 Из трех расследований против Злочевского наиболее перспективным было дело о выдаче лицензий своим компаниям, однако НАБУ его закрыло, - Луценко

Цензор.НЕТ приводит текст, опубликованный в Facebook, полностью:
"О делах бывшего министра в правительстве Януковича - Злочевского. Их было много, но фактически они сводились к трем направлениям.
Первое - уклонение от налогов, ст. 212 УК Украины. Это производство расследовалось в ГПУ еще до моего прихода на должность генпрокурора.
Второе - дело по отмыванию грязных денег, ст. 209 УК Украины, велось до меня в ГПУ.
Третье - хищение государственных ресурсов, ст. 191 УК Украины, производство расследовалось также в ГПУ еще с 2014 года.
Все эти производства расследовались, в том числе генпрокурор Виктор Шокин достаточно пристально за этим следил.
Производство по ст. 209 УК Украины сводилось к тому, что господин Злочевский имел счета в Великобритании, которые, по мнению следствия, не подтверждались его доходами. Это дело еще до моего прихода было проиграно в Лондонском суде, где Злочевский показал, что на его счет еще до начала следствия поступили средства за продажу одной из нефтебаз. К сожалению, Генеральная прокуратура тех времен не смогла привести контраргументы, и Лондонский суд закрыл дело, к тому же наши лондонские коллеги оплатили штрафные санкции суда.
Производство по ст. 191 УК Украины. Речь в нем о том, что господин Злочевский, будучи министром природных ресурсов, выдавал лицензии в правительстве Азарова, по мнению следствия, сам себе, а точнее - своим фирмам. В рамках этих производств расследовался вопрос его фирмы "Бурисма". В рамках одного из производств были и международные запросы в ряд стран, по которым была достаточно неплохая доказательная база. Однако буквально в последние месяцы деятельности господина Шокина в должности генпрокурора дело было, вопреки закону, передано в НАБУ. А там оно было закрыто.
Я по закону не имею права получать никакой информации о производстве САП и НАБУ. Поэтому я могу прокомментировать причины закрытия только со слов публичных заявлений господина Холодницкого. Он заявил, что детективы НАБУ не сделали никаких следственных действий, поэтому он вынужден был закрыть производство.
Мне же осталось производство по ст. 212 о неуплате налогов. Я считаю, что мы успешно прошли этот путь: "Бурисма" заплатила наибольшую сумму в то время 180 млн грн налогов и штрафных по результатам экспертиз. Это было осенью 2016 года. Согласно украинскому законодательству, при добровольной уплате налогов уголовная ответственность не наступает, а значит производство было закрыто.
Также сейчас мы пробуем реанимировать дело, проигранное в Лондонском суде. Как вы знаете, прокурор К.Кулик недавно выдвинул подозрение господину Злочевскому в отмывании средств. Мы пробуем по-новому привлечь его к ответственности за это.
К сожалению, самым перспективным я считал дело, которое было передано в НАБУ и там закрыто. Имея аналогии, я вижу, что выдача лицензий происходила с огромными нарушениями в те времена. Я считаю, что дело о выдаче лицензий министром Злочевским своим компаниям было перспективным, вплоть до конфискации его активов. Но, к сожалению, я не имею возможности ознакомиться с причинами закрытия этого производства в НАБУ и, тем более, продолжить следствие".
прокуворы себя не ловят и не судят = они делятся. будки строят и живут по новому
и вообще не будите его он квасит на последок
Как сообщили в пресс-службе "Народной самообороны" заседание назначено на 10.00 утра в зале судебных заседаний Менской ИК № 91.
Дело слушать судья Менского районного суда Савченко.
Как известно, жена Юрия Луценко неоднократно заявляла об ухудшении состояния его здоровья.
В то же время в пенитенциарной службе заявили, что досрочно освобождают только больных раком.
В то время как специалисты не исключают необходимости операции для Луценко, пенитенциарная служба говорит, что состояние здоровья "удовлетворительное".
страно что не рептилоиды с марса - кто угодно только не мародер и компашка бпп и попоблоки - с которыми вместе голосуют
Безвиз? Рост ВВП?
