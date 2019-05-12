 Руководитель житомирского таможенного поста задержан на взятке в $1300, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

При получении второй части неправомерной выгоды в размере 900 долларов он был задержан следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве под процессуальный руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины и оперативным сопровождением сотрудников Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Установлено, что в марте 2019 года чиновник потребовал у представителя частного общества передавать ему ежемесячно сумму из расчета 100 долларов за один растаможенный в зоне деятельности таможенного поста контейнер с пиломатериалами. 4 апреля 2019 года чиновник получил под контролем правоохранительных органов первые 400 долларов за несоздание искусственных препятствий при оформлении 4 контейнеров.

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11 мая руководитель поста получил от заявителя еще 900 долларов, что задокументировано негласными следственными действиями.

Фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, а предмет преступления изъят.

Проводятся следственные и процессуальные действия, готовится сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, санкция предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Также готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

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