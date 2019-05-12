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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1190) Данилюк (200)

 План действий Зеленского на первые 100 дней готов на 95%, - Данилюк

Программа новоизбранного президента Владимира Зеленского на первые 100 дней на его посту практически готова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Liga.net советник Зеленского, экс-министр финансов Владимир Данилюк.

По его словам, программа на первые 100 дней состоит из "приоритетов и путей реализации", а ее готовность он оценивает в 95%.

"Я бы оценил готовность в 95%. Это документ, в котором пошагово расписано, что именно мы собираемся делать... В команде (Зеленского. - Ред.) достаточно людей без опыта воплощения изменений. Они считают, что можно сделать очень многое за очень короткое время. А, когда не удастся реализовать часть обещанного, это приведет к дискредитации президента. Поэтому важна приоритизация. Программа 100 дней - это про приоритеты и пути реализации. Следующий шаг - отбор сильных людей по этим направлениям", - рассказал Данилюк.

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Экс-министр финансов отметил, что приоритетами программы Зеленского является борьба с коррупцией, "наведение порядка в судебной системе", реформу СБУ и создание Службы финансовых расследований, которая возьмет на себя часть функций СБУ и Национальной полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3126422
 
   
 Топ комментарии
 
План действий Зеленского на первые 100 дней готов на 95%, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2316

Сколько вам лет, если не секрет?
Вы до сих пор сказки читаете и в деда - мороза верите, да?
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Хах, "но мы вам его не покажем" (с)
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В общем сценарий КВН написан. Режисером (Коломойским) утвержден. Тан написано что Коломойский собирается за 100 дней вернуть себе Приват? В это время Зеленский будет лохам вешать лапшу о том, что это "не компетенция президента"
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Если ли у вас план мистер Фикс.Дурдом.
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>План дій Зеленського на перші 100 днів
Пункт 1-й. Головне не обісратися. А там подивимося.
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План готов на 95% из100%.95%-вернуть 6 млрд доляров и "Приват"-Коломою,4%-получить свой откат,1%-как потом смыться за землю обетованную.О%-подумать о народе.
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Нет никакого зеленского есть олигархат который на последних выборах получил практически
90% протестного электората. Для того что бы удержать власть в этой стране и был придуман
"народный президент" зеленский.
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Подожди, ты меня запутал. А Порох тогда кто? А ахметов? А медведчук?
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камменты оставшихся тут только проФФесиональных камментаторов цензора уже можно вносить в анналы. как срач энгельсовских с каутскими. ))
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через сто днів "узеленського" заявить, що нічого не вийшло ібо нєма палнамочій і мєшают папєрєднікі с кравасісями. бидло-73 схаває і це, адже лох не мамонт
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реалізація програми "100 днів Зеленського",дійсно І НА ЖАЛЬ БУДЕ ЗАЛЕЖАТИ ВІД ТОГО,ЧИ КОМАНДІ ЗЕ вдасться "нагнути" Команду Бариги(дегенератів-дерибанщиків з Коаліції у ВР)
НА СПІВПРАЦЮ.


А єдиною УМОВОЮ ЦЬОГО БУДЕ ФОРМАЛЬНА можливість розпуску ВР.
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і навіть не очікуйте "співпраці" по здачі інтересів України як незалежної держави.
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Бидло-ыліта-24 так нахавалась за 5 років що досі зупинитися не в змозі і сере і сере...
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"Экс-министр финансов отметил, что приоритетами программы Зеленского является борьба с коррупцией, "наведение порядка в судебной системе", реформу СБУ и создание Службы финансовых расследований, которая возьмет на себя часть функций СБУ и Национальной полиции."
Источник: https://censor.net.ua/n3126422

