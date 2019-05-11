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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Дания (195) дети (3522) Киев (17486) посольство (503) Климкин (2157)

 Мальчика, которого удерживали в посольстве Дании в Киеве, отдали матери, - Климкин

Удерживаемого в посольстве Дании в Киеве двухлетнего мальчика Даниэля отдали матери, гражданке Украины. Ранее отец Даниэля, гражданин Дании, по словам матери, силой вывез сына из Запорожья.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter, Даниэль с матерью поехали домой, передает Цензор.НЕТ.

"Даниэль с мамой вышли из посольства Дании и поехали домой. Родители заключили соглашение и в дальнейшем будут совместно воспитывать сына. Сделали все, чтобы дело решилась как можно менее травматично для ребенка", - сообщил глава МИД.

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Также он поблагодарил за помощь коллег из Дании.

Мальчика, которого удерживали в посольстве Дании в Киеве, отдали матери, - Климкин 01

Напомним, 9 мая стало известно, что 2-летний мальчик Даниэль находится в посольстве Дании в Киеве. Накануне, по словам, матери ребенка, Анастасии, отец мальчика, датчанин Могенсен Ян Ког, вывез сына из Запорожья.

Женщина утверждает, что рассталась с датчанином и вернулась в Украину с ребенком законно, поэтому категорически против вывоза сына за границу. Глава МИД Павел Климкин призвал посольство допустить к ребенку мать и решить дело "по-человечески".

