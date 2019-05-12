 План действий Зеленского на первые 100 дней готов на 95%, - Данилюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Liga.net советник Зеленского, экс-министр финансов Владимир Данилюк.
По его словам, программа на первые 100 дней состоит из "приоритетов и путей реализации", а ее готовность он оценивает в 95%.
"Я бы оценил готовность в 95%. Это документ, в котором пошагово расписано, что именно мы собираемся делать... В команде (Зеленского. - Ред.) достаточно людей без опыта воплощения изменений. Они считают, что можно сделать очень многое за очень короткое время. А, когда не удастся реализовать часть обещанного, это приведет к дискредитации президента. Поэтому важна приоритизация. Программа 100 дней - это про приоритеты и пути реализации. Следующий шаг - отбор сильных людей по этим направлениям", - рассказал Данилюк.
Экс-министр финансов отметил, что приоритетами программы Зеленского является борьба с коррупцией, "наведение порядка в судебной системе", реформу СБУ и создание Службы финансовых расследований, которая возьмет на себя часть функций СБУ и Национальной полиции.
Пункт 1-й. Головне не обісратися. А там подивимося.
90% протестного электората. Для того что бы удержать власть в этой стране и был придуман
"народный президент" зеленский.
НА СПІВПРАЦЮ.
А єдиною УМОВОЮ ЦЬОГО БУДЕ ФОРМАЛЬНА можливість розпуску ВР.
Источник: https://censor.net.ua/n3126422
Это мы поняли, "*********"(С)
А вот как насчет денежек: "Украина не получит транш МВФ в 2019 году - JP Morgan
Украинские власти не выполнили рекомендации МВФ о либерализации цен на газ, что делает маловероятным получение транша по программе stand-by, сказано в исследовании аналитиков американского финансового холдинга JP Morgan.
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Ведь ЗЕбилов предупреждали?
Ведь их же - предупреждали?
В "Квартале 95" было весело?
Ну и оки-доки. За удовольствие надо платить
- Папа, а почему на одних домах крыши зелёные, а на других коричневые..?
- Вот так, сынок, и люди..живут, живут и умирают..
нєт у вас мєтода на Костю САПРИКИНА !
создание Службы финансовых расследований, которая возьмет на себя часть функций СБУ и Национальной полиции."
Прокуратура..податкова...сап..Набу..
ще одна..
але назвати треба чесно.
Службы финансовых расследований,
Команда по "віджиму" бізнесів попередників
Помогите материально, вы не порохобот какой, как я, вы же - патриот.
Деньги то есть, настоящие, зеленые?
Так поделись с новоизбранным, чай, не чужой.
А от, яка насправді причина відмови МВФ - то не треба трьох шансів, щоб вгадати. З першого разу: 73% зебілів мають самі собі дати раду...
І вони ще хочуть вас Зеленським налякати?
А у меня в Мельбурне уже почти половина седьмого вечера.
Не все, как Вы, живут у лахты.
тепло сегодня в Питере?
2. То ся зробить.
3. Ше ніколи не було, щоби якось не було.
4. Буде день - буде піща.
5. Утро вєчєра мудренєє.
6. Ацидофвльне молоко - ацидофілам!
7. Хто рано встає - тому Бог дає.
8. Нє родісь красівой, а равнєніє на сєрєдіну.
9. Сигнал до рехворми - трі зєльоних свістка.
10. Язик до Києва доведе.
11. Шото жрать охота.
12. А вот кому зайца- вибєгайца?
А далі буде видно.
Покупателей то на национализированные фабрики-заводы-газеты-пароходы "много" найдется, ведь покупатели - идиоты, они поверят, что у них то купленный с торгов бизнес "коземанды"(С) никогда не отожмут.
А как здорово будет распродавать с торгов, за гроши, какао-бобы, какао-масло, сухое молоко и прочее сырье столь ненавистных лахтинским фабрик Рошен.
А если не купят, то завсегда самой "коземанде"(С) шоколад можно будет, производство то "простое", знай, какао-порошок в какое-масло подсыпай.
Успехов вам.
Сколько там до начала июня, до уплаты процентов по кредитам МВФ?
Вот сейчас новоизбранного инаугурируют, и через две недельки как раз и управитесь.
Так, реформа ще не дійшла до такої інстанції, як, скажімо, київський окружний адмінсуд! Якраз тільки-тільки приступили до співбесід...
Але про це зебіли хоч здогадуються? Чи телевізор геть відшив здатність сприймати реальність?
Ага. Прокуратура - реформи вважай вже завершені - залишилося завершити взяте раніше на себе слідство та передати розпочаті в ДБР Трубі. те ж саме по СБУ.
За які ще реформи ви сичите?
Проект Закону про Національне бюро фінансової безпеки України
Включено до порядку денного:2679-VIII від 07.02.2019
Куда как проще присвоить себе уже сделанное пАпередниками. Всего-то осталось дождаться голосования.