Это мы поняли, "*********"(С)
А вот как насчет денежек: "Украина не получит транш МВФ в 2019 году - JP Morgan
Украинские власти не выполнили рекомендации МВФ о либерализации цен на газ, что делает маловероятным получение транша по программе stand-by, сказано в исследовании аналитиков американского финансового холдинга JP Morgan.
Больше читайте тут:
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Порох свинью украинцам подложил? А тебе я вижу весело. Такие вы, патриоты Барыги.
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А что мне плакать то?
Ведь ЗЕбилов предупреждали?
Ведь их же - предупреждали?
В "Квартале 95" было весело?
Ну и оки-доки. За удовольствие надо платить План дій Зеленського на перші 100 днів готовий на 95%, - Данилюк - Цензор.НЕТ 8963
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плохо быть деревянным..особенно с верху..зеля пока даже не президент..
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Так Зеленский же не ЗЕбил, он давно гривню на деньги обменял.
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Логическая цепь примерно такова:

- Папа, а почему на одних домах крыши зелёные, а на других коричневые..?
- Вот так, сынок, и люди..живут, живут и умирают..
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"наведение порядка в судебной системе", План дій Зеленського на перші 100 днів готовий на 95%, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3668



нєт у вас мєтода на Костю САПРИКИНА ! План дій Зеленського на перші 100 днів готовий на 95%, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3501


создание Службы финансовых расследований, которая возьмет на себя часть функций СБУ и Национальной полиции."



Прокуратура..податкова...сап..Набу..
ще одна.. План дій Зеленського на перші 100 днів готовий на 95%, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3373
але назвати треба чесно.
Службы финансовых расследований,

Команда по "віджиму" бізнесів попередників План дій Зеленського на перші 100 днів готовий на 95%, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5955




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Скиньтесь "коземанде" на уплату процентов МВФ, им еще Бене за Приват отстегнуть нужно.
Помогите материально, вы не порохобот какой, как я, вы же - патриот.
Деньги то есть, настоящие, зеленые?
Так поделись с новоизбранным, чай, не чужой.
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та ні, там зниження ціни на газ - лише привід відмови в транші... До речі, дослівно вимога МВФ звучала по іншому: мінімально дефіцитний бюджет; як рекомендація - ринкові ціни на енергоресурси. Так сталося, що ринок газу сам впав... і тарифи довелось коригувати в іншу сторону. Підніметься ринок - будуть підвищувати, нікуди не дінуться...

