 Зеленский не хочет быть втянутым во внутриполитическую борьбу в США, - The Washington Post

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, соратники избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили в субботних интервью о своих опасениях, что их втягивают во внутриполитическую борьбу в Соединенных Штатах, в которой вероятно хотят победить за счет Украины.

Отмечается, что опасения команды Зеленского связаны с намерением властей США убедить Киев провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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Именно с этой целью, а также для обсуждения расследования, связанного с интересами президента США Дональда Трампа и делом о вмешательстве РФ в президентские выборы в 2016 году, и собирался прибыть в Украину личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, который в итоге решил отменить свой визит.

Один из членов команды Зеленского, который говорил на условиях анонимности, сказал, что у избранного президента рассматривают интерес Трампа к расследованиям как внутреннее дело США и твердо намерены не дать данному вопросу отвлечь Зеленского от повестки дня.