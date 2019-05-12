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 Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление

Совет судей Украины рассматривает возможность осуществления мониторингового визита в Окружной административный суд города Киева для выяснения вопросов, связанных с обеспечением нормальной работы этого судебного учреждения.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Совет судей Украины рассматривает возможность осуществления мониторингового визита в Окружной административный суд города Киева для выяснения вопросов, связанных с обеспечением нормальной работы этого судебного учреждения. Представители Совета судей Украины должны составить объективную оценку сложившейся ситуации и сообщить свое мнение общественности", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что мониторинг планируется в связи с тем, что более 30 судей учреждения не явились на квалификационное оценивания.

В Совете судей заявили, что проходить или не проходить квалификационное оценивания решает каждый судья самостоятельно, однако непрохождение такой оценки приводит к последствиям, предусмотренных законом.

"Отказ судьи от такой оценки является основанием для освобождения судьи от должности", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Высшей квалификационной комиссии судей Украины, 30 судей Окружного административного суда города Киева для сдачи экзамена 17 апреля 2019 года не явились "на основании временной нетрудоспособности, подтвержденной копиями соответствующих документов".

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18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка". После этого Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны о возможных угрозах вследствие признания незаконным национализации "Приватбанка".

Источник: https://censor.net.ua/n3126416
 
   
 Топ комментарии
 
Говорите "Независимая судебная ветвь власти", хе-хе соевый мародер так не думает.
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а зачем ему думать - мудейские и прокуворские знают что надо служить и защизать интересы себя любимых, своего кармана и его сиятельного рошена Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление - Цензор.НЕТ 9835 Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление - Цензор.НЕТ 9835
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они тока тем и занимаются что оценивают життя по-новому коллег Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление - Цензор.НЕТ 1882 Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление - Цензор.НЕТ 1882
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Говорите "Независимая судебная ветвь власти", хе-хе соевый мародер так не думает.
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а зачем ему думать - мудейские и прокуворские знают что надо служить и защизать интересы себя любимых, своего кармана и его сиятельного рошена Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление - Цензор.НЕТ 9835 Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление - Цензор.НЕТ 9835
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они тока тем и занимаются что оценивают життя по-новому коллег
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життя это в смысле жыддя по новому - вадинтур?
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и вадинтуп и проход через задний проход во 2 тур и прочее жиддя
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и мыролюбные перемещения грузов с безальтернативными перемириями.
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просто есть люди адекватные и нет
ни один командир не запретит нормальному челу отвечать на огонь противника Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление - Цензор.НЕТ 6243
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Совет Порошенковских судий,забыли сказать!Вот твари достали!Это агония!Пора этот совет на бутылки сожать вместе с Порошенко!Достали уроды!Мля Порох охренел или как?Это уже не просто смахивает на переворот,а является таковым.Эта тварь вообще ополоумила?Общественность оно свою опять тут пропизивает.Вы допроситесь уроды двадцатипятипроцентные.Ты посмотриина этих ************ мразей.Не понравилось им,что эти судьи сообщили стране,что гопкомпанию из Рады можно по закону Украины гнать на хер сраной метлой!Уроды ****!
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18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка".Источник: https://censor.net.ua/n3126416
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Цікаве рішення суду, якщо врахувати сотні мільярдів рефінансування. Висновок: Коломойському вигідно ще раз пограбувати Україну.
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а его величиству ворованому рошену что выгодно? Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление - Цензор.НЕТ 354
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что именно - то что кудрявый никогда не работал в бизнесе?
что повесил висюльку папаше бывшему зэку за отжатые заводы, газеты каналы и параходы?
или что выведенные мульены баксов в процветающую Панамскую украину или про межгалактическую банкиршу, заработавшую себе на Лондон обчищая карманы Украинцев - про кого тебе и чего? Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление - Цензор.НЕТ 9458 Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление - Цензор.НЕТ 9458
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Яким чином це до теми статті? Це все не доведена демагогія.
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ок доведи свою демагог1ю
поки шо демагог це ти
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Демагогію не доводять! А от моє твердження про Коломойського доводять в США, де проти нього ведеться розслідування. Так, що все про нього доведуть.
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ок - тогда про расследования - пруфы в студию
а то что Джулиани не захотел ехать в корумпированную страну факт!!!
