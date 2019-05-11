 Память жертв геноцида крымских татар 18 мая почтят минутой молчания, - Чубаров

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Чубаров обратился к журналистам, телекомпаний, блогеров, пользователей соцсетей и всех граждан присоединиться к этой акции: "Просим вас 18 мая в 12:00 поставить в эфире, на своих страницах электронных ресурсах, в другой заметной способ, метроном, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом

Напомним, 18 мая в Украине ежегодно вспоминают трагические события 1944 года, когда советская власть выслала коренной крымскотатарский народ в Центральную Азию. Всего были депортированы более 180 тысяч человек. В Украине депортация крымскотатарского народа признана геноцидом.