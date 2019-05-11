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Все про:память (896) Чубаров (752) крымские татары (2041)

 Память жертв геноцида крымских татар 18 мая почтят минутой молчания, - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что 18 мая по всей Украине и в оккупированном Крыму в 12:00 будет объявлена ​​минута молчания в память жертв геноцида крымскотатарского народа.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Чубаров обратился к журналистам, телекомпаний, блогеров, пользователей соцсетей и всех граждан присоединиться к этой акции: "Просим вас 18 мая в 12:00 поставить в эфире, на своих страницах электронных ресурсах, в другой заметной способ, метроном, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом

Напомним, 18 мая в Украине ежегодно вспоминают трагические события 1944 года, когда советская власть выслала коренной крымскотатарский народ в Центральную Азию. Всего были депортированы более 180 тысяч человек. В Украине депортация крымскотатарского народа признана геноцидом.

Источник: https://censor.net.ua/n3126409
 
   
 Топ комментарии
 
Поддержим наш крімско-татарский народ 18 мая минутой молчания.
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Крым вернем, всему свое время, а кацапы сгинут насовсем с поверхности Земли.
Пам'ять жертв геноциду кримських татар 18 травня вшанують хвилиною мовчання, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8574
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***
Когда мы вернёмся домой всем народом,
Придётся вам вспомнить откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас вы лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!

Когда мы вернёмся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит ещё память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел аллилуйю,
Как старшему руку тому поцелуем.
С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!
Когда мы вернёмся, всё будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.

Лейля Такош (Лиля Буджурова)
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Поддержим наш крімско-татарский народ 18 мая минутой молчания.
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Крым вернем, всему свое время, а кацапы сгинут насовсем с поверхности Земли.
Пам'ять жертв геноциду кримських татар 18 травня вшанують хвилиною мовчання, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8574
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Сегодня 11 мая было?Осталось 7 дней...Я не стибусь.У меня вопрос,а почему именно сегодня об этом надо сообщать?А не за два,три дня до того,как ...Или вы в серьёз думаете,что этот момент должен приковать внимание всех поголовно?И все только и будут думать,как бы не пропустить эту минуту,чтобы помолчать...Я не понимаю таких новостей.Не в обиду татарскому народу!
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***
Когда мы вернёмся домой всем народом,
Придётся вам вспомнить откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас вы лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!

Когда мы вернёмся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит ещё память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел аллилуйю,
Как старшему руку тому поцелуем.
С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!
Когда мы вернёмся, всё будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.

Лейля Такош (Лиля Буджурова)
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А я вот не понимаю
Память жертв репрессий в Украине 19 мая
Почему татары так себя выделяют и прям отдельно им 18 мая надо
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Та пусть помолчат, ради бога. Жалко что-ли? Ахметов, вон, гудел, а эти молчат.
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Не, мне реально не жалко и я очень сочувствую
Но какой-то неприятный осадок: типа вы украинцы со своими репрессиями и Голодомором - отдельно, а мы, татары, - отдельно

Я может и ошибаюсь, но лично мне оч неприятно
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А мне интересно,кто ещё,кроме Украины,Латвии и самих крымских татар признал этот геноцид?Я не спорю,это именно геноцид.Просто интересно,какие страны ещё этим обеспокоины.Турки например,на которых татары так расчитывают,по любому поводу,как-то на это реагируют?Естественно про рАссею не спрашиваю.А татары и крымские татары,это разные татары?Или это одна народность?
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19 мая - жертвы политических репрессий.
Это разные вещи.
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...а чёй-то ты об себе в неопределённом лице, Лялька? -- от себя переведи: Пам'ять жертв геноциду кримських татар 18 травня вшанують хвилиною мовчання, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6164 Лалала Лалалала 8cf0faa3

Не, мне реально не жалко и я очень сочувствую
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Как это по-русски: залезть в чужой дом и объявить его хозяина "врагом народа"
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Память жертв геноцида крымских татар

-- поддержал!
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сам нет - а мы его да - под знаменами полковника Болбочана - вернем и крым и Кубань!!! Пам'ять жертв геноциду кримських татар 18 травня вшанують хвилиною мовчання, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9137
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПамять жертв геноцида крымских татар 18 мая почтят минутой молчания, - Чубаров
 
 
 
 
 
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