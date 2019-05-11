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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1471) увольнение (1545) Филатов_Алексей (44) Шимкив (132)

 Филатов уволился с должности замглавы АП

Алексей Филатов уволился с должности заместителя главы Администрации президента.

Алексей Филатов пришел в Администрацию президента 22 июля 2014 года. До этого возглавлял практику разрешения споров в адвокатском объединении "Василь Кисиль и партнеры", одной из крупнейших юридических фирм Украины. Международные и национальные рейтинги (Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, Ukrainian Law Firms) неоднократно отмечали Филатова как одного из лучших украинских экспертов в сфере разрешения споров, пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозрения Гонтаревой, Стеценко, Ложкину, Филатову являются политическими манипуляциями, - экс-заместитель Генпрокурора Баганец

Одной из задач Филатова в АП было законодательное обеспечение судебной реформы. Он координировал разработку принятых парламентом в 2016-2018 годах изменений в Конституцию Украины по вопросам правосудия, новых процессуальных кодексов, законов о судоустройстве, о Конституционном Суде, о Высшем совете правосудия, об антикоррупционном суде. В результате реформы сформирован на конкурсной основе новый Верховный Суд, введено квалификационное оценивание судей для проверки их соответствия критериям компетентности, этики и добропорядочности, отменена полная неприкосновенность и существенно увеличена заработная плата судей.

Социологические опросы показали некоторый рост доверия украинцев к судебной системе: если в 2015 году только 5% украинцев доверяли судам, то в 2018 эта цифра выросла до 16%, а среди юристов реформу поддерживают около 70%.

Слухи об отставке Филатова ходили с августа минувшего года, когда Администрацию президента покинул другой замглавы - Дмитрий Шимкив, тоже пришедший на госслужбу в 2014 году.

Также читайте: ГПУ вызывает для вручения подозрений "окружение Порошенко": Ложкина, Гонтареву и Филатова. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3126408
 
 
 Топ комментарии
 
крысы бегут из почти ушедшего под воду свинарника.
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Его 25% без админресурсов и фальсификаций превратятся в 2.5% на парламентских выборах
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шоколадные крысы побежали

