повышать зарплаты судьям куда еще дальше, в такой нищей стране как сейчас Украина, и платить несколько сотен тысяч грн зарплаты в месяц, это уже беспредел.
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судьям можно нормально платить - и бюджет не лопнет, но могут лопнуть налогоплательщики от такого количества судей и чиновников))
можно бесконечно повышать, хоть и не гарантия от коррупции, но это бюджетные деньги с ремонта дорог, больниц, строительства мостов и тд.
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Маленькая у судей зарплата, потому и берут взятки. Нужно платить по мильёну, или даже по мильярду, тогда может брать не будут? Нет, всё-равно будут, только побольше... Китайцы корупционеров расстреливают, и всё-равно не помогает. Вот если выпороть плетьми на майдане...
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Даже если весь бюджет по судьям раскидать, а привычка взятки брать все равно останется, это у них в крови.
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Я так понял, главное и единственно реальное завоевние Революции Достоинства, за которое на Майдане положила головы Небесная Сотня - это заоблачные зарплаты и пенсии судей.
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чому?

як завжди після революцій-"нагородження непричетних"- звання Героя Грицаку,24 генеральскі звання( в тому числі відповідальному за згорівші арсенали)...
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В підсумках крім підвищення зряплати нічого не виявилось.
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"Новый раздел в Конституции о правосудии, новые законы о судоустройстве, о ВСП, о Конституционном Суде, об Антикоррупционном суде, ..................................................
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ЭТО ТА СУДЕБНАЯ РЕХВОРМА КОТОРОЙ ТАК ГОРДИТСЯ ПОРОШЕНКО

НАПОМНЮ ОСНОВНЫЕ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

НИ ОДИН ТОП КОРРУПЦИОНЕР НЕ СИДИТ В ТЮРЬМЕ ЗА КОРРУПЦИЮ!!!

ОТМЕНА КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ СТАТЬИ О НЕЗАКОННОМ ОБОГАЩЕНИИ И ТЕПЕРЬ 41 ТОП КОРРУПЦИОНЕР НЕ ПОНЕСЕТ АБСОЛЮТНО НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ЗАКОНОМ УКРАИНЫ ПРИЧЕМ БЕЗ ПРАВА НА ОБЖАЛОВАНИЕ!!!

И МНОГИЕ ДРУГИЕ БЕСПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОВЛАСТНЫХ СУДОВ ПОРОШЕНКО

ПОТОМУ ШО ЭТА РЕХВОРМА ПИСАЛАСЬ ТЕМИ и ДЛЯ ТЕХ КТО ЖИВЕТ ПО ПОНЯТИЯМ Новый Верховный Суд, ВАКС, повышение зарплат судей, - экс-замглавы АП Филатов рассказал об итогах работы - Цензор.НЕТ 8671

А НЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЖЕЛАЮЩИХ ЖИТЬ В ПРАВОВОМ ОБЩЕСТВЕ.
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НИКТО НЕ ОТВЕТИЛ ЗА ВЗРЫВЫ 5 СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ СКЛАДОВ С БОЕПРИПАСАМИ ТЕМ БОЛЕЕ ЕЩЕ и В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ!!!

НИКТО НЕ ОТВЕТИЛ ЗА ИЛОВАЙСКИЙ и ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ КОТЛЫ!!!

НИКТО НЕ ОТВЕТИЛ ЗА РАССТРЕЛ ЕВРОМАЙДАНА!!!

НИКТО НЕ ОТВЕТИЛ ЗА ТОП КОРРУПЦИЮ В "УКРОБОРОНПРОМЕ" и ЭТО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!!!
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Высокие зарплаты судей за счет украинцев - судьи выполняют указания Филатова из АП и на народ забили.
Высокие зарплаты врачей за счет украинцев - уровень медицины упал в разы, взятки остались, народ платит два раза, в больницу и в карман врачу.

Чем Филатов хвалится, тем что опять развел и обобрал народ?

