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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины, Общество
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Все про:паспорт (747) Россия (72753) Тымчук (1686)

 Украина узнает всех, кто получит паспорт РФ. Усидеть на двух стульях не выйдет, - Тымчук

Факты подачи гражданами Украины, которые проживают в ОРДЛО, документов на получение российских паспортов становятся известны украинской власти.

Об этом на своей странице в Facebook написал член комитета ВР по нацбезопасности Дмитрий Тымчук (НФ), передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что 7 мая в "ДНР" официально запущен процесс оформления документов для тех, кто хочет получить гражданство РФ по упрощенной процедуре, предусмотренной Указом президента РФ от 24 апреля 2019 года.

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"Немало представителей ОРДЛО из числа украинских граждан, желающих получить российское гражданство, искренне надеются на то, что факт получения паспорта РФ удастся скрыть", - отмечает Тымчук и предупреждает, что скрыть эту информацию не удастся.

В качестве примера он приводит копию "паспорта гражданки ДНР" Талакиной В.А., поданного в пакете документов на получения гражданства РФ.

"Виктория Талакина является "любимой женщиной" Дениса Пушилина т.е. его гражданской женой. Также, стоит "поздравить" Пушилина с рождением 13.11.2018 года сына - Талакина Евгения Денисовича, которого записали на фамилию матери", - сообщает подробности нардеп.

Украина узнает всех, кто получит паспорт РФ. Усидеть на двух стульях не выйдет, - Тымчук 01
Украина узнает всех, кто получит паспорт РФ. Усидеть на двух стульях не выйдет, - Тымчук 02

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"В общем, т.н. "граждане ДНР", кто уже подал документы на гражданство РФ: скоро ждите и свои документы в режиме онлайн. Усидеть на двух стульях - не получится", - резюмирует Тымчук.

Украина узнает всех, кто получит паспорт РФ. Усидеть на двух стульях не выйдет, - Тымчук 03

Источник: https://censor.net.ua/n3126424
 
   
 Топ комментарии
 
А крысчане, принявшие мордорское гражданство, сколько Украинских загранпаспортов получили, известно? Уж сколько там двустульежопых! Или то "всенашилюди"?
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Украине выгодна эта паспортизация. Тех кто получил паспорт нужно лишать украинского гражданства,это сепары и они себя легитимизируют, а при освобождении Донбасса их нужно выгнать с нашей территории за 24 часа и естественно ,они теряют право голоса на выборах.
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Лишать гражданства может и нужно, но вот будут ли? Пока только разговоры. А этих манкуртов сейчас начнет вал прибавляться. Когда их число станет очень большим, наши может наконец и очухаются, только бы не было поздно.
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Украине выгодна эта паспортизация. Тех кто получил паспорт нужно лишать украинского гражданства,это сепары и они себя легитимизируют, а при освобождении Донбасса их нужно выгнать с нашей территории за 24 часа и естественно ,они теряют право голоса на выборах.
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Лишать гражданства может и нужно, но вот будут ли? Пока только разговоры. А этих манкуртов сейчас начнет вал прибавляться. Когда их число станет очень большим, наши может наконец и очухаются, только бы не было поздно.
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Думаю будут. Новый парламент ,надеюсь, будет более вменяемым, а от этих рептилоидов, что сейчас уже нечего ждать,это биороботы. Все зависит от законов Рады.
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Пусть сдают все свои другие паспорта или в тюрьму. Но можно в законе прописать запрещение только двойного гражданства с агрессором.
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Если Игоря Валерьевича в тюрьму, то ведь Украина без президента останется
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Только с агрессором... (а агрессор как-то в конституции обозначен???).. только с большим агрессором.. только если у тебя рыжие волосы.. только если рост ниже 165 см.. Так что-ли?Или запрет или разрешение - и никакие только вот для...
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Не будет, данный парламент самый проукраиский, дальше будет только хуже.
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Для цього треба змінювати закон про громадянство.
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Важко. Навіть новообрана ВР не буде цього робити.
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Почему? Законы должны писаться на благо страны, тем более при военной агрессии. Зачем такая Рада,которая не принимает адекватных законов? Нужно еще перед выборами спрашивать партии будут ли они менять закон о гражданстве в связи с действиями агрессора или будут ждать присоединения части Донбасса к РФ.Тут выходов только два.
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когда же вы все повзрослеете - в этой жизни мы делает только то, шо можем сделать - аксиома это - еще раз - аксиома ее не надо доказывать -вот из этого и надо исходить - тогда над вами не будут смеяться ,с того шо вы пишите и да это дружеский совет ,спасибо не надо))) Ali Hasan вам уже написал - как будет - и это аксиома))
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Тому, що спочатку прорахуйте наслідки такого рішення для Закарпаття, Буковини...і для Коломойського.
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Бо це - кацапські документи. Ви бачили, щоб документи, подані на отримання скажімо британського, чи американського громадянства були пом'яті? Ні. Яка повага до країни, така повага до її громадянства. Украина узнает всех, кто получит паспорт РФ. Усидеть на двух стульях не выйдет, - Тымчук - Цензор.НЕТ 3558 Украина узнает всех, кто получит паспорт РФ. Усидеть на двух стульях не выйдет, - Тымчук - Цензор.НЕТ 2191
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Видимо были использованы вместо туалетной бумаги
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А узнает ли Украина тех кто получил паспорта других государств？😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
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Бо це - кацапські документи. Ви бачили, щоб документи, подані на отримання скажімо британського, чи американського громадянства були пом'яті? Ні. Яка повага до країни, така повага до її гроиадянства.
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Порошенко хоть не забыли дать, ему же скоро в ростов бежать надо.
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А крысчане, принявшие мордорское гражданство, сколько Украинских загранпаспортов получили, известно? Уж сколько там двустульежопых! Или то "всенашилюди"?
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Вы не владеете ситуацией вообще.

