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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1183) Минобороны (5731) Россия (72749) Черное море (540) Петренко Анатолий (6)

 Наибольшую активность РФ проявляет в части Черного моря, где находятся незаконно захваченные месторождения нефти и газа, - замминистра обороны Петренко

Пребывание иностранных кораблей в украинских портах является фактором сдерживания военно-морского присутствия РФ в Черном море.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Вопрос, касающийся морских акваторий Азовского и Черного морей является сложным. Российская Федерация на постоянной основе под предлогом учений блокирует значительные акватории, особой является активность Российской Федерации в западной части Черного моря, а именно вокруг незаконно захваченных наших месторождений нефти и газа на подводном шельфе, который постоянно охраняется силами и средствами Черноморского флота. И то, что касается наших исключительно экономических зон, также постоянно под контролем боевых кораблей Российской Федерации", - отметил он.

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По словам замминистра, контроль прохода Керченского пролива остается прерогативой Российской Федерации, а тем самым нарушается международное право относительно свободного гражданского судоходства.

"В то же время, для охраны экономической деятельности наших портов в Бердянске и Мариуполе развернут комплект сил и средств ВМС ВС Украины, который выполняет задания, позволяющие исключить угрозы, которые могут возникать с морского направления", - отметил он.

Анатолий Петренко подчеркнул, что для военно-морской активности Украины значимым является факт повышения интенсивности пребывания иностранных кораблей в украинских портах портах и ​​в акватории Черного моря.

"Вчера в Одессе завершил пребывание корабль ВМС Великобритании, который уже второй раз за последние пять месяцев приходит к нам. За это время у нас также находилась постоянная военно-морская группа НАТО в составе двух фрегатов Испании и Канады, был также ракетный эсминец США", - сообщил он.

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По словам заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции, это позволяет решать три основные задачи: во-первых, это является фактором сдерживания, балансировки того доминирующего военно-морского присутствия, которое есть у Российской Федерации в Черном море. Во-вторых, это помощь отечественным Военно-Морским силам в образовании и подготовке, ведь каждый раз проходят мероприятия, как с курсантами Одесской академии, так и с офицерами Командования ВМС, что позволяет повышать их профессиональные навыки. И третье - это то, что касается собственно выполнения задач оборонной реформы по развертыванию новых органов управления ВМС и созданию тех военно-технических возможностей, которые позволят реагировать на угрозы с морского направления на ранних стадиях их возникновения.

Источник: https://censor.net.ua/n3126418
 
 
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а дальше будет наказание мыролюбных свиней.
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УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ МОРЯКИ ПРОХОДЯТЬ СТАЖУВАННЯ НА КОРАБЛІ КОРОЛІВСЬКИХ ВМС ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Українські військові моряки повністю поринуть у корабельне життя, але вже за стандартами НАТО. Спостерігатимуть за роботою британських моряків на головному командному пункті HMS ECHO під час тактичного маневрування, братимуть участь у тренуваннях в складі корабельних бойових розрахунків, працюватимуть на бойових постах, відпрацьовуватимуть елементи штурманського прокладання курсу корабля, виконуватимуть завдання при проходженні вузини й навігаційному орієтуванню за допомогою сучасних комп'ютерних технологій.

Однією з особливостей стажування для наших моряків буде можливість на власні очі побачити, як працює високотехнологічне спеціальне обладнання корабля гідрографічної розвідки HMS ECHO, завдяки якому проводяться складні гідрографічні роботи.
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Пошуково-рятувальне судно Донбас та морський буксир Корець оголошують набір громадян України віком від 18 до 40 років для проходження військової служби за контрактом в місті Маріуполь.

Вимоги для кандидата:
• Відсутність судимостей,
• повна середня освіта,
• патріотизм та відданість своїй справі.
Навчання та підвищення кваліфікації за спеціальністю буде проходити коштом держави.
Гарантії з боку держави: Грошове забезпечення від 12000 + додаткова винагорода військовослужбовцям ВМС, що проходять службу на Азовському морі в розмірі 6500 грн, а також виплати за виходи в море (1 доба = 500 грн.) Безкоштовне медичне забезпечення, оплачуємо відпустка, постановка на квартирну чергу. Гідні умови для проживання та проходження військової служби, 3-х разове харчування(по каталогу) на борту судна.
Телефони для уточнення інформації:
0500449165 Олександр Вікторович.
0933652609 Дмитро Вадимович.
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русне и не нужно было захватывать вышки брохмана. Их соевые мыролюбцы сами отдали мордве мыролюбно конечно.
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А що далі? Нова зелена команда вже посварилася із Трампом і далі не буде співробітництва з НАТО?
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а дальше будет наказание мыролюбных свиней.
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Тобто репресії проти 5,5 млн українців?
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Али... ...ну шо такое Политика? -- это, когда берут население, делят на бабки и умножают на голосование ... ..а ты не знал? *)
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Знав, але цікаво почути чому він ображає українців.
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-- хто обижает украинцев? ...я, например, никем не обиженный! -- сам, кого хош, обижу...*)
От щас -- ещё все свои беды на Зелю свалим -- шо Пэтя не донёс...*)
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И не одного судебного дела по этому вопросу, ничего... Идиоту понятно, что тот Крым тупо продали. Бабки на офшоры получили и все ок.
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Гаага выносила в отношении Китая и Филлипин. Китай мозг рыбки им отправил.
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УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ МОРЯКИ ПРОХОДЯТЬ СТАЖУВАННЯ НА КОРАБЛІ КОРОЛІВСЬКИХ ВМС ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Українські військові моряки повністю поринуть у корабельне життя, але вже за стандартами НАТО. Спостерігатимуть за роботою британських моряків на головному командному пункті HMS ECHO під час тактичного маневрування, братимуть участь у тренуваннях в складі корабельних бойових розрахунків, працюватимуть на бойових постах, відпрацьовуватимуть елементи штурманського прокладання курсу корабля, виконуватимуть завдання при проходженні вузини й навігаційному орієтуванню за допомогою ******** комп'ютерних технологій.

Однією з особливостей стажування для наших моряків буде можливість на власні очі побачити, як працює високотехнологічне спеціальне обладнання корабля гідрографічної розвідки HMS ECHO, завдяки якому проводяться складні гідрографічні роботи.
 показать весь комментарий
 
 
Пошуково-рятувальне судно Донбас та морський буксир Корець оголошують набір громадян України віком від 18 до 40 років для проходження військової служби за контрактом в місті Маріуполь.

Вимоги для кандидата:
• Відсутність судимостей,
• повна середня освіта,
• патріотизм та відданість своїй справі.
Навчання та підвищення кваліфікації за спеціальністю буде проходити коштом держави.
Гарантії з боку держави: Грошове забезпечення від 12000 + додаткова винагорода військовослужбовцям ВМС, що проходять службу на Азовському морі в розмірі 6500 грн, а також виплати за виходи в море (1 доба = 500 грн.) Безкоштовне медичне забезпечення, оплачуємо відпустка, постановка на квартирну чергу. Гідні умови для проживання та проходження військової служби, 3-х разове харчування(по каталогу) на борту судна.
Телефони для уточнення інформації:
0500449165 Олександр Вікторович.
0933652609 Дмитро Вадимович.
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Ага) а еще у нас новый през как завизжит в фб -люди хавайтесь, идиот пришел!!!!!!!
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Шельфы, залежи и месторожденья ... ...а народ за Идею воюет! ...Священную Войну!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаибольшую активность РФ проявляет в части Черного моря, где находятся незаконно захваченные месторождения нефти и газа, - замминистра обороны Петренко
 
 
 
 
 
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