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ФБР веде розслідування проти Коломойського - ЗМІ | Українська правда
https://www.pravda.com.ua › 2019/04
А тепер нема бажання з тобою спілкуватися, бо ти все перекрутив про Джуліані.
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ясно - УП подразделение твоей же ботофермы Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление - Цензор.НЕТ 645
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Действительно факт.......... не захотел ехать на встречу с Зе-беней, при этом открыто объяснив причину. Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление - Цензор.НЕТ 431 Насчет Гонтаревой......... только ленивый не знает, что она делает в Лондоне. Ну или тот, кому надо дерьмо по трубам гонять. Какую висюльку он повесил папаше? То, то Порошенко в бизнесе со студенческих лет тоже знают все, кто хочет знать правду, а не бред фэйсбучный.
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я не ленивый и я знаю что опущеная втрое страна ей ужассно благодарна Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление - Цензор.НЕТ 3593
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согласен - вы самокритичны не по годам Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление - Цензор.НЕТ 1576 Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление - Цензор.НЕТ 1576
что методички не подвезли?
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конечно знаем все что его соевое величество со студенчества трется у ВР и КМ, а ворованое овисюлькеным экс-шэком папашей должно быть возвращено законному владельцу - сиречь народу Украины
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прикинте вьюнощ или кто вы там - хрен вас ботов поймешь
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Не забывайте,что это не особо беспокоило Петю.Пока судьи не рассказали,что Раду можно разогнать по закону Украины,даже в случае более поздней инаугурации нового президента.И именно этот факт Порошенко оценил,как не профессионализм всех судий из этого суда.И только этот момент явился ключевым.
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Це все є вашою фантазією. А от контроль Портновим цих суддей давно є фактом.
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Розгняти Раду чи ні вирішує Конституційний Суд, а не хабарники судді-вовки, яких беня коломойша купив з "патрохами". Тому Зе і спішить до влади, щоб ці покидьки залишились на своїх місцях і остаточно покінчили з "єпохою бідності" для бені
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Тут вже цим фактом ви спростували її брехню про те, що Окружний суд трактує Конституцію!
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Окружний адмінсуд Києва - це не «учреждєніє», це «завєдєніє».
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а остальные муды че заводят или стартуют Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление - Цензор.НЕТ 9306
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У нас нет Окружного админсуда, у нас сейчас есть судьи с Окружной.
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Саме це я і мав на увазі. Дуже публічне завєденіє. Публічний дом.
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а нахера нам стока бордельеро никто не скажет? Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление - Цензор.НЕТ 3636 Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление - Цензор.НЕТ 3636
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Чтобы таким как Вы было о чем потрещать на форуме. Иначе с голоду помрёте.
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ну теперь вижу что баба - может вам мужика завести = хотя бы резинового Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление - Цензор.НЕТ 9146
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Є попит, є і пропозиція. Але, кажуть, що главного сутєньора через тиждень-два відправлять на Мальдіви. А з новим сутеньором поки ніхера не ясно, може він бідних к*рвів на волю випустить?
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Да их ни в один публичный дом скорее всего не возьмут. Слишком мерзкие натуры.
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Що тут дивного - судді-вовки взяточники бояться за свої рішення, особливо по бені коломойші, (говорять беня дуже багато Зе-лених аргументів заніс) от і "захворіли". Цей суд потрібно негайно розігнати і притягнути вовків-негідників до кремінальної відповідальності. А також провести прозорий конкурсний відбір нових, за допомогою незалежних експертів.
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а как же соевые реформы и соевые аргументы? Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление - Цензор.НЕТ 3891
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Так вот в этом и проблема, бравые судьи с Окружной знают, что настал и их черед, как тех 1000+ что уже были уволены в высших инстанциях. Сейчас перед увольнением нажраться хотят, а не явились на тестирование почти всем составом наверное в надежде потянуть до инаугурации, а потом остаться на своих местах в благодарность за принятые решения по Привату и прочим жирным делам.
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не вижу проблем разогнать всех - а некоторых поесить
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Український бізнесмен Ігор Коломойський дав особисту пораду новообраному президенту України Володимиру Зеленському.

"Після інавгурації - не поспішай, треба озирнутися, вжитися в обстановку, нове середовище, зрозуміти взагалі, куди ти потрапив, що ти повинен робити і до чого ти прагнеш. Передвиборна кампанія закінчилася, почалася серйозна робота. Я б таку пораду дав: не поспішай. Поспішай не поспішаючи", - сказав Коломойський в інтерв'ю російським ЗМІ.

Також бізнесмен повідомив про можливе прибуття в Україну на інавгурацію нового президента.
"Якщо запросять. Це ж не я вибираю. Це новий президент повинен запросити. Якщо запросить, я буду. Якщо не запросять, не буду", - уточнив Коломойський.
https://gazeta.ua/articles/life/_kolomojskij-dav-poradu-zelenskomu/902274
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