Жители крыма, не смотря на их желание, так и не стали полноправными ГРАЖДАНАМИ рашки, т.к. они не прошли всех процессуальных норм получения гражданства, получив только паспорт-аусвайс.

Вот так вот. Україна дізнається про всіх, хто отримає паспорт РФ. Всидіти на двох стільцях не вийде, - Тимчук - Цензор.НЕТ 539
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Давно это алкаша - Тымчука слышно не было, в запое был
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Нема тако1 процедури - вп1знання. Нема закону про те, щоб лишити пенс1й тих, хто получив другий паспорт. Бо громадянином в1н поки що лишаэться. Тут ще треба попрацювати нашим депутатам. А вони зараз за вибори хвилюються, а не за нас.
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Та кацапи самі ж і продадуть ці списки за бояру. )))
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потому и помятые-жажда бояры вынудила вытащить копии документов на себе Украина узнает всех, кто получит паспорт РФ. Усидеть на двух стульях не выйдет, - Тымчук - Цензор.НЕТ 7324
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С Семочко надо разбираться.
Тут вы правы.
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Це не дуже легко "впізнати" всіх, хто отримав кацапські паспорти, адже міграційна служба паРаші не викладає свої данні в Інтернет. Тому допоки буде проходити процедура "впізнання", ще не один місяць "лугандони" (ті, хто отримав паспорти) будуть отримувати по 2 пенсії і лити лайно на Україну.
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талакіна непогано прилаштувалася, сармак гребе за просто так
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Не должно быть дискриминации, если украинец принимает любое другое гражданство, он должен автоматически терять украинское, со всеми гражданскими обязанностями и правами.
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закона нема, а депутани), не будуть приймати таке - бо самі мають декілька!
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Тому потрібно дожимати Зеленського щоб він виконав свої обіцянки і через механізм референдуму прийняти такий закон.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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добре було би!
але як з імплементацією результатів референдума? знову через депутанів?! Украина узнает всех, кто получит паспорт РФ. Усидеть на двух стульях не выйдет, - Тымчук - Цензор.НЕТ 9824
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Тут згоден, воны добровільно на це не підуть, прийдеться їх змушувати, благо досвід жорстоких протетів у нас є.
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Тобто можна вже не вірити у виконання цих обіцянок.
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Тобто при Яновичі ми не вірили, що буде прийнята Асоціація з ЄС, але ось як воно вийшло... Ці пункти, це основа виборчої программи ЗЕ, кістяк, якщо влада почне викручуватися, буде Майдан 3.
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Асоціація з ЄС прийняли не при януковичі. А на Майдан 3 можемо зібратися, бо нова влада вже бреше.
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1.Чтобы стать ассоциированным членом ЕС, нам потребовалось отправить овощ на ростов
2.Где Майдан-3? "тарифы и война, это не прерогатива президента", хотя это было одно из ключевых обвинений оппонента
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***** хохлів забирає з України...
крисчанє), луганда, +300тисяч, шо паспорта кацапії отримали в кацапії -
загалом буде до 6 мільйонів душ(((((
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Было бы неплохо и честно лишить граждансвта всех, кто получит российские паспорта, заодно и пенсии и детских денег всю эту вату лишить - очень бы снизилась бы нагрузка на бюджет, потому что они получают просто огромные пенсии. Да и на территорию Украины им сложней будет попасть по российскому паспорту.)))
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список трьохпаспортників у студію!
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Щоб позбутися україньського громадянства, мені потрібно сплатити 380 євро. Тепер я знаю, як мені цих грошей не сплачувати
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а остальные...двух-трех и более паспортные задрожали? или заржали?
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У них другая забота. Одни переобуваются. Другие учатся езде на лисапедах, чтоб избиратели и дальше верили в сказку про слугу народа...
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Пусть пока оформляются. Главное не спугнуть. Как говорит народная китайская мудрость: "Чтобы успешно избавиться от сорняков, нужно сначала дать им прорасти".
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Наприклад стало відомо списки усіх ціх людей. ЩО ДАЛІ ПАНОВЕ? заборонити в'їзд до України? Не смішіть
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Совсем Тымчук обалдел - толку с его фото? И без того известны МИЛЛИОНЫ крымчан. получивших российские паспорта и прочие 280 000 за 5 лет, получившие гражданство РФ, т.к. они все отправили отказ от украинского гражданства в украинские официальные инстанции. потому что такой отказ был условием предоставления российского гражданства. Теперь РФ отменила такое уведомление для дончан, но чем они отличаются от прочих получивших российское гражданство? Если Украина решит наказывать вообще всех, как то принявших гражданство РФ, то доведется прежде всего крымчан драть, вместе с героями, вроде Сенцова, а если именно дончан выделить, то как неофициальные фото могут послужить основанием для наказания? Официально РФ ничего не сообщит, кто получил ее паспорта, а агентурные сведения к делу не пришьешь.
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что за нация такая новая у вас появилась "крымчане"?
кто это такие?
нет никаких крымчан. есть жители крыма.
так вот, жителям крыма российско-фашистские оккупанты на крыме не предлагали добровольно писать заявления о принятии гражданства Фашистской россии.
жителям крыма ПРОСТО выдали паспорта Фашистской россии, считай аусвайс.