А от, яка насправді причина відмови МВФ - то не треба трьох шансів, щоб вгадати. З першого разу: 73% зебілів мають самі собі дати раду...
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Та шо тут гадать. Первые декреты Ленина - о национализации банковских ячеек. А чтобы подтянуть на себя народные массы и удержать власть была придумана теория равенства, ну типа всех уравнять, отнять у богатых (ну типа посадить олигархов) и раздать бедным (сделать нормальные зарплаты), чтобы кухарка получала зарплату как министр (по нынешнему курсу это где то 4000$) Хотя на самом деле лохторат Ленина хотел чтобы не было царя, бо он врет и вообще уже всех задовбав.
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Зрада уже и тут План дій Зеленського на перші 100 днів готовий на 95%, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1397 Хватит кипишь поднимать, 73% людей за Зеленского, он ещё в должность не вступил как вы обгаживаете каждый его шаг и вой поднимаете без повода! Порох умножил коррупцию и своё благосостояние - но тут вы ни слова плохого не скажете. Это же секста какая-то.
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Да, тут порохоботы мешают Мала Децу и иже с ним всецело одобрять решительный шаг Зе коМанды в хер его знает в каком направлении.
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ПС. Не 73% людей за Зеленского, а 73% избирателей, пришедших на выборы во втором туре.
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Подивіться на ці тупі і безглузді коменти, їх пишуть ті, що вами п'ять років правили.
І вони ще хочуть вас Зеленським налякати?
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Булаву вже дайте, а програма ще не готова. Таке враження що наш маленький хлопчик розважався, а коли його несподівано обрали, виявилося що у нього нічого немає ні команди ні програми.
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О как.... Воскресенье... Утро.... А соевые ***** с одноразовыми кличками A2$3Dht75 и подобными - уже в строю и швыряют вовсю говно на вентилятор! План дій Зеленського на перші 100 днів готовий на 95%, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3004
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Это у вас "утро".
А у меня в Мельбурне уже почти половина седьмого вечера.
Не все, как Вы, живут у лахты.
тепло сегодня в Питере?
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А в цьому плані є---притягнення данилюка до кримінальної відповідальності за незаконне збагатчення? Чи він думає,що одержав відстрочку на пять років? Думаю,що помиляється--строк буде набагато меньший.
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1. Якось буде.
2. То ся зробить.
3. Ше ніколи не було, щоби якось не було.
4. Буде день - буде піща.
5. Утро вєчєра мудренєє.
6. Ацидофвльне молоко - ацидофілам!
7. Хто рано встає - тому Бог дає.
8. Нє родісь красівой, а равнєніє на сєрєдіну.
9. Сигнал до рехворми - трі зєльоних свістка.
10. Язик до Києва доведе.
11. Шото жрать охота.
12. А вот кому зайца- вибєгайца?
А далі буде видно.
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Гроссмейстер вошел в зал. Он чувствовал себя бодрым и твердо знал, что первый ход e2 - e4 не грозит ему никакими осложнениями. Остальные ходы, правда, рисовались в совершенном уже тумане, но это нисколько не смущало великого комбинатора. У него был приготовлен совершенно неожиданный выход для спасения даже самой безнадежной партии... (с) 12 стульев
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Bojus sto ne za 100 dnej ne za 1000 dnej nicego ********** .Sam Zelenski on bolse po zagranicam budet jezdyt,a tut doma za nego poriadok budet delat,odni pomeniajet drugix i tem svsio okoncytsia
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Да национализируйте все "взад" как на форумах предлагают!
Покупателей то на национализированные фабрики-заводы-газеты-пароходы "много" найдется, ведь покупатели - идиоты, они поверят, что у них то купленный с торгов бизнес "коземанды"(С) никогда не отожмут.
А как здорово будет распродавать с торгов, за гроши, какао-бобы, какао-масло, сухое молоко и прочее сырье столь ненавистных лахтинским фабрик Рошен.
А если не купят, то завсегда самой "коземанде"(С) шоколад можно будет, производство то "простое", знай, какао-порошок в какое-масло подсыпай.
Успехов вам.
Сколько там до начала июня, до уплаты процентов по кредитам МВФ?
Вот сейчас новоизбранного инаугурируют, и через две недельки как раз и управитесь.
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Я бы тоже начал с судей, затем Прокуратура и СБУ, а уж затем борьба с коррупцией и никак не наоборот. Поддерживаю.
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саме цікаве, що судова реформа продовжується навіть в останні дні каденції Порошенка... Так, вона започаткована відповідними змінами в законодавстві та в Конституції (що цікаво: повноважання пропонувати такі зміни має виключно Президент України) зі схваденням міжнародних інституцій, зокрема Венеційської комісії. Але саму реформу (кадрову, передовсім) роблять уповноважені на то органи: ВККС та ГРД !!!
Так, реформа ще не дійшла до такої інстанції, як, скажімо, київський окружний адмінсуд! Якраз тільки-тільки приступили до співбесід...

Але про це зебіли хоч здогадуються? Чи телевізор геть відшив здатність сприймати реальність?

Ага. Прокуратура - реформи вважай вже завершені - залишилося завершити взяте раніше на себе слідство та передати розпочаті в ДБР Трубі. те ж саме по СБУ.
За які ще реформи ви сичите?
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Особенно смешно читать про Службу финансовых расследований.
Проект Закону про Національне бюро фінансової безпеки України

Включено до порядку денного:2679-VIII від 07.02.2019

Куда как проще присвоить себе уже сделанное пАпередниками. Всего-то осталось дождаться голосования.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПлан действий Зеленского на первые 100 дней готов на 95%, - Данилюк
 
 
 
 
 
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