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Источник: https://censor.net.ua/n3126406
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, вот и разобрались... А то мне тут "глаза выцарапывали", изо всех "лагерей" - и из лагеря защитников, и "противников"... Но больше всего из лагеря: "Не так...". Спрашиваю: "А как?". В ответ: "Не знаю, как, но не так"...
Вполне юридическое решение... Папу "протрезвили", "осознал"... Маму убедили на "ненужности" настаивания на возбуждении уголовного дела... Конфликт разрешён, проблема исчезла... И овцы сыты, и сено целое...". Вот в этом-то, и состоит искусство разрешения юридических споров...
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распятый в дании мальчик у нас на форуме!
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я сам был в дании, по пути в амстердам (благодаря безвизу), и видел этого мальчика, в ислевших трусиках
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При чем тут безвиз? Раньше тоже можно было шастать по Европе как хочешь, главное в 1-ую страну заехать с визой.
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не подтверждаю, когда у меня была уже прошлая виза с +15 дней помимо тех что я просил, немцы мне дали строго по датам визу, без запаса.
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Мне немцы тоже дали строго по времени. Это ж немцы. Вот французы с итальянцами - те шлёпают на полгода, потом на год и два без проблем.
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Повезло мальчику ,подрастет поедет в Польшу на клубнику,его ждет блестящая карьера
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ой да,может еще воровать пойти ,если повезет
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не луче в Данию в семью гомосеков. Хлопчика, якого утримували в посольстві Данії в Києві, віддали матері, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9172 . папа Даниеля ушёл от них к водопроводчику поляку.
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блестящая карьера это мерчендайзер в пятерочке
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ребенка не разорвать пополам - поэтому с любовью, прежде всего к нему - договаривайтесь!!!
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думаю огласка общественности сыграла главную роль, если бы при этом датчане увезли ребенка то тут бы забурлило порядочно.
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в посольстве просчитали ситуацию, но наверняка будут бится через европейский суд.
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ЕСПЧ и отец в Дании...а иски подавать отец не может по определению да и к кому.. пусть датчанин скажет спасибо- что отделался без уголовного дела за похищение ребенка... а маме сына отдали.... а на остальное фиолетово.. они же заключили Соглашение о совместном воспитании и кстати заверенный такой договор в Посольстве приравнивается к нотариальному... теми более вопрос решался на Уровне МИД Дании и Украины... думаю после такого ребенок вообще не будет выезжать... пока ему хотя бы лет 15 не стукнет...
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Не вывез бы, ну без большой взятки, и то не факт. По документам ребенок - гражданин Украины и даже если есть гражданство Дании, Украина его не признает. Соответственно по украинским законам без согласия матери даже отец не сможет пересечь границу с ребенком.
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самуель соя был в восторге от реформ в Украине
скотина
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Микаэль, Даниэль. Имена прямо украинские. Интернетные давалки думают только, как женить на себе и обобрать до нитки иностранца, хоть плохонького, а лучше старого дедушку с приданным, чтобы меньше ждать. Старая профессия на новый лад.
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То то она сбежала от такого богатства обратно в Украину!
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откуда инфа, что она сбежала? дуньку кто то в европу брал?
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Читать умеешь? Женщина утверждает, что рассталась с датчанином и вернулась в Украину с ребенком законно, поэтому категорически против вывоза сына за границу. Источник: https://censor.net.ua/n3126406
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за захват заложніка етого даніеля не тра взяти за ґалоґєни?
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отец не может захватить своего ребенка в заложники,ударься пожалуйста головой об стенку рагуль
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дэбил может и не только отец но и мама почитайте что такое Ювенильная служба и конвенцию прав ребенка а потом воянйте скока хотите привыкли ля штампы лепить и поносить от скудоумия.. по колоколу кто мамка кто папка есть порядок и права ребенка и Государства которые за него отвечают тут вопрос пляшет просто мальчик насколько я знаю родился в Украине.... мама гражданка Украины и по праву земли (Украина) и по праву крови он Гражданин Украины..
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Ну, вот и разобрались... А то мне тут "глаза выцарапывали", изо всех "лагерей" - и из лагеря защитников, и "противников"... Но больше всего из лагеря: "Не так...". Спрашиваю: "А как?". В ответ: "Не знаю, как, но не так"...
Вполне юридическое решение... Папу "протрезвили", "осознал"... Маму убедили на "ненужности" настаивания на возбуждении уголовного дела... Конфликт разрешён, проблема исчезла... И овцы сыты, и сено целое...". Вот в этом-то, и состоит искусство разрешения юридических споров...
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Логично.Теперь папаше его легче будет вывезти.Если не будет запрещающих на вывоз документов от суда!Развели адвокаты мамашу.Надо было требовать запрет от суда на выезд ребенка за границу без второго родителя...
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Несовршеннолетнего ребенка без нотариального согласия второго родителя и так нельзя ввезти, не тупи! Хлопчика, якого утримували в посольстві Данії в Києві, віддали матері, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6190
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Правильно! Дитя должно быть с мамой, а не с отцом! Пусть даже папаша импортный - все равно козёл!
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у нас равноправие. Почему это отцы у вас хуже матерей, что за сексизм?
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Ну, конечно не все отцы козлы, но материнские чувства и самоотверженность по отношению к своему дитя у матерей гораздо сильнее - не опровержимый факт за некоторыми исключениями. Этот инстинкт заложен природой. Инстинкт побороть почти не возможно.
В данном случае женщина вышла не по любви а ради денег. Когда отец в этом разобрался, то принял соответствующие меры. Его память об обмане матери его сына может очень уменьшить у него отцовские чувства. Вот, собственно, почему у нас отцы хуже матерей...
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Его память об обмане матери его сына может очень уменьшить у него отцовские чувства. Вот, собственно, почему у нас отцы хуже матерей... чтоооооо? как одно из другого вышло как? Его память об обмане матери.......-....отцы хуже матерей Л-логика.........
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Да все норм, просто здесь перепись ТП, которые попадали где-то в такие же ситуации.
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Цензор, СПАСИБІ. . Нарешті новини українською не відстають по часу від тих, що писані рос. мовою. Добре, якби це стало правилом.
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Перейдите на украинсую версию и будут вам все новости по украински.Или соображения не хватает?
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Человек пишет об отставании по времени украинской версии новостей! Пани точно Шарпата а не Шарпатова? Хлопчика, якого утримували в посольстві Данії в Києві, віддали матері, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1421 Бо агрессивное невежество кагбэ наводит на мысль. Хлопчика, якого утримували в посольстві Данії в Києві, віддали матері, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7783
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По твоему тексту это понятно,могло бы и не раскладывать свою сущность по полочкам.Не интересно.
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Слава Україні! Если меньше 100 лайков будет, Харьков требует декернесозации....
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все хорошо всем спасибо)))