Филатов уволился с должности замглавы АП - Цензор.НЕТ 2837
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В лихтенштейне ващще пару тысяч живет
А у сантехника з/п 30 € в час
Но зеля канешна все обещал порешать
Выдайте быстрее булаву
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Они такие темы не комментируют,нет смысла.Ждут в теме про нефтепровод и рассекреченные документы времён царя гороха.Это же так интересно,особенно про документы почти столетошней давности.Не про законы,которые пропихиваются сейчас депутатами,которые вредят стране и народу,не про то,что Петя на все ключевые должности в государственные структуры впихивает своих марионеток и т.д.А про ни кому не нужные бумажки пошут...Ну и про искуственно создаваемые конфликты на почве палаток,переименований улиц,празднований 9 мая...Бо в ближайшее время не чем будет народ стравливать,все праздники закончились,мля,как они надоели!
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Украина полевеет и сбросит свинарник глобалистов, вычистит весь бордель старых-новых политиков, помирится с соседями и станет снова великой транзитной и космической державой и больше не позволит себя использовать как женщину с низкой социалкой.
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ну этот Максим самая шонинаесть патриотычна Элита из 24,4% - ганьбище!
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Ну слава Чёрту один вылез, а я уже подумал, что все свыни подохли....
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Скоро начнеца эпоха щастя
Шапито начинаеца
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а этого можно и "простить" всё же не из Элиты )))
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Вангую
Годик полтора и прощай безвиз
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Вангист, знаешь почему у нас все углы записяны и за... и общественные туалеты не строят, потому что они платные, а денег у людей (особенно пожилых или безработных) нет и трамваях не все зайцы жадные или бессовестные - просто денег нет, а ты за безвиз волнуешься .
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він сказав, що через бидло-72% в України відберуть безвіз. А навіщо? Жлоби мають жити у резервації
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Вообще-то, мой вопрос был к Федонюк
Но частично с Вами смогласен. По жлобам, голосовавшим за мечту - жрать доотвала и задарма из переполненного холодильника
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А вы так и продолжайте ждать
европейских зарплат
И чистых туалетов
Делать ваще ничего не надо
Квартал 95 уже все обдумал за вас
И тепер очикуюца значни покращення
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Щас бросим все и поедем вам строить бесплатные туалеты
Может научитесь убирать как следует,ато ж
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Наиболее наглые зайцы - это те, кто может платить, но не хочет. Из принципа. С туалетами то же самое.
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Вам в шоколад что-то подмешивают хорошее, когда им зарплату выдают?
Завидую! Філатов звільнився з посади заступника голови АП - Цензор.НЕТ 7219
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Главное, чтоб все это г..о. не начало всплывать, когда отрусятся.
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все бегут - боятся нашего Великого ЗЕ...!
только судьи не бегут - странно...))\может они что-то знают...)\
а так хреновая судебная система - должна первой драпать...\парадокс...)))\
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Ты, прям, как Чинганчгук стало писать.
Деградируешь.
С цензора тоже уже много крыс сбежало, догоняй. Філатов звільнився з посади заступника голови АП - Цензор.НЕТ 1688
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Пройдут парламентские, ЦН вздохнет с облегчением от ботвы коломойского
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ага. с повышенным уромнем мыролюбства. И поэтому соевая мразота хочет напоследок еще одно мыролюбное перемирие организовать - крысосоевое перемирие.
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Спец по договорнякам, багато розповість про кидалово, жити по новому, про корупцію організовану вірусом петя, про знищення нашої держави.
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всеравно не понятно что Порошенко сделает или мину поставит или табу ..самые крутые сектора это нефть газ электричество ...ну первые 2 понятно откуда третье от рыжего ..раз первые два неконтролит значит через рыжего облэнерго узурпирует и будет в выиграше а мы будем спрашивать за это с Зеленского ..Но есть Игорь Валерьевич и надеюсь он понимает что он щас больше под критикой чем Зеленский ..и концерты на 1+1 уже не актульны без президента
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Запам"ятається цей чиновник, нажаль, тим, що позбавив права громадян нашої держави на доступ до правосуддя. Зокрема, так званими змінами до процесуальних кодексів, які були внесені Верховною Радою України 3 жовтня 2017 року, громадян фактично було позбавлено можливості отримувати доступ до правосуддя. Був ліквідований Інститут представництва громадян в суді ( був ефективним інструментом в боротьбі з корупцією в суді), який існував з 1588 р. на українських землях. Саме в 1588 р. ураїнські ( руські) правники розробили шедевр зводу законів - Третій Литовський Статут, який написано староукраїнською/руською мовою.

Нажаль, філософія, яку заклали в так звану судову реформу - це філософія монополізму, а тому магнатерія ( олігархат) закріпила монополію адвокатури в Конституції України. Тобто, на рівні Конституції України громадян країни позбавила права на вільний вибір правової допомоги.
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п.с.
Інститут представництва існував і зачасів УРСР, а також в новітній історії до 03.10.2017 р.
Враховуючи важливість інституту представництва у XVI ст. , автори Статуту 1588 р., у 56 артикулі, детально регламентували процедуру оформлення представництва. Артикул 56 має відповідну назву «Про доручення справи і надання повноважень іншим за себе в суді виступати»і містить наступні положення: «Уставуємо теж, де б хто за позвами не міг бути на суді, як за хворобою, так і за іншими якими причинами і потребами своїми, тоді прокуратора ( тогочасна назва адвоката) або уповноваженого свого має замість себе перед судом поставити, однак уповноважений або прокуратор інший і інакше призначений і в суді прийнятий бути не має, доки йому особисто не буде доручено справу чужу перед врядом будь-яким вести ... і з того вряду він повинен випис із книг взяти ... .і за таким урядовим свідоцтвом можуть бути прокураторами і неосілі люди в цьому панстві, Великому князівстві Литовському. А хто б через хворобу свою або за віддаленістю доручення повноважень на вряді визнати не міг, така людина має уповноваженому своєму ведення' справи доручити листом відкритим».
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Не...
А еси очень хочеца снова гомнеца?
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Странно был написан обсолютно нормальный комент , но его стерли , видимо заело видимо сайт тролит за Коломойского
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Щас... Осталось тока булаву найти
Прячуть суки
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это реакция организма народа на мыролюбный реформизм и мыролюбные перемирия.
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Після ганебного падіння плішивого об лід, прігожінскi глисти просто перевершують усі мислимі і немислимі стадії ідіотизму
Філатов звільнився з посади заступника голови АП - Цензор.НЕТ 7940
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ВСЕ ЭТИ 5 ЛЕТ !!!!!!!
.
Украинсская ПРОКУРАТУРА - САБОТИРОВАЛА - САБОТИРОВАЛА - САБОТИРОВАЛА -- ..
Система при ПОРОХЕ , возможно и при его ПОПУЧИТЕЛЬСТВЕ НА НОЛЬ спускала ГРОМКИЕ ДЕЛА !! НО ПОРОХ ДЭОЛИГАРСТВОВАЛ УКРАИНУ !! СПАСС ГРИВНЮ (( прогнозировали 170 гр за долл , или ДЭФОЛТ )) и УНИЧТОЖИЛ сотни карманных банков !!
.
УВЕРЕН , что ПРИ КОЛОМОЙССКОМ БУДЕТ ТАКЖЭ, но С ДРУГОЙ ЮРИДИЧЕССКО-КЛАНОВОЙ СТОРОНЫ,,