Гражданства Фашистской россии жители крыма так и не получили.
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Паспорта не бывает без фотографии, которую человек сам приносит или не приносит, если не хочет получать паспорт и принимать гражданство, так что даже технически без воли получающего никто ему не может всучить ни паспорт, ни гражданство.
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то есть по вашему выходит так:

нет никакого узаконенного процесса получения гражданства и всё упирается только в фотографию 3х4.

Я правильно вас понял?
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мало того.

Фашистская россия провозгласила такое: кто родился и проживал на крыме до 2014 года .... есть гражданами россии.

Это кто так решил?
Вот просто так кацапы взяли и решили.
Так и Сенцова они считают гражданином россии, потому что он жил на крыме до 2014.

Простите, кого интересует БРЕД фашистов-россиян.
Мало ли что взбредёт в голову психопатам.

Есть законодательный процесс получения гражданства:
1. письменное заявление на имя главы государства.
2. оплата пошлины
3. получение гражданства.
4. получение паспорта.

А на крыме никто никуда и никому никаких заявлений не писал и никто никаких пошлин не оплачивал.
А то, что кацапы там себе в своей шизофренической башке навыдумывали, это никого не интересует.

С даунбацам всё гораздо серьёзнее - здесь кацапы предлагают ПО ЗАКОНУ получить гражданство Фашистской россии.
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О как! У наших народных обранцев и прочих чинуш за все эти годы так и не смогли выявить двойное гражданство, "...бо у 21 сторіччі у одній із європейських держав, виявляється нема необхідних інструментаріїв"! А тут несколько сот тысяч паспортов из гебисткой державы и на тебе: все документы на столе! Такие заявления могут делать либо лгуны либо полные идиоты.
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"Факты подачи гражданами Украины, которые проживают в ОРДЛО, документов на получение российских паспортов !!!!!"

Абсолютно неправильная трактовка.

В данном случае речь идёт о подаче документов НА ПОЛУЧЕНИЕ российского гражданства.


Если на крыме российско-фашистские оккупанты ограничились ПРОСТО раздачей паспортов-аусвайсов, то в случае с даунбацам речь идёт о получении гражданства Фашистской россии.