То что сам Филатов им вся многотысячная банда чиновников живеет ТОЛЬКО за счет народа который они гнобили о обворовывали, Филатов молчит.
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В упор не вижу судебной реформы. Может у меня со зрением что-то?
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а её никто не видит)))
только с Европы нам про неё рассказывают ))
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Пилять... *****, он как с другой планеты! У судей за одно "решение" вопроса, как зарплата за год! Что ты им хочешь повысить? на чай что бы хватало? Ты им еще социальную помощь, как депутатам, в размере 1500 грн выпиши! Не зарплаты повышать, а ответственность, тюремные сроки, шкуру живьем сдирать за взятки и неправомерные решения!
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а они все с другой планеты - называется новая процветаюшая Украина - а жители там БПП )) Новий Верховний Суд, ВАКС, підвищення зарплат суддів, - екс-заступник голови АП Філатов розповів про підсумки роботи - Цензор.НЕТ 7626
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Попытки досрочно сменить состав ВСП и ВККС для того, чтобы вернуть на должности в суде тех, кто этой должности не соответствует; попытки открутить назад реформу через Конституционный Суд и/или парламент. Как говорится, следите за руками обычных подозреваемых.

=====================================================================

А КАК ХИТРОМУДРО СКАЗАНО О СМЕНЕ СОСТАВА ВСП и ВККС КУДА ПОРОШЕНКО НАПИХАЛ СВОИХ ЛЮДЕЙ ДЛЯ КРЫШЕВАНИЯ СВОЕЙ КОРРУПЦИОННОЙ ШОБЛЫ

ЭТО ТАК НАПОМИНАЕТ ДЕВИЗ ПОРОШЕНКО и ЕГО ВОРОВСКОЙ ШОБЛЫ:

НЕ КРИТИКУЙТЕ ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО - ИНАЧЕ ПУТИН НАПАДЕТ!!!

ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРАНЫ НАОБОРОТ НУЖНО ВСЕХ НАХОДЯЩИХСЯ У ВЛАСТИ СЛУЖИТЕЛЕЙ КОРРУПЦИОННОЙ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО: УВОЛИТЬ и ПРИЧЕМ В САМУЮ ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!!!








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Парашенко должен сидеть в тюрьме.
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Особенно впечатляют работа и достижения аппеляционных судов, не спорю. Тока вот судьи там какие-то кволые, массово болеют.
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ну не просто болеют - а по-новому потужно )))
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Итоги 5-летней работы Филатова:

1. Полный провал судебной реформы. Судьи как брали $$$ все 28 лет, так и берут.
2. Тотальная ненависть общества к прогнившей судебной системе.
3. Управляемость судебной системы. Как по телефону скажут, так суд и решит.
4. Отсутствие закона и справедливости, незащищенность частной собственности.
5. Ну и самое сладкое - Личное Обогащение. За 5 лет работы Филатова на этой должности он стал долларовым миллионером, а по непонятному стечению обстоятельств у его гражданской жены Анны Бабич, партнера юрфирмы AQUEO, откуда-то появились миллионные заказы.

Типичный гнилой представитель Системы, проклятый своим народом.
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ну не надо наговаривать - чел живет по-новому как положено БПП и розенб..ей ))
кстиати на ветке ни одной порохни - ау Исландии, ау губкобобы ))
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вот и мне интересно.. повышать судьям то , что им и так нахрен не нужно.. это зачем?
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Это не реформы. Это полная херня. На манеже всё те же. Поменяли названия и выдавили не угодных. Вот и вся "реформа".
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ну реформы от порохни - повышение цен всем - а мульям, пркувором и бпп - життя по-новому и миллионы )) Новий Верховний Суд, ВАКС, підвищення зарплат суддів, - екс-заступник голови АП Філатов розповів про підсумки роботи - Цензор.НЕТ 8538 Новий Верховний Суд, ВАКС, підвищення зарплат суддів, - екс-заступник голови АП Філатов розповів про підсумки роботи - Цензор.НЕТ 8538
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Неідовзі суд обов"язково оцінить "досягнення" пана Філатова в царині корупції.
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Порошенка есть заслуги но он сам виноват и его команда -что призидент зеленский
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главное сколько украл этот филатов .домик какой у него ну и прочие прелести жизни на халяву .
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