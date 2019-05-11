 Рассекречены почти 350 документов, касающихся УНР

Это было сделано по случаю 100-летия основания УНР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу внешней разведки.
"Эксклюзивные материалы содержат почти 350 документов, открывающих новые страницы украинской национально-освободительной борьбы: оригиналы и копии документов УНР, дипломатические бумаги, приказы, резолюции, обращения, уставы, письма, фотографии и многое другое", – сказано в сообщении.
Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Симона Петлюры, подчеркнули в ведомстве.
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В архив Службы внешней разведки эти документы попали из иностранного и контрразведывательной отделов государственного политического управления УССР. До сегодняшнего дня они не были доступны широкой общественности.
"В деле возрождения исторической правды Служба внешней разведки Украины и в дальнейшем будет обнародовать доселе неизвестные документы, касающиеся многогранной борьбы украинского народа за независимость", – пообещали в СВР.
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-проблема в том что не при зеле это сделали?
-раньше надо было делать?
-или вообще не надо было это делать?
вы сектанты (пороха или зели) определитесь- вы за страну или каждый за свое божество?
"Вот настанет мир,заживут украинцы,как в Европе с европейскими зарплатами и пенсиями,а также соцобеспечением и медициной,тогда и разберутся с этой макулатурой" - больший бред я видел когда писали "зачем нам безвиз и рунаир- у нас же ахмедка не сидит"
трололо- покажи мне где я в своем посте хвалю пороха?
вата жги еще- давай не останавливайся
расскажи мне как больше о своих собратьях по разуму- потому что я вижу, ты такой придурок, как и большинство ваты
и говорить что пока в Украине не будет Европейских дорог- Служба внешней разведки, СБУ, не знаю там, куча еще других структур, которые вообще никакого отношения не имеют в дорогам- просто не должны работать, а тупо ждать Европейских дорог, может только тролль
Другое дело, если бы я ли кто-то другой, говорил "не надо в Украине поднимать уровень жизни- лучше рассекретьте документы УПА"- но так никто не говорит, и поэтому эти тролли на меня накинулись- потому что так у них написано в методичке
один уже договорился- что у него МИД отвечает за отмыв бабла через ротердам
теперь ты уже договорился- до того, что служба внешней разведки отвечает за дороги
а давай тебе ЗП платить не будут- пока в Украине не будет Европейских дорог?
ты же постоянно сливаешься с темы разговора
Там много чего должно всплыть...
Они нас пытаются разъединить и поссорить, а мы, падлы, все сопротивляемся...
Казалось бы, это то зачем? Ан нет, спамят...
🤔
і вдало "боролися" за Україну, розкрадаючи все і вся....