 Филатов уволился с должности замглавы АП

Алексей Филатов пришел в Администрацию президента 22 июля 2014 года. До этого возглавлял практику разрешения споров в адвокатском объединении "Василь Кисиль и партнеры", одной из крупнейших юридических фирм Украины. Международные и национальные рейтинги (Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, Ukrainian Law Firms) неоднократно отмечали Филатова как одного из лучших украинских экспертов в сфере разрешения споров, пишет Цензор.НЕТ.
Одной из задач Филатова в АП было законодательное обеспечение судебной реформы. Он координировал разработку принятых парламентом в 2016-2018 годах изменений в Конституцию Украины по вопросам правосудия, новых процессуальных кодексов, законов о судоустройстве, о Конституционном Суде, о Высшем совете правосудия, об антикоррупционном суде. В результате реформы сформирован на конкурсной основе новый Верховный Суд, введено квалификационное оценивание судей для проверки их соответствия критериям компетентности, этики и добропорядочности, отменена полная неприкосновенность и существенно увеличена заработная плата судей.
Социологические опросы показали некоторый рост доверия украинцев к судебной системе: если в 2015 году только 5% украинцев доверяли судам, то в 2018 эта цифра выросла до 16%, а среди юристов реформу поддерживают около 70%.
Слухи об отставке Филатова ходили с августа минувшего года, когда Администрацию президента покинул другой замглавы - Дмитрий Шимкив, тоже пришедший на госслужбу в 2014 году.
А у сантехника з/п 30 € в час
Но зеля канешна все обещал порешать
Выдайте быстрее булаву
Шапито начинаеца
Годик полтора и прощай безвиз
Но частично с Вами смогласен. По жлобам, голосовавшим за мечту - жрать доотвала и задарма из переполненного холодильника
европейских зарплат
И чистых туалетов
Делать ваще ничего не надо
Квартал 95 уже все обдумал за вас
И тепер очикуюца значни покращення
Может научитесь убирать как следует,ато ж
Завидую!
только судьи не бегут - странно...))\может они что-то знают...)\
а так хреновая судебная система - должна первой драпать...\парадокс...)))\
Деградируешь.
С цензора тоже уже много крыс сбежало, догоняй.
🤣
Нажаль, філософія, яку заклали в так звану судову реформу - це філософія монополізму, а тому магнатерія ( олігархат) закріпила монополію адвокатури в Конституції України. Тобто, на рівні Конституції України громадян країни позбавила права на вільний вибір правової допомоги.
Інститут представництва існував і зачасів УРСР, а також в новітній історії до 03.10.2017 р.
Враховуючи важливість інституту представництва у XVI ст. , автори Статуту 1588 р., у 56 артикулі, детально регламентували процедуру оформлення представництва. Артикул 56 має відповідну назву «Про доручення справи і надання повноважень іншим за себе в суді виступати»і містить наступні положення: «Уставуємо теж, де б хто за позвами не міг бути на суді, як за хворобою, так і за іншими якими причинами і потребами своїми, тоді прокуратора ( тогочасна назва адвоката) або уповноваженого свого має замість себе перед судом поставити, однак уповноважений або прокуратор інший і інакше призначений і в суді прийнятий бути не має, доки йому особисто не буде доручено справу чужу перед врядом будь-яким вести ... і з того вряду він повинен випис із книг взяти ... .і за таким урядовим свідоцтвом можуть бути прокураторами і неосілі люди в цьому панстві, Великому князівстві Литовському. А хто б через хворобу свою або за віддаленістю доручення повноважень на вряді визнати не міг, така людина має уповноваженому своєму ведення' справи доручити листом відкритим».
А еси очень хочеца снова гомнеца?
Прячуть суки
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Украинсская ПРОКУРАТУРА - САБОТИРОВАЛА - САБОТИРОВАЛА - САБОТИРОВАЛА -- ..
Система при ПОРОХЕ , возможно и при его ПОПУЧИТЕЛЬСТВЕ НА НОЛЬ спускала ГРОМКИЕ ДЕЛА !! НО ПОРОХ ДЭОЛИГАРСТВОВАЛ УКРАИНУ !! СПАСС ГРИВНЮ (( прогнозировали 170 гр за долл , или ДЭФОЛТ )) и УНИЧТОЖИЛ сотни карманных банков !!
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УВЕРЕН , что ПРИ КОЛОМОЙССКОМ БУДЕТ ТАКЖЭ, но С ДРУГОЙ ЮРИДИЧЕССКО-КЛАНОВОЙ СТОРОНЫ,,
ибо КЛОУН-- НОЛЬ !
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КАК ЛОХАНУЛИ НАРОД !!
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ПОРОХ КНИЧТОЖВЛ СИСТЕМУ!!
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КЛОУН-- ПРОСТО ОТДАСТ ЕЕ КОЛОМОЙССКОМУ и людям ПУТИНА !
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как ужэ высказался коломойсский-- в Украине ГРАЖДАНССКИЙ КОНФЛИКТ ??....
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.э
Решала, что ли?☺️
Вместе с имбецилом ревой подписавшим приказ!
Папа поддержал!
...а я Папу -- поддержал!