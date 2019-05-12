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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1190) Аслунд (22) Джулиани (1)

 Аналитик Atlantic Council Аслунд призвал Зеленского не встречаться с адвокатом Трампа Джулиани

Аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд выступил с резкой критикой действий Руди Джулиани в отношении Украины.

В частности, по словам Аслунда, юрист президента США вступил за увольнение посла США в Украине Мари Йованович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Руди Джулиани различными интригами добивался увольнения в Украине образцового посла Мари Йованович за две недели, что просто возмущает", - заявил Аслунд.

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Он также отметил, что Джулиани не занимает государственной должности в США, а является частным юристом.

"Руди Джулиани является частным юристом Дональда Трампа. У него нет никакой официальной должности, - говорит аналитик. - Руди Джулиани никогда не смог бы пройти любое одобрение в Конгрессе из-за своих международных клиентов, которых он отказывается назвать", - утверждает он.

Среди клиентов Джулиани Аслунд назвал мэра Харькова Геннадия Кернеса. Аслунд также назвал абсурдными обвинения против бывшего вице-президента Джо Байдена, деятельность которого привлекла внимание Джулиани.

"Единственным моментом является то, что вице-президент Байден вполне в согласии с международным консенсусом, добивался увольнения генерального прокурора Виктора Шокина, который в целом воспринимается как полностью коррумпированный, а во время пребывания в должности генерального прокурора не проводил ни одного серьезного расследования или преследования", - заявил Аслунд, отметив, что нынешний генеральный прокурор Луценко пошел тем же путем.

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Аслунд призвал новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского не встречаться с Джулиани.

Напомним, Джулиани отменил свой визит в Киев под шквалом критики.

Источник: https://censor.net.ua/n3126419
 
   
 Топ комментарии
 
не-не, пусть берет богдана, разумкова и едет на встречу. Время зашкваров наступает.
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ждешь зрадоньки? )))) ох уж эти порохоботы: чем хуже для страны, тем более они счастливы..
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У Зюзика хватит ума! Ну вы оптимист, однако.
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не-не, пусть берет богдана, разумкова и едет на встречу. Время зашкваров наступает.
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Ни фига подобного, только тет-а-тет. Будет фееричная встреча.
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ждешь зрадоньки? )))) ох уж эти порохоботы: чем хуже для страны, тем более они счастливы..
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нет, для страны будет только лучше - быстрее выздоровеет.
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призвал Зеленского не встречаться

