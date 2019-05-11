 Беларусь потеряла из-за "ядовитой" российской нефти сотни миллионов долларов, - Лукашенко

Об этом Лукашенко заявил 11 мая журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское информагентство "Белта".

"Расхлябанность и разболтанность на территории России (а это тысячи километров) – и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью. За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4-5 мм, как говорят специалисты, съедает", – сказал Лукашенко.

Конкретная сумма ущерба будет ясна после подсчетов.

"Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах (это же насосы на самих станциях и все прочее) и на НПЗ. ... Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит – мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины", – заявил президент Беларуси.

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Лукашенко подчеркнул, что вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной российской нефти с президентом России Владимиром Путиным не обсуждался.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 апреля 2019 года концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

22 апреля Мозырский нефтеперерабатывающий завод был выведен из строя из-за некачественной российской нефти, о чем сообщили в пресс-службе предприятия. 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов из РФ в Украину, Польшу и страны Балтии.

В ночь на 24 апреля Польша на неопределенный срок остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", 25 апреля к такому же шагу прибегла Украина.

26 апреля в России заявили, что нефть в нефтепроводе была загрязнена умышленно. Источник загрязнения выявили в Самаре, на узле местной частной структуры "Самаратранснефть-Терминал".

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По предварительной оценке, объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Беларуси, Украине и Польше составляет около 5 млн тонн.

30 апреля Беларусь полностью прекратила прием нефти из РФ до полного вытеснения из трубопровода "Дружба" загрязненного сырья.

2 мая агентство БЕЛТА сообщило, что по нефтепроводу "Дружба" на границу Беларуси поступила чистая нефть.

7 мая в Российской Федерации четырех человек арестовали по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".