КАКОЙ УЖАС
а галактическая банкирша и подружка лучезарного вдпуг вынырнула в Лондоне - интересно как на него хаработала - тяэелым трудом по обворовыванию кошельков Украинцев не иначе
Оля Зуева очень просит создателей клавиаиур поставить подальше букву З от Х.)))
Но как видем выпятлял и страну удержал на плаву.
Тебе бы чуток благодарности не помешало
а начинал в борьбе против кучма, а стал сам чмом - метаморфозы
После письма британцев ГПУ тоже возбуждает собственное производство в отношении экс-министра. Причины те же - незаконное обогащение и отмывание денег.
Британское бюро тем временем ждет ответа. И получает его … за два дня до суда в Лондоне. ГПУ под руководством Виталия Яремы направляет в Лондон краткий ответ - официально Злочевский не под подозрением. Этот ответ разваливает британское дело. Лондонский суд снимает арест со счетов.
И сразу же ГПУ выносит Злочевскому подозрение, и развивает показательную активность, а также его дома-дворцы арестовывают. Кроме его персонального незаконного обогащения, Генпрокуратура и ГФС начинают исследовать его основной бизнес - Burisma - группу компаний по добыче газа (добывает более миллиарда кубов газа в год).
Летом 2015 года ГПУ, уже под председательством Шокина, открывает дело о незаконном получении этой группой спецразрешений на добычу газа. Все должно быть просто. Вот министр Злочевский, вот Госслужба геологии, которую он координирует, вот служба выдает разрешения на добычу газа фирмам ... самого министра.
Где-то год ГПУ параллельно расследует и незаконные лицензии, и незаконное обогащение.
В 2016 году Генпрокуратуру возглавляет Юрий Луценко. Дело о незаконных лицензиях ГПУ отдает новосозданному Национальному антикоррупционному бюро.
А вот незаконное обогащение Злочевского остается у прокуроров - и с ним происходит странная метаморфоза: производство в отношении незаконного обогащения персонально Злочевского превращается в производство в отношении уклонения от уплаты налогов бухгалтером компании «Эско-Север» Злочевского.
То есть ГПУ должна исследовать законность происхождения состояния Злочевского. Но быстро забыла о происхождении и переключилась на вопрос - а заплатил ли он с доходов налоги. Сам Злочевский из дела тихо исчезнет.
А между тем Генпрокурор созывает брифинг и рассказывает, что ГПУ возбудила новое дело: «Расследование преступной схемы по уклонению от налогов на сумму около миллиарда гривен за последние два года».
Лето и осень 2016 года проходят в ожидании доплаты миллиарда налогов. Во время этого ожидания ГПУ окончательно теряет интерес к самому Злочевскому. Дело против него лично - закрывают в ноябре 2016-го. Через месяц после закрытия этого дела человека, чрезвычайно похожего на Злочевского, заметят в ресторане Вены с правой рукой Порошенко - Игорем Кононенко.
И если есть связь между этой встречей и последующими событиями, то ужин экс-министра и друга Президента стоила примерно 800 млн гривен.
Ведь в феврале 2017 года Луценко рапортует - все подтвердилось. Злочевский доплатил налоги: "Все 160 млн гривен через неделю после выхода экспертизы были уплачены в бюджет".
Подсчеты по судебному реестру выводят нас на сумму несколько меньшую - 130 млн грн. Луценко на брифинге говорит - 160 млн грн. В ответе на письменный запрос ГПУ называет 180 млн грн. Но даже если Burisma действительно оплатила 180 млн, разница между заявлениями Луценко впечатляет.
Каким образом миллиард гривен "усох" в 5 раз - неизвестно, ведь в суде дело не слушалась. ГПУ и Burisma договорились о доплате налогов между собой.
Между тем кабинетами НАБУ ходило уголовное производство по получению Burisma лицензий на добычу. Детективы НАБУ расследовали это производство полтора года, но в августе 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура решила дело закрыть.
«Не доказан факт преступления»,- коротко прокомментировали закрытие в САП.
После провала "криминального" формата у фирм Злочевского ( "Пари", "Техноресурс" и "Надрагаз") попытались хотя бы забрать лицензии на добычу. Ведь Burisma при их получении на оформила все необходимые документы. Детективы НАБУ установили это нарушение и передали в САП материалы. По закону, у прокуроров было 6 месяцев, чтобы подать иск. САП сделала это через 7. И проиграла все три инстанции.
