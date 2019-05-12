 Украина узнает всех, кто получит паспорт РФ. Усидеть на двух стульях не выйдет, - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook написал член комитета ВР по нацбезопасности Дмитрий Тымчук (НФ), передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что 7 мая в "ДНР" официально запущен процесс оформления документов для тех, кто хочет получить гражданство РФ по упрощенной процедуре, предусмотренной Указом президента РФ от 24 апреля 2019 года.
"Немало представителей ОРДЛО из числа украинских граждан, желающих получить российское гражданство, искренне надеются на то, что факт получения паспорта РФ удастся скрыть", - отмечает Тымчук и предупреждает, что скрыть эту информацию не удастся.
В качестве примера он приводит копию "паспорта гражданки ДНР" Талакиной В.А., поданного в пакете документов на получения гражданства РФ.
"Виктория Талакина является "любимой женщиной" Дениса Пушилина т.е. его гражданской женой. Также, стоит "поздравить" Пушилина с рождением 13.11.2018 года сына - Талакина Евгения Денисовича, которого записали на фамилию матери", - сообщает подробности нардеп.
"В общем, т.н. "граждане ДНР", кто уже подал документы на гражданство РФ: скоро ждите и свои документы в режиме онлайн. Усидеть на двух стульях - не получится", - резюмирует Тымчук.
Жители крыма, не смотря на их желание, так и не стали полноправными ГРАЖДАНАМИ рашки, т.к. они не прошли всех процессуальных норм получения гражданства, получив только паспорт-аусвайс.
Вот так вот.
Тут вы правы.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
але як з імплементацією результатів референдума? знову через депутанів?!
2.Где Майдан-3? "тарифы и война, это не прерогатива президента", хотя это было одно из ключевых обвинений оппонента
крисчанє), луганда, +300тисяч, шо паспорта кацапії отримали в кацапії -
загалом буде до 6 мільйонів душ(((((
кто это такие?
нет никаких крымчан. есть жители крыма.
так вот, жителям крыма российско-фашистские оккупанты на крыме не предлагали добровольно писать заявления о принятии гражданства Фашистской россии.
жителям крыма ПРОСТО выдали паспорта Фашистской россии, считай аусвайс.
Гражданства Фашистской россии жители крыма так и не получили.
нет никакого узаконенного процесса получения гражданства и всё упирается только в фотографию 3х4.
Я правильно вас понял?
Фашистская россия провозгласила такое: кто родился и проживал на крыме до 2014 года .... есть гражданами россии.
Это кто так решил?
Вот просто так кацапы взяли и решили.
Так и Сенцова они считают гражданином россии, потому что он жил на крыме до 2014.
Простите, кого интересует БРЕД фашистов-россиян.
Мало ли что взбредёт в голову психопатам.
Есть законодательный процесс получения гражданства:
1. письменное заявление на имя главы государства.
2. оплата пошлины
3. получение гражданства.
4. получение паспорта.
А на крыме никто никуда и никому никаких заявлений не писал и никто никаких пошлин не оплачивал.
А то, что кацапы там себе в своей шизофренической башке навыдумывали, это никого не интересует.
С даунбацам всё гораздо серьёзнее - здесь кацапы предлагают ПО ЗАКОНУ получить гражданство Фашистской россии.
Абсолютно неправильная трактовка.
В данном случае речь идёт о подаче документов НА ПОЛУЧЕНИЕ российского гражданства.
Если на крыме российско-фашистские оккупанты ограничились ПРОСТО раздачей паспортов-аусвайсов, то в случае с даунбацам речь идёт о получении гражданства Фашистской россии.
Вот поэтому и такая жесткая реакция Украины.
Просто офигеть. ***** уже в открытую использует свои схемы по легализации захваченных территорий - а в ответ созерцательная тишина
В ********* ты можешь иметь другие гражданства, но обязан об этом сообщать. Вот несообщение о другом гражданстве - это преступление.
Все те, кто получал паспорт Венгрии получали гражданство Венгрии по всем законам, которые приняты во всем цивилизованном мире.
Вы абсолютно не владеете знаниями в этой сфере и поэтому у вас вначале вашего поста звучит только слово ПАСПОРТ, но в конце своего поста вы перескакиваете уже на ГРАЖДАНСТВО.
Военные предатели внесены в правоохранительную базу и подлежат аресту в Украине.
Как это уже и было неоднократно.
Читайте прессу.
P.S. Имеетя в ввиду не украинские военнослужащие в Крыму, изменившие присяге весной 15 года, а именно новобранцы уже на анексированной территории.
поишите сами.
"Новобранцам", о которых вы говорите, на оккупированной территории российско-фашистские оккупанты выдавали паспорта в 2014-2018 гг с возраста 14 лет. В Украине на 2018 г получения паспорта гражданина Украины с 16 лет. Поэтому все новобранцы из крыма не являются гражданами Украины.
Поэтому жители крыма и вывозили своих детей в Украину, дабы те не стали гражданами Фашистской россии.
так что самое большее что может быть хитрожопым наваросам с двумя паспортами это занесение в базу " Миротворца" да на КПП самых глупых будут понемногу отлавливать поэтому более продуманным придется украинские пенсии и выплаты получать через решал не выезжая к нам . вот и все
И каждый занимается своим делом.