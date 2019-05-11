 Из трех расследований против Злочевского наиболее перспективным было дело о выдаче лицензий своим компаниям, однако НАБУ его закрыло, - Луценко

Цензор.НЕТ приводит текст, опубликованный в Facebook, полностью:

"О делах бывшего министра в правительстве Януковича - Злочевского. Их было много, но фактически они сводились к трем направлениям.

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Первое - уклонение от налогов, ст. 212 УК Украины. Это производство расследовалось в ГПУ еще до моего прихода на должность генпрокурора.

Второе - дело по отмыванию грязных денег, ст. 209 УК Украины, велось до меня в ГПУ.

Третье - хищение государственных ресурсов, ст. 191 УК Украины, производство расследовалось также в ГПУ еще с 2014 года.

Все эти производства расследовались, в том числе генпрокурор Виктор Шокин достаточно пристально за этим следил.

Производство по ст. 209 УК Украины сводилось к тому, что господин Злочевский имел счета в Великобритании, которые, по мнению следствия, не подтверждались его доходами. Это дело еще до моего прихода было проиграно в Лондонском суде, где Злочевский показал, что на его счет еще до начала следствия поступили средства за продажу одной из нефтебаз. К сожалению, Генеральная прокуратура тех времен не смогла привести контраргументы, и Лондонский суд закрыл дело, к тому же наши лондонские коллеги оплатили штрафные санкции суда.

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Производство по ст. 191 УК Украины. Речь в нем о том, что господин Злочевский, будучи министром природных ресурсов, выдавал лицензии в правительстве Азарова, по мнению следствия, сам себе, а точнее - своим фирмам. В рамках этих производств расследовался вопрос его фирмы "Бурисма". В рамках одного из производств были и международные запросы в ряд стран, по которым была достаточно неплохая доказательная база. Однако буквально в последние месяцы деятельности господина Шокина в должности генпрокурора дело было, вопреки закону, передано в НАБУ. А там оно было закрыто.

Я по закону не имею права получать никакой информации о производстве САП и НАБУ. Поэтому я могу прокомментировать причины закрытия только со слов публичных заявлений господина Холодницкого. Он заявил, что детективы НАБУ не сделали никаких следственных действий, поэтому он вынужден был закрыть производство.

Мне же осталось производство по ст. 212 о неуплате налогов. Я считаю, что мы успешно прошли этот путь: "Бурисма" заплатила наибольшую сумму в то время 180 млн грн налогов и штрафных по результатам экспертиз. Это было осенью 2016 года. Согласно украинскому законодательству, при добровольной уплате налогов уголовная ответственность не наступает, а значит производство было закрыто.

Также сейчас мы пробуем реанимировать дело, проигранное в Лондонском суде. Как вы знаете, прокурор К.Кулик недавно выдвинул подозрение господину Злочевскому в отмывании средств. Мы пробуем по-новому привлечь его к ответственности за это.

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К сожалению, самым перспективным я считал дело, которое было передано в НАБУ и там закрыто. Имея аналогии, я вижу, что выдача лицензий происходила с огромными нарушениями в те времена. Я считаю, что дело о выдаче лицензий министром Злочевским своим компаниям было перспективным, вплоть до конфискации его активов. Но, к сожалению, я не имею возможности ознакомиться с причинами закрытия этого производства в НАБУ и, тем более, продолжить следствие".

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