Последнее уголовное производство по бизнесу Злочевского ГПУ открыла и закрыла так быстро, что никто даже не услышал о его существовании. Оно касается Херсонской нефтеперевалки. Именно за нее Курченко заплатил Злочевскому миллионы долларов, которые заинтересовали британских правоохранителей. Через 3 года после письма британцев, в ГПУ задумались - а как эту перевалку, когда-то государственную, получил сам Злочевский?
Схема была классическая. Злочевский и государство создали совместное предприятие. Государство внесло в него нефтеперевалку, оцененную в 9 млн гривен. Злочевский должен был внести живые деньги - 28 млн грн, получить контроль над предприятием и развивать его. В реальности Злочевский внес только 9 млн. Но как только получил контроль - пустил этот актив по цепочке перепродаж между своими же предприятиями. В конце цепочки перевалку уже за 256 млн гривен получил Курченко.
Это дело незаметно открыли. И вскоре так же незаметно закрыли. Инкриминировали присвоение имущества, но не нашли состава преступления. Зачем вообще открывали - неясно.
До сих пор продолжается расследование еще двух уголовных производств: НАБУ расследует историю о тендерном распиле 50 млн грн Министерством экологии при закупке услуг по зондирование заповедников, а в ГПУ лежит дело о совместной деятельности фирм группы Burisma с государственным "Укргаздобыча".
Но здесь правильнее сказать, что эти дела существуют. Во-первых, выдающейся активности по ним не слышно, во-вторых, лично Злочевскому это ничем не угрожает: первое из упомянутых пока касается его бывших подчиненных (договор по тендеру подписывал не министр, а его заместитель), а второе - компаний. То есть, из 6 дел относительно Злочевского - и мы, и сам Злочевский, можем считать похороненными все 6.
И если верить беглому экс-нардепу Александру Онищенко - похороны эти Злочевский согласовал с тем же Кононенко, с которым экс-министра фотографировали в Вене.
«И мне Злочевский жаловался: «Ты представляешь, вот Кононенко летает, я его прошу, там деньги получают, ничего не делают, им выгодно, чтобы я сидел где-то вдали и по миллиончику в месяц с меня брать и не пускать меня. Я хочу глобально все решить, чтобы дело закрыли, чтобы я мог нормально вернуться», - говорит Онищенко на записи, обнародованной в эфире программы «Що це було». Цену "решения" Онищенко оценил в 100 млн долл.
Полдюжины уголовных производств, несколько лет громких заявлений. Сегодня у Злочевского не просто все хорошо. У него все еще лучше, чем было до этого.
Юрик скромно умолчал, что Петро потом уволил Шокина, назначил генпрокурором своего кума и дело тихо завалили...
Фірми Порошенка й Кононенка
весь рік купували газ у Злочевського
Фірма міністра екології в
уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям
президента Петра Порошенка та його оточення.
https://www.pravda.com.ua/news/2017/02/2/7134275/
Неділя, 25 грудня 2016, Грицак: зустріч
Кононенка і Злочевського СБУ не цікава
https://www.pravda.com.ua/news/2016/12/25/7130909/
П'ятниця, 30 березня 2018, Злочевський
придбав газовий бізнес "наглядача" часів Януковича
Засновник Burisma Group Микола Злочевський почав кампанію із скупки
газодобувного бізнесу наглядача часів Януковича Юрія Іванющенка.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/30/635534/
Четвер, 8 червня 2017 Українські
урядовці з'їздили на Форум екс-соратника Януковича Злочевського
https://www.pravda.com.ua
володіє найбільшою кількістю дозволів на користування надрами
Екс-міністр уряду Азарова
Микола Злочевський володіє 38 з 204 дозволів на користування надрами, які
знаходяться у власності приватних компаній.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/28/635441/
28 березня 2018, 13:31 Оточення
Злочевського викупило землю навколо великого порту - ЗМІ
Фірми оточення екс-міністра
екології Миколи Злочевського сконцентрували 80 гектарів землі в порту
"Южний", оточивши державний причал.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/15/634984/
15 березня 2018, Злочевський
домовлявся з Кононенком про закриття справ - Онищенко.Нардеп-утікач
Олександр Онищенко заявив, що екс-міністр екології та природних ресурсів Микола
Злочевський заплатив $100 млн за закриття проти нього кримінальної справи та
розблокування активів в Україні.
https://www.pravda.com.ua/news/2018/02/9/7171103/
Злочевський зберіг видобуток
газу на Прикарпатті - рішення суду.Суд відмовив Спеціалізованій антикорупційній
прокуратурі у визнанні недійсним спеціального дозволу ТОВ "Парі" на
роботи на Пилипівському родовищі в Івано-Франківській області.
