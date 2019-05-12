 Аналитик Atlantic Council Аслунд призвал Зеленского не встречаться с адвокатом Трампа Джулиани

В частности, по словам Аслунда, юрист президента США вступил за увольнение посла США в Украине Мари Йованович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Руди Джулиани различными интригами добивался увольнения в Украине образцового посла Мари Йованович за две недели, что просто возмущает", - заявил Аслунд.
Он также отметил, что Джулиани не занимает государственной должности в США, а является частным юристом.
"Руди Джулиани является частным юристом Дональда Трампа. У него нет никакой официальной должности, - говорит аналитик. - Руди Джулиани никогда не смог бы пройти любое одобрение в Конгрессе из-за своих международных клиентов, которых он отказывается назвать", - утверждает он.
Среди клиентов Джулиани Аслунд назвал мэра Харькова Геннадия Кернеса. Аслунд также назвал абсурдными обвинения против бывшего вице-президента Джо Байдена, деятельность которого привлекла внимание Джулиани.
"Единственным моментом является то, что вице-президент Байден вполне в согласии с международным консенсусом, добивался увольнения генерального прокурора Виктора Шокина, который в целом воспринимается как полностью коррумпированный, а во время пребывания в должности генерального прокурора не проводил ни одного серьезного расследования или преследования", - заявил Аслунд, отметив, что нынешний генеральный прокурор Луценко пошел тем же путем.
Аслунд призвал новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского не встречаться с Джулиани.
Напомним, Джулиани отменил свой визит в Киев под шквалом критики.
-- и видеоролики не записывать тоже -- не призвал! *)
Да что вы говорите ? Прямо таки международный консенсус позволяет открыто вмешиваться во внутренние дела независимого государства и требовать увольнения госчиновника высокого уровня ? Что это за организация такая - международный консенсус ?
В этом году, на круг -- где-то 60 000 рабочих мест ликвидируется в Германии! -- хорошо, хоть Брексит Бритишовый отложили.
...а можем и цены в магазинах сравнить -- со своими зарплатами.
Дойчлянд ист кайн Парадиз! ... -- поддержал! *)
А щас по 10 -- 12. -- когда уже немец -- хоть икону с меня пиши... -- по 7.5 в час... *)
...а я щас догоняюсь... ...но, нормально всё -- не жалуюсь...*)
Это ж коллосальные суммы! -- над гробом получаются...*)
2. Джулиани ввели в заблуждение и он действует в интересах своего клиента.
3. Соевые боты - шваль и понижают рейтинг своего шэфа так, что он и в раду не пройдёт.