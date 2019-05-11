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 Беларусь потеряла из-за "ядовитой" российской нефти сотни миллионов долларов, - Лукашенко

Глава Беларуси Александр Лукашенко оценил потери своей страны от поступления загрязненной нефти из России в сотни миллионов долларов. Это ущерб от поврежденного оборудования и недополученная прибыль.

Об этом Лукашенко заявил 11 мая журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское информагентство "Белта".

"Расхлябанность и разболтанность на территории России (а это тысячи километров) – и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью. За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4-5 мм, как говорят специалисты, съедает", – сказал Лукашенко.

Конкретная сумма ущерба будет ясна после подсчетов.

"Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах (это же насосы на самих станциях и все прочее) и на НПЗ. ... Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит – мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины", – заявил президент Беларуси.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в Европу

Лукашенко подчеркнул, что вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной российской нефти с президентом России Владимиром Путиным не обсуждался.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 апреля 2019 года концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

22 апреля Мозырский нефтеперерабатывающий завод был выведен из строя из-за некачественной российской нефти, о чем сообщили в пресс-службе предприятия. 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов из РФ в Украину, Польшу и страны Балтии.

В ночь на 24 апреля Польша на неопределенный срок остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", 25 апреля к такому же шагу прибегла Украина.

26 апреля в России заявили, что нефть в нефтепроводе была загрязнена умышленно. Источник загрязнения выявили в Самаре, на узле местной частной структуры "Самаратранснефть-Терминал".

Также на Цензор.НЕТ: Мировые трейдеры не могут избавиться от загрязненной российской нефти, - "Reuters"

По предварительной оценке, объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Беларуси, Украине и Польше составляет около 5 млн тонн.

30 апреля Беларусь полностью прекратила прием нефти из РФ до полного вытеснения из трубопровода "Дружба" загрязненного сырья.

2 мая агентство БЕЛТА сообщило, что по нефтепроводу "Дружба" на границу Беларуси поступила чистая нефть.

7 мая в Российской Федерации четырех человек арестовали по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".

Источник: https://censor.net.ua/n3126404
 
   
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Росія втрачає мільярди доларів, через забруднену нафту - Forbes https://ukrainian.voanews.com/a/nafta-rosija-kryza/4913307.html
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А шо ж тоді с "Дрючбой" тваритца то?!
Проходит через Мой город!!!
🤔
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Baks13 - "А шо ж тоді с "Дрючбой" тваритца то?!" .

- Хана тваему гораду, как и "дружбе" бульбашей с рускаязычным свинаскатом Беларусь потеряла из-за "ядовитой" российской нефти сотни миллионов долларов, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3713
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Всі 25 років живуть на дешевій мокшанській нафті і газі. За це лиже дупіту Пуйлу. А тут розпереживався. Такі патері.
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Хочу, что бы нижняя правая фотка стала реальностью！
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RVP RVP, "Хочу, что бы нижняя правая фотка стала реальностью！"

- Ждун, нуу пока реальность только эта Беларусь потеряла из-за "ядовитой" российской нефти сотни миллионов долларов, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2141
Беларусь потеряла из-за "ядовитой" российской нефти сотни миллионов долларов, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9905
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А в Укртранснафти все чудово, гавно ********** труб не пошкоджує!
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Кобиляча Голова, цікаво, а чого ЗекоМанда з цього приводу мовчить ? Білорусь втратила через "отруйну" російську нафту сотні мільйонів доларів, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8925
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А вот Украина транзит не остановила, ее, видимо, нефть устраивает. (Игорь Юшков)
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У тебя в голове "вата"? Нефть прокачивается на территорию Украины из Беларуси. Беларусы УЖЕ получают кондиционную нефть... Мадяры взяли пробы на границе с Украиной и они их удовлетворили. Или у тебя иная задача? "Пёрднуть" в сторону Украины?
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Ты бацька пойми, что российским олигархам Беларусь до одного места, как и рузкоязычное население, они свою страну ободрали, богатую ресурсами и вас поимеют Беларусь потеряла из-за "ядовитой" российской нефти сотни миллионов долларов, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 833
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ну а но что создали спортлотто, там все друзья рассеики может пожаловаться (тут не всю страну имею в виду а особые особы)
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Мне пох. на Беларашку. Меня интересует куда делась отравленая нефть из украинской трубы и не повесит ли Петя ее утилизацию на наш бюджет?
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а наши ее хранить хотели...или уже хранят?
от наивные и доверчивые )))) (или жадные и ушлые???)
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А что так? Баця, пошёл против . Там же Влади́мирович и обидится может.
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Ось така вона дружба з ******. Сказав щось не так і маєш проблему.
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Смартфону нужно делать, как Эппл, а не нефтью переторговывать
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Саня, ты в порядке? Кто вошёл в твоё окошко, изнасиловал тебя немножко?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБеларусь потеряла из-за "ядовитой" российской нефти сотни миллионов долларов, - Лукашенко
 
 
 
 
 
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