16 червня 2017, 13:09 -
Новини
https://www.epravda.com.ua/news/2017/06/16/626102/
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«Петр Пятый», не комментирующий «фейки» Не далее как 18 апреля в программе «Украинский формат» на телеканале NewsOne была презентована книга нардепа беглеца Александра Онищенко, о его роли в коррупционных делишках «гаранта». А так же прозвучали и живо обсуждалась малая толика «избранного» из полного собрания сочинений записей опального депутата, в которых он и человек с голосом, похожим на голос Порошенка, в частности обсуждали ситуацию, как вызволить из щекотливой ситуации экс-министра экологии Николая Злочевского и при каких условиях уголовные дела возбужденные против него, могут быть закрыты.
Надо сказать предложения Николая Злочевского, озвученные Онищенко «гаранту», хоть и не отличались новизной, но выглядели весьма «аппетитными» - 50% доля в перспективной компании, занимающейся газодобычей, а также 50% с льготной компании в которую Злочевский войдет своей компанией как инвестор. И через которую, практически освобожденную от рентных платежей, всего лишь - 2%, можно будет все газовые активы оформлять, тем самым экономя на рентных платежах. Ну и, готовность списать задолженность компаний «гаранта» по поставленному им газу, на … 10 000 000 $ долга.
Да от таких предложений и не удивительно шо «гарант» сходу пришёл к выводу - «Так, Коля хороший парень».
Не, но и пококетничал слегонца, это ж святое - «Просто по нему в последнее время возбудились американцы».
Хотя, и не так шоб долго, бо затем ото сакраментальное - «Хорошо, я подумаю, что можно сделать. Коле передавай привет».
А и действительно, ну шо еще бедолаге Коле передавать, окромя как … приветы, когда «ПАПа проблему решать будет!», которую, сам и создал.
Вряд ли кого в Украине данный пример топ коррупции так уж поразил, поскольку практически никто в отношении порядочности «гаранта» и его окружения иллюзий не питает. Но вот кто действительно изрядно повеселила своей по детски идиотской реакцией, так это пресс-службы АП, заявившая шо - «Фейки не требуют комментариев».
Не, ну реально смешно!
То есть, фейки в отношении Михаила Саакашвили и Юлии Тимошенко, требуют экстренного возбуждения уголовных дел, а по гаранту даже комментировать нечего. Правда по утверждению Онищенко его фейки аудиофайлы прошли экспертизу, и подлинность их подтверждена.
Ну шо ж, как грится - «Все течет, все изменяется». Но самое смешное, что по делу о коррупции в отношении Онищенка, у последнего есть возможность заключить соглашение со следствием, и тогда главным фигурантом по этому делу, возможно неожиданно для себя, но окажется сам «гарант». А «изюминкой» процесса будет то, что адвокатом у Онищенка, является бывший американский прокурор Марта Борщ, добившаяся посадки на нары Пашки Лазаренко.
Но похоже, судьба Лазаренко, наших олигархов от политики так ничему и не научила.
Но, смех смехом, а Петруха Пятый еще ж тот говорун, у которого вполне вырисовывается реальная перспектива стать первым, и надеюсь последним, украинским президентом, осуществившим «ходку» из главного кабинета на ул. Банковой, прямо на нары! А ведь наверху ж он там, не один такой, «любый друзь».
Ну шо, мишпуха кондитерская, в самую пору начинать в пенитенциарную систему инвестировать.
https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/32240.phtml
5 лет этот профессиональный "патриот" Украины Юрий Бирюков врал украинцам о невероятных «перемогах» Порошенко, о самой сильной армии Европы, о том что Путин вот вот нападет и если не поддержать Порошенко ну на этот раз Путин точно нападет.
