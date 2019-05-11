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Все про:история (1589) СВР (50) УНР (68) секретные документы (32)

 Рассекречены почти 350 документов, касающихся УНР

Служба внешней разведки рассекретила ряд документов, касающихся истории Украинской Народной Республики.

Это было сделано по случаю 100-летия основания УНР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу внешней разведки.

"Эксклюзивные материалы содержат почти 350 документов, открывающих новые страницы украинской национально-освободительной борьбы: оригиналы и копии документов УНР, дипломатические бумаги, приказы, резолюции, обращения, уставы, письма, фотографии и многое другое", – сказано в сообщении.

Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Симона Петлюры, подчеркнули в ведомстве.

Читайте на Цензор.НЕТ: Военные прокуроры Западного региона нашли место захоронения главного военного прокурора УНР Чеховича

В архив Службы внешней разведки эти документы попали из иностранного и контрразведывательной отделов государственного политического управления УССР. До сегодняшнего дня они не были доступны широкой общественности.

"В деле возрождения исторической правды Служба внешней разведки Украины и в дальнейшем будет обнародовать доселе неизвестные документы, касающиеся многогранной борьбы украинского народа за независимость", – пообещали в СВР.

Также на Цензор.НЕТ: Выставка об истории Украины времен УНР открылась в Нью-Йорке. Ряд экспонатов выставляется впервые. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3126403
 
   
 Топ комментарии
 
Налийте ВАТАнам, бо помруть зараз.
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Их еще подправить нужно для воспитания истинного патриотизма.
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совершенно верное,в Украине дорог нет,нате вам материал про УНР,нет работы нате вам вышиванку,цирк для простачков
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нужно рассекретить секретные материалы почему вымерли мамонты
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Тогда для начала про динозавров,потом тех кто выполз из Мирового океана,о тех кто там превратился в водоплавающих и вообще о том с какой планеты на нашу весь этот космический биомусор попал!Иначе Украине не выжить!
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а что не так?
-проблема в том что не при зеле это сделали?
-раньше надо было делать?
-или вообще не надо было это делать?

вы сектанты (пороха или зели) определитесь- вы за страну или каждый за свое божество?

"Вот настанет мир,заживут украинцы,как в Европе с европейскими зарплатами и пенсиями,а также соцобеспечением и медициной,тогда и разберутся с этой макулатурой" Розсекречено майже 350 документів, що стосуються УНР - Цензор.НЕТ 2316 Розсекречено майже 350 документів, що стосуються УНР - Цензор.НЕТ 2316- больший бред я видел когда писали "зачем нам безвиз и рунаир- у нас же ахмедка не сидит" Розсекречено майже 350 документів, що стосуються УНР - Цензор.НЕТ 2316
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Коровкин ты чего под нескрепным прокси пишешь,очень тебя Зеленский волнует в Мацкве,ваш Петя спекся,не пыжся
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О. опять троллик вылез- и все с тем же самым, когда нечего ответить по сути, трололо начинает переходить на личности
трололо- покажи мне где я в своем посте хвалю пороха?
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Коровкин ты летом в Турции тоже полотенца воруешь и туалетную бумагу,как твои соотечественники?
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Розсекречено майже 350 документів, що стосуються УНР - Цензор.НЕТ 4781

вата жги еще- давай не останавливайся
расскажи мне как больше о своих собратьях по разуму- потому что я вижу, ты такой придурок, как и большинство ваты
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Они просто не знают, что на таких архивных документах есть срок, через сколько их можно открывать.
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они просто не знают- что есть государственные структуры, которые вообще никак не зависят друг от друга, они работают параллельно вообще в разных сферах

и говорить что пока в Украине не будет Европейских дорог- Служба внешней разведки, СБУ, не знаю там, куча еще других структур, которые вообще никакого отношения не имеют в дорогам- просто не должны работать, а тупо ждать Европейских дорог, может только тролль

