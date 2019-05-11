 Память жертв геноцида крымских татар 18 мая почтят минутой молчания, - Чубаров

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Чубаров обратился к журналистам, телекомпаний, блогеров, пользователей соцсетей и всех граждан присоединиться к этой акции: "Просим вас 18 мая в 12:00 поставить в эфире, на своих страницах электронных ресурсах, в другой заметной способ, метроном, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа".
Напомним, 18 мая в Украине ежегодно вспоминают трагические события 1944 года, когда советская власть выслала коренной крымскотатарский народ в Центральную Азию. Всего были депортированы более 180 тысяч человек. В Украине депортация крымскотатарского народа признана геноцидом.
Когда мы вернёмся домой всем народом,
Придётся вам вспомнить откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас вы лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!
Когда мы вернёмся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит ещё память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел аллилуйю,
Как старшему руку тому поцелуем.
С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!
Когда мы вернёмся, всё будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.
Лейля Такош (Лиля Буджурова)
Память жертв репрессий в Украине 19 мая
Почему татары так себя выделяют и прям отдельно им 18 мая надо
Но какой-то неприятный осадок: типа вы украинцы со своими репрессиями и Голодомором - отдельно, а мы, татары, - отдельно
Я может и ошибаюсь, но лично мне оч неприятно
Это разные вещи.
Не, мне реально не жалко и я очень сочувствую
-- поддержал!
День сварщика
День адвоката
Всемирный день без табака
Всемирный день блондинок