5 лет профессиональный патриот Бирюков собирал по всей стране деньги и теперь мы понимаем куда эти деньги пошли.
Поданный Порошенко и его личный лакей Юрий Бирюков воровал гуманитарную помощь и деньги предназначенные для раненых бойцов АТО, для бойцов которые на передовой ежедневно гибли и оставались инвалидами.
За 5 лет войны, горя и невероятной разрухи в Украине, Юрий Бирюков стал миллионером. Долларовым миллионером на войне и крови наших военных!
Под вопли Слава Украине и все на фронт защищать страну от Путина, этот «патриотический» аферист воровал в это время гуманитарную помощь на десятки миллионов и врал о невероятных «перемогах» своего «Гетьмана» Порошенко.
Теперь мы понимаем, почему окружению Порошенко выгодна война.
Эта война принесла им невероятные богатства! Вы представьте сколько крал Порошенко, если даже его лакей Бирюков сумел за 5 лет кровопролития сколотить миллионы долларов.
Сегодня вся Украина и вся Европа узнала правду о том, как верные подданные Порошенко крали гуманитарную помощь ЕС и наживались на крови в Украине.
Об этом на своей странице в Facebook написал советник по безопасности победившего на президентских выборах Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Также он опубликовал соответствующий запрос от руководства организации, адресованный Петру Порошенко.
«Прошу Вас позволить мне, как Президенту Датской международной благотворительной организации Global Medical Aid запросить начало официального расследования касательно БФ «Крылья Феникса» и/или Бирюкова Юрия относительно предоставления благотворительной помощи общей суммой более 20 миллионов гривен от Global Medical Aid БФ «Крылья Феникса которая была украдена господином Бирюковым»», - сказано в заявлении.
В международной организации заявляют, что в 2014 году БФ «Крылья Феникса», руководителем и создателем которого является Бирюков, сделал запрос про оказание гуманитарной помощи, и в январе 2015 года 2 грузовика с гуманитарным грузом были направлены в Украину для БФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Ориентировочная стоимость груза составила 20 миллионов гривен.
«После получения груза БФ «Крылья Феникса» я направил им запрос про предоставление документации: акты приема-передачи, накладные и т.д. Их мне обещали предоставить.
На протяжении весны - лета 2015 года я много раз отправлял напоминания про предотсавлении документов и 3-4 раза приезжал в офис БФ «Крылья Феникса», и каждый раз меня убеждали, что я получу документы в ближайшее время. Более того, мне сообщали, что фонд «работает» над составлением документов, хотя они должны были быть составлены до передачи медикаментов и медицинского оборудования конечным получателям и подписаны ими в момент получения груза.
Я не понимаю, почему мне не предоставляют документы, которые должны были быть готовы еще в 2015 году», - сказано в обращении руководителя Global Medical Aid.
Через большой промежуток времени организации прислали документ, который не имеет никакой ценности, потому что он не содержал подписей и печатей получателей груза, а также в нем отсутствала информация про медицинские препараты.
«Я также несколько раз лично писал Юрию Бирюкову. Все мои следующие письма Бирюкову Юрию остались без ответа.
Таким образом, я до сих пор не знаю, куда делся гуманитарный груз, который был отправлен Global Medical Aid для БФ «Крылья Феникса» на сумму 20 миллионов гривен и могу сделать вывод, что медикамент и медицинское оборудование не были переданы на благо пациентов, как было заявлено, а были использованы для личного обогащения Бирюкова Юрия», - сказано в сообщении.
Напомним, в конце минувшего месяца Апаршин уже выдвигал одно обвинение в адрес Бирюкова - относительно махинаций с жильем для военных;
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Кто читает такое, тот в цирке уже не смеется.
КЛАССИКА!))))
Эталонный ватник в Минске на 9 мая))))))))))
Я по закону не имею права получать никакой информации о производстве САП и НАБУ. Поэтому я могу прокомментировать причины закрытия только со слов публичных заявлений господина Холодницкого. Он заявил, что детективы НАБУ не сделали никаких следственных действий, поэтому он вынужден был закрыть производство.Источник: https://censor.net.ua/n3126413
Господин генелальный пкогугог сам себя опровергает! Как может быть дело закрыто в НАБУ если закрыл его холодницкий?
Дело закрыто САП, а не НАБУ!