Вот поэтому и такая жесткая реакция Украины.
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Лишать гражданства Украины автоматически,такую шваль.Закон это позволяет
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Ничего хорошего в этом нет, не разделяю ликования форумчан. Если раньше ***** защищало русский язык, то сейчас оно уже официально будет защищать новоиспеченных рассеян. Эти паганые бамажки оно и раньше выдавало, но сейчас вскрылось окончательно и пошло вабанк. И самое циничное- это реакция запада. Даже обеспокоенности не выразили в оон.
Просто офигеть. ***** уже в открытую использует свои схемы по легализации захваченных территорий - а в ответ созерцательная тишина
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Вот поэтому, на основе моих постов выше, людей даунбаца, которые согласятся ПОЛУЧИТЬ ИМЕННО ГРАЖДАНСТВО Фашистской россии, а не аусвайс как на крыме, - Украина и должна лишать гражданства Украины.
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А почему украинец с венгерским паспортом - это хороший украинец, а украинец с русским паспортом - плохой? Агрессор? А если завтра Венгрия нападет что тогда?
В ********* ты можешь иметь другие гражданства, но обязан об этом сообщать. Вот несообщение о другом гражданстве - это преступление.
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Венгерский паспорт гражданину Украину НИКТО и выдавал.
Все те, кто получал паспорт Венгрии получали гражданство Венгрии по всем законам, которые приняты во всем цивилизованном мире.

Вы абсолютно не владеете знаниями в этой сфере и поэтому у вас вначале вашего поста звучит только слово ПАСПОРТ, но в конце своего поста вы перескакиваете уже на ГРАЖДАНСТВО.
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Кстати, о гражданах Украины в Крыму - как там, лицам отслужившим срочную в ВС страны-агрессора и соответственно проигнорировавшим свой долг службы в ВСУ, также сохраняется возможность пользования украинским внутренним паспортом, необходимым для получения заграничного? Минюст, совет безопасности и уходящий гарант замест вразумительного ответа, как правило начинают с новой силой выть: Ще не вмерла Україна...
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Нет.
Военные предатели внесены в правоохранительную базу и подлежат аресту в Украине.
Как это уже и было неоднократно.
Читайте прессу.
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Ссылочку в студию!
P.S. Имеетя в ввиду не украинские военнослужащие в Крыму, изменившие присяге весной 15 года, а именно новобранцы уже на анексированной территории.
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ссылочки в интернете.
поишите сами.

"Новобранцам", о которых вы говорите, на оккупированной территории российско-фашистские оккупанты выдавали паспорта в 2014-2018 гг с возраста 14 лет. В Украине на 2018 г получения паспорта гражданина Украины с 16 лет. Поэтому все новобранцы из крыма не являются гражданами Украины.
Поэтому жители крыма и вывозили своих детей в Украину, дабы те не стали гражданами Фашистской россии.
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И что из того? Любой суд в Украине обяжет признавать их гражданами Украины (со всеми правами)! Для того, чтоб были последствия надо КАРДИНАЛЬНО МЕНЯТЬ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА, а для этого нужно полностью изменить раздел КОНСТИТУЦИИ о гражданстве и прописать ПРИМАТ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НАД МЕЖДУНАРОДНЫМ (чтоб ни одна москальская голая обезьяна не ссылалась на свои якобы "права") и принять новый закон "О ГРАЖДАНСТВЕ, ПОДДАНСТВЕ И ЖИТЕЛЬСТВЕ В УКРАИНЕ"!
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выявить . мудаков и предателей в принципе в нашем цифровом мире не сложно . а дальше что ? реально ничего . лишить украинского гражданства ? так закона такого пока нет . вероятность что он пройдет через Раду не велика . так как добрая половина депутатов имеют по несколько паспортов в том числе уверен у некоторых имеются и российские . те кто думает что это какая то не такая Рада а вот выберем другую и все поменяется пуская расслабятся . выберем тех же самых . только теперь они перебегут из БПП в ЗЕ команду

так что самое большее что может быть хитрожопым наваросам с двумя паспортами это занесение в базу " Миротворца" да на КПП самых глупых будут понемногу отлавливать поэтому более продуманным придется украинские пенсии и выплаты получать через решал не выезжая к нам . вот и все
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пусть выдают что там хотят. А спец . службы если им это нужно пусть вычисляют.
И каждый занимается своим делом.
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И по Крыму живенько обменялись базами пенсионного обеспечения с "оккупантом"! Крымчанам пенсии, заработанные в Украине, оказывается платить не нужно... Крым продали вместе с народом...
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