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 Руководитель житомирского таможенного поста задержан на взятке в $1300, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Исполняющий обязанности начальника таможенного поста "Житомир-Центральный" Житомирской таможни ГФС требовал и получил 1300 долларов от предпринимателя за беспрепятственное таможенное оформление товаров.

При получении второй части неправомерной выгоды в размере 900 долларов он был задержан следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве под процессуальный руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины и оперативным сопровождением сотрудников Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Установлено, что в марте 2019 года чиновник потребовал у представителя частного общества передавать ему ежемесячно сумму из расчета 100 долларов за один растаможенный в зоне деятельности таможенного поста контейнер с пиломатериалами. 4 апреля 2019 года чиновник получил под контролем правоохранительных органов первые 400 долларов за несоздание искусственных препятствий при оформлении 4 контейнеров.

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11 мая руководитель поста получил от заявителя еще 900 долларов, что задокументировано негласными следственными действиями.

Фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, а предмет преступления изъят.

Проводятся следственные и процессуальные действия, готовится сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, санкция предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Также готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

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Руководитель житомирского таможенного поста задержан на взятке в $1300, - военная прокуратура 01
Руководитель житомирского таможенного поста задержан на взятке в $1300, - военная прокуратура 02
Руководитель житомирского таможенного поста задержан на взятке в $1300, - военная прокуратура 03
Руководитель житомирского таможенного поста задержан на взятке в $1300, - военная прокуратура 04

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Источник: https://censor.net.ua/n3126417
 
   
 Топ комментарии
 
и мядальку или орденок от свиньи за мыролюбство и реформизм.
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воровать и крышевать может только его миролюбное термосное величество сиятельный рошен Руководитель житомирского таможенного поста задержан на взятке в $1300, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 4854
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соевые скажите. этот начхальник таможенного поста был проклятым евробляхером? Или он был просто мыролюбцем?
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Деньги - это зло. Вот вчера таможню проходили. Зла не хватило...
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Ловят всякий планктон! А что там насиров? или "бриллиантовые" прокуроры? или... или... ...
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они пошли на повышение и прокуВоруют по-новому - потужно й миролюбно Руководитель житомирского таможенного поста задержан на взятке в $1300, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 4940
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Їхня команда взагалі нічого не обіцяла.
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и мядальку или орденок от свиньи за мыролюбство и реформизм.
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воровать и крышевать может только его миролюбное термосное величество сиятельный рошен Руководитель житомирского таможенного поста задержан на взятке в $1300, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 4854
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мдя видимо вояки поиздержались и налетели на гражданского для новой крыши Руководитель житомирского таможенного поста задержан на взятке в $1300, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 182 Руководитель житомирского таможенного поста задержан на взятке в $1300, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 182
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Таможня уже в Житомире! -- а где ж граница тогда? *)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРуководитель житомирского таможенного поста задержан на взятке в $1300, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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