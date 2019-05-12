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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Байден (407) Зеленский (1190) США (14945) Джулиани (1)

 Зеленский не хочет быть втянутым во внутриполитическую борьбу в США, - The Washington Post

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский не хочет быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, соратники избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили в субботних интервью о своих опасениях, что их втягивают во внутриполитическую борьбу в Соединенных Штатах, в которой вероятно хотят победить за счет Украины.

Отмечается, что опасения команды Зеленского связаны с намерением властей США убедить Киев провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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Именно с этой целью, а также для обсуждения расследования, связанного с интересами президента США Дональда Трампа и делом о вмешательстве РФ в президентские выборы в 2016 году, и собирался прибыть в Украину личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, который в итоге решил отменить свой визит.

Один из членов команды Зеленского, который говорил на условиях анонимности, сказал, что у избранного президента рассматривают интерес Трампа к расследованиям как внутреннее дело США и твердо намерены не дать данному вопросу отвлечь Зеленского от повестки дня.

Источник: https://censor.net.ua/n3126426
 
   
 Топ комментарии
 
"Термос" вместо Томоса, опять же
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Таня! вам канал "г+г" прямо в мозг транслируют?!..
ваш внутренний голос Каломойского приказывает вам ненавидеть Пороха?!
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Луценко по наводке пороха решил влезть в американскую политику со своим обычным набором наглого вранья. Терять то уже , они полагают, нечего. Только вот с американцами такие шуточки плохи.
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адвокат президента США Рудольф Джулиани, о визите которого говорилось выше, решил с вояжем в Украину повременить.
В своем интервью телеканалу Fox News адвокат заявил: "Я убежден, исходя из того, что услышал от двух очень надежных людей..., что президент окружен людьми, которые являются врагами президента Трампа, и людьми, которые, по крайней мере, в одном случае, явно коррумпированы и вовлечены в эту схему".
Дабы избежать соприкосновения с данным контингентом, он и решил отложить свой визит "на потом", тем самым, опосредственно обвинив окружение Зеленского в помощи демократам в 2016 году.
Кстати, чуть не забыл про Лещенко, которого в интервью телеканалу Fox News Рудольф Джулиани назвал одним из числа врагов Дональда Трампа.
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Джулиани частное лицо. Таких в Америке еще 300+ миллионов.
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Даже инаугурации не было, а зелю уже начали "бить" не подецки... Пусть знает свое место этот зебиленыш)))
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Трамп б'є рекорди непопулярності
https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский не хочет быть втянутым во внутриполитическую борьбу в США, - The Washington Post
 
 
 
 
 
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