-- и видеоролики не записывать тоже -- не призвал! *)
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Хотел как лучше, а получилось как всегда. Еще и Байдена заложил по полной, заявив, что тот добивался чьего-то увольнения в суверенной стране. Аналитик Atlantic Council Аслунд призвал Зеленского не встречаться с адвокатом Трампа Джулиани - Цензор.НЕТ 4289 Байден же тебе этого не простит.
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Тобто аналітик самостійно виступає від . Atlantic Council - аналітичний центр, неурядова організація США? Це з його боку провокація.
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Да они там уже с ума посходили похоже. Топят друг друга слоны с ослами, аж гай шумит.
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Та да... От тільки байден вимагав відставки шокіна після ініціації останнім перевірки діючої в Україні кампанії, де віце- зіц-презом був син Байдена. Нічого особистого - тільки бізнес.
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Адвокат первого олигарха хотел встретиться с куклой второго олигарха, но как оказалось остальные куклы второго олигарха являются противниками первого олигарха и его страны. Визит отменили, к чему эти лишние заявления?
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У Владимира Зеленского и его команды своего ума хватит, чтобы принять решение. Советчики блин..
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То есть совковый бухарь-мародер, сын вора, умнее молодого креативного бизнесмена, который сделал себя сам своим умом?
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Откуда информация про "бухаря"? Вместе "бухаете"?
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А хто такий Аслунд, щоб радити Зеленському? Радити не зустрічатися після того, як Джуліані відновився від зустрічі? Для чого від Аслунда суцільна брехня?
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Это такая скорость у Цензора! Призыв Аслунда был еще до отмены визита Джулиани!
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Он просто прикрывает задницу своей любимой демократической партии и ее бывшего лидера Клинтон!
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Тут погоджуюся, але думаю також по його бажання надавати лобістські послуги і на цьому заробляти.
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Вопрос спорный. Что заявление Аслунда на ГА без указания времени, что Джулиани на Фоксе.
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выходит этот джулиани гнида еще та.. Аналитик Atlantic Council Аслунд призвал Зеленского не встречаться с адвокатом Трампа Джулиани - Цензор.НЕТ 2886
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"Единственным моментом является то, что вице-президент Байден вполне в согласии с международным консенсусом, добивался увольнения генерального прокурора Виктора Шокина,"Источник: https://censor.net.ua/n3126419
Да что вы говорите ? Прямо таки международный консенсус позволяет открыто вмешиваться во внутренние дела независимого государства и требовать увольнения госчиновника высокого уровня ? Что это за организация такая - международный консенсус ?
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Это аналитег с ума съехал. Ну бывает........ вжился слишком в символ партии.
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А не може бути, що ця організація заробляє на приватному відбілюванні режимів у різних країнах?
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Почти все аналитические компании, связанные с политикой подгоняют свои заключения под заказчика. Это не сложно сделать, принимая во внимание нужные аспекты и игнорируя то, что не удобно.
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Тут написали, що Аслунд давав свої поради Зеленському до відміни візиту. Хто міг своєчасно інформувати Байдена, щоб він встиг врахувати усі аспекти цього візиту і сміло радити президенту іншої країни про його зустріч?
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Не Байдена інформувати,а Аслунда і ще він нібито не враховував критику Джуліані щодо корупціонерів Зеленського😏
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Аслунд мало того, что обошел это вниманием, он еще и нагло соврал насчет Шокина. Байден влез после того, как Шокин начал ковырять Злочевского. Первая волна была еще в мае 2014 до выборов в 2014, когда появилась инфа о сыне Байдена. Тогда Генпрокурором был Махницкий. Потом Ярема. Никто и не вспоминает, что Шокин только в феврале 2015 был назначен. Дела Бурисмы то всплывали, то затухали. Потом вообще начинается детективная история с передачей дела в НАБУ, ну и всё остальное. Чем ближе были выборы в США, тем больше начиналось бурление говен.
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Вариантов несколько. Это могло исходить от команды Зе-бени, наверняка они были проинформированы о планах визита. Это не делается просто так, что приехал и свалился как снег на голову. Тогда понятное дело, почему сразу зашевелились и Сытник с Серьожой. Но возможно так же, что это не было секретом и в США . Это мы тут думаем, что там идеальные люди. А там очень даже охотно за плату сливают информацию в СМИ.Надо просто поискать кто и где первым сказал Мяу и сравнить не только даты сообщений, но и время когда они были размещены. Лень просто ковыряться.
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От тут і є відповідь, що Аслунд займається цим за окремі гроші. Бо за таку інформацію треба платити. Тобто він пропонує Зеленському лобістські послуги і вся його аналітика є рекламою.
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Ну понятно, что играет сейчас на поле Байдена не за бесплатно.
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"Руди Джулиани различными интригами добивался увольнения в Украине образцового посла Мари Йованович за две недели"(с)- серьезный пацан. мафия бессмертна...
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От Шокина еле -еле избавились.Но у По в рукаве оказался козырь ещё более мерзский..Порсадил и разоблачил всех врагов Майдана.
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Украинцы! -- если вы Украину просрёте и в этот раз -- ...то я на работу не выйду, пока 3 Американский Флот, не выйдет из Персидского Залива!
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Можеш не виходити на роботу, бо ми вже багато чого "просрали".
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... та, хрен там не выйдешь... -- пока капиталюги тебя не выдоят до выжатого лимона. Это не шутка, Али.
В этом году, на круг -- где-то 60 000 рабочих мест ликвидируется в Германии! -- хорошо, хоть Брексит Бритишовый отложили.
...а можем и цены в магазинах сравнить -- со своими зарплатами.
Дойчлянд ист кайн Парадиз! ... -- поддержал! *)
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Найгірше коли сам себе вичавлюєш. У Туреччині побачиш як працюють по 14 годин на добу😒
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-- не, не побачу... ...та я и сам, по столько же работал -- в Германии... ...когда беженцем был, а лагере -- и это было за Счастье! 15 марок в час!. *)
А щас по 10 -- 12. -- когда уже немец -- хоть икону с меня пиши... -- по 7.5 в час... *)
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Я теж так працював в Україні, а зараз лише по 40 годин на тиждень. Вік є вік.
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В Германии 6-ти дневка! -- по 9 часов! ...ты б не выдержал...*)
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Я 17 років працював без вихідних. Тому би раніше витримав би. Тепер маю однаковий вік з тобою і тому дійсно би не витримав.
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Али! -- мы с тобой равны -- бо у нас был девиз: Где б не работать -- лишь бы не работать! *)
...а я щас догоняюсь... ...но, нормально всё -- не жалуюсь...*)
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Цікаво порівняти ціни, але після виборів на багато чого у нас піднялися ціни.
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-- я уже, лет с 20, каждую смену -- по часу -- два, переработки имею. За никто никто не платит.
Это ж коллосальные суммы! -- над гробом получаются...*)
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А у нас только за последний месяц 230 тыс рабочих мест создали .
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Херасе у Джулиани клиенты мэр Харькова...А кто у нас мэр,бывший регионал,как и Порошенко...Ну где этот,там и Петя.Не зря же он остался работать при Порошенко.Теперь всё понятно.
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В общем так, зеленкины. Если это еще раз завизжит, то оно явно до НГ не досидит -у людей уши не железные. И как там мама ЗЕ? Выжила после того, как зелю амеры обосрали?
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1. Амбарная книга ПР - настоящая.
2. Джулиани ввели в заблуждение и он действует в интересах своего клиента.
3. Соевые боты - шваль и понижают рейтинг своего шэфа так, что он и в раду не пройдёт.
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 Администратор форума
Аналитик Аслунд давая такие заявления прессе также является частным лицом. Потому его мнение не обязательно для внимания будущего главы государства. Особенно в щепетильных вопросах противоборства ведущих американских партий. Все контакты должны быть прозрачны и официальны.
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Ух ты! Впервые за много лет наблюдаю наяву посланника самого Аццкого Сотоны. ))) Видать уж очень важное сообщение шеф решил передать миру.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАналитик Atlantic Council Аслунд призвал Зеленского не встречаться с адвокатом Трампа Джулиани
 
 
 
 
 
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