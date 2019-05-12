 Украина узнает всех, кто получит паспорт РФ. Усидеть на двух стульях не выйдет, - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook написал член комитета ВР по нацбезопасности Дмитрий Тымчук (НФ), передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что 7 мая в "ДНР" официально запущен процесс оформления документов для тех, кто хочет получить гражданство РФ по упрощенной процедуре, предусмотренной Указом президента РФ от 24 апреля 2019 года.

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"Немало представителей ОРДЛО из числа украинских граждан, желающих получить российское гражданство, искренне надеются на то, что факт получения паспорта РФ удастся скрыть", - отмечает Тымчук и предупреждает, что скрыть эту информацию не удастся.

В качестве примера он приводит копию "паспорта гражданки ДНР" Талакиной В.А., поданного в пакете документов на получения гражданства РФ.

"Виктория Талакина является "любимой женщиной" Дениса Пушилина т.е. его гражданской женой. Также, стоит "поздравить" Пушилина с рождением 13.11.2018 года сына - Талакина Евгения Денисовича, которого записали на фамилию матери", - сообщает подробности нардеп.





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"В общем, т.н. "граждане ДНР", кто уже подал документы на гражданство РФ: скоро ждите и свои документы в режиме онлайн. Усидеть на двух стульях - не получится", - резюмирует Тымчук.