и как бы разобрались с этим делом без дифанных экспердов?
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Якщо суд в Данії присудив дитину батькові, то йому потрібно два рази звертатися до нашого суду: 1. Легімітизувати рішення іноземного суду, тобто про виконання 2. Позов про відібрання дитини. Мама у свою чергу подає зустрічні позови 1. про участь у вихованні дитини, побачення з дитиною (от присудять їй бачитись з дитиною щотижня в суботу і неділю по 12 год ?).
Оце все йому популярно пояснили і він зрозумів що така ситуація для нього матеріально не вигідна.
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Тут можливо і те,що жінка шукала собі вигоди і вийшла заміж за іноземця,таке часто буває.
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а шо делать баба думала на дании медом мазано))
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Ярик Сус Медом не медом,але цього року ця країна очолила рейтинг найкращих країн для життя.хоча вона і так була в лідерах.Але там є дуже чіткі правила і дурно ніхто там гроші давати не буде.
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Цікаво, а якщо би в Данії так поцупив дитину? Здається там був напад на бабусю. І стаття там непагана повинна бути батькові і його друзям. Чи забудуть? Мабуть вважаюь що Україна країна третього світу - можна все якщо ти з такої країни як Данія,
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жерар Може щось би і було,але там закони гумані.Там навіть педофілів не саджають,бо вважається.що це хвороба.Україна поки що дійсно прирівнюється до країн нижчого сорту,як би нам цього не хотілося казати.
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да бабы ни такие - напридумывают всякого - а потом на раисе придумывают истории про распятых мальчиков в трусиках и без
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Папа Даниеля теперь будет платить маме Даниеля, бабушке Даниеля и даже всем друзьям мамы Даниеля. Хлопчика, якого утримували в посольстві Данії в Києві, віддали матері, - Клімкін - Цензор.НЕТ 901
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Все равно не ясно. Посольство Дании = территория Дании. Каким образом на территории Дании оказался ребенок, без согласия на это одного из родителей? Почему, когда это выяснилось ребенок оставался незаконно оставаться на территории Дании? Вопросов больше чем ответов, но погоже Климкин засчитал себе пэрэмогу и ноту протесту вручать послу не будет.
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А что не так? конфликт из дипломатического переведен в гражданско-правовой, или надо показать как спецназ Дании вывозит ребенка, а его защищает спецназ СБУ?
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Хотел шутконуть про распятого циничными биндерами мальчика, но не втовпывся. Ну на всяк случай напишу шо путин *****! Шобы успеть)
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Вывези ребенка дура в Данию, счастливым будет, здесь у него нет будущего!
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алименты датские перевешивают все аргументы о счастье ребенка
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Лучше быть с отцом в Дании, чем с мамой в Украине.
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Мадам в красных штанах:
Объявление: "Увеличение груди, губ, ягодиц…без всяких операций, не дорого"… Пасечник дядя Федя!!!
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когда уже наконец иностранцы поймут, что 90% украинских девушек, ищущие иностраных женихов это лохотронщицы
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Заголовок статті в дусі і з інтонаціями брєжнєвського КГБ.
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Не факт что нормальный суд отдал бы ребенка матери. Конечно у женщины есть заведомое преимущество. Но, здесь также много дополнительных составляющих, сколько она зарабатывает, в каких условиях живет, что может дать ребенку, кто будет новым "папой" ребенку и т.д

Ну а вообще, ей повезло что папа не араб, забрал бы он пацана и ее послал в далекое путешествие, и ничего бы она не сделала.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМальчика, которого удерживали в посольстве Дании в Киеве, отдали матери, - Климкин
 
 
 
 
 
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