Другое дело, если бы я ли кто-то другой, говорил "не надо в Украине поднимать уровень жизни- лучше рассекретьте документы УПА"- но так никто не говорит, и поэтому эти тролли на меня накинулись- потому что так у них написано в методичке
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разве срок секретности устанавливали не КГБ Украины, которым было что скрывать? зачем патриотичным СБУ было выдерживать эти сроки?
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совершенно верное,в Украине дорог нет,нате вам материал про УНР,нет работы нате вам вышиванку,цирк для простачков
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Мовный закон забыли и запрет установки солнечных станций на своей земле,ба Ахметка и половина Рады свои поустанавливали и успели заключить контракты по продаже этой энергии государству в три раза дороже,чем она будет скупатся с 2020 года!
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правильно лохам мову,Ахметову деньги за электричество,главное когда стричь лоха петь гимн
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И за поджелудочную железу при этом держатся!Ну оно и понятно,диабет мля.
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так смешно над вами глумиться

один уже договорился- что у него МИД отвечает за отмыв бабла через ротердам
теперь ты уже договорился- до того, что служба внешней разведки отвечает за дороги

а давай тебе ЗП платить не будут- пока в Украине не будет Европейских дорог? Розсекречено майже 350 документів, що стосуються УНР - Цензор.НЕТ 4682
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Коровкин займись лучше вашей службой внешней разведки которая в номере после просмотров шпилей сексом занимается с товарищем или лучше присоединись к ним,хоть чем то поможешь Родине
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трололо- я не думал что ты настолько тупое, обнови свою методочку
ты же постоянно сливаешься с темы разговора Розсекречено майже 350 документів, що стосуються УНР - Цензор.НЕТ 4914
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Дайте их почитать в открытом доступе, а потом и обсудим.
Там много чего должно всплыть...
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Их еще подправить нужно для воспитания истинного патриотизма.
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Нет, Олена, это не про Майдан, это про нашу минулую историю, которую соевые "хироманты" пытаются перекрутить в свою пользу и выгоду.
Они нас пытаются разъединить и поссорить, а мы, падлы, все сопротивляемся...
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Меня интересует история пятилетней давности и будующее!Комменты верните на место!
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Да я знаю.На меня уже обиделись,не то я им пишу в интересной только им одним теме.
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Шо интересно, шо спамят даже наш с вами незначительный разговор!
Казалось бы, это то зачем? Ан нет, спамят...
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Без правды о УНР дороги не построить! Так же их не построить, пока последнию улицу не декомунизируют.
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Я требую рассекретить документы, которые выловили в пруду межигорья！
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Почему ваш коммент на эту тему не удалили,а мой стерли?
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А тут логику искать, только себе нервы портить. Забей.
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Смотри,как быстро удаляют комменты?А шо не так?Матов нет,украинцев между сабой не стравливаю,межнациональную вражду не развожу,как ваш Петя!И пишу в соответствии с законами Украины!У нас каждый гражданин имеет право на высказывание своего мнения,касательно нынешней власти и её беззакония.Верни комментарии!


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Просьба комментировать по теме ветки.
Администратор форума.

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Дык напишите нам тему,которая волнует украинцев на данный момент!А с этими архивами разберутся наши внуки,которые будут жить в стране без войны,нормальными законами,которые будут выполнять все одинаково,не взирая не занимаемые должности и уровень обеспеченности.
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Вот так и пишется история. Интересно мы хоть часть правды знаем или нам не положено, по чьему то мнению?
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Та тут одні мокшанські тролі між собою бакланять. Аж кишить московськими опаришами.
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Они в одной связке работают, как альпинисты. По всем веткам гадят и лайкают друг друга.
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пройшло 28 років Незалежності....так... багато "натворили" в Україні комуняка кравчук і злодій кучма....і медведчуків з гордонами і пінчуками прихистили...
і вдало "боролися" за Україну, розкрадаючи все і вся....
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Шо то вы тактично умолчали о последнем правителе.
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Какие секреты скрывали и от кого? Для КГБ-ФСБ эти материалы не были тайной
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