ибо КЛОУН-- НОЛЬ !
.
КАК ЛОХАНУЛИ НАРОД !!
,
ПОРОХ КНИЧТОЖВЛ СИСТЕМУ!!
,
КЛОУН-- ПРОСТО ОТДАСТ ЕЕ КОЛОМОЙССКОМУ и людям ПУТИНА !
.
как ужэ высказался коломойсский-- в Украине ГРАЖДАНССКИЙ КОНФЛИКТ ??....

.

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Образився на Петра, що той йому хероя або генерала не дав?
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"одного из лучших украинских экспертов в сфере разрешения споров"
Решала, что ли?☺️
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От нормотворчества этих "лучших экспертов" уже работать нормально нельзя. Особенно много таких гениальных реформаторов засело в минрегионе. Когда читаешь новые строительные нормы, то создается впечатление, то их писал умственно отсталый ребенок дошкольного возраста под ЛСД. Собрать бы всех этих "лучших экспертов" в кучу и отправить на необитаемый остров.
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Можно на этот остров отправить также тех дебилов которые написали Правила охраны труда во время эксплуатации грузоподъемных кранов, подъемных устройств и соответствующего оборудования?

Вместе с имбецилом ревой подписавшим приказ!
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в этом же и смысл "потужных рэформ от лутших икспердов" - сделать Украину необитаемым островом...
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Український адвокат - це посередник у корупційній схемі "клієнт - суддя". Всі ці коз"якови з ВККС гарно "реформували" суди, щоб у Петі не було проблем. Але вони не врахували гнилість тих, кого розсадили в суддівські крісла. Ці люди й батька продадуть рідного, якщо треба буде.
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Таракани розбігаються до інтеграції,залишилось одні криси в банці які гризуться між собою.
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Стоп, стоп, стоп !!! А в тюрму хто піде - Папа римський?
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А может и Папа Римский? -- вчера в Бундесе был Закон: Преступления церкви подлежат уголовной ответственности наравне со всеми остальными -- ...и особенно сексуальные преступления... ...и в частности, против несовершеннолетних...
Папа поддержал!
...а я Папу -- поддержал!
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зеля піде в тюрму. Хтось у цьому сумнівається?
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Порошенко -- в людях совсем не разбирается! -- от они его и разобрали -- у порох...
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Почему нет опции дислайка ? Некоторые пишут чушь а оценить нет возможности . Стоит у него 2 нравится и думает вот как хорошо я пишу , 150 человек не могут ничего сказать проего галиматью.
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Ложкин - ценный информатор, надо брать, пока тепленький! Подозрения давно лежат у прокурора, который с радостью ждет его в гости!
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Приберегите слова и нервные клетки на понедельник. Почему то я уверен, что Филатов до 19-го всплывёт каким-нибудь вечным горцем в шоколаде, например, судьёй конституционного суда... )))
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