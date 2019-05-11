 Мальчика, которого удерживали в посольстве Дании в Киеве, отдали матери, - Климкин

Как сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter, Даниэль с матерью поехали домой, передает Цензор.НЕТ.
"Даниэль с мамой вышли из посольства Дании и поехали домой. Родители заключили соглашение и в дальнейшем будут совместно воспитывать сына. Сделали все, чтобы дело решилась как можно менее травматично для ребенка", - сообщил глава МИД.
Также он поблагодарил за помощь коллег из Дании.
Напомним, 9 мая стало известно, что 2-летний мальчик Даниэль находится в посольстве Дании в Киеве. Накануне, по словам, матери ребенка, Анастасии, отец мальчика, датчанин Могенсен Ян Ког, вывез сына из Запорожья.
Женщина утверждает, что рассталась с датчанином и вернулась в Украину с ребенком законно, поэтому категорически против вывоза сына за границу. Глава МИД Павел Климкин призвал посольство допустить к ребенку мать и решить дело "по-человечески".
скотина
Вполне юридическое решение... Папу "протрезвили", "осознал"... Маму убедили на "ненужности" настаивания на возбуждении уголовного дела... Конфликт разрешён, проблема исчезла... И овцы сыты, и сено целое...". Вот в этом-то, и состоит искусство разрешения юридических споров...
В данном случае женщина вышла не по любви а ради денег. Когда отец в этом разобрался, то принял соответствующие меры. Его память об обмане матери его сына может очень уменьшить у него отцовские чувства. Вот, собственно, почему у нас отцы хуже матерей...
и как бы разобрались с этим делом без дифанных экспердов?
Оце все йому популярно пояснили і він зрозумів що така ситуація для нього матеріально не вигідна.
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Ну а вообще, ей повезло что папа не араб, забрал бы он пацана и ее послал в далекое путешествие, и ничего бы она не сделала.